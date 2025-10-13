Citigroup Declares Common Stock Dividend

Citigroup Declares Preferred Dividends
The Board of Directors of Citigroup Inc. today declared a quarterly dividend on Citigroup's common stock of $0.60 per share, payable on November 26, 2025, to stockholders of record on November 3, 2025.
The Board of Directors of Citigroup Inc. also declared dividends on Citigroup's preferred stock as follows:
4.000% Fixed Rate Reset Noncumulative Preferred Stock, Series W, payable December 10, 2025, to holders of record on November 26, 2025. Holders of depositary receipts, each representing one-twenty-fifth of a full preferred share, will be paid $10.00 for each receipt held.
– 3.875% Fixed Rate Reset Noncumulative Preferred Stock, Series X, payable November 18, 2025, to holders of record on November 7, 2025. Holders of depositary receipts, each representing one-twenty-fifth of a full preferred share, will be paid $9.6875 for each receipt held.
– 4.150% Fixed Rate Reset Noncumulative Preferred Stock, Series Y, payable November 17, 2025, to holders of record on November 7, 2025. Holders of depositary receipts, each representing one-twenty-fifth of a full preferred share, will be paid $10.375 for each receipt held.
– 7.375% Fixed Rate Reset Noncumulative Preferred Stock, Series Z, payable November 17, 2025, to holders of record on November 7, 2025. Holders of depositary receipts, each representing one-twenty-fifth of a full preferred share, will be paid $18.4375 for each receipt held.
– 7.625% Fixed Rate Reset Noncumulative Preferred Stock, Series AA, payable November 17, 2025, to holders of record on November 7, 2025. Holders of depositary receipts, each representing one-twenty-fifth of a full preferred share, will be paid $19.0625 for each receipt held.
– 7.200% Fixed Rate Reset Noncumulative Preferred Stock, Series BB, payable November 17, 2025, to holders of record on November 7, 2025. Holders of depositary receipts, each representing one-twenty-fifth of a full preferred share, will be paid $18.00 for each receipt held.
– 7.125% Fixed Rate Reset Noncumulative Preferred Stock, Series CC, payable November 17, 2025, to holders of record on November 7, 2025. Holders of depositary receipts, each representing one-twenty-fifth of a full preferred share, will be paid $17.8125 for each receipt held.
– 7.000% Fixed Rate Reset Noncumulative Preferred Stock, Series DD, payable November 17, 2025, to holders of record on November 7, 2025. Holders of depositary receipts, each representing one-twenty-fifth of a full preferred share, will be paid $17.50 for each receipt held.
– 6.750% Fixed Rate Reset Noncumulative Preferred Stock, Series EE, payable November 17, 2025, to holders of record on November 7, 2025. Holders of depositary receipts, each representing one-twenty-fifth of a full preferred share, will be paid $16.875 for each receipt held.
– 6.950% Fixed Rate Reset Noncumulative Preferred Stock, Series FF, payable November 17, 2025, to holders of record on November 7, 2025. Holders of depositary receipts, each representing one-twenty-fifth of a full preferred share, will be paid $17.375 for each receipt held.
– 6.875% Fixed Rate Reset Noncumulative Preferred Stock, Series GG, payable November 17, 2025, to holders of record on November 7, 2025. Holders of depositary receipts, each representing one-twenty-fifth of a full preferred share, will be paid $21.38888889 for each receipt held.
