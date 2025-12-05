La societe Leopard Lake Gold Corp annonce le depart de M. Daniel Belanger administrateur, CEO et CFO par interim effectif ce 1er decembre 2025. La societe remercie M. Belanger pour son implication et lui souhaite bonne continuite dans ses projets.

(TheNewswire)
M. Alain Landry agira comme nouveau CFO.
M. Norman Ross, président exécutif du conseil agira comme CEO par intérim.
À propos de Leopard Lake Gold Corp.
Leopard Lake Gold Corp. est une société d'exploration canadienne qui se concentre sur l'acquisition et le développement de projets miniers à fort potentiel dans le Québec. La société s'engage à répondre à la demande croissante en minéraux essentiels nécessaires aux industries stratégiques, technologiques et d'énergie verte.
Le projet phare de Leopard Lake Gold Corp, le projet St-Robert de Bellarmin, comprend 327 claims miniers contigus dans la ceinture géologique des Appalaches au Québec, au Canada. Grâce à un accord d'option structuré, la société détient le droit d'acquérir une participation de 100 % (sous réserve d'une redevance de 2 %) dans le projet de mine de tungstène St-Robert, une ancienne mine de tungstène souterraine située au sud de Saint-Georges-de-Beauce, à seulement 30 km de la frontière américaine.
Pour Leopard Lake Gold Corp.
Norman Ross
Président exécutif du conseil et chef de la direction
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Norman Ross, président du conseil et chef de la direction
(418) 732-4555
Déclarations prospectives :
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes et américaines applicables. Les déclarations prospectives comprennent des prévisions, des projections et des attentes et sont souvent, mais pas toujours, identifiées par l'utilisation de termes tels que « chercher », « anticiper », « croire », « planifier », « estimer », « s'attendre à », « potentiel », « cible », « calendrier », « budget » et « avoir l'intention de », ainsi que des variantes de ces mots et expressions ou des déclarations selon lesquelles un événement ou un résultat « peut », « pourrait », « devrait » ou « pourrait » se produire, y compris leurs formes négatives.
Toutes les déclarations autres que celles relatives à des faits historiques incluses dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant l'exercice d'options d'achat d'actions incitatives, sont des déclarations prospectives qui comportent divers risques et incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations.
Les déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses importants. Les principaux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions comprennent les résultats réels de l'exploration, les changements dans les paramètres du projet à mesure que les plans évoluent, les résultats futurs des estimations des ressources, les prix futurs des métaux, la disponibilité de capitaux et de financements à des conditions acceptables, la conjoncture économique, les conditions du marché ou les conditions commerciales générales, les risques non assurés, les changements réglementaires, les vices de titre, la disponibilité du personnel, des matériaux et des équipements en temps opportun, les pannes ou défaillances d'équipements, les retards dans l'obtention des autorisations gouvernementales, les impacts environnementaux imprévus sur les opérations et les coûts associés pour y remédier, ainsi que d'autres risques liés à l'exploration ou à l'exploitation, comme détaillé dans le présent communiqué de presse et dans les documents réglementaires déposés par la société.
Bien que la société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, d'autres facteurs peuvent également entraîner des différences importantes, notamment les risques liés aux épidémies ou aux pandémies. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations.
