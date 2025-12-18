Fidelity Investments Canada ULC Announces Estimated December 2025 Cash Distributions for Fidelity ETFs and ETF Series of Fidelity Mutual Funds

Fidelity Investments Canada ULC ("Fidelity") today announced the estimated December 2025 cash distributions for Fidelity ETFs ("Fidelity ETFs") and ETF Series units of Fidelity mutual funds ("Fidelity Funds"). Please note that these are estimated amounts only as of December 18, 2025 and could change if the Fidelity ETFs and Fidelity Funds experience subscriptions or redemptions prior to the ex-dividend date or may change for other unforeseen reasons.
The estimated per-unit cash distributions payable on December 31, 2025 to unitholders of record as of December 29, 2025 are detailed in the table below. Fidelity expects to issue a press release on or about December 29, 2025, which will provide the final per-unit cash distribution amounts.
|
Fidelity ETF Name
|
Ticker Symbol
|
Estimated Cash Distribution per Unit ($)
|
CUSIP
|
ISIN
|
Payment Frequency
|
Exchange
|
Fidelity Canadian High Dividend ETF
|
FCCD
|
0.10912
|
31608M102
|
CA31608M1023
|
Monthly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity U.S. High Dividend ETF
|
FCUD/
FCUD.U
|
0.17943
|
31645M107
|
CA31645M1077
|
Monthly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF
|
FCUH
|
0.15302
|
315740100
|
CA3157401009
|
Monthly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF
|
FCRR/
FCRR.U
|
0.13304
|
31644M108
|
CA31644M1086
|
Monthly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity International High Dividend ETF
|
FCID
|
0.14596
|
31623D103
|
CA31623D1033
|
Monthly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF
|
FCCB
|
0.07325
|
31644F103
|
CA31644F1036
|
Monthly
|
Cboe Canada
|
Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF
|
FCSB
|
0.08846
|
31608N100
|
CA31608N1006
|
Monthly
|
Cboe Canada
|
Fidelity Global Core Plus Bond ETF
|
FCGB/
FCGB.U
|
0.11241
|
31623G106
|
CA31623G1063
|
Monthly
|
Cboe Canada
|
Fidelity Canadian Monthly High Income ETF
|
FCMI
|
0.05849
|
31609T106
|
CA31609T1066
|
Monthly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity Global Monthly High Income ETF
|
FCGI
|
0.06599
|
31623K107
|
CA31623K1075
|
Monthly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity Global Investment Grade Bond ETF
|
FCIG/
FCIG.U
|
0.09819
|
31624P105
|
CA31624P1053
|
Monthly
|
Cboe Canada
|
Fidelity Equity Premium Yield ETF
|
FEPY/
FEPY.U
|
0.20102
|
31613F100
|
CA31613F1009
|
Monthly
|
Cboe Canada
|
Fidelity Core U.S. Bond ETF
|
FCUB/
FCUB.U
|
0.09466
|
315945105
|
CA3159451051
|
Monthly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF
|
FFIX
|
0.03923
|
31581F108
|
CA31581F1080
|
Monthly
|
Cboe Canada
|
Fidelity Canadian Low Volatility ETF
|
FCCL
|
0.23226
|
31608H103
|
CA31608H1038
|
Quarterly
|
Cboe Canada
|
Fidelity U.S. Low Volatility ETF
|
FCUL/
FCUL.U
|
0.23382
|
31647B109
|
CA31647B1094
|
Quarterly
|
Cboe Canada
|
Fidelity Canadian High Quality ETF
|
FCCQ
|
0.16079
|
31610C100
|
CA31610C1005
|
Quarterly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity U.S. High Quality ETF
|
FCUQ/
FCUQ.U
|
0.10920
|
31647C107
|
CA31647C1077
|
Quarterly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF
|
FCQH
|
0.10452
|
31648J101
|
CA31648J1012
|
Quarterly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity Canadian Value ETF
|
FCCV
|
0.08765
|
31609U103
|
CA31609U1030
|
Quarterly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity U.S. Value ETF
|
FCUV/
FCUV.U
|
0.07132
|
31647E103
|
CA31647E1034
|
Quarterly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF
|
FCVH
|
0.06539
|
31646E104
|
CA31646E1043
|
Quarterly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity All-in-One Conservative Income ETF
|
FCIP
|
0.08104
|
315814103
|
CA3158141034
|
Quarterly
|
Cboe Canada
|
Fidelity International Low Volatility ETF
|
FCIL
|
0.21341
|
31624M102
|
CA31624M1023
|
Semi-Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity International High Quality ETF
|
FCIQ/
FCIQ.U
|
0.24082
|
31623X109
|
CA31623X1096
|
Semi-Annually
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity International Value ETF
|
FCIV
|
0.38822
|
31622Y108
|
CA31622Y1088
|
Semi-Annually
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity Sustainable World ETF
|
FCSW
|
0.40460
|
31642F105
|
CA31642F1053
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity Canadian Momentum ETF
|
FCCM
|
0.17483
|
31609W109
|
CA31609W1095
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity U.S. Momentum ETF
|
FCMO/
FCMO.U
|
0.07152
|
31649P106
|
CA31649P1062
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity International Momentum ETF
|
FCIM
|
0.28531
|
31623V103
|
CA31623V1031
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity All-in-One Balanced ETF
|
FBAL
|
0.23708
|
315818104
|
CA3158181048
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity All-in-One Growth ETF
|
FGRO
|
0.21664
|
31581P106
|
CA31581P1062
|
Annually
|
Cboe Canada
|
FBTC/
FBTC.U
|
-
|
31580V104
|
CA31580V1040
|
Annually
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity All-in-One Conservative ETF
|
FCNS
|
0.25527
|
31581E101
|
CA31581E1016
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity All-in-One Equity ETF
|
FEQT
|
0.15636
|
31581D103
|
CA31581D1033
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity Advantage Ether ETF™
|
FETH/
FETH.U
|
-
|
31580Y702
|
CA31580Y7028
|
Annually
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity Global Innovators® ETF
|
FINN/
FINN.U
|
-
|
316241108
|
CA3162411084
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity All-Canadian Equity ETF
|
FCCA
|
0.21368
|
315813105
|
CA3158131050
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity All-International Equity ETF
|
FCIN
|
0.18662
|
31581R102
|
CA31581R1029
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity All-American Equity ETF
|
FCAM
|
0.10920
|
315812107
|
CA3158121077
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity Fund Name
|
Ticker Symbol
|
Estimated Cash Distribution per Unit ($)
|
CUSIP
|
ISIN
|
Payment Frequency
|
Exchange
|
Fidelity Tactical High Income Fund (ETF Series)
|
FTHI
|
0.02586
|
31642L664
|
CA31642L6641
|
Monthly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity Absolute Income Fund (ETF Series)
|
FCAB/
FCAB.U
|
0.14450
|
315944108
|
CA3159441086
|
Monthly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity Global Income Portfolio (ETF Series)
|
FMPI
|
0.13944
|
31620V775
|
CA31620V7759
|
Quarterly
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity Canadian Large Cap Fund (ETF Series)
|
FCLC
|
0.26265
|
31606J788
|
CA31606J7886
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund (ETF Series)
|
FCGS/
FCGS.U
|
0.04344
|
31624Q822
|
CA31624Q8222
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity Greater Canada Fund (ETF Series)
|
FCGC
|
0.03503
|
31620X730
|
CA31620X7302
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity Canadian Long/Short Alternative Fund (ETF Series)
|
FCLS
|
0.09485
|
31610F822
|
CA31610F8221
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity Long/Short Alternative Fund (ETF Series)
|
FLSA/ FLSA.U
|
-
|
31624U823
|
CA31624U8234
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity Global Value Long/Short Fund (ETF Series)
|
FGLS
|
-
|
31623A828
|
CA31623A8288
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity Market Neutral Alternative Fund (ETF Series)
|
FMNA
|
-
|
31623B701
|
CA31623B7016
|
Annually
|
Cboe Canada
|
Fidelity Global Equity+ Fund (ETF Series)
|
FGEP/ FGEP.U
|
-
|
316215102
|
CA3162151029
|
Annually
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity Global Equity+ Balanced Fund (ETF Series)
|
FGEB
|
0.17845
|
316220102
|
CA3162201022
|
Annually
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity Advanced U.S. Equity Fund (ETF Series)
|
FAUS/ FAUS.U
|
-
|
31580B108
|
CA31580B1085
|
Annually
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity Global Small-Mid Cap Equity Fund (ETF Series)
|
FGSM
|
-
|
31624T107
|
CA31624T1075
|
Annually
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity Multi-Alt Equity Fund (ETF Series)
|
FMAE
|
0.02676
|
31624K106
|
CA31624K1066
|
Annually
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity Global Balanced Portfolio (ETF Series)
|
FMPB
|
0.05324
|
31618L599
|
CA31618L5999
|
Annually
|
Toronto Stock Exchange
|
Fidelity Global Growth Portfolio (ETF Series)
|
FMPG
|
-
|
31618N785
|
CA31618N7852
|
Annually
|
Toronto Stock Exchange
Forward-looking information
This press release contains forward-looking statements with respect to the estimated December 2025 cash distributions for the Fidelity ETFs and Fidelity Funds. By their nature, these forward-looking statements involve risks and uncertainties that could cause the distributions to differ materially from those contemplated by the forward-looking statements. Material factors that could cause the actual distributions to differ from the estimated distributions include, but are not limited to, the actual amounts of distributions received by the Fidelity ETFs and Fidelity Funds, portfolio transactions, currency hedging transactions, and subscription and redemption activity.
About Fidelity Investments Canada ULC
At Fidelity Investments Canada, our mission is to build a better future for our clients. Our diversified business serves financial advisors, wealth management firms, employers, institutions and individuals. As the marketplace evolves, we are constantly innovating and offering our clients choice of investment and wealth management products, services and technological solutions all backed by the global strength and scale of Fidelity. With assets under management of $345 billion (as at December 17, 2025), Fidelity Investments Canada is privately held and committed to helping our diverse clients meet their goals over the long term. Fidelity funds are available through financial advisors and online trading platforms.
Read a fund's prospectus and consult your financial advisor before investing. Exchange-traded funds are not guaranteed; their values change frequently and past performance may not be repeated. Commissions, management fees, brokerage fees and expenses may all be associated with investments in exchange-traded funds and investors may experience a gain or loss.
Find us on social media @FidelityCanada
SOURCE Fidelity Investments Canada ULC