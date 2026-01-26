CSE Bulletin: Delist - Levitee Labs Inc.

CSE Bulletin: Delist - Levitee Labs Inc.

The common shares of Levitee Labs Inc. will be delisted from the CSE at market close today, January 26, 2026.

Levitee Labs Inc. is currently suspended. See Bulletin 2023-0203.

_________________________________

Les actions ordinaires de Levitee Labs Inc. seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 26 janvier 2026.

Levitee Labs Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2023-0203.

Date : Market Close/Clôture du marchés le 26 JAN 2026
Symbol(s)/Symbole(s) : LVT

 

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.

