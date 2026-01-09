Morgan Stanley Appoints 184 New Managing Directors

Morgan Stanley (NYSE: MS) has announced the appointment of 184 Managing Directors. The new Managing Directors are:

Sahil Aggarwal

Jason B. Lynch

Meg Angeles-Dayrit

Jon Mace

Lauren Ares

Paul Madenjian

Sara Banelli

Dave Magoloff

Arjun Bathla

Anthony Maiorano

Michael Beilstein

Steven Markarian

Aditya Bhatla

Paolo Mattiello

Carolee Boles

Lyndal May

Gilbert Borrmann

Kelly McCarthy

William Boyle

Cameron McCarthy

Eric Bradbury

Eric McConnell

Lucy Callaghan

Michael McGillen

Gerard Campbell

James McNichol

Alessandro Caruso

Carien Meintjes

Todd Castagno

Yosuke Morikawa

Nicole Castellano

James Morphis

Sidharth Chaturvedi

Roly Morris

Eric Cheung

Daniel Murphy

Elitza Christoff

Rob Murray III

Elizabeth Cioffi

Neelesh Nath

Dan Codreanu

Anuradha Nath

Madhu Coimbatore

Nick Nocito

Tristan Collier

Michael O'Byrne

Tom Cresswell

Tim O'Connor

Meredith Curley Shaw

Takamasa Ochi

Nicole De Bello

Jeannie Oen

Patrick Deane

Johan Olofsson

Paolo Della Rovere

Hilary Ann O'Neill

Tara Denley

Jim Paolillo

Ronke Desalu-Dottin

Vishwas Patkar

Dominick DiMeo

Ricardo Penades Ruiz

Tommaso Dondi

Seth A. Perlman

Michael Dong

Andre Hassin Pinto

Etim E. Edim

Ethan Plater

Dana Erdfarb

David Pringle

Omer Erkovan

Monica Qin

Michael Escott

Jami Badr Quraishi

Joseph Esposito

Akhilesh Raina

Diogo Fagliari

Joshua Reichert

Andrew Farmer

Ricardo Rivera Saad

Simon Ferguson

Anthony Rizzi

Ted Finan

Jennifer Robertson

Kevin M. Fitzpatrick

Joanna Rogowska

Takayuki Furukawa

Nick Romero

Alain Gabriel

Rich Rooney

Catherine Gagnon

Eric Rosenblum

Pilar Garicano

Tanmay Sachan

Adam Gaspar

Kathleen Salvaty

Nishant Gaurav

Akshat Sarwal

Shailesh Gavankar

Thomas Scallon

Ziad Gemayel

David Schoenfeld

Nicholas George

Utkarsh Sharma

Salvatore Giglio

Brian Shaw

Alfonso Gomez-Acebo Lopez

Bert Shen

Juan Gonzalez Paris

Amol Shukla

Casey Gough

D. Rajeev Sibal

Mary Walker Goza

Ariane Silva

Venkat Guduru

Silky Singh

Ben Hamdani

Bart Sitarz

Christopher O. Hathaway

Meredith Skowronski

David Herssein

Alex Smart

Tim Hisao

Brian C. Smith

Kyle Holder

Ian Stuart

Diane Hollinger

Kyle Sultzer

Carol Hu Lucero

Ning Sun

Amy R. Husseini

Steve Sun

Olivier Jacque

Greg Tarca

Saba Jafri

Shaan Tehal

Shubham Jain

Riccardo Tessari

Mariel Jenkins Taylor

Phil Torrisi

Mark Jones

Brietta Tsang

Kenneth Judy

Brian Turkfeld

Stacey Juliano

Iris van Heerdt

Shamil Karia

Alexander van Holk

Amr Karim

Hector Vazquez

Sean Keresey

Krithika Venkat

Hilal Khan

Thiru Venkatachalam

Phillip P. Kim

Maya Venkatraman

Erin M. Korte

Liensa Vidra

Rishi Kripalani

Elrika Vlok

Marc Krupinski

Dessi Volpicelli

Ken Lahav

Minoo F. Wade

Kristine Larracas

Fenix Wang

Boris Lerner

Neil Ward

Yanny Leung

Sean M. Waters

Melissa Levine

Andrew Willersdorf

Richard R. Lindquist

Peter Wilson

Andrew Lipton

Austin Zeigler

Kristine T. Liwag

Shuai Zhang

Franco A. Lofaro

Eva L. Zhong

Hilda Loong

Mario A. Zillner

Andrew Lunney

Anna Zou

About Morgan Stanley

Morgan Stanley (NYSE: MS) is a leading global financial services firm providing a wide range of investment banking, securities, wealth management and investment management services. With offices in 42 countries, the Firm's employees serve clients worldwide including corporations, governments, institutions and individuals. For further information about Morgan Stanley, please visit www.morganstanley.com .

Media Relations: Carrie Hall, Carrie.Hall@morganstanley.com

News Provided by Business Wire via QuoteMedia

Morgan StanleyMSNYSE:MSFintech Investing
MS
The Conversation (0)
Nine Mile Metals Announces Certified High-Grade Assay Results up to 15.00% Copper from the Wedge Project, Bathurst, New Brunswick

Nine Mile Metals Announces Certified High-Grade Assay Results up to 15.00% Copper from the Wedge Project, Bathurst, New Brunswick

Nine Mile Metals LTD. (CSE: NINE,OTC:VMSXF) (OTC Pink: VMSXF) (FSE: KQ9) (the "Company" or "Nine Mile") is pleased to announce Certified Assay results for volcanogenic massive sulphide (VMS) mineralization collected from the pre-drill area on the Wedge VMS Project, in the world-famous Bathurst... Keep Reading...
TomaGold

TomaGold Intercepts 6.68% ZnEq (1.57 g/t AuEq) over 48.05 Metres, including 39.03% ZnEq (9.15 g/t AuEq) over 2.90 Metres at Berrigan Mine and Identifies a Major Hydrothermal Footprint

TOMAGOLD CORPORATION (TSXV: LOT; OTCPK: TOGOF) (“TomaGold” or the “Company”) is very pleased to announce the initial assay results from drill holes TOM-25-009 and TOM-25-010 at its Berrigan Mine project located in the Chibougamau mining camp, in Québec. These are the first two of seven holes for... Keep Reading...
Spartan Metals Provides Encouraging Drill Assay Results for Tungstonia Tailings at its Eagle Project, Nevada

Spartan Metals Provides Encouraging Drill Assay Results for Tungstonia Tailings at its Eagle Project, Nevada

(TheNewswire)Vancouver, Canada, December 18, 2025 TheNewswire - Spartan Metals Corp. ("Spartan" or the "Company") (TSX-V: W | OTCQB: SPRMF | FSE: J03) is pleased to announce assay results from the drilling program at the Tungstonia Tailings deposit, which is part of the company's 100% owned... Keep Reading...
Apollo Silver Secures 100% Interest in Athena Claims at Langtry

Apollo Silver Secures 100% Interest in Athena Claims at Langtry

Apollo Silver Corp. ("Apollo Silver" or the "Company") (TSX.V:APGO, OTCQB:APGOF, Frankfurt:6ZF) is pleased to announce that, through its wholly owned subsidiary, Stronghold Silver USA Corp., the Company has completed all payments required under the Option to Purchase Agreement dated December 21,... Keep Reading...
Antimony Stocks - How One Small Player Plans to Play a Key Role in Advancing US Critical Materials Independence

Antimony Stocks - How One Small Player Plans to Play a Key Role in Advancing US Critical Materials Independence

Locksley's (LKYRF) strategy to deliver a fully integrated US-based "Mine to Market" critical minerals supply chainInvestorideas.com (www.investorideas.com) a go-to platform for big investing ideas for traders, including critical mineral stocks, reports on the future of Antimony and key stocks in... Keep Reading...
AmeriTrust Announces Closing First Tranche of Brokered Offering for $36,187,200

AmeriTrust Announces Closing First Tranche of Brokered Offering for $36,187,200

Not for distribution to U.S. Newswire Services or Dissemination in the United States TORONTO, ONTARIO / ACCESS Newswire / December 23, 2025 / AmeriTrust Financial Technologies Inc. (TSXV:AMT)(OTCQB:AMTFF)(Frankfurt:1ZVA) ("AmeriTrust", "AMT" or the "Company"), a fintech platform targeting... Keep Reading...
Hands typing on a laptop with "open banking" text and related icons hovering above.

Canada’s Big Open Banking Move: Unlocking Consumer Control and Financial Innovation

In its 2025 federal budget, the Canadian government lays out a bold blueprint to foster competition, innovation and inclusion in the financial sector by accelerating open banking adoption. With the Big Six banks holding 93 percent of banking assets, this consumer-driven reform aims to dismantle... Keep Reading...

Keith Prusek and Hugh Rabb Join Evercore as Senior Managing Directors in the Transportation Investment Banking Group

Evercore announced today that Keith Prusek and Hugh Rabb have joined the firm as senior managing directors in its transportation investment banking group. Both will be based in Richmond, Virginia, where Evercore has opened a new office as part of its ongoing initiative to further expand its... Keep Reading...
Justin Grossbard, co-founder of CompareForexBrokers.

Managing Wealth Across Borders: Q&A with CompareForexBrokers’ Justin Grossbard

Navigating international money transfers can be costly and complex, with hidden fees and poor exchange rates often eroding returns. To shed light on how individuals and businesses can better manage these transactions, the Investing News Network sat down for a Q&A with Justin Grossbard,... Keep Reading...
Text saying "decentralized finance" with colorful digital chart backdrop.

A Guide to DeFi: Understanding Decentralized Finance

Decentralized finance (DeFi) is a revolutionary shift in the financial landscape, offering a blockchain-based system that facilitates transactions without relying on traditional intermediaries like banks or brokerages. While the DeFi sector experienced a challenging period through 2022 and early... Keep Reading...
Contactless payment with blue card on smartphone displaying €18.00.

Digital Finance Fuels Record Savings Growth in Developing Nations: World Bank

Formal saving in developing economies surged to its highest level in more than a decade in 2024, powered largely by the widespread use of mobile phones and digital financial tools, the World Bank said in its new Global Findex 2025 report.For the first time, 40 percent of adults in low- and... Keep Reading...

Latest News

More News

Interactive Chart

Latest Press Releases

SAGA Metals Highlights Radar Titanium Opportunity as North America Confronts Defense Driven Titanium Supply Chain Risks

RETRANSMISSION: Blackrock Silver Closes C$15 Million Private Placement Led By a C$7 Million Investment from Eric Sprott

Update on Economics of Raleigh Lake Project in Ontario

Prismo Metals to Increase Hot Breccia Interest to 95%, Secures Option for Full Control

Related News

Energy Investing

Western Australia Opens Round 4 of the Clean Energy Future Fund

Battery Metals Investing

SAGA Metals Highlights Radar Titanium Opportunity as North America Confronts Defense Driven Titanium Supply Chain Risks

Gold Investing

RETRANSMISSION: Blackrock Silver Closes C$15 Million Private Placement Led By a C$7 Million Investment from Eric Sprott

Base Metals Investing

Update on Economics of Raleigh Lake Project in Ontario

Base Metals Investing

Prismo Metals to Increase Hot Breccia Interest to 95%, Secures Option for Full Control

Rare Earth Investing

Top 5 Australian Mining Stocks This Week: Energy Transition Minerals Leads With Greenland Rare Earths

Gold Investing

Yvonne Blaszczyk: Gold Still Far from "Ultimate High," US$5,000 is Next