Decibel Cannabis Company

TSXV:DB

Decibel is a consumer-focused cannabis company focused on delivering products that delight customers through a commitment to robust innovation and product quality.

Cannabis Market Forecast: Top Trends for Cannabis in 2026

Decibel Cannabis Company is a consumer-focused cannabis company focused on delivering products that delight customers through a commitment to robust innovation and product quality. Leading brands General Admission, Qwest and Vox are among its portfolio sold both across Canada and beginning to extend towards new countries to create a global footprint. Decibel operates a processing and manufacturing facility in Calgary, Alberta, two cultivation facilities in Creston, British Columbia and Battleford, Saskatchewan, and an EUGMP licensed cultivation and processing facility in Chatham, Ontario.

The Conversation (0)

Latest News

More News

Latest News

Outlook Reports world

Resource
Tech
Life Science

Browse Companies

Resource
Tech
Life Science
MARKETS
COMMODITIES
CURRENCIES