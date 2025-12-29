Fidelity Investments Canada ULC Announces Final December 2025 Cash Distributions for Fidelity ETFs and ETF Series of Fidelity Mutual Funds

Fidelity Investments Canada ULC Announces Final December 2025 Cash Distributions for Fidelity ETFs and ETF Series of Fidelity Mutual Funds

Fidelity Investments Canada ULC ("Fidelity") today announced the final December 2025 cash distributions for Fidelity ETFs ("Fidelity ETFs") and ETF Series units of Fidelity mutual funds ("Fidelity Funds").

On December 18, 2025, Fidelity announced estimated 2025 cash distributions for the Fidelity ETFs and Fidelity Funds. Subsequent to this announcement, investor activity has led to changes to the cash distribution per unit for the Fidelity ETFs and Fidelity Funds, including material changes for Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF (FCUH), Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI), Fidelity Canadian Low Volatility ETF (FCCL), Fidelity U.S. Low Volatility ETF (FCUL/FCUL.U), Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL), Fidelity International Value ETF (FCIV), Fidelity Sustainable World ETF (FCSW), Fidelity Canadian Momentum ETF  (FCCM), Fidelity International Momentum ETF (FCIM), Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL), Fidelity All-Canadian Equity ETF (FCCA), Fidelity All-International Equity ETF (FCIN). Please be advised that the distributions announced in this press release replace those stated in the December 18, 2025 press release for the Fidelity ETFs and Fidelity Funds.

Detailed in the table below, unitholders of record as of December 29, 2025 will receive a per-unit cash distribution payable on December 31, 2025.

Fidelity ETF Name

Ticker
Symbol

Cash Distribution
per Unit ($)

CUSIP

ISIN

Payment
Frequency

Exchange

Fidelity Canadian High Dividend ETF

FCCD

0.10781

31608M102

CA31608M1023

Monthly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity U.S. High Dividend ETF

FCUD/

FCUD.U

0.18095

31645M107

CA31645M1077

Monthly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF

FCUH

0.07883

315740100

CA3157401009

Monthly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF

FCRR/

FCRR.U

0.13304

31644M108

CA31644M1086

Monthly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity International High Dividend ETF

FCID

0.14158

31623D103

CA31623D1033

Monthly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF

FCCB

0.07154

31644F103

CA31644F1036

Monthly

Cboe Canada

Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF

FCSB

0.08496

31608N100

CA31608N1006

Monthly

Cboe Canada

Fidelity Global Core Plus Bond ETF

FCGB/

FCGB.U

0.11115

31623G106

CA31623G1063

Monthly

Cboe Canada

Fidelity Canadian Monthly High Income ETF

FCMI

0.05266

31609T106

CA31609T1066

Monthly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity Global Monthly High Income ETF

FCGI

0.06599

31623K107

CA31623K1075

Monthly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity Global Investment Grade Bond ETF

FCIG/

FCIG.U

0.09819

31624P105

CA31624P1053

Monthly

Cboe Canada

Fidelity Equity Premium Yield ETF

FEPY/

FEPY.U

0.20102

31613F100

CA31613F1009

Monthly

Cboe Canada

Fidelity Core U.S. Bond ETF

FCUB/

FCUB.U

0.09217

315945105

CA3159451051

Monthly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

FFIX

0.03766

31581F108

CA31581F1080

Monthly

Cboe Canada

Fidelity Canadian Low Volatility ETF

FCCL

0.22678

31608H103

CA31608H1038

Quarterly

Cboe Canada

Fidelity U.S. Low Volatility ETF

FCUL/

FCUL.U

0.22710

31647B109

CA31647B1094

Quarterly

Cboe Canada

Fidelity Canadian High Quality ETF

FCCQ

0.15734

31610C100

CA31610C1005

Quarterly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity U.S. High Quality ETF

FCUQ/

FCUQ.U

0.10717

31647C107

CA31647C1077

Quarterly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF

FCQH

0.10452

31648J101

CA31648J1012

Quarterly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity Canadian Value ETF

FCCV

0.08465

31609U103

CA31609U1030

Quarterly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity U.S. Value ETF

FCUV/

FCUV.U

0.06947

31647E103

CA31647E1034

Quarterly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF

FCVH

0.06492

31646E104

CA31646E1043

Quarterly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity All-in-One Conservative Income ETF

FCIP

0.07741

315814103

CA3158141034

Quarterly

Cboe Canada

Fidelity International Low Volatility ETF

FCIL

0.20662

31624M102

CA31624M1023

Semi-Annually

Cboe Canada

Fidelity International High Quality ETF

FCIQ/

FCIQ.U

0.23665

31623X109

CA31623X1096

Semi-Annually

Toronto Stock
Exchange

Fidelity International Value ETF

FCIV

0.37651

31622Y108

CA31622Y1088

Semi-Annually

Toronto Stock
Exchange

Fidelity Sustainable World ETF

FCSW

0.39826

31642F105

CA31642F1053

Annually

Cboe Canada

Fidelity Canadian Momentum ETF

FCCM

0.16978

31609W109

CA31609W1095

Annually

Cboe Canada

Fidelity U.S. Momentum ETF

FCMO/

FCMO.U

0.06985

31649P106

CA31649P1062

Annually

Cboe Canada

Fidelity International Momentum ETF

FCIM

0.27572

31623V103

CA31623V1031

Annually

Cboe Canada

Fidelity All-in-One Balanced ETF

FBAL

0.23170

315818104

CA3158181048

Annually

Cboe Canada

Fidelity All-in-One Growth ETF

FGRO

0.21244

31581P106

CA31581P1062

Annually

Cboe Canada

Fidelity Advantage Bitcoin ETF®

FBTC/

FBTC.U

-

31580V104

CA31580V1040

Annually

Toronto Stock
Exchange

Fidelity All-in-One Conservative ETF

FCNS

0.25065

31581E101

CA31581E1016

Annually

Cboe Canada

Fidelity All-in-One Equity ETF

FEQT

0.15160

31581D103

CA31581D1033

Annually

Cboe Canada

Fidelity Advantage Ether ETF®

FETH/

FETH.U

-

31580Y702

CA31580Y7028

Annually

Toronto Stock
Exchange

Fidelity Global Innovators® ETF

FINN/

FINN.U

-

316241108

CA3162411084

Annually

Cboe Canada

Fidelity All-Canadian Equity ETF

FCCA

0.18278

315813105

CA3158131050

Annually

Cboe Canada

Fidelity All-International Equity ETF

FCIN

0.17705

31581R102

CA31581R1029

Annually

Cboe Canada

Fidelity All-American Equity ETF

FCAM

0.10624

315812107

CA3158121077

Annually

Cboe Canada

 

Fidelity Fund Name

Ticker
Symbol

Cash Distribution
per Unit ($)

CUSIP

ISIN

Payment
Frequency

Exchange

Fidelity Tactical High Income Fund (ETF Series)

FTHI

0.02581

31642L664

CA31642L6641

Monthly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity Absolute Income Fund (ETF Series)

FCAB/

FCAB.U

0.14081

315944108

CA3159441086

Monthly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity Global Income Portfolio (ETF Series)

FMPI

0.13896

31620V775

CA31620V7759

Quarterly

Toronto Stock
Exchange

Fidelity Canadian Large Cap Fund (ETF Series)

FCLC

0.26091

31606J788

CA31606J7886

Annually

Cboe Canada

Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund (ETF Series)

FCGS/

FCGS.U

0.04341

31624Q822

CA31624Q8222

Annually

Cboe Canada

Fidelity Greater Canada Fund (ETF Series)

FCGC

0.03505

31620X730

CA31620X7302

Annually

Cboe Canada

Fidelity Canadian Long/Short Alternative Fund (ETF Series)

FCLS

0.09010

31610F822

CA31610F8221

Annually

Cboe Canada

Fidelity Long/Short Alternative Fund (ETF Series)

FLSA/ FLSA.U

-

31624U823

CA31624U8234

Annually

Cboe Canada

Fidelity Global Value Long/Short Fund (ETF Series)

FGLS

-

31623A828

CA31623A8288

Annually

Cboe Canada

Fidelity Market Neutral Alternative Fund (ETF Series)

FMNA

-

31623B701

CA31623B7016

Annually

Cboe Canada

Fidelity Global Equity+ Fund (ETF Series)

FGEP/ FGEP.U

-

316215102

CA3162151029

Annually

Toronto Stock
Exchange

Fidelity Global Equity+ Balanced Fund (ETF Series)

FGEB

0.17710

316220102

CA3162201022

Annually

Toronto Stock
Exchange

Fidelity Advanced U.S. Equity Fund (ETF Series)

FAUS/ FAUS.U

-

31580B108

CA31580B1085

Annually

Toronto Stock
Exchange

Fidelity Global Small-Mid Cap Equity Fund (ETF Series)

FGSM

-

31624T107

CA31624T1075

Annually

Toronto Stock
Exchange

Fidelity Multi-Alt Equity Fund (ETF Series)

FMAE

0.02543

31624K106

CA31624K1066

Annually

Toronto Stock
Exchange

Fidelity Global Balanced Portfolio (ETF Series)

FMPB

0.05316

31618L599

CA31618L5999

Annually

Toronto Stock
Exchange

Fidelity Global Growth Portfolio (ETF Series)

FMPG

-

31618N785

CA31618N7852

Annually

Toronto Stock
Exchange

About Fidelity Investments Canada ULC

At Fidelity Investments Canada, our mission is to build a better future for our clients.  Our diversified business serves financial advisors, wealth management firms, employers, institutions and individuals. As the marketplace evolves, we are constantly innovating and offering our clients choice of investment and wealth management products, services and technological solutions all backed by the global strength and scale of Fidelity. With assets under management of $349 billion (as at December 24, 2025), Fidelity Investments Canada is privately held and committed to helping our diverse clients meet their goals over the long term. Fidelity funds are available through financial advisors and online trading platforms.

Read a fund's prospectus and consult your financial advisor before investing. Exchange-traded funds are not guaranteed; their values change frequently and past performance may not be repeated. Commissions, management fees, brokerage fees and expenses may all be associated with investments in exchange-traded funds and investors may experience a gain or loss.

Find us on social media @FidelityCanada

SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

News Provided by PR Newswire via QuoteMedia

Fidelity Advantage Bitcoin ETFFBTC:CCTSX:FBTCBlockchain Investing
FBTC:CC
