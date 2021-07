MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / Le 12 juillet 2021 / Corporation Lithium Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX-V:CRE) (OTCQX:CRECF) (FSE:F12) a le plaisir d’annoncer qu’elle a retenu les services de M. Gerrit Fuelling en tant qu’expert du marché et des contrats de lithium pour son étude d’ingénierie sur l’hydroxyde. Critical Elements a annoncé, dans son communiqué daté du 7 juin 2021, le début de la phase II d’une étude d’ingénierie pour une usine chimique visant à produire de l’hydroxyde de lithium monohydraté de haute qualité pour les industries des batteries de véhicules électriques et de systèmes de stockage d’énergie. Gerrit Fuelling a joint l’équipe de consultants en ingénierie, incluant Metso Outotec et WSP Canada, qui contribueront également à cette étude.

Gerrit Fuelling, ingénieur diplômé (TU Berlin), est un consultant indépendant établi à Taipei, Taiwan. Il conseille activement les équipementiers automobiles et les fabricants de batteries de premier plan sur l’approvisionnement, les ventes et le marketing de matières premières de lithium et de césium, et sur l’AQ/CQ, ainsi que de fournir des services sur la tarification des matières premières, les modalités et aussi de mener les négociations. Son excellente réputation dans l’industrie est fondée sur des décennies d’expérience dans l’industrie avec Chemetall GmbH et Rockwood Lithium Asia, respectivement précurseur et filiale de Rockwood Lithium. M. Fuelling a reconnu l’importance croissante du marché asiatique dans le secteur du lithium dans les années 1990, établissant de nouveaux canaux de vente, des stratégies sophistiquées de prix et une vaste clientèle. En tant que président de Rockwood Lithium Asia de juillet 2011 à novembre 2015, il a joué un rôle déterminant dans l’alignement et l’ajustement des activités de Rockwood vers le secteur émergent des batteries pour la mobilité électrique. M. Fuelling fait partie du vaste réseau d’anciens dirigeants qui ont travaillé avec le Dr. Steffen Haber, président de Critical Elements et ancien président et chef de la direction de Rockwood Lithium. Rockwood Lithium a été acheté par Albemarle Corporation pour 6,2 milliards de dollars US en janvier 2015.

« L’un des attributs clés de l’approche de la direction de Critical Elements est son conservatisme », a noté le président du conseil d’administration Eric Zaunscherb. « La volatilité du marché du lithium est une source importante de risque, et il est essentiel d’avoir quelqu’un comme M. Fuelling avec de l’expérience pratique et une connaissance approfondie de l’industrie pour fournir l’information nécessaire du marché du lithium pour la phase II des études d’ingénierie. Sa connaissance du marché sera également vitale dans la structure financière pour financer les deux phases du projet, en cherchant à minimiser le coût du capital et à optimiser le résultat au nom des actionnaires. »

À propos de Corporation Lithium Éléments Critiques

Corporation Lithium Elements Critiques aspire à devenir un important fournisseur responsable de lithium pour les industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie. À cette fin, Critical Elements fait progresser le projet de lithium Rose de haute pureté détenu à 100 % au Québec. Rose est notre premier projet de lithium en développement dans un portefeuille de terrains très prometteur de plus de 700 kilomètres carrés. En 2017, la Société a réalisé une étude de faisabilité sur Rose Phase 1 pour la production de concentré de spodumène de haute qualité. Le taux de rendement interne du projet est estimé à 34,9 % après impôts et la valeur actuelle nette estimée à 726 millions $ CA à un taux d’escompte de 8 %. Les paramètres des coûts d’investissement ont été confirmés en 2019 par le Groupe Primero dans le cadre d’un prix maximum garanti dans le cadre du contrat d’implication anticipée de l’entrepreneur, en prélude à un processus d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction. L’ingénierie détaillée de la phase I devrait se terminer cette année, car nous réalisons également des études techniques pour la phase II, la conversion du concentré de spodumène en hydroxyde de lithium de haute qualité. À notre avis, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés américains et européens et possède des infrastructures exceptionnelles, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone comportant 93 % d’hydroélectricité. Nous avons une relation solide et formalisée avec la Nation crie.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l’utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s’attendre à », « anticiper », « perspective », « prévision », « estimer », « croire », « avoir l’intention de », « prévoir » ou « projeter », ou leur négatif ou des variantes de ces mots, expressions ou déclarations sur lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse incluent, notamment, des énoncés concernant la préparation de phase II de l’étude d’ingénierie, les résultats de cette étude, la capacité et la production de l’usine d’hydroxyde de lithium, les estimations des réserves et des ressources minérales, la réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales, les estimations des coûts en capital et des coûts d’exploitation, la durée de vie estimative du projet et de la mine, la construction de la mine du projet et des infrastructures associées, le calendrier et l’ampleur de la production future, les coûts de production, le succès des activités d’exploitation minière, la capacité d’obtenir les permis dans les délais prévus, l’envergure et le classement du projet une fois en production, les estimations en matière de rendement économique, les impacts sur l’environnement, la communauté et le milieu social, le marché du lithium et du tantale et les prix de vente, la conclusion d’ententes de type « off-take » et les acheteurs du produit, l’évaluation environnementale et les permis s’y rattachant, la possibilité d’obtenir du financement à des conditions acceptables, les opportunités pour optimiser le projet à court et long terme, et la continuité quant au dialogue et la qualité des relations avec les communautés locales et les parties prenantes. Les énoncés prospectifs sont basés sur des présomptions qui, de l’opinion de la direction, sont raisonnables au moment où de tels énoncés sont faits. Aucune assurance ne peut être donnée quant à l’exactitude de ces énoncés prospectifs puisque les événements futurs ou résultats réels de la compagnie pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs.

Bien que la Société ait tenté de répertorier les facteurs importants par suite desquels les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d’autres facteurs par suite desquels les résultats pourraient différer de ceux prévus, estimés ou escomptés. Les facteurs par suite desquels les résultats pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs inclus, sans s’y limiter : la phase II de l’étude d’ingénierie et des études pilotes complémentaires ne produisant pas les résultats escomptés par la Société, d’obtenir des sources de financement suffisantes pour avancer et compléter le projet, les incertitudes reliées aux estimations des ressources et des réserves minérales que possède la Société, les incertitudes reliées à l’offre et la demande mondiale pour le lithium et le tantale ainsi que le marché et le prix de vente, les incertitudes reliées à la possibilité de conclure des ententes de type « off-take » et des contrats d’approvisionnement, les incertitudes reliées aux impacts sociaux, communautaires et environnementaux, les incertitudes reliées aux opportunités d’optimisation du projet, ainsi que les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion de la Société pour l’année financière se terminant le 31 août 2020 ou tout autre document d’information pouvant être consulté sous le profil SEDAR de la Société à www.sedar.com. Les renseignements prospectifs qui figurent dans les présentes sont donnés en date du présent communiqué de presse et la Société n’assume aucune obligation de les mettre à jour, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, de faits ou de résultats futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires

(telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX)

n’ont accepté de responsabilité pour l’exactitude et la précision du présent communiqué.

