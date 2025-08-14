Charbone Hydrogene annonce des mise-a-jour sur le projet phare de Sorel-Tracy, franchissant plusieurs etapes cles cette semaine

L'équipe Charbone a annoncé l'avancement des travaux de construction sur le site de son projet phare de Sorel-Tracy, se préparant aux livraisons d'équipements et au début de la production.

Brossard (Québec) TheNewswire - le 14 août 2025 - CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV: CH,OTC:CHHYF OTCQB: CHHYF, FSE: K47 ) (« Charbone » ou la « Société »), une rare compagnie cotée en bourse spécialisée dans la production et la distribution d'hydrogène ultrapur vert en Amérique du Nord, est heureuse de fournir une mise-à-jour sur les progrès substantiels de la construction et les connexions d'infrastructures de son projet phare de Sorel-Tracy.

Interconnexion électrique terminée

Plus tôt cette semaine, une équipe d'Hydro-Québec a terminé l'interconnexion électrique du site. Il s'agissait de raccorder le réseau de distribution au premier poteau installé sur le site, après l'installation du poste de mesurage d'Hydro-Québec trois semaines plus tôt. L'énergie peut désormais circuler du réseau d'Hydro-Québec jusqu'à la zone de production via les lignes aériennes du site, ouvrant ainsi la voie à l'installation des équipements.

Infrastructures d'approvisionnement en eau installées

Entre-temps, le service de ses eaux de la Ville de Sorel-Tracy a terminé l'excavation et l'installation de la tuyauterie reliant le site de Charbone à une conduite d'eau principale de 14 pouces. Ce raccordement assurera une capacité d'alimentation en eau suffisante pour les cinq phases prévues du projet. Les deux principaux apports d'électricité et d'eau pour l'électrolyse étant désormais assurés, le site est prêt à démarrer la production d'hydrogène une fois l'installation des équipements terminée.

Travaux de génie civil en cours

Les machineries lourdes de génie civil sont arrivées sur le chantier, et les équipes de l'entrepreneur général et des sous-traitants de Charbone ont commencé les travaux. Les arpenteurs géomètres ont terminé le marquage du site nécessaire à la construction des bâtiments et des zones de production, en prévision de l'arrivée des équipements dans les semaines à venir.

Gestion de l'environnement

Lors de la préparation du site, le ministère de l'Environnement du Québec (MELCCFP) a identifié une espèce végétale rare et menacée – l'Aristide à rameaux – sur une petite partie de la propriété. En collaboration avec les experts de Tetra Tech, Charbone a réussi à relocaliser et à protéger la plante, lui assurant ainsi un habitat dédié sur le site. « Cette mise à jour marque la réalisation de trois étapes cruciales pour notre équipe », a déclaré Dave Gagnon, président-directeur général de Charbone. « Nous sommes fiers des progrès réalisés à ce jour et maintenons le cap pour le début de la production cet automne. »


Click Image To View Full Size

Clôture d'un financement de règlement de dettes par actions

Charbone a le plaisir d'annoncer la clôture d'une émission d'actions pour règlement de dettes totalisant 118 095 $. La Société a réglé avec un fournisseur sans lien de dépendance 118 095 $ de dettes par l'émission d'actions. Un total de 1 968 254 actions seront émises à la clôture, à un prix de conversion unitaire de 0,06 $. La Société estime que le règlement des dettes par l'émission de titres est approprié pour progresser vers la production de son projet Sorel-Tracy et pour répondre à la nécessité générale de gérer sa trésorerie avec prudence. Une entente officielle reflétera tout règlement de dettes et sera soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Tout titre émis dans le cadre d'un règlement de dettes sera assujetti à une période de détention légale de quatre mois au Canada.

Mise-à-jour sur la clôture de billets convertibles de 1,5 million de dollars américains

À la suite de l'examen par la Bourse de la clôture des obligations convertibles de 1,5 M$ US (2,1 M$ CA) annoncée le 4 décembre 2024, Charbone émettra 2 109 900 bons de souscription à l'agent de placement. Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire supplémentaire de la Société à un prix d'exercice de 0,10 $ ou l'équivalent en dollars américains.

À propos de Charbone Hydrogène Corporation

Charbone est une entreprise intégrée spécialisée dans l'hydrogène ultrapur (UHP) et la distribution stratégique de gaz industriels en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Elle développe un réseau modulaire de production d'hydrogène vert tout en s'associant à des partenaires de l'industrie pour offrir de l'hélium et d'autres gaz spécialisés sans avoir à construire de nouvelles usines coûteuses. Cette stratégie disciplinée diversifie les revenus, réduit les risques et augmente sa flexibilité. Le groupe Charbone est coté en bourse en Amérique du Nord et en Europe sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, visiter www.charbone.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour contacter Corporation Charbone Hydrogène :

Téléphone bureau: +1 450 678 7171

Courriel: ir@charbone.com

Benoit Veilleux

Chef de la direction financière et secrétaire corporatif

CHARBONE Hydrogen Provides Update on Flagship Sorel-Tracy Project, Achieving Multiple Key Milestones This Week

CHARBONE Hydrogen Provides Update on Flagship Sorel-Tracy Project, Achieving Multiple Key Milestones This Week

The CHARBONE team announced onsite construction progress at its Sorel-Tracy flagship, preparing for equipment deliveries and the start of production.

