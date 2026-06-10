CHARBONE decroche un contrat d'approvisionnement en hydrogene a long terme avec Hone Inc. pour soutenir les solutions energetiques propres pour l'industrie du divertissement

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Varennes (Québec), le 10 juin 2026 TheNewswire - CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels, axée sur la production, la distribution et le stockage d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et d'autres gaz industriels stratégiques, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un contrat d'approvisionnement en hydrogène à long terme avec Hone Inc. (« Hone »), un fournisseur de solutions d'alimentation en hydrogène mobiles pour diverses applications, notamment l'industrie de la production cinématographique et télévisuelle.
Développer une relation d'affaires éprouvée
Cette entente fait suite à l'annonce, le 22 janvier 2026, par Charbone de ses premières ventes d'hydrogène en Ontario à Hone. Le contrat d'approvisionnement à long terme conclu avec Hone officialise et étend cette relation commerciale, témoignant de l'acceptation croissante de l'hydrogène propre de Charbone comme solution énergétique éprouvée pour la production d'électricité sur place dans l'un des marchés de production les plus dynamiques d'Amérique du Nord.
Hone fournit une alimentation mobile à hydrogène, une alternative propre aux génératrices diesel pour les productions cinématographiques et télévisuelles. Les génératrices à hydrogène ICE de 165 kW, montées sur remorque, reproduisent le fonctionnement des groupes électrogènes diesel standard de 1 400 ampères utilisés en production, éliminant ainsi les émissions sur les plateaux de tournage. Chaque jour d'utilisation permet d'éviter l'émission de plus de 1,5 tonne de CO₂ par rapport aux systèmes diesel. L'hydrogène de Charbone alimente le système de ravitaillement Fuel Block™ de Hone, une solution exclusive permettant une alimentation électrique continue tout au long de la production.
Acceptation croissante dans le secteur du divertissement
Le succès commercial de ce partenariat démontre la viabilité concrète de l'hydrogène comme source d'énergie propre et fiable dans les environnements de production mobiles et soumis à des contraintes de temps. Un grand studio hollywoodien, dont plusieurs productions sont tournées à Toronto, a eu recours aux services de générateur d'hydrogène de Hone et à l'hydrogène propre de Charbone, ce qui constitue une validation importante de la technologie et de la chaîne d'approvisionnement qui la soutient.
Conditions contractuelles
Le contrat d'approvisionnement à long terme est contraignant et couvre une durée de deux ans, sous réserve des conditions convenues par les deux parties.
Conformément à sa pratique habituelle, Charbone ne divulgue pas le volume, le prix ni les conditions financières de cet accord commercial afin de préserver sa position concurrentielle sur le marché. La société a constaté que la demande pour son hydrogène UHP propre continue de dépasser l'offre disponible, une dynamique de marché qui souligne l'importance stratégique de l'expansion du réseau de production de Charbone. Les revenus générés par les activités de production, de distribution et de services de la société sont présentés sur une base consolidée dans ses états financiers trimestriels.
Commentaire de la direction
" Cet accord d'approvisionnement à long terme avec Hone s'inscrit dans la continuité de la dynamique commerciale que nous avons instaurée en début d'année et témoigne d'un fait significatif : l'industrie du divertissement ne se contente pas de tester l'hydrogène, elle l'intègre pleinement dans les flux de production actifs des studios, a déclaré Dave Gagnon, Président et Chef de la direction de Charbone. " L'hydrogène propre démontre sa valeur dans certains des environnements opérationnels les plus exigeants, où la fiabilité, la sécurité et la performance sont primordiales. Nous sommes fiers d'être le partenaire fournisseur qui permet cette transition et nous sommes impatients de soutenir Hone et ses clients dans un nombre croissant de productions hollywoodiennes."
" Ce partenariat à long terme avec Charbone offre à Hone la sécurité d'approvisionnement dont nous avons besoin pour servir sereinement nos clients sur de nombreuses productions hollywoodiennes, ainsi que dans un large éventail d'autres secteurs et auprès de divers clients, a déclaré Ry Smith, Chef de la direction de Hone. " L'hydrogène propre et fiable est au cœur de notre offre de services, et l'hydrogène propre UHP de Charbone répond aux normes de qualité et de logistique sur lesquelles nos clients comptent."
Hone, entreprise d'Etobicoke (Ontario), fournit des solutions mobiles d'alimentation en hydrogène pour l'industrie de la production cinématographique et télévisuelle, ainsi que pour de nombreuses autres applications, notamment la recharge de flottes de véhicules électriques, le secteur de la construction et l'approvisionnement en électricité des communautés isolées. Hone déploie des groupes électrogènes à hydrogène ICE montés sur remorque, une alternative propre et zéro émission aux générateurs diesel, permettant aux productions de réduire leur empreinte carbone sans compromettre la fiabilité de l'alimentation électrique ni le déroulement du tournage. Hone a été incubée par Change Energy, une firme de conseil en ingénierie de renommée internationale spécialisée dans la planification et la mise en œuvre de transitions majeures vers des systèmes d'alimentation en carburant. Pour plus d'informations, visitez le site www.honeinc.ca.
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels. Elle se concentre sur le développement et l'exploitation d'un réseau régional de plateformes logistiques pour la production, le stockage et la distribution de gaz industriels stratégiques à Ultra Haute Pureté (UHP). L'entreprise dessert des clients provenant de divers secteurs, notamment les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les centres de données, les produits pharmaceutiques de pointe, ainsi que les technologies aérospatiales et de défense, où les gaz UHP sont essentiels aux processus de fabrication de haute précision et à la performance opérationnelle. Charbone développe un réseau d'usines de production d'hydrogène propre UHP en Amérique du Nord et sur certains marchés internationaux. Son approche modulaire, décentralisée et axée sur la demande, combinée à sa plateforme intégrée de stockage et de distribution pour tous les gaz UHP, favorise une croissance contrôlée, renforce la flexibilité opérationnelle et permet une génération de revenus plus stable et diversifiée. Ce modèle permet à Charbone de fournir efficacement aux clients industriels de taille moyenne un approvisionnement fiable en gaz UHP, notamment l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène et autres gaz présents dans les composants à forte demande, souvent difficiles à obtenir. L'entreprise s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone en fournissant de l'hydrogène propre et des gaz spéciaux accessibles et décentralisés, tout en comblant les déficits d'approvisionnement des clients industriels mal desservis et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47).
Pour plus d'informations, veuillez visiter www.Charbone.com.
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Pour plus d'informations contactez Corporation Charbone
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Téléphone: +1 450 678 7171
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Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
Énoncés prospectifs
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