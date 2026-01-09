Morgan Stanley Appoints 184 New Managing Directors

Morgan Stanley (NYSE: MS) has announced the appointment of 184 Managing Directors. The new Managing Directors are:
Sahil Aggarwal
Jason B. Lynch
Meg Angeles-Dayrit
Jon Mace
Lauren Ares
Paul Madenjian
Sara Banelli
Dave Magoloff
Arjun Bathla
Anthony Maiorano
Michael Beilstein
Steven Markarian
Aditya Bhatla
Paolo Mattiello
Carolee Boles
Lyndal May
Gilbert Borrmann
Kelly McCarthy
William Boyle
Cameron McCarthy
Eric Bradbury
Eric McConnell
Lucy Callaghan
Michael McGillen
Gerard Campbell
James McNichol
Alessandro Caruso
Carien Meintjes
Todd Castagno
Yosuke Morikawa
Nicole Castellano
James Morphis
Sidharth Chaturvedi
Roly Morris
Eric Cheung
Daniel Murphy
Elitza Christoff
Rob Murray III
Elizabeth Cioffi
Neelesh Nath
Dan Codreanu
Anuradha Nath
Madhu Coimbatore
Nick Nocito
Tristan Collier
Michael O'Byrne
Tom Cresswell
Tim O'Connor
Meredith Curley Shaw
Takamasa Ochi
Nicole De Bello
Jeannie Oen
Patrick Deane
Johan Olofsson
Paolo Della Rovere
Hilary Ann O'Neill
Tara Denley
Jim Paolillo
Ronke Desalu-Dottin
Vishwas Patkar
Dominick DiMeo
Ricardo Penades Ruiz
Tommaso Dondi
Seth A. Perlman
Michael Dong
Andre Hassin Pinto
Etim E. Edim
Ethan Plater
Dana Erdfarb
David Pringle
Omer Erkovan
Monica Qin
Michael Escott
Jami Badr Quraishi
Joseph Esposito
Akhilesh Raina
Diogo Fagliari
Joshua Reichert
Andrew Farmer
Ricardo Rivera Saad
Simon Ferguson
Anthony Rizzi
Ted Finan
Jennifer Robertson
Kevin M. Fitzpatrick
Joanna Rogowska
Takayuki Furukawa
Nick Romero
Alain Gabriel
Rich Rooney
Catherine Gagnon
Eric Rosenblum
Pilar Garicano
Tanmay Sachan
Adam Gaspar
Kathleen Salvaty
Nishant Gaurav
Akshat Sarwal
Shailesh Gavankar
Thomas Scallon
Ziad Gemayel
David Schoenfeld
Nicholas George
Utkarsh Sharma
Salvatore Giglio
Brian Shaw
Alfonso Gomez-Acebo Lopez
Bert Shen
Juan Gonzalez Paris
Amol Shukla
Casey Gough
D. Rajeev Sibal
Mary Walker Goza
Ariane Silva
Venkat Guduru
Silky Singh
Ben Hamdani
Bart Sitarz
Christopher O. Hathaway
Meredith Skowronski
David Herssein
Alex Smart
Tim Hisao
Brian C. Smith
Kyle Holder
Ian Stuart
Diane Hollinger
Kyle Sultzer
Carol Hu Lucero
Ning Sun
Amy R. Husseini
Steve Sun
Olivier Jacque
Greg Tarca
Saba Jafri
Shaan Tehal
Shubham Jain
Riccardo Tessari
Mariel Jenkins Taylor
Phil Torrisi
Mark Jones
Brietta Tsang
Kenneth Judy
Brian Turkfeld
Stacey Juliano
Iris van Heerdt
Shamil Karia
Alexander van Holk
Amr Karim
Hector Vazquez
Sean Keresey
Krithika Venkat
Hilal Khan
Thiru Venkatachalam
Phillip P. Kim
Maya Venkatraman
Erin M. Korte
Liensa Vidra
Rishi Kripalani
Elrika Vlok
Marc Krupinski
Dessi Volpicelli
Ken Lahav
Minoo F. Wade
Kristine Larracas
Fenix Wang
Boris Lerner
Neil Ward
Yanny Leung
Sean M. Waters
Melissa Levine
Andrew Willersdorf
Richard R. Lindquist
Peter Wilson
Andrew Lipton
Austin Zeigler
Kristine T. Liwag
Shuai Zhang
Franco A. Lofaro
Eva L. Zhong
Hilda Loong
Mario A. Zillner
Andrew Lunney
Anna Zou
