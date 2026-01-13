CSE Bulletin: Expiry - Giant Mining Corp. 14JAN2026 Warrants

Giant Mining Corp. 14JAN2026 Warrants listed on May 22, 2025 with an expiry date of January 14, 2026 will expire on January 14, 2026.

Settlement Terms: All trades on January 14 will be for cash same day.

The warrants will be halted at noon and delisted at market close January 14, 2026.

Giant Mining Corp. 14JAN2026 Les bons de souscription cotés le 22 mai 2025 avec une date d'expiration au 14 janvier 2026 expirera le 14 janvier 2026.

Conditions de règlement : Toute les transactions du 14 janvier seront en espèces le même jour.

Les bons de souscription seront arrêtés à midi et radiés à la clôture du marché le 14 janvier 2026.

Delist Date/Date de Retrait : Le 14 JAN 2026
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter
le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.

News Provided by Newsfile via QuoteMedia

