CSE Bulletin: Consolidation - Prophecy DeFi Inc.

Prophecy DeFi Inc. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every fifty (50) pre-consolidated common shares.

As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 14,984,964 common shares.

The name and symbol will not change.

Please note that all open orders will be canceled at the close of business on December 19, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.

Prophecy DeFi Inc. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour chaque cinquante (50) actions ordinaires pré-consolidées.

En conséquence, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 14 984 964 actions ordinaires.

Le nom et le symbole ne changeront pas.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 19 décembre 2025. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.

Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée : Le 22 DEC 2025
Record Date/Date d'Enregistrement : Le 22 DEC 2025
Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue : Le 22 DEC 2025
Symbol/Symbole : PDFI
NEW/NOUVEAU CUSIP : 74349R 30 3
NEW/NOUVEAU ISIN : CA 74349R 30 3 6
Old/Vieux CUSIP & ISIN : 74349R105/CA74349R1055

 

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Listings au 416 367-7340 ou par courriel à: Listings@thecse.com.

