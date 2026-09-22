Aya Gold & Silver Reports High-Grade Drill Exploration Results at Boumadine

Aya Gold & Silver Reports High-Grade Drill Exploration Results at Boumadine

Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA; NASDAQ: AYA) ("Aya" or the "Company") is pleased to report new high-grade drill exploration results at the Boumadine Project ("Boumadine" or the "Project") from its ongoing infill drill program in the Kingdom of Morocco. These results confirm strong high-grade continuity along the Boumadine Main Trend and support the potential for continued resource growth.

Highlights1

Boumadine Main Trend (5.4km)

  • Multiple additional high-grade intercepts:
    • BOU-DD26-848 intercepted 392 grams per tonne ("g/t") silver equivalent ("AgEq") over 24.3 metres ("m") (0.61 g/t gold ("Au"), 239 g/t silver ("Ag"), 2.6% zinc ("Zn"), and 1.9% lead ("Pb"), including 776 g/t AgEq over 10.0m (1.08 g/t Au, 488 g/t Ag, 5.2% Zn, and 3.9% Pb).
    • BOU-DD26-883 intercepted 593 g/t AgEq over 15.2m (1.05 g/t Au, 319 g/t Ag, 5.3% Zn and 3.5% Pb), including 1,038 g/t AgEq over 4.2m (1.81 g/t Au, 586g/t Ag, 8.1% Zn and 6.2% Pb).
    • BOU-DD26-0950 intercepted 299 g/t AgEq over 15.1m (1.70 g/t Au, 98 g/t Ag, 1.7% Zn and 0.6% Pb).
    • BOU-DD26-861 intercepted 1,030 g/t AgEq over 4.1m (1.06 g/t Au, 794 g/t Ag, 4.2% Zn, and 1.8% Pb) including 2,827 g/t AgEq over 1.0m (1.90 g/t Au, 2,477g/t Ag, 3.4% Zn and 3.2% Pb).
    • BOU-DD26-834 intercepted 696 g/t AgEq over 5.7m (2.70 g/t Au, 342 g/t Ag, 3.8% Zn and 1.3% Pb) and 277 g/t AgEq over 6.9m (0.56 g/t Au, 151g/t Ag, 2.1% Zn and 1.4% Pb).
  • Exploration Update:
    • 145,719m drilled at Boumadine year-to-date.
    • 38.6% of the 360,000m infill program, to be carried out over 2026 and 2027, has been completed.

"Today's high-grade results continue to demonstrate the continuity, width and potential at Boumadine," said Benoit La Salle, President & CEO. "With over 145,000 metres drilled year-to-date and 14 drills currently turning, we are aggressively advancing the 2026–2027 infill and expansion program ahead of the updated Feasibility Study expected next year."

Table 1 – Significant Intercepts from Boumadine Drill Exploration Program (Core Lengths)

DDH No.
 From To Au Ag Length* Cu Pb Zn Mo Ag Eq2
(m) (m) (g/t) (g/t) (m) (%) (%) (%) (g/t) (g/t)
BOU-DD26-807 458.8 467.7 0.65 92 8.9 0.0 1.4 2.6 92 231
BOU-DD26-814 213.5 226.6 0.63 145 13.1 0.0 1.4 1.7 61 267
BOU-DD26-817 237.2 247.0 0.73 168 9.8 0.0 0.9 1.2 103 278
Including 238.2 241.5 1.66 408 3.3 0.0 2.5 2.7 196 664
BOU-DD26-823 79.5 84.7 0.39 407 5.2 0.0 4.7 3.1 14 596
Including 79.5 82.7 0.44 595 3.2 0.0 5.7 4.1 16 829
BOU-DD26-834 367.6 373.3 2.70 342 5.7 0.1 1.3 3.8 292 696
BOU-DD26-834 375.3 382.2 0.56 151 6.9 0.0 1.4 2.1 190 277
BOU-DD26-838 230.3 235.3 1.45 356 5.0 0.0 2.9 3.3 694 622
Including 231.3 233.3 3.00 835 2.0 0.1 6.8 7.4 1,558 1,413
BOU-DD26-839 309.0 314.6 1.27 138 5.6 0.0 1.5 2.4 46 333
BOU-DD26-847 193.4 201.6 0.47 246 8.2 0.0 3.6 2.3 352 410
Including 194.3 195.6 2.15 1,155 1.3 0.1 16.4 5.7 680 1,789
BOU-DD26-847 204.2 209.0 0.61 242 4.8 0.0 3.1 4.5 292 454
Including 205.8 208.0 1.08 438 2.2 0.1 6.1 8.2 389 827
BOU-DD26-848 259.7 284.0 0.61 239 24.3 0.1 1.9 2.6 296 392
Including 265.6 275.6 1.08 488 10.0 0.1 3.9 5.2 170 776
BOU-DD26-861 213.8 217.9 1.06 794 4.1 0.1 1.8 4.2 605 1,030
Including 216.0 217.0 1.90 2,477 1.0 0.4 3.2 3.4 997 2,827
BOU-DD26-883 249.0 264.2 1.05 319 15.2 0.0 3.5 5.3 153 593
Including 249.8 254.0 1.81 586 4.2 0.1 6.2 8.1 128 1,038
BOU-DD26-900 253.0 267.0 1.00 85 14.0 0.1 0.8 3.2 135 268
BOU-DD26-901 446.8 467.5 0.55 54 20.7 0.0 0.7 1.9 32 160
BOU-DD26-920 215.5 223.5 0.51 204 8.0 0.0 2.9 3.3 199 378
BOU-DD26-0926 124.1 134.0 0.45 173 9.9 0.0 0.7 1.7 16 265
Including 128.0 131.0 1.02 423 3.0 0.1 1.0 3.3 13 608
BOU-DD26-0929 41.7 53.5 1.76 50 11.8 0.1 0.5 0.5 3 234
Including 47.9 51.7 3.89 116 3.8 0.2 0.5 0.8 4 506
BOU-DD26-0950 19.0 34.1 1.70 98 15.1 0.0 0.6 1.7 64 299
BOU-DD26-0961 278.3 294.4 1.51 14 16.1 0.1 0.0 0.0 8 156
BOU-DD26-0969 207.4 218.0 2.37 29 10.6 0.1 0.1 0.3 8 260
BOU-DD26-0973 62.0 70.6 0.74 47 8.6 0.1 0.8 7.3 20 280
Including 65.9 69.0 1.14 88 3.1 0.1 1.8 17.3 25 585
BOU-DD26-0976 152.0 154.0 0.03 1,867 2.0 0.0 0.6 0.9 8 1,902
BOU-DD26-0979 221.0 226.5 3.55 64 5.5 0.1 0.3 0.1 21 397
BOU-DD26-1005 16.2 28.2 1.36 47 12.0 0.0 0.2 0.0 67 175
BOU-DD26-1018 136.9 147.0 2.26 20 10.1 0.0 0.7 0.5 13 248
  1. Ag equivalent is based on a silver price of US$30/oz with a process recovery of 96%, a gold price of US$2,800/oz with a process recovery of 96%, a zinc price of US$1.20/lb with a process recovery of 75%, a lead price of US$1.00/lb with a process recovery of 82%, and a copper price of US$4.60/lb with a process recovery of 75% resulting in the following ratios: 1g/t Au: 89.7g/t Ag; 1% Cu: 78.6 g/t Ag; 1% Pb: 18.7 g/t Ag; and 1% Zn: 20.4 g/t Ag.
  2. True width remains undetermined at this stage; all values are uncut.

Boumadine Mining Licence Surface Plan with Magnetic Data (Residual Total Field) and 2026 Drill Holes
Figure 1: Boumadine Mining Licence Surface Plan with Magnetic Data (Residual Total Field) and 2026 Drill Holes

2026 Exploration Results

This year, 406 diamond drill holes ("DDH"), totaling 145,719m have been completed at Boumadine (Figure 1 and Appendix 2). Drilling was done on strike along the Main Trend, Tizi and Imariren. All results have been received for drill holes up to BOU-DD26-1028 (Table 1, Figure 2, Figure 3 and Appendix 1).

Today's results, including BOU-DD26-848 and BOU-DD26-883, confirm the high-grade nature and continuity of the Boumadine Main Trend, which remains open in all directions.

Mineralization within the Boumadine Main Trend measures up to 4m wide (locally reaching over a 10m width) and is N340-oriented massive sulphide lenses/veins sharply dipping eastward (> 70°). The massive sulphide veins (>80%) are mainly composed of pyrite, with variable proportions of sphalerite, galena, and chalcopyrite. Tizi and Imariren share the same characteristics except for their N000 orientation.

Surface Plan of Boumadine South Zone with New DDH Results
Figure 2 – Surface Plan of Boumadine South Zone with New DDH Results

Surface Plan of Boumadine North Zone with New DDH Results
Figure 3 – Surface Plan of Boumadine North Zone with New DDH Results

Next Steps

Infill drilling, following the latest positive preliminary economic assessment ("PEA"), will be ongoing for the next 15 months with a drill program of approximately 360,000m planned.

Significant potential exists to expand the Boumadine Main Trend (currently 5.4 km), the Tizi Zone (2.0 km) and the Imariren Zone (1.2 km), with all three trends open in all directions. Follow-up drilling is also planned on the 8 km Asirem trend for later this year.

Most drilling will continue to focus on the Main Trend, Imariren and Tizi to extend known mineralization along strike and at depth, while infilling key areas to advance the Project toward a Feasibility Study ("FS"). The balance of the 2026 program (~20,000m) will target Asirem follow-up and greenfield exploration, testing geological hypotheses and targets generated over the past four years. Ongoing geological work will guide additional development priorities.

Technical Information

Aya has implemented a quality control program to comply with best practices in sampling and analysis of drill core and RC chips. For core drilling, all individual samples represent approximately one metre in length of core, which is halved. Half of the core is kept on site for reference, and its counterpart is sent for preparation and assaying to African Laboratory for Mining and Environment ("Afrilab") in Marrakech, Morocco. For drilling using RC, all individual samples represent 1.0m in length and a representative portion is kept for every metre in some chip trays stored on site. A split samples representing 1/16th, ranging from 2 to 4 kilogram is sent for preparation and assaying to African Laboratory for Mining and Environment ("Afrilab") in Marrakech, Morocco.

All samples are analyzed for silver, copper, iron, lead, zinc, tin, and molybdenum using Aqua regia and finished by atomic absorption spectroscopy ("AAS"). Samples grading above 200 g/t Ag are reanalyzed using fire assaying. Gold is assayed by fire assaying. Standards of different grades and blanks were inserted every 20 samples in addition to the standards, blanks and pulp duplicate inserted by Afrilab.

Qualified Person

The scientific and technical information contained in this press release have been reviewed by David Lalonde, B. Sc, P. Geo, Executive Vice-President Exploration, who is a "Qualified Person" as defined under National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), for accuracy and compliance with NI 43-101.

About Aya Gold & Silver Inc.

Aya Gold & Silver is a Canadian precious metals mining company anchored in Morocco and active across the full mining value chain. The Company has established an exploration track record through a systematic, technology-led, data-driven approach and is focused on expanding its resource base and land package along the Anti-Atlas fault — one of Africa's most geologically rich, underexplored and mining-friendly regions.

Aya operates Zgounder, a rare, silver-only mine, producing silver doré from its new processing facility. Aya's growth pipeline includes the Boumadine polymetallic project, where feasibility study work is underway, and which hosts a sizable mineralized footprint, and potential for further discovery.

Led by a proven team of mining professionals, Aya is guided by a vision of responsible mining and is committed to delivering sustainable value for shareholders, employees and host communities.

For additional information, please visit Aya's website at www.ayagoldsilver.com.

Or contact

Benoit La Salle, FCPA, MBA
President & CEO
Benoit.lasalle@ayagoldsilver.com 		Alex Ball
EVP, Capital Markets
alex.ball@ayagoldsilver.com


Forward-Looking Statements

This press release contains "forward-looking statements" or "forward-looking information" within the meaning of applicable securities laws and other statements that are not historical facts. Forward-looking statements are included to provide information about management's current expectations, estimates and projections regarding Aya's future growth and business prospects (including the timing and development of deposits and the success of exploration activities) and other opportunities as of the date of this press release.

All statements, other than statements of historical fact included in this press release, regarding the Company's strategy, future operations, technical assessments, prospects, plans and objectives of management are forward-looking statements that involve risks and uncertainties. Wherever possible, words such as "aim", "anticipate", "assume", "believe", "estimate", "expect", "goal", "guidance", "intend", "objective", "plan", "potential", "strategy", "target", and similar expressions or statements that certain actions, events or results "may", "could", "would", "might", "will", or are "likely" to be taken, occur or be achieved, have been used to identify such forward-looking information. Forward-looking statements in this press release include, but are not limited to, statements with respect to: the potential for continued mineral resource growth and further expansion of mineralization along the Boumadine Main Trend in all directions; the Boumadine 2026 and 2027 exploration program; the expected completion date and content of the Boumadine feasibility study; the next steps with respect to the development and exploration of the Boumadine project, including infill drilling over the next 15 months, a drill program of approximately 360,000 m, follow-up drilling on the 8 km Asirem trend, testing and geological work.

Forward-looking information is based upon certain assumptions and other important factors that, if untrue, could cause the actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from future results, performance or achievements expressed or implied by such information or statements. There can be no assurance that such information or statements will prove to be accurate. Key assumptions upon which the Company's forward-looking information is based include without limitation, assumptions regarding development and exploration activities; the Company's ability to execute its business plans and objectives; the ability to commence and successfully execute planned drilling and exploration activities; the accuracy of the Company's geological interpretations and the continuity of mineralization in areas targeted for exploration; the continued validity and good standing of the mining titles necessary to conduct the planned exploration activities; the timely receipt of necessary approvals or permits; the ability to obtain timely financing on reasonable terms when required; future social, economic and political conditions remaining consistent with those currently prevailing; the availability of qualified contractors, consultants, suppliers, equipment, materials and labour on commercially reasonable terms; the cooperation of government authorities, municipalities and other stakeholders; future drilling results being generally consistent with the Company's expectations and current geological interpretations; the ability to complete planned infill and exploration drilling substantially in accordance with the anticipated scope and timelines; the availability and reliability of the technical, geological, metallurgical, engineering, environmental and economic information required to complete the feasibility study within the scope currently contemplated; and the successful completion of the required studies and the feasibility study within the anticipated timeframe.

Readers are cautioned that the foregoing list is not exhaustive of all factors and assumptions which may have been used. Forward-looking statements are also subject to risks and uncertainties facing the Company's business, any of which could have a material adverse effect on the Company's business, financial condition, results of operations and growth prospects. Some of the risks the Company faces and the uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements include, among others: Aya's ability to execute on its plans relating to the Boumadine Project, including the timing thereof; the speculative nature of mineral exploration and development; the inherent risks involved in the exploration and development of mineral properties; the risk that exploration, drilling, testing and geological work may not result in the discovery of additional mineralization or the expansion or conversion of mineral resources as anticipated; the risk that future drilling results may not be consistent with the Company's expectations or current geological interpretations; the risk that the continuity, grade and extent of mineralization may differ from current interpretations and estimates; risks and uncertainties relating to the timing, scope, completion and results of the Company's planned exploration and drilling programs; risks and uncertainties relating to the timing, scope, assumptions, conclusions and results of the feasibility study; the risk that geological, metallurgical, engineering, environmental and other technical information required to complete the feasibility study may be unavailable, incomplete or unreliable; risks and hazards associated with the business of mineral exploration, development and mining, including environmental hazards, industrial accidents and unusual or unexpected geological or structural formations; risks related to Aya's operations in Morocco; Aya's ability to obtain and renew necessary permits and licences; restrictions on mining and changes in laws and regulations governing exploration and development activities in the jurisdictions in which Aya operates; inadequate or unreliable infrastructure; Aya's ability to attract and retain qualified employees and contractors and the availability of qualified contractors, consultants, suppliers, equipment and materials; Aya's ability to obtain financing when required on acceptable terms; unforeseen expenses and cost increases; disruptions to Aya's business operations; third-party risks; occupational health and safety risks; climate change and weather disruptions; general economic conditions; competition risk; force majeure; and other risks described in the Company's documents filed with Canadian and U.S. securities regulatory authorities.

In addition, readers are directed to carefully review the detailed risk discussion in the Company's Annual Information Form and Management's Discussion & Analysis for the year ended December 31, 2025, filed on SEDAR+ and on EDGAR, which discussions are incorporated by reference in this press release, for a fuller understanding of the risks and uncertainties that affect the Company's business and operations.

Although the Company believes its expectations are based upon reasonable assumptions and has attempted to identify important factors that could cause actual actions, events or results to differ materially from those described in forward-looking statements, there may be other factors that cause actions, events or results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that forward-looking information will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated in such information. As such, these risks are not exhaustive; however, they should be considered carefully. If any of these risks or uncertainties materialize, actual results may vary materially from those anticipated in the forward-looking statements found herein. Due to the risks, uncertainties, and assumptions inherent in forward-looking statements, readers should not place undue reliance on forward-looking statements.

Forward-looking statements contained herein are presented for the purpose of assisting investors in understanding the Company's business plans, financial performance and condition and may not be appropriate for other purposes.

The forward-looking statements contained herein are made only as of the date hereof. The Company disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except to the extent required by applicable law. The Company qualifies all of its forward-looking statements by these cautionary statements.

The Company may make decisions to advance the development of its mineral projects prior to the completion of a feasibility study establishing mineral reserves that demonstrate economic and technical viability. The decision to proceed with development in the absence of such a feasibility study involves materially greater technical and economic risks, including increased uncertainty as to mineral recovery, capital and operating costs, production rates, mine design and overall economic viability. There can be no assurance that any project advanced on this basis will ultimately be technically or economically viable or achieve the anticipated results.

Appendix 1 - Full Drill Results from Boumadine (core lengths)

DDH No.
 From To Au Ag Length* Cu Pb Zn Mo Ag Eq**
(m) (m) (g/t) (g/t) (m) (%) (%) (%) (g/t) (g/t)
BOU-DD26-766 193.4 198.2 0.89 167 4.8 0.0 0.8 2.0 7 304
BOU-DD26-766 204.1 207.0 0.37 89 2.9 0.0 0.4 0.5 12 139
BOU-DD26-801 322.7 324.1 0.30 32 1.4 0.0 0.8 1.2 29 103
BOU-DD26-801 437.0 438.0 0.49 41 1.0 0.0 0.4 0.5 843 116
BOU-DD26-801 447.6 448.4 0.30 44 0.8 0.0 1.2 1.8 68 133
BOU-DD26-802 206.7 207.5 0.19 51 0.8 0.1 0.6 0.9 5 103
BOU-DD26-803 273.5 274.8 0.81 16 1.3 0.0 0.2 0.3 4 100
BOU-DD26-803 354.0 355.5 0.87 66 1.5 0.1 0.2 0.7 10 167
BOU-DD26-804 120.0 121.0 0.49 27 1.0 0.0 0.1 0.3 8 79
BOU-DD26-804 198.0 200.1 1.45 95 2.1 0.2 3.7 5.7 1 427
BOU-DD26-804 206.4 207.2 1.13 18 0.8 0.0 0.6 3.0 3 195
BOU-DD26-804 404.0 404.5 0.96 34 0.5 0.0 0.2 0.3 1 131
BOU-DD26-805 265.9 266.8 0.49 26 0.9 0.0 0.1 0.2 5 75
BOU-DD26-805 267.7 274.5 0.47 117 6.8 0.0 1.0 1.7 40 214
Including 271.2 272.6 1.07 397 1.4 0.0 3.1 5.2 65 659
BOU-DD26-805 307.2 308.2 1.03 5 1.0 0.0 0.0 0.1 5 100
BOU-DD26-805 338.2 339.2 0.88 156 1.0 0.0 2.0 6.4 883 420
BOU-DD26-805 348.7 352.6 0.72 66 3.9 0.0 0.9 0.8 10 164
BOU-DD26-805 358.6 360.3 0.52 243 1.7 0.0 2.6 3.7 62 416
BOU-DD26-805 371.5 372.4 0.28 53 0.9 0.0 1.2 4.0 77 183
BOU-DD26-806 27.4 27.9 1.71 16 0.5 0.1 0.1 0.1 8 184
BOU-DD26-806 32.2 33.1 0.21 46 0.9 0.2 0.4 0.3 20 91
BOU-DD26-806 106.3 107.0 0.38 32 0.7 0.1 0.5 0.7 6 94
BOU-DD26-806 258.8 259.3 0.47 39 0.5 0.0 0.2 1.1 12 111
BOU-DD26-806 282.0 283.2 2.62 29 1.2 0.0 0.0 0.0 7 268
BOU-DD26-807 267.0 268.0 0.63 6 1.0 0.0 0.0 0.0 12 64
BOU-DD26-807 322.6 323.6 1.41 4 1.0 0.0 0.0 0.0 9 131
BOU-DD26-807 346.7 347.2 0.39 56 0.5 0.0 0.3 1.4 31 126
BOU-DD26-807 431.6 432.6 0.59 10 1.0 0.0 0.1 0.2 4 69
BOU-DD26-807 446.8 448.3 1.31 102 1.5 0.0 0.6 1.5 63 263
BOU-DD26-807 449.2 450.1 0.56 9 0.9 0.0 0.0 0.0 6 61
BOU-DD26-807 453.0 454.8 0.82 66 1.8 0.0 0.6 2.2 38 198
BOU-DD26-807 458.8 467.7 0.65 92 8.9 0.0 1.4 2.6 92 231
Including 466.1 467.7 1.66 245 1.6 0.0 3.5 6.4 272 596
BOU-DD26-807 470.4 471.3 0.56 41 0.9 0.0 0.5 2.0 176 144
BOU-DD26-807 487.9 488.5 0.62 26 0.6 0.0 0.1 0.4 6 91
BOU-DD26-808 154.0 155.0 0.76 21 1.0 0.0 0.2 0.4 2 101
BOU-DD26-808 158.0 161.0 0.27 36 3.0 0.0 0.8 1.1 6 97
BOU-DD26-808 185.6 188.0 0.43 294 2.4 0.0 0.5 1.2 7 368
BOU-DD26-808 224.0 225.0 0.29 149 1.0 0.3 9.0 5.8 4 485
BOU-DD26-808 229.0 230.0 0.74 26 1.0 0.0 0.1 0.3 28 102
BOU-DD26-808 256.0 259.0 0.64 10 3.0 0.0 0.2 0.3 6 78
BOU-DD26-808 262.0 263.0 0.53 46 1.0 0.0 0.1 0.1 7 97
BOU-DD26-808 315.4 317.0 0.67 7 1.6 0.0 0.1 0.1 5 72
BOU-DD26-808 366.2 367.6 0.71 15 1.4 0.0 0.1 0.5 10 91
BOU-DD26-808 395.1 395.6 1.69 23 0.5 0.1 0.5 0.3 13 198
BOU-DD26-808 396.5 397.1 0.60 16 0.6 0.1 0.4 0.2 5 86
BOU-DD26-808 413.0 413.7 0.41 20 0.7 0.1 0.5 1.5 5 101
BOU-DD26-809 99.5 102.1 3.25 32 2.6 0.2 0.1 0.2 9 345
BOU-DD26-809 165.8 166.4 0.88 39 0.6 0.1 2.5 1.8 2 208
BOU-DD26-809 283.0 284.0 0.80 27 1.0 0.0 0.1 0.1 3 104
BOU-DD26-810 109.1 111.2 0.35 36 2.1 0.0 0.1 0.5 17 80
BOU-DD26-811 0.0 252.0               NSR
BOU-DD26-812 128.0 129.0 0.10 50 1.0 0.1 0.2 1.3 8 97
BOU-DD26-812 135.9 138.5 0.56 20 2.6 0.0 0.6 0.2 6 87
BOU-DD26-812 295.0 296.0 0.54 4 1.0 0.0 0.1 0.1 12 56
BOU-DD26-813 108.0 109.0 0.83 0 1.0 0.0 0.0 0.0 3 75
BOU-DD26-814 213.5 226.6 0.63 145 13.1 0.0 1.4 1.7 61 267
Including 214.4 217.4 1.47 360 3.0 0.0 0.8 2.8 70 566
BOU-DD26-814 230.4 231.4 0.11 40 1.0 0.0 0.4 1.3 13 84
BOU-DD26-814 232.4 233.4 0.34 115 1.0 0.0 1.2 2.2 12 213
BOU-DD26-814 259.3 260.3 1.00 18 1.0 0.0 0.1 0.0 10 111
BOU-DD26-814 264.3 264.8 1.10 37 0.5 0.0 0.1 0.1 17 139
BOU-DD26-815 215.0 215.8 0.60 49 0.8 0.0 0.2 1.1 32 131
BOU-DD26-815 229.1 236.8 0.90 37 7.7 0.0 0.2 2.4 18 174
Including 233.0 236.8 1.38 58 3.8 0.1 0.2 4.5 19 282
BOU-DD26-815 258.0 259.0 1.06 981 1.0 1.0 0.2 0.7 51 1,174
BOU-DD26-815 274.0 275.0 0.78 2 1.0 0.0 0.1 0.1 9 76
BOU-DD26-815 397.3 397.9 0.13 49 0.6 0.0 0.4 0.5 11 79
BOU-DD26-816 156.5 157.0 0.58 33 0.5 0.0 0.6 0.7 6 112
BOU-DD26-817 165.3 165.9 0.40 47 0.6 0.0 0.3 0.1 7 93
BOU-DD26-817 180.8 181.6 0.89 30 0.8 0.0 0.1 0.0 16 113
BOU-DD26-817 182.2 182.8 0.42 22 0.6 0.0 0.4 0.1 17 72
BOU-DD26-817 237.2 247.0 0.73 168 9.8 0.0 0.9 1.2 103 278
Including 238.2 241.5 1.66 408 3.3 0.0 2.5 2.7 196 664
BOU-DD26-817 251.0 253.0 0.10 54 2.0 0.0 0.0 0.1 17 65
BOU-DD26-817 255.7 256.3 0.64 111 0.6 0.0 0.0 0.0 11 170
BOU-DD26-818 0.0 270.0 0.00 0 270.0 0.0 0.0 0.0 0 0
BOU-DD26-819 256.1 256.6 0.70 20 0.5 0.0 0.8 1.6 5 131
BOU-DD26-820 7.4 9.0 0.60 24 1.6 0.1 1.7 0.1 20 115
BOU-DD26-821 141.9 148.5 0.43 63 6.6 0.2 1.5 2.1 6 192
Including 141.9 145.4 0.47 93 3.5 0.3 2.4 2.7 10 260
BOU-DD26-821 239.0 240.0 0.09 51 1.0 0.0 5.1 1.8 1 195
BOU-DD26-821 314.0 314.8 0.67 9 0.8 0.0 0.2 0.7 2 90
BOU-DD26-822 224.0 224.7 0.27 54 0.7 0.0 0.4 0.5 390 103
BOU-DD26-822 303.5 304.0 0.96 87 0.5 0.0 1.0 4.4 20 283
BOU-DD26-823 79.5 84.7 0.39 407 5.2 0.0 4.7 3.1 14 596
Including 79.5 82.7 0.44 595 3.2 0.0 5.7 4.1 16 829
BOU-DD26-823 95.9 97.5 0.71 343 1.6 0.0 1.9 7.1 10 589
BOU-DD26-823 110.0 111.0 2.49 7 1.0 0.0 0.0 0.0 0 231
BOU-DD26-823 114.0 115.0 1.24 14 1.0 0.0 0.3 1.0 1 152
BOU-DD26-824 34.7 35.4 0.14 41 0.7 0.1 1.9 3.1 6 158
BOU-DD26-825 236.6 237.3 1.61 79 0.7 0.0 2.0 6.2 1,484 414
BOU-DD26-825 255.0 256.0 0.20 54 1.0 0.0 0.1 1.2 28 98
BOU-DD26-825 262.0 263.0 0.09 67 1.0 0.0 0.1 0.0 88 80
BOU-DD26-825 268.9 269.9 0.45 38 1.0 0.0 0.3 2.1 40 129
BOU-DD26-825 374.2 376.1 0.57 38 1.9 0.0 0.1 0.3 20 100
BOU-DD26-825 414.8 415.5 0.49 39 0.7 0.1 0.1 0.0 80 91
BOU-DD26-825 462.8 463.5 1.31 28 0.7 0.0 0.1 1.0 35 170
BOU-DD26-826 161.5 162.0 0.54 43 0.5 0.1 0.0 0.0 36 96
BOU-DD26-826 451.0 451.8 0.77 15 0.8 0.0 0.0 0.0 22 86
BOU-DD26-826 493.0 494.0 1.14 19 1.0 0.0 0.1 0.1 37 127
BOU-DD26-826 498.3 501.0 0.68 41 2.7 0.1 0.1 0.4 138 118
BOU-DD26-826 519.6 521.9 0.73 35 2.3 0.1 0.1 0.4 118 123
BOU-DD26-827 0.0 282.0               NSR
BOU-DD26-828 265.5 266.1 0.69 19 0.6 0.0 0.3 1.0 10 109
BOU-DD26-828 286.2 288.0 2.37 91 1.8 0.1 2.4 3.4 4 425
BOU-DD26-828 341.6 343.3 2.71 84 1.7 0.1 3.2 6.6 5 529
BOU-DD26-829 159.0 160.7 0.03 64 1.7 0.0 0.0 0.0 3 68
BOU-DD26-829 161.6 162.5 0.03 60 0.9 0.0 0.0 0.0 2 63
BOU-DD26-830 325.4 326.0 0.47 32 0.6 0.0 0.3 1.6 18 113
BOU-DD26-830 348.0 349.0 0.80 3 1.0 0.0 0.1 0.2 15 82
BOU-DD26-830 475.0 476.0 0.26 55 1.0 0.0 0.2 0.0 1 83
BOU-DD26-830 509.1 511.5 0.54 23 2.4 0.1 0.4 0.6 10 95
BOU-DD26-830 540.1 541.0 0.59 25 0.9 0.0 2.1 2.2 14 164
BOU-DD26-830 549.8 551.3 1.60 48 1.5 0.2 0.8 0.6 21 235
BOU-DD26-831 318.8 319.7 13.22 265 0.9 0.7 2.6 3.3 5 1,617
BOU-DD26-831 322.7 323.7 0.68 43 1.0 0.1 1.7 5.7 7 257
BOU-DD26-831 352.5 354.8 2.30 109 2.3 0.1 2.4 4.2 5 456
BOU-DD26-831 356.0 356.8 0.05 49 0.8 0.0 1.7 5.2 4 196
BOU-DD26-832 117.6 118.1 0.84 20 0.5 0.0 0.1 0.5 6 110
BOU-DD26-833 60.4 61.0 0.63 23 0.6 0.0 0.1 0.2 10 87
BOU-DD26-833 61.5 63.1 0.31 46 1.6 0.0 0.6 1.6 11 118
BOU-DD26-833 84.0 89.6 0.37 62 5.6 0.0 1.1 2.2 22 164
BOU-DD26-834 286.7 288.8 0.62 41 2.1 0.0 0.2 2.3 110 151
BOU-DD26-834 300.2 300.8 0.69 10 0.6 0.0 0.0 0.0 42 74
BOU-DD26-834 367.6 373.3 2.70 342 5.7 0.1 1.3 3.8 292 696
BOU-DD26-834 375.3 382.2 0.56 151 6.9 0.0 1.4 2.1 190 277
BOU-DD26-834 416.0 421.5 0.81 29 5.5 0.0 0.2 0.7 182 122
BOU-DD26-835 40.9 41.9 0.59 33 1.0 0.4 1.7 3.7 72 224
BOU-DD26-835 174.3 175.6 0.37 44 1.3 0.1 0.1 0.5 6 95
BOU-DD26-835 360.6 362.8 4.77 101 2.2 0.2 0.2 0.7 6 560
BOU-DD26-836 139.1 139.7 1.18 25 0.6 0.1 0.2 1.1 1 164
BOU-DD26-836 277.5 278.4 0.52 14 0.9 0.0 0.5 1.0 5 90
BOU-DD26-837 305.8 307.4 0.56 14 1.6 0.1 0.4 0.3 3 82
BOU-DD26-838 211.7 212.6 0.40 66 0.9 0.0 0.6 0.8 13 130
BOU-DD26-838 230.3 235.3 1.45 356 5.0 0.0 2.9 3.3 694 622
Including 231.3 233.3 3.00 835 2.0 0.1 6.8 7.4 1,558 1,413
BOU-DD26-838 243.1 244.0 0.43 40 0.9 0.1 0.2 2.5 88 138
BOU-DD26-838 245.0 246.0 0.17 53 1.0 0.0 2.8 2.1 41 165
BOU-DD26-838 251.8 253.1 0.15 60 1.3 0.0 3.7 3.3 19 211
BOU-DD26-838 307.0 308.0 0.45 25 1.0 0.0 0.5 1.6 9 107
BOU-DD26-838 349.0 349.7 1.18 65 0.7 0.0 1.9 3.7 8 285
BOU-DD26-838 353.7 354.2 0.39 58 0.5 0.0 2.7 4.4 10 235
BOU-DD26-839 166.5 167.0 0.64 26 0.5 0.0 0.1 0.3 9 92
BOU-DD26-839 309.0 314.6 1.27 138 5.6 0.0 1.5 2.4 46 333
BOU-DD26-839 318.3 319.3 0.38 20 1.0 0.0 0.5 0.0 6 66
BOU-DD26-839 350.0 351.0 0.36 18 1.0 0.0 0.0 0.0 34 52
BOU-DD26-839 385.6 386.2 2.86 139 0.6 0.0 1.6 4.9 2,507 572
BOU-DD26-839 406.6 407.2 0.75 66 0.6 0.0 0.2 0.1 96 140
BOU-DD26-840 81.6 82.3 0.55 40 0.7 0.2 0.1 0.5 6 114
BOU-DD26-840 83.6 84.2 0.03 101 0.6 0.2 0.1 6.6 7 251
BOU-DD26-840 210.7 211.2 0.67 15 0.5 0.0 0.4 0.3 8 90
BOU-DD26-841 26.3 26.8 1.15 47 0.5 0.1 1.1 2.4 0 225
BOU-DD26-841 137.8 138.4 0.93 36 0.6 0.1 1.0 3.1 7 211
BOU-DD26-841 205.7 206.7 0.17 60 1.0 0.3 0.1 0.1 6 99
BOU-DD26-841 313.2 314.2 0.03 128 1.0 0.0 0.1 0.1 1 135
BOU-DD26-842 0.0 207.0               NSR
BOU-DD26-843 0.0 270.0               NSR
BOU-DD26-844 103.2 104.1 0.15 54 0.9 0.0 0.5 1.3 12 105
BOU-DD26-844 150.0 152.0 0.90 3 2.0 0.0 0.1 0.2 2 89
BOU-DD26-844 171.0 172.0 0.89 16 1.0 0.0 0.0 0.0 9 97
BOU-DD26-844 175.3 177.0 1.04 47 1.7 0.0 0.8 5.3 13 266
BOU-DD26-845 100.8 101.7 0.18 48 0.9 0.0 0.8 1.1 7 102
BOU-DD26-845 106.9 110.1 0.62 66 3.2 0.0 2.1 2.8 15 219
BOU-DD26-845 409.7 410.7 1.27 56 1.0 0.1 1.1 2.1 9 244
BOU-DD26-845 421.2 421.7 0.23 37 0.5 0.4 0.1 0.6 6 100
BOU-DD26-846 72.0 72.6 0.41 41 0.6 0.0 0.2 0.9 5 103
BOU-DD26-846 171.5 172.5 1.96 15 1.0 0.0 0.0 0.1 5 195
BOU-DD26-846 175.2 176.5 0.37 32 1.3 0.1 0.0 0.3 4 84
BOU-DD26-846 203.5 204.4 0.13 203 0.9 0.5 0.5 0.4 5 268
BOU-DD26-847 161.0 162.0 1.87 12 1.0 0.0 0.0 0.1 2 184
BOU-DD26-847 168.5 169.4 0.25 46 0.9 0.0 1.3 2.7 209 153
BOU-DD26-847 193.4 201.6 0.47 246 8.2 0.0 3.6 2.3 352 410
Including 194.3 195.6 2.15 1,155 1.3 0.1 16.4 5.7 680 1,789
BOU-DD26-847 204.2 209.0 0.61 242 4.8 0.0 3.1 4.5 292 454
Including 205.8 208.0 1.08 438 2.2 0.1 6.1 8.2 389 827
BOU-DD26-847 213.4 214.3 0.08 33 0.9 0.0 0.6 1.5 51 84
BOU-DD26-848 259.7 284.0 0.61 239 24.3 0.1 1.9 2.6 296 392
Including 265.6 275.6 1.08 488 10.0 0.1 3.9 5.2 170 776
BOU-DD26-848 290.0 291.0 0.29 46 1.0 0.0 0.3 0.7 33 92
BOU-DD26-848 319.6 320.2 0.34 69 0.6 0.0 1.7 2.1 13 175
BOU-DD26-849 308.7 309.7 0.63 13 1.0 0.0 0.2 0.4 5 81
BOU-DD26-849 317.7 320.2 0.46 156 2.5 0.2 1.7 5.9 25 361
BOU-DD26-849 331.6 341.5 0.43 63 9.9 0.1 0.7 1.4 257 152
BOU-DD26-849 345.0 354.5 0.38 34 9.5 0.0 0.5 2.5 71 132
BOU-DD26-849 361.0 362.0 0.37 23 1.0 0.0 0.3 1.0 28 83
BOU-DD26-849 372.8 373.5 0.30 34 0.7 0.0 0.1 0.0 18 64
BOU-DD26-850 89.7 90.7 2.71 63 1.0 0.1 0.1 0.4 11 321
BOU-DD26-850 158.0 158.6 0.57 16 0.6 0.0 0.7 0.9 6 98
BOU-DD26-850 159.6 160.2 0.49 19 0.6 0.0 0.3 0.4 13 78
BOU-DD26-850 162.9 164.7 0.27 52 1.8 0.0 2.1 1.4 11 147
BOU-DD26-850 167.3 167.8 0.56 28 0.5 0.0 0.5 1.7 14 124
BOU-DD26-850 176.9 177.6 0.31 26 0.7 0.0 1.3 1.5 6 108
BOU-DD26-850 206.0 207.0 0.08 105 1.0 1.5 0.7 0.2 29 248
BOU-DD26-850 336.8 337.6 0.79 12 0.8 0.0 0.1 0.1 6 87
BOU-DD26-850 484.7 485.3 0.43 27 0.6 0.1 0.3 0.6 2 90
BOU-DD26-851 145.5 146.0 0.63 83 0.5 0.0 3.6 6.5 9 340
BOU-DD26-851 211.6 212.5 0.56 8 0.9 0.0 0.2 1.2 74 89
BOU-DD26-851 213.4 214.3 0.39 15 0.9 0.0 0.9 1.8 14 105
BOU-DD26-851 219.0 220.0 0.54 14 1.0 0.0 0.7 1.5 15 107
BOU-DD26-852 381.0 382.0 0.71 4 1.0 0.0 0.1 0.0 12 70
BOU-DD26-852 391.5 393.1 0.94 39 1.6 0.2 0.2 0.1 15 143
BOU-DD26-852 397.0 398.0 0.61 14 1.0 0.0 0.1 2.2 24 116
BOU-DD26-852 399.9 405.4 0.48 24 5.5 0.0 0.1 0.2 8 74
BOU-DD26-852 419.6 420.1 1.08 51 0.5 0.0 0.5 7.4 7 310
BOU-DD26-852 443.6 444.4 0.89 55 0.8 0.0 0.7 4.8 18 248
BOU-DD26-852 445.2 446.2 0.47 25 1.0 0.0 0.3 0.8 13 91
BOU-DD26-852 447.2 448.2 0.20 38 1.0 0.1 0.3 0.1 20 73
BOU-DD26-852 449.2 461.6 0.63 21 12.4 0.0 0.3 0.8 16 102
BOU-DD26-852 466.1 468.0 0.83 26 1.9 0.0 0.0 0.0 7 103
BOU-DD26-852 471.0 472.0 1.97 20 1.0 0.0 0.1 0.0 8 199
BOU-DD26-852 516.7 518.2 1.17 58 1.5 0.0 1.6 5.0 11 298
BOU-DD26-853 214.4 215.1 1.89 24 0.7 0.1 1.5 3.3 5 293
BOU-DD26-853 216.0 217.0 0.45 22 1.0 0.0 1.0 0.9 6 104
BOU-DD26-853 228.7 230.3 1.07 79 1.6 0.2 4.5 5.4 2 381
BOU-DD26-854 384.0 385.0 0.03 87 1.0 0.1 0.0 0.0 1 95
BOU-DD26-854 545.6 546.1 0.42 17 0.5 0.0 0.1 0.1 6 59
BOU-DD26-854 619.0 619.8 0.72 11 0.8 0.1 1.0 2.3 6 145
BOU-DD26-855 216.0 217.0 0.62 5 1.0 0.0 0.0 0.4 7 72
BOU-DD26-855 238.8 243.3 0.87 39 4.5 0.0 1.4 4.4 28 238
BOU-DD26-855 247.3 248.0 0.68 66 0.7 0.1 1.4 5.0 30 267
BOU-DD26-856 257.5 258.0 0.56 29 0.5 0.1 0.1 0.4 2 99
BOU-DD26-857 0.0 756.0               NSR
BOU-DD26-858 136.4 138.6 0.14 134 2.2 0.5 0.3 6.3 7 320
BOU-DD26-858 257.4 258.0 2.25 16 0.6 0.0 0.1 0.1 8 225
BOU-DD26-858 277.0 277.8 0.52 12 0.8 0.0 0.1 0.4 2 71
BOU-DD26-858 293.3 293.9 2.51 167 0.6 0.2 2.6 3.4 2 526
BOU-DD26-858 300.0 301.6 3.75 58 1.6 0.1 0.2 0.3 3 414
BOU-DD26-858 318.5 319.1 1.94 8 0.6 0.0 0.0 0.1 0 186
BOU-DD26-859 43.1 43.6 0.30 30 0.5 0.0 1.1 1.5 6 110
BOU-DD26-859 94.0 95.0 0.52 20 1.0 0.0 0.3 1.8 2 109
BOU-DD26-859 99.0 104.4 1.06 101 5.4 0.1 0.3 1.6 2 239
BOU-DD26-860 159.5 160.8 0.43 122 1.3 0.0 1.9 1.3 32 223
BOU-DD26-860 162.4 165.0 0.17 50 2.6 0.0 0.8 1.3 58 109
BOU-DD26-861 213.8 217.9 1.06 794 4.1 0.1 1.8 4.2 605 1,030
Including 216.0 217.0 1.90 2,477 1.0 0.4 3.2 3.4 997 2,827
BOU-DD26-861 230.3 231.0 0.26 40 0.7 0.0 0.9 4.7 15 178
BOU-DD26-861 284.6 286.5 0.07 115 1.9 0.0 3.1 1.8 11 220
BOU-DD26-862 10.0 11.0 0.03 79 1.0 0.0 0.3 0.1 23 89
BOU-DD26-862 58.2 59.0 0.39 46 0.8 0.1 0.3 1.0 4 111
BOU-DD26-862 326.3 327.7 0.83 7 1.4 0.0 0.0 0.0 2 85
BOU-DD26-862 337.1 342.7 1.46 86 5.6 0.1 0.5 1.2 2 258
BOU-DD26-862 414.1 414.6 0.14 47 0.5 0.0 3.8 2.8 0 192
BOU-DD26-862 445.0 445.9 1.15 0 0.9 0.0 0.0 0.0 6 105
BOU-DD26-863 71.6 72.6 0.60 38 1.0 0.0 0.7 0.4 3 113
BOU-DD26-863 301.9 302.4 0.71 12 0.5 0.0 0.1 0.1 6 81
BOU-DD26-863 399.9 400.4 0.48 18 0.5 0.0 0.0 0.1 4 64
BOU-DD26-864 268.0 269.0 0.03 44 1.0 0.0 0.0 0.0 4 47
BOU-DD26-865 80.8 81.6 0.72 31 0.8 0.1 0.6 3.5 9 182
BOU-DD26-865 162.1 162.6 1.67 46 0.5 0.1 1.7 4.9 9 335
BOU-DD26-865 169.0 170.0 0.68 27 1.0 0.0 0.2 1.7 3 128
BOU-DD26-865 175.4 175.9 0.19 45 0.5 0.0 3.3 3.6 2 198
BOU-DD26-866 283.0 284.0 0.62 8 1.0 0.0 0.0 0.0 9 65
BOU-DD26-866 291.0 292.0 0.68 9 1.0 0.0 0.0 0.0 14 72
BOU-DD26-866 414.0 415.0 0.84 4 1.0 0.0 0.0 0.0 5 80
BOU-DD26-866 418.0 418.6 6.46 70 0.6 0.0 2.5 11.6 45 936
BOU-DD26-866 448.6 451.3 0.85 10 2.7 0.0 0.1 0.1 40 89
BOU-DD26-867 327.4 327.9 2.54 67 0.5 0.1 0.2 1.2 25 329
BOU-DD26-867 477.0 478.3 1.97 196 1.3 0.1 6.5 2.4 29 547
BOU-DD26-867 487.0 489.0 0.28 238 2.0 0.1 1.0 1.8 612 332
BOU-DD26-868 152.0 152.6 1.33 63 0.6 0.1 0.1 0.1 9 197
BOU-DD26-868 449.5 451.2 1.58 42 1.7 0.1 0.1 0.2 5 193
BOU-DD26-869 0.0 600.0               NSR
BOU-DD26-870 101.8 102.7 0.41 18 0.9 0.2 0.5 0.0 33 81
BOU-DD26-871 187.6 188.1 1.72 35 0.5 0.1 2.3 0.8 4 253
BOU-DD26-872 0.0 339.0               NSR
BOU-DD26-873 107.4 108.0 0.37 27 0.6 0.0 0.3 0.9 7 85
BOU-DD26-873 170.8 171.6 0.06 60 0.8 0.1 1.2 8.0 13 256
BOU-DD26-873 175.0 175.6 0.03 63 0.6 4.3 2.1 0.6 10 451
BOU-DD26-873 211.2 211.7 0.98 10 0.5 0.0 0.1 0.2 5 105
BOU-DD26-873 219.0 219.5 0.88 32 0.5 0.1 0.1 3.4 5 190
BOU-DD26-873 221.4 223.0 1.03 33 1.6 0.1 0.1 1.3 7 159
BOU-DD26-874 192.4 193.0 0.30 36 0.6 0.0 1.8 8.2 2 267
BOU-DD26-874 241.8 244.7 1.36 23 2.9 0.0 0.1 1.3 3 176
BOU-DD26-875 117.0 118.0 0.89 1 1.0 0.0 0.0 0.0 11 82
BOU-DD26-875 324.7 325.2 1.53 15 0.5 0.0 0.1 0.0 2 157
BOU-DD26-875 346.1 348.5 1.33 20 2.4 0.0 0.1 0.2 17 148
BOU-DD26-875 405.0 407.0 0.41 26 2.0 0.0 0.1 0.1 61 66
BOU-DD26-876 17.0 18.0 0.92 11 1.0 0.0 0.4 0.3 4 107
BOU-DD26-876 66.0 67.0 1.71 26 1.0 0.1 0.8 0.5 5 210
BOU-DD26-876 265.9 266.8 0.85 39 0.9 0.1 0.1 0.1 5 125
BOU-DD26-877 102.9 103.8 0.31 20 0.9 0.0 0.8 0.2 5 69
BOU-DD26-878 349.7 350.2 2.12 53 0.5 0.3 0.2 0.8 53 284
BOU-DD26-878 423.4 424.1 2.17 23 0.7 0.0 0.2 0.2 66 229
BOU-DD26-878 474.9 475.4 0.48 33 0.5 0.0 0.2 0.2 13 87
BOU-DD26-878 556.9 557.6 1.06 29 0.7 0.0 0.7 1.8 10 176
BOU-DD26-880 286.0 286.5 1.09 22 0.5 0.1 0.4 0.9 2 151
BOU-DD26-880 321.1 323.0 1.40 37 1.9 0.1 0.2 0.8 5 190
BOU-DD26-881 427.2 428.1 2.51 34 0.9 0.2 0.4 9.1 22 468
BOU-DD26-881 432.1 434.8 0.55 19 2.7 0.3 0.2 3.9 12 174
BOU-DD26-881 501.0 502.0 0.60 6 1.0 0.0 0.1 0.0 6 63
BOU-DD26-882 86.0 86.7 0.52 19 0.7 0.0 1.0 1.3 8 113
BOU-DD26-882 191.2 192.5 2.01 32 1.3 0.8 0.1 0.2 10 283
BOU-DD26-882 383.9 384.7 0.65 16 0.8 0.0 0.1 0.2 11 82
BOU-DD26-882 386.5 387.5 0.67 21 1.0 0.1 0.0 0.0 7 88
BOU-DD26-882 389.7 390.2 0.54 8 0.5 0.0 0.0 0.8 8 77
BOU-DD26-883 148.0 150.0 1.78 5 2.0 0.0 0.0 0.0 3 165
BOU-DD26-883 192.7 194.5 0.59 18 1.8 0.1 0.3 0.5 155 100
BOU-DD26-883 214.0 215.0 0.42 37 1.0 0.0 0.1 0.1 84 80
BOU-DD26-883 220.0 221.0 0.37 31 1.0 0.0 0.1 1.5 178 99
BOU-DD26-883 249.0 264.2 1.05 319 15.2 0.0 3.5 5.3 153 593
Including 249.8 254.0 1.81 586 4.2 0.1 6.2 8.1 128 1,038
BOU-DD26-883 332.6 340.0 0.41 34 7.4 0.0 0.5 0.9 5 100
BOU-DD26-884 40.1 43.1 1.76 28 3.0 0.0 0.4 4.6 14 288
BOU-DD26-884 63.6 65.3 1.46 29 1.7 0.0 0.8 3.3 7 243
BOU-DD26-884 66.2 67.1 0.33 21 0.9 0.0 1.1 2.1 6 116
BOU-DD26-884 231.2 231.7 1.75 26 0.5 0.2 0.1 0.1 15 202
BOU-DD26-885 0.0 156.0               NSR
BOU-DD26-886 36.4 38.0 0.62 31 1.6 0.1 0.2 3.6 8 168
BOU-DD26-886 70.8 71.5 0.52 14 0.7 0.0 0.1 0.0 7 65
BOU-DD26-886 73.0 74.0 2.13 79 1.0 0.1 0.2 0.1 8 287
BOU-DD26-887 430.8 433.2 1.81 189 2.4 0.2 0.4 0.5 4 380
BOU-DD26-887 454.3 454.8 0.47 20 0.5 0.1 0.4 1.4 4 102
BOU-DD26-887 455.3 455.8 2.25 42 0.5 0.2 0.3 1.2 4 286
BOU-DD26-888 0.0 630.0               NSR
BOU-DD26-889 29.0 30.0 0.03 62 1.0 0.4 0.2 0.4 2 104
BOU-DD26-889 151.3 152.2 0.65 44 0.9 0.0 0.2 0.1 141 111
BOU-DD26-889 159.7 160.2 1.15 36 0.5 0.0 0.1 0.6 94 156
BOU-DD26-890 126.6 127.1 0.79 59 0.5 0.1 0.4 2.0 137 185
BOU-DD26-890 211.5 212.0 0.25 35 0.5 0.0 0.1 0.0 318 65
BOU-DD26-890 401.5 402.5 0.06 83 1.0 0.0 0.0 0.0 0 89
BOU-DD26-891 55.4 55.9 1.89 42 0.5 0.1 1.5 3.4 5 311
BOU-DD26-891 155.0 156.0 0.03 54 1.0 0.0 0.4 0.5 0 75
BOU-DD26-891 157.0 158.0 0.03 57 1.0 0.0 0.3 1.1 1 90
BOU-DD26-891 183.5 184.7 0.52 50 1.2 0.1 0.1 0.2 4 109
BOU-DD26-891 196.0 197.0 0.03 53 1.0 0.0 0.2 0.2 4 65
BOU-DD26-892 87.4 88.3 0.07 54 0.9 0.0 0.9 0.2 9 81
BOU-DD26-892 93.8 95.6 0.58 38 1.8 0.1 0.1 0.1 9 102
BOU-DD26-892 101.7 102.2 1.29 20 0.5 0.0 0.1 0.0 5 140
BOU-DD26-892 199.0 199.9 0.71 12 0.9 0.0 0.3 0.2 2 86
BOU-DD26-892 200.8 201.7 0.43 21 0.9 0.1 0.1 2.2 3 109
BOU-DD26-892 210.1 210.6 2.25 35 0.5 0.1 0.1 1.1 2 269
BOU-DD26-892 220.0 220.8 1.10 47 0.8 0.2 0.1 0.3 0 171
BOU-DD26-893 0.0 156.0               NSR
BOU-DD26-894 224.4 226.4 0.53 25 2.0 0.0 0.0 0.1 606 86
BOU-DD26-894 233.9 235.1 1.70 78 1.2 0.0 0.2 0.1 315 242
BOU-DD26-894 236.6 237.3 0.72 3 0.7 0.0 0.0 0.0 3 68
BOU-DD26-894 250.7 251.6 0.72 9 0.9 0.0 0.0 0.0 92 77
BOU-DD26-894 303.0 309.6 0.60 94 6.6 0.0 1.0 2.0 262 213
BOU-DD26-894 315.7 319.9 0.40 30 4.2 0.0 0.2 0.9 65 90
BOU-DD26-894 322.6 323.4 0.46 15 0.8 0.0 0.4 0.2 45 69
BOU-DD26-894 324.2 329.7 1.55 55 5.5 0.1 0.5 2.7 33 266
Including 324.7 327.9 2.05 66 3.2 0.1 0.8 3.0 43 332
BOU-DD26-894 385.1 385.6 0.57 29 0.5 0.0 0.1 0.3 3 89
BOU-DD26-894 434.1 434.9 0.03 50 0.8 0.1 0.1 0.2 10 63
BOU-DD26-894 463.0 464.0 1.13 3 1.0 0.0 0.0 0.0 6 106
BOU-DD26-895 33.0 34.0 0.68 30 1.0 0.0 1.1 1.4 0 144
BOU-DD26-895 39.0 40.0 0.49 21 1.0 0.0 1.2 1.1 2 113
BOU-DD26-895 134.5 135.0 1.92 26 0.5 0.1 0.2 0.0 3 207
BOU-DD26-895 261.2 261.8 1.86 26 0.6 0.1 0.2 0.3 3 207
BOU-DD26-895 269.1 271.3 1.44 151 2.2 0.3 0.2 4.9 2 409
BOU-DD26-896 74.5 75.1 0.39 44 0.6 0.1 0.5 2.9 5 154
BOU-DD26-896 136.8 138.0 0.58 75 1.2 0.0 0.7 1.6 4 176
BOU-DD26-896 141.5 142.4 0.06 154 0.9 0.4 1.6 0.3 5 224
BOU-DD26-896 265.6 266.5 0.59 9 0.9 0.0 0.2 1.6 0 100
BOU-DD26-896 286.2 286.7 1.25 18 0.5 0.1 0.3 1.4 2 170
BOU-DD26-897 329.9 330.4 0.43 30 0.5 0.0 0.2 0.6 6 85
BOU-DD26-897 353.5 354.0 1.54 30 0.5 0.1 0.1 0.1 33 175
BOU-DD26-897 374.6 375.2 0.26 35 0.6 0.3 0.1 0.0 6 82
BOU-DD26-897 376.0 376.8 0.58 20 0.8 0.0 0.1 0.0 8 77
BOU-DD26-897 415.6 416.4 0.16 43 0.8 0.3 0.0 0.0 14 80
BOU-DD26-897 532.9 533.4 0.56 10 0.5 0.1 0.5 0.2 5 80
BOU-DD26-897 558.8 559.5 0.60 6 0.7 0.0 0.2 0.0 4 64
BOU-DD26-898 367.0 368.0 0.21 54 1.0 0.0 0.2 0.0 16 78
BOU-DD26-898 403.0 404.0 0.45 45 1.0 0.1 1.5 0.1 32 121
BOU-DD26-898 445.6 446.1 0.48 25 0.5 0.1 0.1 0.1 1 78
BOU-DD26-898 508.0 509.0 0.37 16 1.0 0.0 0.1 1.1 4 75
BOU-DD26-898 511.5 513.5 1.56 28 2.0 0.4 0.1 0.1 8 205
BOU-DD26-898 521.4 522.0 0.46 15 0.6 0.0 0.2 0.1 23 66
BOU-DD26-898 558.0 559.0 0.03 129 1.0 0.2 0.2 0.2 5 155
BOU-DD26-898 570.7 571.6 1.17 39 0.9 0.1 0.8 0.2 12 172
BOU-DD26-898 618.5 619.5 0.77 25 1.0 0.1 0.4 0.3 17 112
BOU-DD26-899 41.6 42.1 0.10 44 0.5 0.1 1.9 4.1 2 179
BOU-DD26-899 42.9 43.5 0.28 42 0.6 0.0 1.8 2.3 0 149
BOU-DD26-899 57.2 61.5 1.14 48 4.3 0.1 0.1 1.6 3 188
BOU-DD26-899 132.6 133.2 1.07 25 0.6 0.0 0.2 1.2 2 153
BOU-DD26-899 156.2 158.7 2.37 221 2.5 0.2 0.6 1.1 4 479
BOU-DD26-900 14.8 15.6 0.03 49 0.8 0.0 0.0 0.0 3 52
BOU-DD26-900 20.4 21.2 0.03 50 0.8 0.0 0.0 0.0 3 53
BOU-DD26-900 34.0 35.0 0.03 126 1.0 0.0 0.0 0.0 19 129
BOU-DD26-900 253.0 267.0 1.00 85 14.0 0.1 0.8 3.2 135 268
Including 255.0 258.6 1.40 124 3.6 0.3 1.2 6.0 36 421
BOU-DD26-900 283.0 283.8 0.35 28 0.8 0.1 0.2 0.5 96 78
BOU-DD26-901 375.0 376.0 0.64 15 1.0 0.0 0.0 0.0 12 77
BOU-DD26-901 377.0 378.0 0.75 11 1.0 0.1 0.1 0.0 12 85
BOU-DD26-901 434.9 435.8 0.48 149 0.9 0.1 0.1 0.0 4 204
BOU-DD26-901 440.3 443.8 1.01 134 3.5 0.1 0.9 3.4 20 317
Including 440.3 442.3 1.61 200 2.0 0.1 0.9 4.6 25 464
BOU-DD26-901 446.8 467.5 0.55 54 20.7 0.0 0.7 1.9 32 160
Including 447.8 450.3 1.02 100 2.5 0.0 1.5 4.1 15 308
BOU-DD26-902 6.0 6.8 1.04 56 0.8 0.0 0.7 0.0 11 165
BOU-DD26-902 60.5 61.4 0.43 24 0.9 0.0 0.1 0.0 5 65
BOU-DD26-903 158.0 159.0 0.60 15 1.0 0.0 0.2 2.0 4 115
BOU-DD26-903 159.9 161.7 1.06 33 1.8 0.1 0.5 2.5 5 195
BOU-DD26-903 167.3 168.6 1.61 22 1.3 0.1 0.4 0.5 6 190
BOU-DD26-903 319.2 319.8 2.74 18 0.6 0.1 0.1 0.0 4 269
BOU-DD26-903 320.9 323.0 2.67 42 2.1 0.1 0.1 0.0 8 288
BOU-DD26-904 86.8 91.2 1.09 12 4.4 0.0 0.2 0.5 4 124
BOU-DD26-904 224.0 225.0 0.76 14 1.0 0.0 0.4 1.3 3 117
BOU-DD26-904 265.8 266.7 0.36 39 0.9 0.0 0.6 2.7 3 138
BOU-DD26-906 28.8 29.7 0.03 47 0.9 0.1 4.5 0.0 51 146
BOU-DD26-907 124.0 125.0 0.03 59 1.0 0.0 0.0 0.0 2 65
BOU-DD26-907 127.0 128.0 0.03 518 1.0 0.0 0.0 0.0 0 521
BOU-DD26-907 459.4 459.9 1.18 63 0.5 0.0 0.5 1.0 9 201
BOU-DD26-907 497.9 498.5 0.61 6 0.6 0.0 0.0 0.0 2 64
BOU-DD26-907 531.9 532.4 0.57 17 0.5 0.1 0.4 0.2 7 84
BOU-DD26-907 560.9 561.9 0.82 42 1.0 0.0 0.8 1.6 22 165
BOU-DD26-907 606.6 607.6 0.03 86 1.0 0.0 0.0 0.0 3 92
BOU-DD26-907 663.1 664.4 0.70 25 1.3 0.9 2.8 0.2 16 211
BOU-DD26-907 665.0 665.5 0.69 13 0.5 0.0 0.4 0.0 21 86
BOU-DD26-907 666.5 667.0 0.50 14 0.5 0.0 0.6 0.5 28 83
BOU-DD26-907 668.0 671.3 0.55 18 3.3 0.1 0.9 0.2 15 98
BOU-DD26-907 694.1 695.0 0.74 35 0.9 0.0 0.2 0.2 4 111
BOU-DD26-908 117.2 118.4 3.00 48 1.2 0.2 0.7 2.3 7 390
BOU-DD26-908 279.6 281.6 0.50 20 2.0 0.0 0.7 1.4 3 109
BOU-DD26-908 404.6 408.2 1.96 33 3.6 0.1 0.1 0.1 4 221
Including 406.6 408.2 2.90 40 1.6 0.2 0.0 0.0 7 315
BOU-DD26-909 14.7 17.7 0.52 19 3.0 0.1 0.6 0.0 7 83
BOU-DD26-909 18.6 19.4 0.54 7 0.8 0.0 1.4 0.3 6 89
BOU-DD26-909 22.0 23.0 0.03 77 1.0 0.0 6.6 1.4 4 232
BOU-DD26-909 125.8 126.6 0.58 5 0.8 0.0 0.1 0.3 3 66
BOU-DD26-909 280.9 281.8 0.09 52 0.9 0.0 0.3 1.2 4 89
BOU-DD26-909 287.6 289.4 0.73 99 1.8 0.3 3.8 3.0 73 325
BOU-DD26-909 290.3 291.2 0.56 19 0.9 0.0 0.6 0.3 12 90
BOU-DD26-909 428.8 430.3 2.49 72 1.5 0.1 0.1 0.1 6 308
Including 428.8 429.3 4.76 186 0.5 0.2 0.1 0.1 5 633
BOU-DD26-909 432.7 433.3 1.65 19 0.6 0.1 0.0 0.2 5 178
BOU-DD26-910 424.6 425.4 0.59 4 0.8 0.0 0.0 0.0 16 58
BOU-DD26-910 456.5 457.0 0.54 34 0.5 0.0 0.3 0.0 16 89
BOU-DD26-911 221.0 221.8 0.18 58 0.8 0.0 0.1 0.0 17 80
BOU-DD26-911 356.6 357.1 0.61 46 0.5 0.0 0.6 1.5 95 146
BOU-DD26-911 365.0 365.6 0.29 49 0.6 0.0 0.1 0.1 38 83
BOU-DD26-911 377.2 378.1 0.14 53 0.9 0.1 0.0 0.0 9 73
BOU-DD26-911 392.2 393.1 0.83 19 0.9 0.1 0.7 0.4 14 120
BOU-DD26-911 425.4 426.4 0.03 57 1.0 0.1 0.0 0.5 7 78
BOU-DD26-911 436.7 437.5 1.70 41 0.8 0.0 1.1 1.8 25 255
BOU-DD26-912 344.4 346.0 0.79 30 1.6 0.1 0.1 0.7 18 121
BOU-DD26-913 17.1 18.1 0.42 48 1.0 0.1 2.2 3.3 5 198
BOU-DD26-913 34.0 35.0 0.32 192 1.0 0.4 4.2 4.3 7 420
BOU-DD26-913 37.0 37.9 0.24 51 0.9 0.1 1.6 2.3 9 154
BOU-DD26-913 51.0 53.0 0.20 36 2.0 0.0 1.6 1.2 1 111
BOU-DD26-913 110.0 110.6 1.44 39 0.6 0.1 0.1 4.4 7 267
BOU-DD26-914 26.6 27.4 1.12 9 0.8 0.0 0.5 0.6 3 131
BOU-DD26-914 30.3 30.8 3.26 59 0.5 0.0 2.5 3.4 5 470
BOU-DD26-914 44.0 45.0 0.17 43 1.0 0.0 0.9 1.0 2 96
BOU-DD26-914 57.0 59.0 1.05 10 2.0 0.0 0.5 0.9 0 134
BOU-DD26-914 103.0 106.0 0.56 49 3.0 0.1 2.3 2.9 41 209
BOU-DD26-914 156.6 157.5 0.86 16 0.9 0.0 0.1 2.1 9 140
BOU-DD26-914 175.4 175.9 0.46 43 0.5 0.0 0.3 1.4 3 120
BOU-DD26-914 178.6 179.1 3.18 325 0.5 0.2 0.1 0.3 7 630
BOU-DD26-914 227.0 228.3 0.41 18 1.3 0.1 0.1 0.1 8 64
BOU-DD26-914 272.5 273.0 1.66 32 0.5 0.1 0.5 2.6 4 252
BOU-DD26-915 51.0 52.0 1.58 19 1.0 0.0 0.6 1.1 3 197
BOU-DD26-915 92.0 93.0 0.64 5 1.0 0.0 0.2 0.4 3 76
BOU-DD26-915 103.0 103.5 0.81 17 0.5 0.0 0.5 3.3 10 171
BOU-DD26-915 121.5 122.5 0.55 87 1.0 0.0 5.9 1.4 4 278
BOU-DD26-915 139.7 140.3 0.10 43 0.6 0.1 1.0 2.6 7 131
BOU-DD26-915 155.9 156.8 0.33 30 0.9 0.0 0.4 1.4 11 98
BOU-DD26-915 160.4 161.3 5.47 15 0.9 0.0 0.4 0.4 9 522
BOU-DD26-915 208.3 213.2 1.36 25 4.9 0.0 0.0 0.1 19 153
Including 212.4 213.2 3.16 60 0.8 0.1 0.1 0.2 20 356
BOU-DD26-915 224.0 225.0 0.97 7 1.0 0.0 0.0 0.3 3 101
BOU-DD26-915 244.3 246.0 1.32 50 1.7 0.1 0.1 0.4 5 189
BOU-DD26-915 414.0 414.5 0.77 48 0.5 0.2 0.7 1.3 6 170
BOU-DD26-916 489.4 490.2 0.71 78 0.8 0.0 0.1 0.0 10 147
BOU-DD26-916 492.7 493.2 0.34 22 0.5 0.0 0.2 0.1 30 59
BOU-DD26-916 493.8 494.4 0.38 19 0.6 0.0 0.1 1.1 7 79
BOU-DD26-916 496.2 497.2 0.93 53 1.0 0.0 1.3 4.3 12 250
BOU-DD26-916 504.2 504.7 0.51 50 0.5 0.2 0.2 0.2 8 117
BOU-DD26-916 527.1 529.0 0.68 17 1.9 0.1 0.1 0.1 9 87
BOU-DD26-917 110.5 111.5 0.86 8 1.0 0.0 0.3 0.5 4 102
BOU-DD26-917 128.8 129.5 2.27 33 0.7 0.1 0.1 1.0 6 262
BOU-DD26-917 150.7 154.8 2.27 129 4.1 0.3 0.1 0.2 7 364
Including 151.7 152.7 4.75 170 1.0 0.3 0.1 0.1 11 627
BOU-DD26-917 230.0 232.4 1.14 20 2.4 0.0 0.6 0.5 8 148
BOU-DD26-918 0.0 201.0               NSR
BOU-DD26-919 155.6 157.0 1.21 34 1.4 0.0 1.3 3.4 11 240
BOU-DD26-920 171.8 172.3 0.76 17 0.5 0.0 0.1 0.1 38 88
BOU-DD26-920 187.3 187.8 0.52 72 0.5 0.0 0.2 0.9 878 157
BOU-DD26-920 215.5 223.5 0.51 204 8.0 0.0 2.9 3.3 199 378
Including 218.5 219.8 0.87 652 1.3 0.0 13.9 10.4 534 1,213
BOU-DD26-920 235.0 236.0 0.37 24 1.0 0.0 0.0 2.9 107 121
BOU-DD26-920 256.0 256.6 0.74 60 0.6 0.0 0.2 2.5 89 182
BOU-DD26-920 258.1 258.8 0.32 28 0.7 0.0 0.4 1.2 52 90
BOU-DD26-0921 205.0 206.0 2.17 4 1.0 0.0 0.3 0.7 3 220
BOU-DD26-0921 246.1 246.6 6.30 474 0.5 0.9 0.2 0.0 5 1,112
BOU-DD26-0921 250.9 252.7 1.78 72 1.8 0.1 3.6 3.3 6 371
BOU-DD26-0921 293.1 294.0 0.53 20 0.9 0.0 0.7 1.3 6 108
BOU-DD26-0921 364.7 365.4 0.03 63 0.7 0.4 0.3 0.4 6 111
BOU-DD26-0921 366.2 368.0 0.75 31 1.8 0.1 0.2 0.3 6 114
BOU-DD26-0921 458.0 458.5 0.64 2 0.5 0.0 0.6 0.9 2 91
BOU-DD26-0922 23.0 24.0 1.10 8 1.0 0.0 0.2 0.2 1 114
BOU-DD26-0922 75.0 76.0 0.37 22 1.0 0.0 0.6 0.5 5 78
BOU-DD26-0922 180.7 181.4 0.66 35 0.7 0.0 1.6 2.3 5 174
BOU-DD26-0922 200.0 200.9 0.90 5 0.9 0.1 0.5 1.3 3 125
BOU-DD26-0922 268.0 268.9 0.45 37 0.9 0.0 0.7 2.0 4 131
BOU-DD26-0922 286.0 286.9 0.07 50 0.9 0.0 0.2 0.4 1 69
BOU-DD26-0922 324.0 325.0 0.64 5 1.0 0.0 0.2 0.9 4 85
BOU-DD26-0923 324.3 325.8 1.53 25 1.5 0.0 0.1 0.5 7 177
BOU-DD26-0923 333.0 334.0 0.52 12 1.0 0.0 0.1 0.6 7 74
BOU-DD26-0923 391.7 392.2 0.46 35 0.5 0.3 1.5 2.9 11 183
BOU-DD26-0923 432.3 433.2 0.03 78 0.9 2.8 0.0 0.0 11 304
BOU-DD26-0924 198.6 200.2 0.54 52 1.6 0.1 0.7 2.5 460 176
BOU-DD26-0924 213.3 213.9 1.34 26 0.6 0.1 0.5 0.5 135 175
BOU-DD26-0924 226.0 227.0 0.32 60 1.0 0.0 2.7 2.4 12 190
BOU-DD26-0925 319.5 320.1 0.51 27 0.6 0.0 0.3 0.1 8 82
BOU-DD26-0925 339.1 340.0 1.22 69 0.9 0.1 4.8 7.9 24 436
BOU-DD26-0925 346.0 348.0 0.72 10 2.0 0.1 0.3 0.1 7 87
BOU-DD26-0925 358.0 359.0 0.79 8 1.0 0.0 0.3 0.0 4 87
BOU-DD26-0925 480.6 483.2 0.63 18 2.6 0.1 0.1 0.1 9 89
BOU-DD26-0925 490.8 491.5 0.91 15 0.7 0.1 0.2 0.1 44 108
BOU-DD26-0926 114.0 119.5 0.47 33 5.5 0.0 0.5 0.3 35 93
Including 114.0 115.4 1.31 61 1.4 0.0 0.4 0.4 86 198
BOU-DD26-0926 124.1 134.0 0.45 173 9.9 0.0 0.7 1.7 16 265
Including 128.0 131.0 1.02 423 3.0 0.1 1.0 3.3 13 608
BOU-DD26-0927 0.0 201.0               NSR
BOU-DD26-0928 63.2 64.4 0.13 43 1.2 0.0 1.4 0.5 29 95
BOU-DD26-0928 68.0 68.5 0.45 39 0.5 0.0 0.6 0.4 7 100
BOU-DD26-0928 103.5 104.0 0.92 20 0.5 0.1 1.7 0.7 14 154
BOU-DD26-0928 207.4 211.6 0.91 57 4.2 0.2 5.3 4.1 11 334
Including 208.0 210.3 1.54 66 2.3 0.2 4.0 4.9 16 395
BOU-DD26-0929 20.2 24.2 1.32 53 4.0 0.0 1.3 0.7 5 214
BOU-DD26-0929 41.7 53.5 1.76 50 11.8 0.1 0.5 0.5 3 234
Including 47.9 51.7 3.89 116 3.8 0.2 0.5 0.8 4 506
BOU-DD26-0929 62.4 63.4 0.14 170 1.0 0.1 2.8 7.2 12 388
BOU-DD26-0929 327.0 327.7 0.51 17 0.7 0.1 0.2 1.4 3 100
BOU-DD26-0929 408.5 409.0 1.76 35 0.5 0.2 0.8 3.2 4 286
BOU-DD26-0930 390.3 391.8 0.20 45 1.5 0.0 0.1 0.1 20 68
BOU-DD26-0930 403.6 406.2 0.93 22 2.6 0.1 0.1 0.1 17 118
BOU-DD26-0930 431.0 432.0 0.03 68 1.0 0.2 0.0 0.0 3 85
BOU-DD26-0930 475.0 475.5 1.31 38 0.5 0.1 0.2 0.1 15 172
BOU-DD26-0930 476.3 477.0 0.34 26 0.7 0.0 0.1 0.1 4 63
BOU-DD26-0930 489.7 490.4 0.84 42 0.7 0.5 0.2 0.1 94 163
BOU-DD26-0930 597.5 598.3 0.59 8 0.8 0.0 0.1 0.8 12 81
BOU-DD26-0930 599.1 599.7 0.34 27 0.6 0.1 0.3 0.1 18 71
BOU-DD26-0931 93.8 94.7 0.20 56 0.9 0.1 4.1 2.1 7 199
BOU-DD26-0931 125.5 133.5 1.46 25 8.0 0.1 0.2 0.4 10 175
BOU-DD26-0931 134.9 135.4 0.62 19 0.5 0.1 0.1 0.1 24 88
BOU-DD26-0932 531.5 532.5 0.49 15 1.0 0.0 0.1 0.1 1 63
BOU-DD26-0933 14.0 15.0 0.70 5 1.0 0.0 0.0 0.0 5 69
BOU-DD26-0933 17.0 18.0 0.80 9 1.0 0.0 0.0 0.0 5 82
BOU-DD26-0933 408.0 411.4 0.55 21 3.4 0.0 0.1 0.1 16 74
BOU-DD26-0934 55.2 55.8 0.83 33 0.6 0.0 0.3 3.1 9 178
BOU-DD26-0934 80.7 85.0 0.90 37 4.3 0.0 0.5 2.0 5 169
BOU-DD26-0935 5.2 6.7 1.10 40 1.5 0.0 0.9 0.4 8 164
BOU-DD26-0935 42.4 48.0 1.07 33 5.6 0.0 0.6 0.8 3 157
Including 42.4 45.0 1.60 56 2.6 0.0 0.8 1.0 3 236
BOU-DD26-0935 104.5 105.3 1.07 5 0.8 0.0 0.1 0.1 3 104
BOU-DD26-0936 0.0 210.0 0.00 0 210.0 0.0 0.0 0.0 0 0
BOU-DD26-0937 0.0 255.0 0.00 0 255.0 0.0 0.0 0.0 0 0
BOU-DD26-0938 220.6 221.8 1.29 18 1.2 0.1 0.4 0.9 18 164
BOU-DD26-0939 52.3 52.8 0.97 20 0.5 0.0 0.7 3.9 13 203
BOU-DD26-0939 57.5 59.2 1.20 21 1.7 0.0 0.7 0.2 3 147
BOU-DD26-0939 85.0 86.0 5.42 52 1.0 0.0 1.3 0.0 2 564
BOU-DD26-0939 88.0 88.6 0.89 40 0.6 0.0 0.8 3.0 7 198
BOU-DD26-0939 100.3 101.2 1.10 6 0.9 0.0 0.0 0.0 3 107
BOU-DD26-0939 205.0 206.0 0.03 73 1.0 0.0 0.0 0.0 5 76
BOU-DD26-0939 452.0 453.0 1.04 6 1.0 0.0 0.2 0.5 5 114
BOU-DD26-0939 468.0 469.0 0.38 16 1.0 0.0 1.0 1.2 3 96
BOU-DD26-0939 476.4 477.1 2.25 29 0.7 0.1 0.3 0.6 2 255
BOU-DD26-0939 483.4 487.4 1.16 9 4.0 0.0 0.1 0.2 4 123
BOU-DD26-0940 17.2 18.1 3.82 5 0.9 0.0 0.1 0.1 4 354
BOU-DD26-0940 118.5 120.0 0.46 21 1.5 0.0 0.1 1.5 19 98
BOU-DD26-0940 121.3 121.8 0.70 30 0.5 0.1 1.1 2.9 8 176
BOU-DD26-0940 123.0 123.5 1.11 23 0.5 0.0 0.3 2.7 11 186
BOU-DD26-0940 146.3 147.3 0.73 29 1.0 0.0 1.3 1.9 5 159
BOU-DD26-0940 151.3 152.3 0.73 12 1.0 0.0 0.8 1.2 7 118
BOU-DD26-0941 23.4 25.0 0.90 197 1.6 0.1 1.8 0.2 58 321
BOU-DD26-0941 29.0 30.9 0.22 255 1.9 0.1 2.5 0.1 145 331
BOU-DD26-0941 37.0 37.5 2.41 177 0.5 0.3 0.5 1.1 74 447
BOU-DD26-0941 60.3 64.3 1.01 87 4.0 0.0 1.1 1.7 84 237
Including 60.8 62.5 1.68 159 1.7 0.1 2.3 3.8 88 439
BOU-DD26-0941 92.4 98.3 0.94 99 5.9 0.0 2.0 3.4 191 298
Including 92.4 94.5 1.90 109 2.1 0.0 0.8 4.2 226 388
BOU-DD26-0941 101.9 102.7 0.21 35 0.8 0.0 1.0 1.5 8 104
BOU-DD26-0941 112.7 115.1 0.06 67 2.4 0.0 0.3 0.4 8 87
BOU-DD26-0941 148.2 148.7 0.07 48 0.5 0.0 4.3 0.4 8 145
BOU-DD26-0941 188.8 189.5 0.33 32 0.7 0.0 0.6 2.6 6 126
BOU-DD26-0941 191.3 192.2 0.52 23 0.9 0.1 0.0 0.1 8 76
BOU-DD26-0941 199.5 201.0 0.63 25 1.5 0.0 0.0 0.1 6 87
BOU-DD26-0941 203.6 204.3 0.72 6 0.7 0.0 0.1 0.0 3 72
BOU-DD26-0942 32.5 34.6 1.59 37 2.1 0.0 0.2 0.3 110 195
BOU-DD26-0942 168.0 168.7 1.10 33 0.7 0.1 0.3 5.4 12 253
BOU-DD26-0942 171.1 173.3 0.90 33 2.2 0.1 0.2 7.7 10 282
BOU-DD26-0942 180.9 182.6 0.79 46 1.7 0.0 2.5 4.0 5 247
BOU-DD26-0943 316.0 322.0 1.34 39 6.0 0.1 0.1 0.1 7 167
BOU-DD26-0944 428.0 428.7 0.52 81 0.7 0.3 1.6 0.2 17 182
BOU-DD26-0944 489.9 496.2 0.81 8 6.3 0.0 0.1 0.2 15 89
BOU-DD26-0944 497.8 498.4 0.74 8 0.6 0.1 0.1 0.2 11 87
BOU-DD26-0944 504.8 505.3 1.09 18 0.5 0.4 0.1 0.1 7 147
BOU-DD26-0945 33.7 35.7 0.71 93 2.0 0.0 1.6 2.7 24 243
BOU-DD26-0945 47.8 53.0 0.17 114 5.2 0.0 1.7 3.4 163 233
BOU-DD26-0945 155.0 155.6 0.45 20 0.6 0.0 0.3 0.8 9 85
BOU-DD26-0945 196.9 197.5 1.45 16 0.6 0.0 0.1 1.6 2 182
BOU-DD26-0945 200.2 201.1 0.77 9 0.9 0.0 0.2 0.4 1 91
BOU-DD26-0945 232.0 233.0 0.66 2 1.0 0.0 0.0 0.1 4 64
BOU-DD26-0946 17.0 18.0 0.06 51 1.0 0.0 0.1 0.0 18 60
BOU-DD26-0946 19.0 23.0 0.19 49 4.0 0.0 0.3 0.0 48 74
BOU-DD26-0946 36.0 37.0 0.37 37 1.0 0.1 0.4 1.0 301 113
BOU-DD26-0946 49.6 50.3 0.12 41 0.7 0.0 1.8 2.7 37 143
BOU-DD26-0946 51.7 58.7 0.61 115 7.0 0.0 0.6 2.3 79 230
BOU-DD26-0946 59.3 60.0 0.21 41 0.7 0.0 0.7 0.9 132 94
BOU-DD26-0947 40.8 41.3 0.64 80 0.5 0.0 4.1 3.3 5 283
BOU-DD26-0947 73.5 84.7 1.10 13 11.2 0.0 0.3 0.9 4 138
Including 73.5 76.9 2.44 11 3.4 0.0 0.2 0.8 3 250
BOU-DD26-0948 6.8 12.4 1.13 10 5.6 0.0 0.0 0.0 5 114
Including 10.6 11.8 2.89 20 1.2 0.0 0.1 0.1 9 282
BOU-DD26-0948 99.9 100.8 0.93 2 0.9 0.0 0.5 1.2 4 121
BOU-DD26-0949 191.5 192.4 0.40 19 0.9 0.0 0.5 0.8 14 81
BOU-DD26-0949 300.0 300.8 2.74 33 0.8 0.1 0.7 3.1 3 360
BOU-DD26-0949 325.5 326.1 0.09 46 0.6 0.1 0.3 0.1 7 72
BOU-DD26-0949 332.3 336.0 3.04 57 3.7 0.3 0.1 0.0 4 356
Including 332.3 334.2 4.93 101 1.9 0.6 0.1 0.0 4 590
BOU-DD26-0949 341.7 342.5 0.66 16 0.8 0.1 0.1 0.2 2 84
BOU-DD26-0950 11.2 12.0 1.30 37 0.8 0.0 0.1 0.0 79 158
BOU-DD26-0950 19.0 34.1 1.70 98 15.1 0.0 0.6 1.7 64 299
Including 15.0 19.8 3.43 55 4.8 0.0 0.2 0.0 108 370
BOU-DD26-0951 35.5 38.0 1.27 153 2.5 0.1 0.4 1.1 100 304
BOU-DD26-0951 43.9 46.6 2.67 200 2.7 0.3 1.7 6.0 193 620
BOU-DD26-0951 49.6 54.0 0.35 54 4.4 0.0 1.7 2.8 573 186
BOU-DD26-0951 56.6 57.3 0.91 80 0.7 0.2 0.4 6.7 48 322
BOU-DD26-0952 44.5 46.0 0.65 14 1.5 0.0 0.1 0.1 3 77
BOU-DD26-0952 58.6 60.8 1.01 12 2.2 0.0 0.2 0.5 8 116
BOU-DD26-0952 63.7 64.6 0.55 25 0.9 0.0 0.5 2.2 24 129
BOU-DD26-0952 66.7 74.2 0.86 43 7.5 0.0 0.6 3.0 40 197
Including 72.1 74.2 1.52 89 2.1 0.1 0.9 4.5 59 340
BOU-DD26-0953 109.6 110.1 1.86 16 0.5 0.1 0.1 0.0 15 189
BOU-DD26-0953 112.8 114.5 1.21 15 1.7 0.1 0.1 0.1 13 135
BOU-DD26-0953 170.0 171.0 0.94 13 1.0 0.0 0.1 0.1 94 105
BOU-DD26-0954 72.8 74.6 2.75 45 1.8 0.1 0.1 1.1 13 321
BOU-DD26-0954 212.4 212.9 1.66 18 0.5 0.0 0.1 0.5 5 181
BOU-DD26-0954 225.0 225.8 1.01 18 0.8 0.0 0.3 0.5 5 126
BOU-DD26-0954 237.0 238.0 0.54 8 1.0 0.0 0.1 0.1 5 64
BOU-DD26-0954 239.7 240.2 0.51 36 0.5 0.1 0.8 2.2 2 149
BOU-DD26-0955 288.8 289.4 0.51 30 0.6 0.0 0.3 1.3 2 108
BOU-DD26-0955 291.4 292.8 0.67 7 1.4 0.0 0.2 0.4 4 80
BOU-DD26-0956 41.1 42.0 0.28 37 0.9 0.0 0.9 0.8 22 97
BOU-DD26-0956 70.1 70.6 0.48 33 0.5 0.0 0.3 0.6 3 95
BOU-DD26-0956 169.0 169.8 2.43 23 0.8 0.1 0.2 0.4 16 256
BOU-DD26-0956 178.0 180.3 0.77 10 2.3 0.1 0.0 0.1 9 88
BOU-DD26-0956 185.8 186.8 4.97 75 1.0 0.4 0.8 0.2 25 518
BOU-DD26-0956 184.0 189.5 1.80 20 5.5 0.1 0.2 0.2 17 197
BOU-DD26-0956 262.3 262.8 0.74 11 0.5 0.1 0.3 1.1 44 111
BOU-DD26-0956 286.9 287.4 1.09 8 0.5 0.0 0.2 0.7 8 125
BOU-DD26-0956 311.3 315.6 1.98 44 4.3 0.2 0.4 1.3 13 271
Including 311.3 312.2 5.84 39 0.9 0.1 0.4 0.6 15 590
BOU-DD26-0957 47.3 48.0 0.62 15 0.7 0.0 0.1 0.1 7 76
BOU-DD26-0957 77.5 78.0 0.61 97 0.5 0.0 0.6 0.3 9 171
BOU-DD26-0957 131.2 131.7 1.28 27 0.5 0.0 0.8 4.0 22 240
BOU-DD26-0957 151.0 151.9 0.03 80 0.9 0.0 0.0 0.1 2 84
BOU-DD26-0957 174.0 174.5 0.18 40 0.5 0.0 0.1 0.1 6 62
BOU-DD26-0957 177.0 178.5 0.69 32 1.5 0.0 0.9 2.1 6 156
BOU-DD26-0957 224.5 228.5 1.86 18 4.0 0.1 0.1 0.1 8 193
Including 227.3 228.5 4.52 33 1.2 0.2 0.0 0.0 21 452
BOU-DD26-0957 235.4 236.3 0.88 9 0.9 0.0 0.0 0.0 13 90
BOU-DD26-0957 271.0 272.3 0.79 9 1.3 0.1 0.0 0.0 14 86
BOU-DD26-0957 354.8 355.4 2.97 13 0.6 0.1 0.1 0.1 6 287
BOU-DD26-0957 360.0 361.0 0.66 2 1.0 0.0 0.0 0.1 4 64
BOU-DD26-0958 57.0 58.0 0.99 12 1.0 0.0 0.2 0.4 37 114
BOU-DD26-0958 141.8 148.0 1.45 15 6.2 0.1 0.1 0.1 9 157
BOU-DD26-0958 284.8 287.0 1.74 57 2.2 0.1 0.2 1.1 9 249
Including 284.8 285.7 3.38 120 0.9 0.3 0.2 0.6 13 459
BOU-DD26-0959 22.7 23.4 0.60 14 0.7 0.0 0.5 0.5 4 87
BOU-DD26-0959 136.0 137.0 0.83 10 1.0 0.0 0.4 0.5 7 103
BOU-DD26-0959 149.3 151.2 1.80 22 1.9 0.0 0.1 0.0 11 187
BOU-DD26-0959 158.9 159.4 1.98 36 0.5 0.1 0.1 0.8 10 241
BOU-DD26-0960 209.0 209.8 13.01 50 0.8 0.1 0.2 1.5 11 1,262
BOU-DD26-0960 216.4 216.9 6.49 52 0.5 0.0 1.4 0.2 14 667
BOU-DD26-0960 257.5 258.8 0.90 17 1.3 0.1 0.1 0.2 7 109
BOU-DD26-0960 279.2 280.1 0.24 33 0.9 0.0 2.1 0.8 5 110
BOU-DD26-0961 99.0 100.0 0.03 57 1.0 0.0 0.0 0.0 0 60
BOU-DD26-0961 188.5 189.2 0.64 33 0.7 0.1 0.4 0.3 15 112
BOU-DD26-0961 204.0 205.0 0.56 4 1.0 0.0 0.1 0.1 3 60
BOU-DD26-0961 249.2 249.7 0.71 9 0.5 0.0 0.1 0.0 12 77
BOU-DD26-0961 250.9 251.5 5.48 27 0.6 0.7 0.0 0.2 9 575
BOU-DD26-0961 261.4 262.8 0.14 41 1.4 0.0 0.1 0.0 9 57
BOU-DD26-0961 275.7 276.3 0.57 10 0.6 0.0 0.0 0.0 8 65
BOU-DD26-0961 278.3 294.4 1.51 14 16.1 0.1 0.0 0.0 8 156
Including 285.5 286.1 15.38 90 0.6 0.3 0.1 0.0 6 1,493
BOU-DD26-0961 298.0 299.0 0.16 128 1.0 0.0 0.2 0.5 3 158
BOU-DD26-0961 304.7 305.3 0.57 25 0.6 0.0 0.5 0.3 3 94
BOU-DD26-0961 308.0 308.6 0.36 20 0.6 0.0 0.2 0.3 3 63
BOU-DD26-0961 338.0 339.0 0.03 86 1.0 0.0 0.5 0.3 4 105
BOU-DD26-0961 377.0 378.0 0.03 54 1.0 0.0 0.0 0.1 0 60
BOU-DD26-0961 399.0 400.0 0.03 54 1.0 0.0 0.0 0.1 0 60
BOU-DD26-0961 418.0 419.0 1.49 17 1.0 0.2 0.0 0.0 9 169
BOU-DD26-0961 418.0 420.0 0.97 13 2.0 0.2 0.0 0.0 9 115
BOU-DD26-0961 425.0 432.9 0.94 19 7.9 0.2 0.2 0.1 10 123
Including 425.0 426.4 2.41 43 1.4 0.2 0.2 0.3 9 287
BOU-DD26-0962 49.8 50.4 1.35 62 0.6 0.1 1.3 6.5 12 345
BOU-DD26-0962 101.3 103.2 3.01 177 1.9 0.1 0.7 1.3 5 495
BOU-DD26-0962 105.9 106.8 0.52 7 0.9 0.0 0.1 0.0 13 59
BOU-DD26-0962 116.0 118.0 0.80 4 2.0 0.0 0.1 0.1 6 82
BOU-DD26-0962 121.0 123.0 0.75 7 2.0 0.0 0.1 0.4 2 88
BOU-DD26-0962 403.1 403.6 2.33 37 0.5 0.3 0.2 2.0 0 316
BOU-DD26-0963 101.0 102.0 0.59 2 1.0 0.0 0.0 0.1 2 57
BOU-DD26-0963 164.0 165.0 0.67 9 1.0 0.0 0.3 0.5 2 85
BOU-DD26-0963 309.4 310.9 0.92 6 1.5 0.0 0.2 0.5 3 103
BOU-DD26-0963 313.8 316.0 1.89 26 2.2 0.0 0.4 1.1 4 229
BOU-DD26-0963 328.3 331.1 2.14 43 2.8 0.2 0.3 0.7 7 267
Including 329.9 330.5 4.80 119 0.6 0.5 0.2 1.2 12 614
BOU-DD26-0963 350.0 352.3 3.44 39 2.3 0.1 0.1 0.5 8 367
BOU-DD26-0963 363.0 363.9 0.42 16 0.9 0.0 0.3 0.7 1 73
BOU-DD26-0964bis 283.8 285.0 0.51 12 1.2 0.2 0.1 0.5 11 83
BOU-DD26-0964bis 317.0 322.0 1.00 5 5.0 0.0 0.0 0.0 4 98
BOU-DD26-0964bis 335.0 336.0 0.51 29 1.0 0.0 0.3 1.0 19 102
BOU-DD26-0964bis 357.3 359.2 0.20 59 1.9 0.2 0.4 1.7 7 134
BOU-DD26-0964bis 360.8 361.4 0.27 62 0.6 0.2 0.4 0.6 23 117
BOU-DD26-0964bis 473.8 474.6 2.98 110 0.8 0.5 0.1 0.0 3 418
BOU-DD26-0965bis 387.0 388.0 0.41 18 1.0 0.0 0.1 0.0 6 59
BOU-DD26-0965bis 389.8 390.7 0.61 14 0.9 0.1 0.0 0.1 0 75
BOU-DD26-0965bis 411.0 412.8 1.65 13 1.8 0.1 0.0 0.5 2 178
BOU-DD26-0966 34.3 36.0 0.18 70 1.7 0.0 1.6 2.4 5 168
BOU-DD26-0966 101.0 101.5 2.23 14 0.5 0.0 0.2 0.7 5 234
BOU-DD26-0967 117.3 118.0 0.55 19 0.7 0.1 0.2 2.0 12 119
BOU-DD26-0967 121.7 122.3 0.16 42 0.6 0.0 0.2 0.2 16 67
BOU-DD26-0967 151.0 151.7 0.62 9 0.7 0.1 0.3 1.1 9 97
BOU-DD26-0967 196.4 197.3 0.96 1 0.9 0.0 0.2 0.3 7 98
BOU-DD26-0968 43.0 44.0 0.64 3 1.0 0.0 0.0 0.0 10 62
BOU-DD26-0968 125.5 126.0 2.62 14 0.5 0.1 0.2 0.2 9 262
BOU-DD26-0968 136.0 138.0 2.62 18 2.0 0.4 0.1 0.3 9 290
BOU-DD26-0968 171.2 174.6 2.57 61 3.4 0.2 0.1 0.0 11 311
Including 171.4 172.7 4.54 86 1.3 0.3 0.1 0.1 9 520
BOU-DD26-0968 180.0 181.0 1.58 15 1.0 0.0 0.7 0.8 18 188
BOU-DD26-0969 149.9 151.4 0.50 10 1.5 0.1 0.1 0.2 16 67
BOU-DD26-0969 162.6 164.0 0.93 14 1.4 0.0 0.0 0.0 23 99
BOU-DD26-0969 181.3 182.0 0.94 8 0.7 0.0 0.2 0.2 6 104
BOU-DD26-0969 190.0 190.9 0.79 30 0.9 0.0 0.2 0.3 7 112
BOU-DD26-0969 192.5 193.0 0.99 48 0.5 0.0 0.1 0.1 11 142
BOU-DD26-0969 196.7 199.1 1.82 23 2.4 0.0 0.4 0.1 10 198
BOU-DD26-0969 203.0 204.0 0.41 29 1.0 0.0 0.1 0.1 3 71
BOU-DD26-0969 207.4 218.0 2.37 29 10.6 0.1 0.1 0.3 8 260
Including 207.4 210.1 5.92 75 2.7 0.4 0.1 0.2 7 640
BOU-DD26-0969 245.1 245.6 0.39 19 0.5 0.0 0.4 1.8 16 102
BOU-DD26-0969 278.7 279.5 0.51 7 0.8 0.0 0.0 0.0 9 55
BOU-DD26-0969 281.2 282.0 0.99 9 0.8 0.0 0.1 0.1 6 102
BOU-DD26-0970 59.6 62.1 1.75 84 2.5 0.1 0.5 9.0 22 440
BOU-DD26-0970 210.6 211.1 1.01 17 0.5 0.1 0.0 0.0 8 115
BOU-DD26-0970 225.0 225.8 2.90 115 0.8 0.4 0.2 0.0 7 414
BOU-DD26-0970 234.0 234.7 0.42 11 0.7 0.0 0.0 0.0 5 53
BOU-DD26-0970 237.8 239.3 0.81 69 1.5 0.1 0.2 0.2 17 154
BOU-DD26-0970 246.4 248.5 2.30 21 2.1 0.2 0.1 0.1 14 243
BOU-DD26-0970 254.0 255.0 0.41 19 1.0 0.1 0.9 1.6 31 113
BOU-DD26-0970 278.2 279.0 0.68 20 0.8 0.1 1.4 1.6 8 145
BOU-DD26-0971 21.0 23.0 0.03 113 2.0 0.0 0.1 0.1 5 119
BOU-DD26-0971 27.0 28.0 0.03 59 1.0 0.0 0.1 0.3 4 68
BOU-DD26-0971 31.8 32.7 0.03 65 0.9 0.0 0.0 0.1 5 72
BOU-DD26-0971 34.5 35.0 0.94 125 0.5 0.1 0.7 0.3 15 237
BOU-DD26-0971 348.6 349.5 0.80 11 0.9 0.0 0.3 1.7 5 123
BOU-DD26-0971 353.1 354.3 0.67 19 1.2 0.0 0.2 0.8 3 102
BOU-DD26-0971 356.7 362.3 1.48 17 5.6 0.0 0.2 0.4 4 162
BOU-DD26-0971 368.0 369.0 0.96 18 1.0 0.0 0.3 0.8 5 127
BOU-DD26-0971 371.0 371.7 0.42 26 0.7 0.0 0.1 0.3 3 71
BOU-DD26-0971 372.7 373.5 0.34 33 0.8 0.0 0.2 1.4 3 98
BOU-DD26-0972 96.0 97.0 0.26 27 1.0 0.0 1.8 1.8 8 122
BOU-DD26-0972 186.9 187.8 0.57 0 0.9 0.0 0.1 0.2 5 58
BOU-DD26-0972 267.5 268.0 0.19 43 0.5 0.2 1.9 6.3 8 239
BOU-DD26-0972 269.8 274.2 2.24 53 4.4 0.2 0.0 0.3 9 276
Including 270.7 271.6 5.78 186 0.9 0.4 0.1 0.1 9 739
BOU-DD26-0972 300.3 301.5 14.97 79 1.2 0.1 0.1 0.6 9 1,447
BOU-DD26-0973 34.7 36.0 0.73 11 1.3 0.0 0.1 0.2 2 83
BOU-DD26-0973 54.0 59.0 1.34 8 5.0 0.0 0.1 0.8 5 147
BOU-DD26-0973 62.0 70.6 0.74 47 8.6 0.1 0.8 7.3 20 280
Including 65.9 69.0 1.14 88 3.1 0.1 1.8 17.3 25 585
BOU-DD26-0974 32.0 33.0 0.68 0 1.0 0.0 0.0 0.0 4 63
BOU-DD26-0974 37.0 38.0 0.70 54 1.0 0.0 2.4 2.0 9 205
BOU-DD26-0974 54.8 55.6 1.20 5 0.8 0.0 0.1 0.4 6 124
BOU-DD26-0974 116.0 117.0 0.03 88 1.0 0.1 0.2 0.1 6 106
BOU-DD26-0974 233.0 233.6 0.76 26 0.6 0.1 0.1 0.2 10 106
BOU-DD26-0974 251.6 252.3 0.61 10 0.7 0.1 0.1 0.1 8 72
BOU-DD26-0974 255.9 257.4 0.35 19 1.5 0.1 0.0 0.0 6 57
BOU-DD26-0974 259.0 260.5 0.54 23 1.5 0.0 0.1 0.1 14 79
BOU-DD26-0974 266.1 267.1 2.80 18 1.0 0.1 0.2 0.2 5 281
BOU-DD26-0974 275.1 279.0 2.90 44 3.9 0.2 0.4 0.3 9 333
BOU-DD26-0975 112.0 113.0 0.51 13 1.0 0.0 0.1 0.1 11 64
BOU-DD26-0975 154.4 155.0 0.33 39 0.6 0.0 0.3 1.1 18 98
BOU-DD26-0975 334.3 336.1 0.67 20 1.8 0.0 0.8 0.9 5 115
BOU-DD26-0975 368.0 368.5 0.34 25 0.5 0.0 0.4 0.8 5 80
BOU-DD26-0975 414.0 415.0 0.03 107 1.0 0.0 0.0 0.0 4 110
BOU-DD26-0976 118.8 119.5 0.40 15 0.7 0.0 0.1 0.1 45 57
BOU-DD26-0976 152.0 154.0 0.03 1,867 2.0 0.0 0.6 0.9 8 1,902
BOU-DD26-0976 243.7 244.3 0.53 9 0.6 0.1 0.1 0.2 7 68
BOU-DD26-0976 348.0 350.1 1.07 22 2.1 0.0 0.1 0.1 18 126
BOU-DD26-0977 0.0 354.0               NSR
BOU-DD26-0979 199.0 200.0 1.61 17 1.0 0.0 0.7 1.2 4 199
BOU-DD26-0979 221.0 226.5 3.55 64 5.5 0.1 0.3 0.1 21 397
Including 223.0 224.7 9.88 145 1.7 0.1 0.9 0.2 28 1,059
BOU-DD26-0979 273.0 276.3 3.67 29 3.3 0.0 0.1 0.1 20 364
Including 273.0 274.9 5.45 28 1.9 0.0 0.1 0.1 15 523
BOU-DD26-0979 280.9 282.7 1.19 26 1.8 0.0 0.1 0.0 14 137
BOU-DD26-0979 397.6 401.6 1.61 13 4.0 0.0 0.0 0.2 4 165
BOU-DD26-0981 4.0 6.0 0.03 77 2.0 0.0 0.0 0.1 3 81
BOU-DD26-0981 19.6 21.4 0.03 64 1.8 0.0 0.0 0.0 4 68
BOU-DD26-0981 277.7 278.7 0.30 27 1.0 0.0 1.2 1.4 9 108
BOU-DD26-0981 421.9 423.5 3.65 47 1.6 0.1 0.5 0.2 4 397
BOU-DD26-0982 386.5 391.2 0.78 18 4.7 0.0 0.3 0.3 7 102
BOU-DD26-0983 184.0 185.0 0.06 104 1.0 0.1 0.4 0.0 7 124
BOU-DD26-0983 283.8 285.2 1.80 8 1.4 0.0 0.1 0.0 9 173
BOU-DD26-0983 373.0 374.0 0.03 116 1.0 0.0 0.0 0.0 5 120
BOU-DD26-0983 423.4 424.3 0.74 6 0.9 0.0 0.0 0.0 14 75
BOU-DD26-0983 528.1 528.6 0.63 19 0.5 0.2 0.0 0.0 12 95
BOU-DD26-0983 532.0 532.5 0.77 443 0.5 0.1 2.8 0.4 10 576
BOU-DD26-0983 564.0 564.5 0.85 19 0.5 0.0 0.1 0.2 10 103
BOU-DD26-0983 571.0 572.8 0.95 14 1.8 0.0 0.0 0.0 8 103
BOU-DD26-0984 59.0 60.0 0.48 11 1.0 0.0 0.2 0.5 9 69
BOU-DD26-0984 81.0 81.5 0.46 23 0.5 0.0 0.2 0.3 10 77
BOU-DD26-0984 85.8 86.3 0.68 17 0.5 0.1 0.2 0.2 8 92
BOU-DD26-0984 113.9 114.5 1.29 21 0.6 0.2 1.1 1.6 8 203
BOU-DD26-0984 118.5 119.1 1.38 97 0.6 0.2 1.2 1.8 6 294
BOU-DD26-0984 122.4 126.0 0.72 53 3.6 0.2 1.6 2.6 5 219
BOU-DD26-0984 134.0 135.7 0.39 22 1.7 0.0 0.8 0.9 11 91
BOU-DD26-0984 142.0 143.0 0.03 61 1.0 0.0 5.9 4.8 15 273
BOU-DD26-0985 254.0 255.0 4.08 1 1.0 0.0 0.0 0.0 5 367
BOU-DD26-0985 333.9 334.4 0.55 5 0.5 0.0 0.2 0.2 5 64
BOU-DD26-0985 340.3 340.8 0.50 7 0.5 0.1 0.2 0.4 10 68
BOU-DD26-0985 394.0 395.0 1.66 0 1.0 0.0 0.0 0.0 5 150
BOU-DD26-0985 496.7 499.1 0.46 46 2.4 0.4 0.0 0.0 9 124
BOU-DD26-0986 96.1 96.8 0.62 19 0.7 0.0 0.5 0.4 5 94
BOU-DD26-0986 104.0 104.9 1.26 16 0.9 0.0 0.2 0.2 18 140
BOU-DD26-0986 132.8 136.4 1.50 50 3.6 0.0 0.5 2.1 12 238
BOU-DD26-0987 92.5 94.7 2.15 41 2.2 0.1 1.2 2.1 13 303
BOU-DD26-0988 97.7 98.4 0.77 59 0.7 0.1 1.3 8.1 10 322
BOU-DD26-0988 124.0 125.0 0.26 28 1.0 0.0 0.4 1.3 5 86
BOU-DD26-0988 386.0 387.0 3.20 3 1.0 0.0 0.0 0.1 5 293
BOU-DD26-0988 389.0 390.0 0.54 1 1.0 0.0 0.1 0.4 5 61
BOU-DD26-0989 99.1 99.6 0.82 19 0.5 0.1 0.1 0.1 9 102
BOU-DD26-0989 145.0 146.0 0.03 48 1.0 0.0 2.9 0.6 11 118
BOU-DD26-0989 176.8 179.8 1.05 38 3.0 0.2 1.2 1.9 11 210
BOU-DD26-0989 243.7 244.6 0.09 92 0.9 0.5 8.7 0.8 14 315
BOU-DD26-0989 246.4 250.8 0.32 38 4.4 0.1 2.2 1.4 11 139
BOU-DD26-0990 55.1 56.0 0.83 0 0.9 0.0 0.0 0.0 10 76
BOU-DD26-0990 143.9 144.4 2.01 128 0.5 0.3 0.7 3.8 20 421
BOU-DD26-0990 170.4 170.9 1.97 47 0.5 0.0 0.6 3.3 5 306
BOU-DD26-0991 188.0 189.0 0.03 76 1.0 0.1 5.0 3.4 7 245
BOU-DD26-0991 210.2 212.0 0.82 25 1.8 0.0 0.4 0.2 9 114
BOU-DD26-0991 300.0 300.8 0.17 38 0.8 0.1 1.8 2.6 23 150
BOU-DD26-0992 63.0 64.0 0.86 2 1.0 0.0 0.1 0.0 7 82
BOU-DD26-0992 67.0 69.0 2.22 18 2.0 0.0 0.1 0.3 14 226
BOU-DD26-0992 96.0 96.9 1.13 13 0.9 0.0 0.4 0.4 24 132
BOU-DD26-0992 181.6 182.1 2.09 37 0.5 0.1 0.3 1.1 11 257
BOU-DD26-0992 198.7 200.2 0.86 32 1.5 0.0 0.7 1.5 14 156
BOU-DD26-0993 54.0 55.0 0.03 109 1.0 0.0 0.0 0.0 3 112
BOU-DD26-0993 433.6 434.5 0.74 1 0.9 0.0 0.0 0.0 0 68
BOU-DD26-0996 73.6 75.5 1.71 5 1.9 0.0 0.1 0.5 5 170
BOU-DD26-0996 82.0 83.0 0.96 3 1.0 0.0 0.0 0.1 5 92
BOU-DD26-0996 193.4 194.1 0.50 6 0.7 0.0 0.1 0.4 5 62
BOU-DD26-0997 108.0 111.7 0.23 70 3.7 0.0 0.2 0.5 7 106
Including 108.0 109.8 0.03 118 1.8 0.0 0.1 0.2 7 127
BOU-DD26-0997 196.2 196.7 0.41 26 0.5 0.1 0.2 0.5 18 88
BOU-DD26-0997 317.0 318.0 1.43 36 1.0 0.2 0.7 1.4 10 220
BOU-DD26-0997 321.9 323.3 1.53 4 1.4 0.0 0.0 0.0 5 142
BOU-DD26-0997 326.1 326.6 2.07 1 0.5 0.0 0.0 0.0 6 188
BOU-DD26-0997 331.5 332.0 0.83 3 0.5 0.0 0.1 0.3 4 85
BOU-DD26-0997 335.7 336.2 0.65 0 0.5 0.0 0.0 0.1 5 61
BOU-DD26-0997 337.6 338.7 1.03 48 1.1 0.1 0.6 1.0 0 181
BOU-DD26-0997 343.4 344.9 0.43 41 1.5 0.0 0.9 0.6 5 111
BOU-DD26-0998 87.0 88.0 0.03 70 1.0 0.0 0.0 0.0 4 74
BOU-DD26-0998 452.4 454.1 2.70 38 1.7 0.1 0.3 0.1 4 294
BOU-DD26-0998 481.0 483.0 0.57 12 2.0 0.0 0.2 0.4 2 75
BOU-DD26-0998 488.0 490.1 0.63 32 2.1 0.0 0.3 0.8 1 113
BOU-DD26-0999 193.2 193.8 5.86 60 0.6 0.1 0.5 5.1 5 703
BOU-DD26-0999 198.4 199.4 1.91 27 1.0 0.1 0.7 1.5 1 249
BOU-DD26-0999 222.5 223.0 2.01 55 0.5 0.1 0.8 5.8 3 374
BOU-DD26-1000 48.0 49.7 0.63 15 1.7 0.0 0.7 0.8 114 104
BOU-DD26-1001 487.2 491.3 3.73 40 4.1 0.3 0.1 0.1 19 401
BOU-DD26-1002 64.0 65.0 0.03 358 1.0 0.0 0.0 0.0 2 361
BOU-DD26-1002 113.4 115.6 3.09 53 2.2 0.1 0.4 2.1 7 390
BOU-DD26-1002 139.2 140.0 0.67 57 0.8 0.1 0.8 3.1 2 202
BOU-DD26-1002 238.4 239.0 0.57 32 0.6 0.0 1.1 2.4 0 154
BOU-DD26-1003 15.1 15.7 1.50 4 0.6 0.0 0.1 0.1 10 143
BOU-DD26-1003 39.0 40.0 0.21 36 1.0 0.0 0.1 0.2 10 60
BOU-DD26-1003 131.0 132.0 0.61 0 1.0 0.0 0.1 0.0 5 56
BOU-DD26-1004 170.8 172.2 1.06 36 1.4 0.2 0.3 0.7 17 165
BOU-DD26-1004 233.0 233.8 0.70 26 0.8 0.0 0.6 0.8 5 120
BOU-DD26-1004 236.4 237.2 1.22 47 0.8 0.0 0.3 1.0 6 185
BOU-DD26-1004 242.5 243.8 0.86 64 1.3 0.0 0.2 0.4 5 155
BOU-DD26-1004 244.6 245.5 0.71 10 0.9 0.0 0.5 0.3 5 90
BOU-DD26-1004 250.5 252.5 2.70 86 2.0 0.1 0.6 0.8 6 364
BOU-DD26-1004 314.0 315.0 0.14 39 1.0 0.3 2.3 4.2 7 201
BOU-DD26-1004 347.0 348.0 1.54 0 1.0 0.0 0.0 0.0 7 139
BOU-DD26-1005 16.2 28.2 1.36 47 12.0 0.0 0.2 0.0 67 175
Including 16.2 18.5 3.61 100 2.3 0.0 0.2 0.0 138 431
BOU-DD26-1006 67.0 68.8 1.27 122 1.8 0.0 0.1 0.8 10 255
BOU-DD26-1006 153.6 155.0 0.74 12 1.4 0.2 0.4 0.1 8 103
BOU-DD26-1007 20.0 20.7 0.59 14 0.7 0.0 0.5 1.4 10 106
BOU-DD26-1007 22.2 22.7 0.35 28 0.5 0.0 2.0 5.2 10 205
BOU-DD26-1007 57.9 62.7 2.34 27 4.8 0.0 0.1 0.2 9 243
Including 57.9 59.7 4.75 43 1.8 0.0 0.1 0.4 13 482
BOU-DD26-1007 65.7 66.7 1.18 19 1.0 0.0 0.0 0.0 5 127
BOU-DD26-1007 104.9 108.6 1.35 58 3.7 0.0 0.0 0.4 5 190
Including 106.3 107.7 2.78 125 1.4 0.1 0.0 0.0 5 382
BOU-DD26-1007 129.6 132.0 0.45 22 2.4 0.0 0.5 0.7 6 86
BOU-DD26-1008 40.4 41.3 0.68 8 0.9 0.0 0.3 0.6 4 86
BOU-DD26-1008 107.8 112.0 2.47 130 4.2 0.1 0.1 0.4 4 369
BOU-DD26-1008 131.0 133.0 0.93 10 2.0 0.0 0.1 1.7 5 130
BOU-DD26-1009 75.9 77.7 2.50 37 1.8 0.0 0.2 0.1 5 268
BOU-DD26-1009 100.5 106.1 1.04 22 5.6 0.0 0.2 0.3 8 128
BOU-DD26-1009 139.2 140.1 0.01 57 0.9 0.1 0.2 0.2 5 74
BOU-DD26-1009 199.0 200.0 7.67 2 1.0 0.0 0.0 0.0 20 691
BOU-DD26-1009 311.0 312.0 0.40 53 1.0 0.0 1.2 1.3 10 140
BOU-DD26-1009 338.8 339.4 0.80 10 0.6 0.0 0.2 0.3 5 93
BOU-DD26-1009 340.8 341.3 1.86 26 0.5 0.1 0.1 0.1 5 203
BOU-DD26-1009 354.3 354.9 1.23 11 0.6 0.0 0.1 0.4 10 133
BOU-DD26-1009 440.0 441.0 0.00 60 1.0 0.0 0.0 0.0 10 61
BOU-DD26-1010 0.0 255.0               NSR
BOU-DD26-1011 30.6 33.4 3.16 43 2.8 0.0 0.6 0.5 10 351
BOU-DD26-1011 37.0 37.7 0.47 9 0.7 0.0 0.1 0.2 5 59
BOU-DD26-1011 39.5 40.0 1.80 23 0.5 0.0 0.3 0.3 30 198
BOU-DD26-1011 62.3 64.0 8.28 36 1.7 0.2 0.1 0.3 22 805
BOU-DD26-1011 276.7 277.2 0.55 53 0.5 0.1 0.7 3.0 5 181
BOU-DD26-1012 3.5 4.5 0.63 6 1.0 0.0 0.0 0.0 5 63
BOU-DD26-1012 15.0 17.0 0.75 23 2.0 0.0 0.0 0.0 8 90
BOU-DD26-1012 53.0 54.5 2.29 8 1.5 0.2 0.0 0.1 43 232
BOU-DD26-1012 67.4 68.4 0.60 36 1.0 0.6 0.2 0.7 10 151
BOU-DD26-1012 71.4 74.4 0.38 74 3.0 0.0 0.1 0.3 5 116
BOU-DD26-1013 290.9 291.5 3.87 106 0.6 0.2 0.4 0.2 49 477
BOU-DD26-1014 26.0 27.0 0.69 11 1.0 0.0 0.4 0.6 5 93
BOU-DD26-1014 37.9 43.6 0.42 18 5.7 0.0 0.8 1.1 10 95
BOU-DD26-1014 49.3 51.3 1.01 24 2.0 0.0 1.0 1.9 8 177
BOU-DD26-1014 73.5 74.0 0.64 18 0.5 0.0 0.5 1.1 10 108
BOU-DD26-1014 77.0 78.0 0.50 12 1.0 0.0 0.6 0.6 5 82
BOU-DD26-1014 129.0 130.0 0.74 4 1.0 0.1 0.0 0.6 5 88
BOU-DD26-1014 145.1 147.0 0.65 6 1.9 0.0 0.0 0.0 5 65
BOU-DD26-1014 178.0 179.0 0.68 7 1.0 0.0 0.1 0.1 5 73
BOU-DD26-1015 43.0 44.0 0.03 65 1.0 0.0 0.0 0.0 3 68
BOU-DD26-1015 83.0 84.0 0.16 59 1.0 0.0 1.0 1.5 43 124
BOU-DD26-1015 91.0 92.0 0.30 70 1.0 0.1 3.5 4.1 30 252
BOU-DD26-1015 98.5 99.0 0.71 112 0.5 0.0 2.5 10.8 2 445
BOU-DD26-1015 154.1 159.8 0.47 18 5.7 0.0 0.2 0.9 36 83
BOU-DD26-1015 171.2 171.9 0.03 96 0.7 0.1 3.8 2.6 9 227
BOU-DD26-1015 178.1 179.0 0.30 61 0.9 0.0 4.2 3.5 5 240
BOU-DD26-1016 20.6 21.7 0.23 41 1.1 0.0 1.9 1.7 10 135
BOU-DD26-1016 87.6 88.4 0.40 19 0.8 0.0 0.8 2.0 5 111
BOU-DD26-1016 98.8 99.3 0.43 29 0.5 0.0 1.3 1.5 10 124
BOU-DD26-1016 117.5 118.0 1.63 23 0.5 0.0 1.1 2.1 5 233
BOU-DD26-1016 128.0 129.0 0.05 99 1.0 0.0 0.1 0.1 10 109
BOU-DD26-1016 180.6 181.8 8.02 73 1.2 0.1 0.1 0.3 10 811
BOU-DD26-1016 185.2 186.6 3.04 120 1.4 0.1 0.5 0.8 7 426
BOU-DD26-1016 310.4 311.0 0.54 6 0.6 0.0 0.1 0.7 5 74
BOU-DD26-1016 367.3 368.1 1.17 20 0.8 0.1 0.6 0.7 10 157
BOU-DD26-1017 60.0 61.0 0.34 20 1.0 0.0 0.7 1.0 2 85
BOU-DD26-1017 87.5 88.4 0.58 12 0.9 0.0 0.8 1.4 0 108
BOU-DD26-1017 159.0 160.0 0.58 14 1.0 0.0 0.4 0.4 4 82
BOU-DD26-1017 186.0 186.6 0.27 43 0.6 0.1 1.0 5.5 6 207
BOU-DD26-1017 369.2 369.7 3.38 44 0.5 0.3 0.1 0.1 2 375
BOU-DD26-1018 106.4 110.0 0.62 17 3.6 0.0 0.8 1.5 13 120
BOU-DD26-1018 117.4 123.6 0.63 39 6.2 0.0 1.0 1.2 23 141
BOU-DD26-1018 136.9 147.0 2.26 20 10.1 0.0 0.7 0.5 13 248
Including 136.9 138.0 14.28 75 1.1 0.0 4.9 3.4 39 1523
BOU-DD26-1018 316.0 319.3 0.66 24 3.3 0.1 0.1 0.3 6 99
BOU-DD26-1019 137.3 138.7 0.35 30 1.4 0.0 0.1 0.1 26 68
BOU-DD26-1019 141.4 143.5 0.99 26 2.1 0.0 0.1 0.2 25 121
BOU-DD26-1019 177.0 177.6 0.93 26 0.6 0.0 0.1 0.0 15 112
BOU-DD26-1019 181.5 183.4 0.64 58 1.9 0.0 1.3 2.9 13 200
BOU-DD26-1019 184.3 185.2 0.48 18 0.9 0.0 0.1 0.1 15 65
BOU-DD26-1019 378.0 379.0 0.22 77 1.0 0.0 0.4 0.6 10 118
BOU-DD26-1019 382.0 386.0 0.42 26 4.0 0.2 0.8 1.5 42 122
BOU-DD26-1020 196.6 198.4 0.97 5 1.8 0.0 0.0 0.0 8 92
BOU-DD26-1020 203.8 205.5 1.01 20 1.7 0.0 0.3 0.5 7 126
BOU-DD26-1020 234.0 235.0 0.54 8 1.0 0.0 0.1 0.1 5 59
BOU-DD26-1020 362.5 363.4 0.78 10 0.9 0.0 0.2 0.3 5 89
BOU-DD26-1020 366.1 366.7 2.08 36 0.6 0.2 2.8 0.6 30 306
BOU-DD26-1020 369.4 370.3 1.12 5 0.9 0.0 0.2 0.3 10 117
BOU-DD26-1020 410.0 411.0 0.52 21 1.0 0.0 0.4 1.0 5 97
BOU-DD26-1020 435.5 436.1 0.39 72 0.6 0.1 1.1 0.5 5 142
BOU-DD26-1021 107.5 108.0 0.69 280 0.5 0.5 5.2 3.7 17 557
BOU-DD26-1021 179.9 184.3 1.76 12 4.4 0.1 0.2 0.3 4 184
Including 179.9 181.4 3.65 20 1.5 0.1 0.3 0.6 3 375
BOU-DD26-1021 211.0 211.8 0.03 65 0.8 0.1 0.2 0.1 5 81
BOU-DD26-1022 0.0 222.0               NSR
BOU-DD26-1023 0.0 150.0 0.00 0 150.0 0.0 0.0 0.0 0 0
BOU-DD26-1024 174.6 175.1 1.37 17 0.5 0.0 0.2 0.4 20 153
BOU-DD26-1024 187.0 187.5 0.54 7 0.5 0.0 0.3 1.8 10 100
BOU-DD26-1025 30.5 31.4 0.81 9 0.9 0.0 0.5 0.7 5 105
BOU-DD26-1025 35.0 38.0 1.79 25 3.0 0.1 0.1 0.4 6 199
BOU-DD26-1025 40.0 41.0 0.48 18 1.0 0.0 0.2 0.9 5 84
BOU-DD26-1025 86.4 87.8 1.40 23 1.4 0.0 0.1 2.0 5 195
BOU-DD26-1026 0.0 153.0               NSR
BOU-DD26-1027 131.8 132.4 0.53 35 0.6 0.1 2.2 1.9 3 166
BOU-DD26-1027 163.0 164.0 0.61 9 1.0 0.0 0.2 0.2 3 73
BOU-DD26-1027 247.0 247.8 1.69 25 0.8 0.2 0.0 0.7 5 206
BOU-DD26-1027 285.1 287.6 0.94 57 2.5 0.2 0.1 0.2 9 162
BOU-DD26-1027 343.6 344.1 0.81 10 0.5 0.0 0.4 1.1 5 113
BOU-DD26-1027 345.0 346.0 0.93 4 1.0 0.0 0.1 0.5 5 100
BOU-DD26-1028 288.3 288.9 0.74 10 0.6 0.0 0.6 2.9 10 148
BOU-DD26-1028 296.9 300.6 1.27 6 3.7 0.0 0.2 0.6 6 137
BOU-DD26-1028 305.2 306.2 9.23 11 1.0 0.0 0.1 0.1 5 844

* True width remains undetermined at this stage; all values are uncut.
** Ag equivalent is based on a silver price of US$30/oz with a process recovery of 96%, a gold price of US$2,800/oz with a process recovery of 96%, a zinc price of US$1.20/lb with a process recovery of 75%, a lead price of US$1.00/lb with a process recovery of 82%, and a copper price of US$4.60/lb with a process recovery of 75% resulting in the following ratios: 1g/t Au: 89.7g/t Ag; 1% Cu: 78.6 g/t Ag; 1% Pb: 18.7 g/t Ag; and 1% Zn: 20.4 g/t Ag


Appendix 2 – New Drillhole Coordinates of 2026 Boumadine Exploration Program (completed holes)

DDH No. Easting Northing Elevation Azimuth Dip Length (m)
BOU-DD26-0927 315361 3477854 1270 270 -50 201
BOU-DD26-0928 317203 3476200 1219 250 -50 267
BOU-DD26-0929 315742 3477962 1277 270 -50 588
BOU-DD26-0930 317053 3474526 1263 68 -50 621
BOU-DD26-0931 315786 3477961 1265 270 -50 489
BOU-DD26-0932 317019 3474514 1263 70 -51 576
BOU-DD26-0933 316993 3474551 1259 70 -50 540
BOU-DD26-0934 315283 3477646 1298 270 -50 105
BOU-DD26-0935 315657 3477854 1277 267 -51 399
BOU-DD26-0936 317243 3474701 1304 69 -51 210
BOU-DD26-0937 317203 3474679 1289 69 -50 255
BOU-DD26-0938 317249 3476217 1221 250 -49 321
BOU-DD26-0939 315689 3477857 1277 270 -50 501
BOU-DD26-0940 315325 3477646 1292 270 -50 162
BOU-DD26-0941 317172 3474664 1281 68 -50 213
BOU-DD26-0942 315363 3477646 1287 270 -50 205
BOU-DD26-0943 317291 3476235 1220 250 -49 361
BOU-DD26-0944 316958 3474592 1256 69 -50 585
BOU-DD26-0945 317160 3474852 1289 69 -50 234
BOU-DD26-0946 317135 3474736 1284 69 -51 60
BOU-DD26-0947 315738 3477857 1257 270 -50 375
BOU-DD26-0948 315776 3477857 1254 270 -50 417
BOU-DD26-0949 317328 3476247 1213 249 -49 354
BOU-DD26-0950 317080 3475172 1246 250 -49 114
BOU-DD26-0951 317095 3474831 1273 70 -50 57
BOU-DD26-0952 317118 3475180 1245 250 -50 156
BOU-DD26-0953 317203 3475206 1241 250 -50 258
BOU-DD26-0954 315403 3477649 1282 270 -50 276
BOU-DD26-0955 315449 3477648 1281 270 -50 330
BOU-DD26-0956 317280 3475235 1240 250 -49 375
BOU-DD26-0957 317316 3475247 1239 248 -50 399
BOU-DD26-0958 317239 3475221 1238 250 -50 327
BOU-DD26-0959 315484 3477650 1276 270 -50 402
BOU-DD26-0960 315530 3477645 1264 270 -50 351
BOU-DD26-0961 317364 3475264 1239 250 -50 474
BOU-DD26-0962 315830 3477960 1262 270 -50 459
BOU-DD26-0963 315626 3477647 1279 270 -50 426
BOU-DD26-0964 317408 3475277 1238 250 -51 45
BOU-DD26-0964bis 317407 3475276 1239 250 -51 528
BOU-DD26-0965 315665 3477646 1271 270 -50 30
BOU-DD26-0965bis 315665 3477645 1271 270 -51 465
BOU-DD26-0966 317096 3475278 1233 250 -50 174
BOU-DD26-0967 317134 3475293 1233 250 -50 228
BOU-DD26-0968 317172 3475307 1231 250 -50 225
BOU-DD26-0969 317207 3475322 1231 250 -50 288
BOU-DD26-0970 317243 3475335 1230 250 -50 405
BOU-DD26-0971 317362 3476258 1208 250 -50 402
BOU-DD26-0972 315586 3477646 1270 270 -50 402
BOU-DD26-0973 317058 3475265 1233 250 -50 111
BOU-DD26-0974 317276 3475347 1230 250 -50 300
BOU-DD26-0975 317324 3475361 1233 250 -50 417
BOU-DD26-0976 317360 3475373 1232 250 -50 432
BOU-DD26-0977 315700 3477645 1262 269 -50 354
BOU-DD26-0978 317398 3476273 1207 250 -49 106
BOU-DD26-0979 315551 3477756 1261 270 -50 428
BOU-DD26-0980 317398 3475382 1231 251 -49 33
BOU-DD26-0981 317438 3476287 1207 247 -52 501
BOU-DD26-0982 317401 3476274 1207 250 -51 452
BOU-DD26-0983 317440 3475398 1230 250 -50 600
BOU-DD26-0984 317045 3475400 1242 252 -50 240
BOU-DD26-0985 317400 3475383 1231 249 -50 507
BOU-DD26-0986 315330 3477544 1285 270 -50 165
BOU-DD26-0987 315291 3477544 1294 270 -50 108
BOU-DD26-0988 315737 3477643 1261 269 -50 411
BOU-DD26-0989 317087 3475413 1238 248 -50 255
BOU-DD26-0990 315370 3477545 1278 270 -50 210
BOU-DD26-0991 317127 3475426 1236 251 -50 360
BOU-DD26-0992 315409 3477544 1273 270 -50 252
BOU-DD26-0993 315635 3477754 1260 270 -50 451
BOU-DD26-0994 315710 3477755 1244 269 -50 51
BOU-DD26-0995 317162 3475438 1237 249 -50 141
BOU-DD26-0996 315710 3477755 1244 270 -50 507
BOU-DD26-0997 317206 3475456 1238 250 -50 453
BOU-DD26-0998 317478 3476302 1210 250 -50 505
BOU-DD26-0999 315497 3477544 1277 270 -50 351
BOU-DD26-1000 317235 3475071 1277 249 -50 207
BOU-DD26-1001 317523 3476317 1209 247 -53 602
BOU-DD26-1002 315449 3477544 1273 270 -50 303
BOU-DD26-1003 315281 3477803 1272 269 -50 141
BOU-DD26-1004 317164 3475438 1237 250 -50 423
BOU-DD26-1005 317148 3475035 1282 250 -50 114
BOU-DD26-1006 317269 3475084 1267 250 -49 216
BOU-DD26-1007 315363 3477805 1271 270 -50 153
BOU-DD26-1008 315403 3477805 1270 270 -50 204
BOU-DD26-1009 315602 3477545 1292 270 -50 453
BOU-DD26-1010 317301 3475092 1262 250 -50 255
BOU-DD26-1011 315546 3477543 1278 250 -50 402
BOU-DD26-1012 317185 3475049 1283 250 -51 150
BOU-DD26-1013 317323 3475102 1256 249 -50 306
BOU-DD26-1014 315448 3477804 1278 269 -50 360
BOU-DD26-1015 317354 3475110 1247 250 -50 309
BOU-DD26-1016 315489 3477804 1274 268 -50 412
BOU-DD26-1017 315523 3477806 1268 269 -50 450
BOU-DD26-1018 317393 3475126 1251 250 -50 369
BOU-DD26-1019 317437 3475142 1251 249 -49 402
BOU-DD26-1020 317486 3475161 1257 249 -50 471
BOU-DD26-1021 315750 3477548 1265 270 -50 450
BOU-DD26-1022 317158 3475195 1253 251 -50 222
BOU-DD26-1023 317020 3475492 1251 249 -50 150
BOU-DD26-1024 315799 3477546 1269 270 -50 450
BOU-DD26-1025 315320 3477802 1278 270 -50 153
BOU-DD26-1026 316989 3475479 1254 250 -49 153
BOU-DD26-1027 315557 3477807 1263 268 -49 381
BOU-DD26-1028 315598 3477807 1257 270 -50 402
BOU-DD26-1029 317439 3477693 1193 270 -50 411
BOU-DD26-1030 317786 3477695 1199 270 -50 404
BOU-DD26-1031 317054 3475506 1247 249 -49 204
BOU-DD26-1032 315684 3477801 1255 268 -50 306
BOU-DD26-1033 317127 3475533 1248 250 -50 318
BOU-DD26-1034 317168 3475547 1243 250 -50 351
BOU-DD26-1035 317208 3475562 1245 249 -49 411
BOU-DD26-1036 317251 3475577 1241 251 -50 471
BOU-DD26-1037 315840 3477545 1270 270 -50 450
BOU-DD26-1038 315879 3477548 1256 270 -50 351
BOU-DD26-1039 315730 3477804 1257 269 -50 354
BOU-DD26-1040 315772 3477802 1252 270 -50 402
BOU-DD26-1041 316430 3477654 1218 251 -50 231
BOU-DD26-1042 315641 3477806 1257 269 -50 453
BOU-DD26-1043 316470 3477667 1216 250 -50 285
BOU-DD26-1044 315924 3477549 1247 269 -50 411
BOU-DD26-1045 317913 3478095 1189 270 -50 401
BOU-DD26-1046 316512 3477682 1214 251 -50 333
BOU-DD26-1047 315285 3477697 1289 270 -50 102
BOU-DD26-1048 316552 3477696 1212 249 -51 375
BOU-DD26-1049 316593 3477710 1211 250 -50 426
BOU-DD26-1050 318116 3477693 1183 268 -51 397
BOU-DD26-1051 315321 3477694 1286 270 -50 162
BOU-DD26-1052 316633 3477723 1210 249 -51 480
BOU-DD26-1053 315968 3477550 1250 270 -50 483
BOU-DD26-1054 315356 3477694 1281 270 -50 204
BOU-DD26-1055 316675 3477738 1209 251 -49 549
BOU-DD26-1056 315398 3477697 1277 270 -50 258
BOU-DD26-1057 315445 3477697 1281 269 -50 327
BOU-DD26-1058 316713 3477753 1208 250 -50 501
BOU-DD26-1059 318453 3477694 1181 268 -51 401
BOU-DD26-1060 316751 3477764 1207 251 -49 528
BOU-DD26-1061 315485 3477697 1278 270 -50 429
BOU-DD26-1062 318265 3478102 1187 270 -48 21
BOU-DD26-1063 316014 3477552 1258 269 -50 451
BOU-DD26-1064 315530 3477700 1270 270 -50 477
BOU-DD26-1065 315577 3477697 1259 270 -50 555
BOU-DD26-1066 316795 3477780 1206 251 -50 564
BOU-DD26-1067 318264 3478097 1187 270 -50 404
BOU-DD26-1068 316841 3477803 1207 250 -50 603
BOU-DD26-1069 316497 3477567 1215 250 -50 107
BOU-DD26-1070 316885 3477815 1207 250 -51 705
BOU-DD26-1071 315628 3477693 1277 270 -50 414
BOU-DD26-1072 316539 3477581 1214 250 -50 152
BOU-DD26-1073 315736 3477701 1247 270 -50 360
BOU-DD26-1074 316479 3477615 1215 249 -49 108
BOU-DD26-1075 318603 3478100 1192 268 -51 401
BOU-DD26-1076 316579 3477599 1212 250 -50 200
BOU-DD26-1077 315307 3477459 1295 270 -50 108
BOU-DD26-1078 316562 3477645 1212 250 -50 240
BOU-DD26-1079 315340 3477460 1290 270 -50 168
BOU-DD26-1080 316650 3477678 1210 250 -50 351
BOU-DD26-1081 315665 3477700 1267 270 -50 450
BOU-DD26-1082 316621 3477616 1212 250 -50 251
BOU-DD26-1083 315705 3477696 1257 270 -50 525
BOU-DD26-1084 315390 3477462 1285 270 -50 204
BOU-DD26-1085 316773 3477723 1202 250 -50 450
BOU-DD26-1086 315424 3477462 1286 270 -50 252
BOU-DD26-1087 315480 3477461 1297 270 -48 339
BOU-DD26-1088 316660 3477634 1211 250 -50 311
BOU-DD26-1090 316737 3477663 1209 250 -50 378
BOU-DD26-1091 316515 3477520 1217 250 -50 105
BOU-DD26-1092 315518 3477464 1292 270 -50 378
BOU-DD26-1093 316774 3477676 1207 251 -50 405
BOU-DD26-1094 316586 3477546 1216 249 -49 192
BOU-DD26-1095 317459 3476353 1206 249 -53 491
BOU-DD26-1096 315562 3477463 1295 269 -50 426
BOU-DD26-1097 317498 3476366 1207 248 -52 503
BOU-DD26-1099 315607 3477464 1297 270 -50 501
BOU-DD26-1100 316665 3477578 1211 250 -49 282
BOU-DD26-1101 316808 3477686 1203 249 -49 459
BOU-DD26-1103 315692 3477461 1285 270 -50 516
BOU-DD26-1104 316854 3477698 1202 251 -49 504
BOU-DD26-1105 315734 3477461 1287 270 -50 288
BOU-DD26-1106 315652 3477461 1292 270 -50 510
BOU-DD26-1107 316820 3477739 1204 249 -55 606
BOU-DD26-1108 316741 3477606 1207 250 -50 354
BOU-DD26-1109 315780 3477459 1286 269 -50 303
BOU-DD26-1110 315818 3477462 1282 269 -50 354
BOU-DD26-1115 316894 3477711 1200 250 -50 552
BOU-DD26-1117 315384 3477358 1289 269 -50 195
BOU-DD26-1119 315475 3477362 1293 270 -50 312
BOU-DD26-1121 315562 3477354 1299 270 -50 405
BOU-DD26-1127 315687 3477354 1286 270 -50 414
BOU-DD26-1130 316546 3477480 1219 250 -50 105
BOU-DD26-1131 316580 3477493 1219 248 -50 174


Photos accompanying this announcement are available at:
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https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd05ec0c-f353-4106-b676-a92b9b5d104c
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/32400fab-b769-417a-83da-efd85055e5b1 


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