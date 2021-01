MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / 18 janvier 2021 / Corporation Lithium Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Éléments ») (TSXV:CRE)(OTCQX:CRECF)(FSE:F12) souhaite partager une mise à jour concernant le Projet Rose lithium-tantale (le « Projet Rose lithium-tantale » ou le « Projet »).

La propriété Rose lithium-tantale (où est proposé le Projet Rose lithium-tantale) est située dans la région administrative du nord du Québec, sur le territoire de la Baie-James Eeyou Istchee, sur des terres de catégorie III, sur les terres traditionnelles de la Nation crie d’Eastmain.

La Société a été informée par le président du Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (« COMEX ») que les audiences publiques se tiendront en après-midi les 15 février 2021 à Matagami, 16 février 2021 à Eastmain et 18 février 2021 à Nemaska. Considérant le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, les audiences publiques seront tenues en format virtuel, via l’application Zoom, et seront diffusées en direct via Facebook et LiveStream. Le COMEX a prévu qu’une salle sera réservée dans chacune des communautés afin que les personnes qui désirent se réunir sur place puissent le faire, le tout dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Le COMEX a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de l’environnement ainsi qu’au bien-être économique et social des populations habitant le territoire défini par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), situé au sud du 55e parallèle. Une fois la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social du Projet complétée, le COMEX transmettra sa recommandation quant à l’autorisation du Projet par les autorités provinciales.

« Nous sommes très heureux du début des audiences publiques sur notre Projet minier Rose lithium-tantale. Cette étape importante en vue de l’obtention des autorisations gouvernementales pour aller de l’avant avec le Projet nous permettra d’entendre, une fois de plus, le point de vue des citoyens. Depuis le début du Projet, nous travaillons en étroite collaboration avec les communautés locales et en particulier avec la Nation crie d’Eastmain et ce, dans le but d’avoir un projet bien implanté dans son milieu », explique Jean-Sébastien Lavallée, chef de la direction de Critical Éléments.

Dès 2012, Critical Éléments a conclu une entente de pré-développement avec le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de la Nation crie (alors l’Administration régionale crie) et la Nation crie d’Eastmain, qui a jeté les bases d’une relation de coopération et de respect mutuel entre les parties et a mené à la signature de l’Entente Pikhuuutaau (une entente sur les répercussions et les avantages) en juillet 2019. Au cours des dernières années, Critical Éléments a participé à plusieurs rencontres avec le Chef et le conseil de la Nation crie d’Eastmain, ainsi qu’à plusieurs rencontres et séances d’information dans la communauté.

Le Projet minier Rose lithium-tantale s’inscrit parfaitement dans les orientations gouvernementales que l’on retrouve dans le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 et le Plan pour une économie verte 2030. En effet, le lithium et le tantale sont très prisés mondialement dans les secteurs industriels, incluant pour le marché des voitures hybrides et électriques, à cette époque d’intérêt grandissant pour la transition énergétique.

« L’économie de demain devra miser sur des filières stratégiques, tel le domaine des véhicules électriques et des batteries. Cela correspond en tous points à notre vision qui est de devenir un important fournisseur responsable de lithium pour les industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie. Nous représentons parfaitement le développement durable avec un projet non seulement bon pour l’environnement, mais bon pour le développement des communautés locales », conclut Jean-Sébastien Lavallée.

À propos de Corporation Lithium Éléments Critiques

Le Groupe Primero a récemment complété la première phase du contrat d’implication anticipée de l’entrepreneur intervenue avec la Société et a fourni un prix maximum garanti pour l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction du projet Rose lithium-tantale détenu à 100 % par la Société. Ce coût forfaitaire est dans le même ordre de grandeur que les coûts estimés dans l’étude de faisabilité publiée le 29 novembre 2017 et basée sur des prédictions de prix de 750 $ US/tonne de concentré de lithium de qualité chimique (5 % Li 2 O), de 1 500 $ US/tonne de concentré de lithium de qualité technique (6 % Li 2 O), et de 130 $ US/kg pour le Ta 2 O 5 contenu dans le concentré de tantalite et un taux de change de 0,75 $ US/$ CA. Le taux de rendement interne (« TRI ») du projet Rose lithium-tantale est estimé à 34,9 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 726 millions $ CA à un taux d’escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée à 2,8 ans. Le TRI avant impôts du projet Rose lithium-tantale est estimé à 48,2 % et la VAN avant impôts à 1 257 millions $ CA à un taux d’escompte de 8 % (voir communiqué du 6 septembre 2017). L’analyse financière repose sur les ressources minérales indiquées. Une ressource minérale indiquée est la partie d’une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité, les densités, la forme et les caractéristiques physiques peuvent être estimées avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l’application appropriée des paramètres techniques et économiques, la planification minière et l’évaluation de la viabilité économique du dépôt. Le plan de minage prévoit l’extraction de 220,2 Mt de matériel composé de 26,8 Mt de minerai, 182,4 Mt de stériles et 11,0 Mt de morts-terrains. Le ratio de décapage moyen est de 7,2 tonnes de stériles par tonne de minerai. Le taux de production nominal a été estimé à 4 600 tonnes par jour, pour 350 jours d’exploitation par année. Le plan d’exploitation à ciel ouvert permet une durée de vie de la mine de 17 ans. La mine produira un total de 26,8 millions de tonnes de minerai ayant une teneur diluée moyenne de 0,85 % de Li 2 O et 133 ppm de Ta 2 O 5 . L’usine traitera 1,61 million de tonnes de minerai par année, pour une production annuelle moyenne de 236 532 tonnes de concentré de spodumène de qualité technique et chimique et 429 tonnes de concentré de tantalite.

RENSEIGNEMENTS :

Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo.

Chef de la direction

819-354-5146

jslavallee@cecorp.ca

www.cecorp.ca

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires (telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX) n’ont accepté de responsabilité pour l’exactitude et la précision du présent communiqué.

SOURCE: Critical Elements Lithium Corporation

View source version on accesswire.com:

https://www.accesswire.com/624596/Audiences-publiques-webdiffuses-sur-le-projet-Rose-lithium-tantale-de-Corporation-Lithium-lments-Critiques