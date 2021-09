Critical Elements Lithium Corporation (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX-V :CRE) (OTCQX :CRECF) (FSE :F12) est heureuse d’annoncer qu’à son assemblée annuelle des actionnaires (l’« Assemblée ») tenue le 16 septembre 2021, les actionnaires de la Société ont approuvé toutes les résolutions, comme suit

Élection de Messieurs Eric Zaunscherb, Jean-Sébastien Lavallée, Steffen Haber, Marc Simpson, Matthew Lauriston Starnes, Marcus Brune, Madame Ani Markova en tant qu’administrateurs; et

Nomination de KPMG, S.E.N.C.R.L., s.r.l. en tant qu’auditeurs.

Le conseil d’administration de la Société est heureux d’annoncer la nomination de Mme Ani Markova, MBA, CFA, CDI.D à titre d’administratrice indépendante.

Mme Ani Markova est une gestionnaire de portefeuille primée qui investit depuis plus de 15 ans dans le secteur des mines et des métaux. Elle est actuellement administratrice de Golden Star Resources et SilverCrest Mining. Elle est présidente du comité de la sécurité, de la responsabilité sociale et environnementale de SilverCrest et membre du comité de la responsabilité d’entreprise de Golden Star. Elle siège également sur leurs comités d’audit, de gouvernance et de rémunération. Elle est fondatrice et chef de la direction d’Investor View Advisory, société engagée auprès de sociétés publiques sur le reporting et l’intégration environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Mme Markova est titulaire d’un MBA de l’Université George Washington à Washington DC, d’un titre d’analyste financier agréé (CFA), de gestionnaire de placement (ICM) et de Corporate Board International (CDI.D).

Dans le cadre de cette nomination, Mme Markova s’est vu attribuer 200 000 options d’achat d’actions de la Société à un prix de 1,35 $ par action pour une durée de cinq ans.

« Nous sommes heureux de la nomination de Mme Ani Markova au sein du conseil d’administration de la Société », a déclaré Jean-Sébastien Lavallée, chef de la direction de Critical Elements. « Son expérience professionnelle et de la gestion en matière de gouvernance, de consultation et d’investissement renforce et complète l’expérience de notre conseil d’administration. »

Messieurs Charles B. Main et Jean-Raymond Lavallée n’étaient pas candidats à la réélection de l’Assemblée tenue le 16 septembre 2021. « Le conseil d’administration remercie M. Main et M. Lavallée pour leur contribution au cours de leurs mandats », a déclaré Eric Zaunscherb, président du conseil d’administration de la Société.

À propos de Critical Elements Lithium Corporation

Critical Elements Lithium Corporation aspire à devenir un grand fournisseur responsable de lithium aux industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie. À cette fin, Critical Elements Lithium fait progresser le projet de lithium de haute pureté Rose situé au Québec et détenu en propriété exclusive par la société. Rose est le premier projet de lithium, de la Société à être avancé dans un portefeuille de terrains très prometteurs de plus de 700 kilomètres carrés. En 2017, la Société a réalisé une solide étude de faisabilité sur Rose (Phase I) pour la production de concentré de spodumène de haute qualité. Le taux de rendement interne du projet est estimé à 34,9 % après impôts, avec une valeur actualisée nette estimée à 726 millions de dollars canadiens à un taux d’actualisation de 8 %. Les paramètres de coût d’investissement ont été confirmés en 2019 par Primero Group dans un contexte de prix maximum garanti dans le cadre d’un accord de participation précoce de l’entrepreneur, en prélude à un processus d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction. L’ingénierie détaillée pour la phase I devrait se terminer cette année alors que la Société prévoit livrer des études techniques pour la Phase II; la conversion du concentré de spodumène en hydroxyde de lithium de haute qualité. Du point de vue de la Société, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés des États-Unis et de l’UE et dispose d’infrastructures exceptionnelles, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone contenant 93 % d’hydroélectricité. Le projet a reçu l’approbation du ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique sur la recommandation du Comité d’évaluation conjoint, composé de représentants de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada et du gouvernement de la Nation Crie; nous attendons une approbation similaire dans le cadre du processus d’évaluation environnementale du Québec à court terme. La Société a aussi une relation solide et officielle avec la Nation Crie.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « prévu », « anticipe », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « prévu », « ciblé », ou « croit », ou des variantes de ces mots et phrases ou déclarations que certaines actions, événements ou résultats « pourraient », ou « seraient », « se produisent » ou « seront atteints “. Les informations prospectives contenues dans les présentes comprennent, sans s’y limiter, les déclarations relatives à l’achèvement de l’approbation du projet, l’achèvement du processus d’autorisation provincial, les estimations des réserves minérales, les estimations des ressources minérales, la réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales, les estimations des coûts d’investissement et d’exploitation , le calendrier et le montant de la production future, les coûts de production, le succès des opérations minières, le classement du projet en termes de coûts décaissés et de production, les permis, les estimations de rendement économique, les installations électriques et de stockage, la durée de vie de la mine, les aspects sociaux, communautaires et impacts environnementaux, marchés et prix de vente du lithium et du tantale, accords d’achat et acheteurs pour les produits de la Société, évaluation environnementale et permis, obtention d’un financement suffisant à des conditions acceptables, opportunités d’optimisation à court et à long terme du projet, et poursuite des discussions positives et relations avec les communautés locales et les parties prenantes. Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont faites. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives.

Bien que Critical Elements ait tenté d’identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, d’autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux anticipés, estimés ou prévus. Les facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus décrits dans les informations prospectives comprennent, sans s’y limiter : l’achèvement de l’approbation du projet, l’achèvement du processus d’autorisation provincial, la capacité de Critical Elements à obtenir un financement suffisant pour faire avancer et terminer le projet, les incertitudes associées aux estimations des ressources et des réserves de la Société, les incertitudes concernant l’offre et la demande mondiales de lithium et de tantale et les prix du marché et de vente, les incertitudes associées à la sécurisation des accords d’enlèvement et des contrats clients, les incertitudes concernant les aspects sociaux, les impacts sur la communauté et l’environnement, les incertitudes concernant les opportunités d’optimisation du projet, ainsi que les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion de fin d’exercice de la société daté du 31 août 2020, la notice annuelle de la société datée du 3 août 2021, et d’autres documents d’information disponibles sous le profil SEDAR de la Société. Les informations prospectives contenues dans les présentes sont faites à la date de ce communiqué de presse et Critical Elements décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs ou autrement, sauf si requis par lois sur les valeurs mobilières.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est décrit dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué.

