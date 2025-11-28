Charbone Hydrogene annonce les resultats financiers T3 2025

(TheNewswire)
Brossard (Québec), le 28 novembre 2025 TheNewswire - CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques annonce aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour les périodes de trois et neuf mois se terminant le 30 septembre 2025.
La construction de la phase 1A de l'usine de Sorel-Tracy est terminée. Toutes les composantes sont installées et connectées sur le site, et les essais de mise en service sont en cours. Le projet reste sur la bonne voie pour démarrer la production de la première molécule d'hydrogène dans les prochains jours.
FAITS SAILLANTS T3 2025:
La perte d'exploitation nette a diminué de 17 % pour atteindre 577 159 $ au cours de la p ériode de 3 mois se terminant le 30 septembre 2025, contre 697 894 $ au deuxième trimestre 2024 (activités toujours en resserrement des frais généraux et administratifs).
Reconnaissance de revenus suite à l'avancement des activités de l'entente-cadre de collaboration visant à soutenir le déploiement d'un projet de développement d'hydrogène vert en Malaisie annoncé au deuxième trimestre 2025.
Le 30 septembre 2025, la Société a émis de nouvelles débentures convertibles garanties en remplacement des précédentes, pour un montant supplémentaire de 303 634 $, portant le total à 2 050 000 $. Ces nouvelles débentures portent intérêt mensuellement au taux annuel de 12 %, sont convertibles à 0,07 $ par action et arrivent à échéance dans un an.
La Société a clôturé un placement privé de 1 012 980 $ (551 000 $ en octobre 2025), des unités en règlement de dettes de 1 776 827 $ (503 125 $ en octobre 2025), des actions en règlement de dettes au management de 310 000 $ et des exercices de bons de souscription totalisant 657 672 $ (452 345 $ en T3 2024).
À la suite de la signature d'une convention d'achat d'actifs avec Harnois Énergies Inc., CHARBONE a finalisé l'acquisition et la réinstallation, à son site de Sorel-Tracy, des équipements opérationnels de production et de ravitaillement d'hydrogène. Le 6 octobre 2025, la Société a émis 13 333 334 actions ordinaires au prix de 0,075 $ l'action, représentant un versement de 1 million de dollars à Harnois Énergies Inc. dans le cadre du paiement de cette acquisition.
La Société a annoncé avoir signé une entente d'approvisionnement avec un producteur américain de gaz industriels de premier plan afin d'élargir son offre aux clients et a effectué sa première livraison d'hélium en octobre 2025, marquant le début de sa génération de revenus grâce à la distribution de gaz industriels.
La gestion financière rigoureuse de Charbone et ses nouveaux partenariats stratégiques lui permettent de concrétiser sa vision : devenir un leader nord-américain des réseaux de distribution d'hydrogène propre UHP et de gaz industriels. Ces avancées soulignent sa volonté de jouer un rôle moteur dans la transition énergétique.
" L a direction est déterminée à poursuivre ses efforts pour structurer des ententes visant à financer de nouveaux investissements et l'expansion des projets , a déclaré Benoit Veilleux, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif de Charbone. " Charbone passe en mode exécution pour libérer son fort potentiel de croissance . "
À propos de CORPORATION CHARBONE
CHARBONE est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, CHARBONE se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. CHARBONE s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. CHARBONE est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com .
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
