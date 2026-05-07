CHARBONE Annonce la Nomination de Gregory Fourel au Conseil d'Administration

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Brossard (Québec) TheNewswire - le 7 mai 2026 - CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels, axée sur la production, la distribution et le stockage d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et d'autres gaz industriels stratégiques, annonce dans la continuité de son accélération stratégique, la nomination de Monsieur Gregory Fourel comme nouvel administrateur de la Société prenant effet et pour approbation lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires prévue en juin 2026.
M. Fourel apporte une expertise internationale reconnue en finance, en structuration et en gouvernance. Il a notamment occupé des fonctions de chef de la direction financière au sein de Technip, un leader mondial de l'ingénierie, ainsi qu'auprès de CGS (Computer Generated Solutions), une entreprise technologique internationale.
" L'arrivée de Gregory s'inscrit directement dans notre ambition de bâtir un groupe global. Son expérience au sein d'organisations internationales complexes et sa discipline financière seront des leviers importants pour soutenir notre croissance, structurer notre expansion et renforcer notre crédibilité auprès des marchés financiers, a déclaré Dave Gagnon, Président et chef de la direction de Charbone.
Gregory Fourel est un directeur financier et un cadre supérieur spécialisé en finance stratégique, fort de plus de vingt ans d'expérience à la tête d'entreprises internationales pesant plusieurs milliards de dollars et ayant réalisé plus de 3 milliards de dollars d'opérations cumulées de fusions-acquisitions et de marchés de capitaux. Il possède une expertise approfondie de la chaîne de valeur énergétique, et plus particulièrement des secteurs de l'hydrogène, des énergies renouvelables et du pétrole et du gaz. Au cours de ses 19 années de carrière chez TechnipFMC / Technip Energies, chef de file mondial de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC) dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'éthylène, de l'hydrogène et des énergies renouvelables (plus de 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires), il a occupé le poste de directeur financier adjoint de la région Technologies des procédés, avec la responsabilité complète du compte de résultat d'une organisation de 1,2 milliard de dollars et le parrainage exécutif d'une coentreprise GNL de 800 millions de dollars. Parallèlement, il a joué un rôle de premier plan dans la diversification de l'entreprise vers l'hydrogène et les technologies à faible émission de carbone. Il a ensuite été vice-président des finances chez Nuvve Corporation (NASDAQ : NVVE), où il a notamment soutenu son introduction en bourse via une SPAC en 2021 et la structuration de la coentreprise Levo (750 millions de dollars) avec Stonepeak Partners, spécialisée dans la recharge de véhicules électriques.
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels. Elle se concentre sur le développement et l'exploitation d'un réseau de plateformes logistiques pour la production, le stockage et la distribution de gaz industriels stratégiques à Ultra Haute Pureté (UHP). L'entreprise dessert des clients provenant de divers secteurs, notamment les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les centres de données, les produits pharmaceutiques de pointe, ainsi que les technologies aérospatiales et de défense, où les gaz UHP sont essentiels aux processus de fabrication de haute précision et à la performance opérationnelle. Charbone développe un réseau d'installations de production d'hydrogène propre UHP en Amérique du Nord et sur certains marchés internationaux. Son approche modulaire, décentralisée et axée sur la demande, combinée à sa plateforme intégrée de stockage et de distribution pour tous les gaz UHP, favorise une croissance contrôlée, renforce la flexibilité opérationnelle et permet une génération de revenus plus stable et diversifiée. Ce modèle permet à Charbone de fournir efficacement aux clients industriels de taille moyenne un approvisionnement fiable en gaz UHP, notamment l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène et tous les autres gaz présents dans les composants à forte demande, souvent difficiles à obtenir. L'entreprise s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone en fournissant de l'hydrogène propre et des gaz spéciaux accessibles et décentralisés, tout en comblant les déficits d'approvisionnement des clients industriels mal desservis et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
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Contact Corporation Charbone
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Téléphone: +1 450 678 7171
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Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
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