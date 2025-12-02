Mercedes-Benz Group AG operates as an automotive company in Germany and internationally. It operates through Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans, and Mercedes-Benz Mobility segments. The company develops, manufactures, and sells cars and vans under the Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, G-Class brands, as well as related spare parts and accessories. It also provides financing, leasing, car subscription and rental, fleet management, insurance brokerage, and mobility services, as well as digital services for charging and payment. The company was formerly known as Daimler AG and changed its name to Mercedes-Benz Group AG in February 2022. Mercedes-Benz Group AG was founded in 1886 and is headquartered in Stuttgart, Germany.