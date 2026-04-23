CHARBONE augmente le montant du 1er versement du pret convertible de 10 M$ a 3 M$

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Brossard, Quebec, le 23 avril 2026 - TheNewswire CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, à la suite à son communiqué de presse du 31 mars 2026, l'entreprise est heureuse d'annoncer que le processus de clôture du prêt convertible garanti progresse (le « Prêt Convertible »), qui permettra d'obtenir un financement pouvant atteindre 10 millions de dollars de la part de Riverfort Global Opportunities PCC Ltd (« RiverFort » ou le « Prêteur »), et confirme que les conditions ont été modifiées comme suit :
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Le montant du premier versement a été augmenté de 2,15 millions de dollars à 3 millions de dollars;
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Tout tirage ultérieur sera convertible, au choix du Prêteur, en actions ordinaires à un prix de conversion par action ordinaire supérieur de 25 % au prix de référence (défini comme le plus élevé des montants suivants : (i) la moyenne des cinq (5) VWAP quotidiens des actions précédant immédiatement la date de tirage applicable, et (ii) une prime de 5 % par rapport au cours du marché des actions ordinaires au moment de la publication d'un communiqué de presse annonçant ce tirage); et
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Pour tout montant non payé lorsque dû, et seulement le cas échéant, des intérêts de retard seront calculés de manière à ce que le rendement total de cet instrument pour chaque tirage, calculé sur la base du solde du principal restant dû, soit plafonné à vingt-quatre pour cent (24 %) par an.
Le premier versement sera disponible dès la signature des ententes définitives avec RiverFort et la satisfaction des conditions de clôture prévues dans le Prêt Convertible, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Veuillez trouver ci-dessous les modalités inchangées du premier versement.
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Le premier versement est convertible, au choix du Prêteur, en unités composées d'une action ordinaire de la Société (les « Actions ordinaires ») et de 0,3 bon de souscription, au prix de conversion de 0,15 $ par unité.
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Chaque bon de souscription entier émis dans le cadre du premier tirage de 3 millions de dollars permettra d'acquérir une action ordinaire supplémentaire du capital de Charbone, au prix de 0,195 $ par action, pendant une période de 48 mois, dans la limite de cinq ans à compter de la date de clôture du Prêt Convertible.
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Un intérêt annuel de 12 % est payable en espèces tous les quatre mois.
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Si la conversion n'a pas eu lieu auparavant, 10 % du premier versement seront remboursés au bout de six mois, 20 % au bout de douze mois et 70 % à l'échéance dans 18 mois.
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Des frais de mise en œuvre équivalant à 5 % du premier versement seront payables en espèces à la clôture. Des frais de vérification préalable non remboursables de 20 000 $ ont déjà été acquittés.
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Garanti par une hypothèque de premier rang sur l'universalité de tous les biens meubles présents et futurs de Charbone Hydrogène Québec Inc. (projet Sorel-Tracy) et de Charbone Hydrogen Corporation.
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Les titres émis lors de toute conversion du capital du Prêt Convertible seront soumis à la période de détention légale de quatre mois en vigueur au Canada.
Charbone annonce également la finalisation de la conversion intégrale des obligations convertibles de remplacement de septembre 2025, émises et annoncées le 1er octobre 2025, pour un montant de 2,05 million de dollars.
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, Charbone se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. Charbone s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.Charbone.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
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Contact Corporation Charbone
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Téléphone: +1 450 678 7171
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Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
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