La societe Leopard Lake Gold Corp annonce le depart de M. Daniel Belanger administrateur, CEO et CFO par interim effectif ce 1er decembre 2025. La societe remercie M. Belanger pour son implication et lui souhaite bonne continuite dans ses projets.

(TheNewswire)

M. Alain Landry agira comme nouveau CFO.

M. Norman Ross, président exécutif du conseil agira comme CEO par intérim.

5 décembre 2025 TheNewswire

À propos de Leopard Lake Gold Corp.

Leopard Lake Gold Corp. est une société d'exploration canadienne qui se concentre sur l'acquisition et le développement de projets miniers à fort potentiel dans le Québec. La société s'engage à répondre à la demande croissante en minéraux essentiels nécessaires aux industries stratégiques, technologiques et d'énergie verte.

Le projet phare de Leopard Lake Gold Corp, le projet St-Robert de Bellarmin, comprend 327 claims miniers contigus dans la ceinture géologique des Appalaches au Québec, au Canada. Grâce à un accord d'option structuré, la société détient le droit d'acquérir une participation de 100 % (sous réserve d'une redevance de 2 %) dans le projet de mine de tungstène St-Robert, une ancienne mine de tungstène souterraine située au sud de Saint-Georges-de-Beauce, à seulement 30 km de la frontière américaine.

Pour Leopard Lake Gold Corp.

Norman Ross

Président exécutif du conseil et chef de la direction

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Norman Ross, président du conseil et chef de la direction

(418) 732-4555

Déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes et américaines applicables. Les déclarations prospectives comprennent des prévisions, des projections et des attentes et sont souvent, mais pas toujours, identifiées par l'utilisation de termes tels que « chercher », « anticiper », « croire », « planifier », « estimer », « s'attendre à », « potentiel », « cible », « calendrier », « budget » et « avoir l'intention de », ainsi que des variantes de ces mots et expressions ou des déclarations selon lesquelles un événement ou un résultat « peut », « pourrait », « devrait » ou « pourrait » se produire, y compris leurs formes négatives.

Toutes les déclarations autres que celles relatives à des faits historiques incluses dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant l'exercice d'options d'achat d'actions incitatives, sont des déclarations prospectives qui comportent divers risques et incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations.

Les déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses importants. Les principaux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions comprennent les résultats réels de l'exploration, les changements dans les paramètres du projet à mesure que les plans évoluent, les résultats futurs des estimations des ressources, les prix futurs des métaux, la disponibilité de capitaux et de financements à des conditions acceptables, la conjoncture économique, les conditions du marché ou les conditions commerciales générales, les risques non assurés, les changements réglementaires, les vices de titre, la disponibilité du personnel, des matériaux et des équipements en temps opportun, les pannes ou défaillances d'équipements, les retards dans l'obtention des autorisations gouvernementales, les impacts environnementaux imprévus sur les opérations et les coûts associés pour y remédier, ainsi que d'autres risques liés à l'exploration ou à l'exploitation, comme détaillé dans le présent communiqué de presse et dans les documents réglementaires déposés par la société.

Bien que la société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, d'autres facteurs peuvent également entraîner des différences importantes, notamment les risques liés aux épidémies ou aux pandémies. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations.

Copyright (c) 2025 TheNewswire - All rights reserved.

News Provided by TheNewsWire via QuoteMedia

Leopard Lake Gold Corp.LP:CNXCNSX:LPGold Investing
LP:CNX
The Conversation (0)

Leopard Lake Gold Corp.

Keep Reading...
Gold nuggets with text: "5 Top Australian Mining Stocks This Week."

Top 5 Australian Mining Stocks This Week: African Gold Shines on Acquisition by Montage

Welcome to the Investing News Network's weekly round-up of the top-performing mining stocks listed on the ASX, starting with news in Australia's resource sector.Gold, rare earths, metals and iron ore are all in this week’s list, with each company’s share climbing on either M&A news or project... Keep Reading...
Frank Holmes, gold bars.

Frank Holmes: Next Gold, Silver Price Calls, Plus Top 2026 Asset

Frank Holmes of US Global Investors (NASDAQ:GROW) shares his forecast for gold and silver.He sees gold testing US$5,000 per ounce next year and then reaching US$7,000 by the end of US President Donald Trump's second term in office. "And I think that silver will be over US$100," he added.Don't... Keep Reading...
Electronic display showing gold price with upward trend indicators.

Gold’s Next Test: WGC Lists 3 Potential Price Scenarios in 2026 Outlook

Investors should brace for continued economic uncertainty and financial market volatility in 2026, the World Gold Council (WGC) warns in its 2026 outlook — and those circumstances could have various effects on gold. After a blistering 2025 that has so far seen the yellow metal hit more than 50... Keep Reading...
Piedra del Peñol, Antioquia, Colombia.

Exploring Investment Opportunities in Colombia’s High-grade Gold Resource

Colombia's mining sector is experiencing a renaissance, with the country's rich mineral resources attracting increasing attention from global investors. At the forefront of this resurgence is the Antioquia region, a historical gold-mining hub that continues to yield impressive results. This... Keep Reading...
PDAC 2026

Registration opens for PDAC 2026: The World’s Premier Mineral Exploration & Mining Convention

The Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) is pleased to announce that registration is now open for PDAC 2026, taking place March 1-4, 2026, at the Metro Toronto Convention Centre in Toronto. The world’s leading gathering for mineral exploration and mining will once again unite... Keep Reading...
Metals One

Placement to Institutional and Sophisticated Investors, Appointment of Joint Broker,Issue of Equity & TVR

Metals One (AIM: MET1, OTCQB: MTOPF), a critical and precious metals exploration and development company, is pleased to announce it has successfully raised gross proceeds of £4.4 million (before expenses) through a placing of new ordinary shares with institutional and sophisticated investors... Keep Reading...

Latest News

More News

Latest Press Releases

Nevada Sunrise Clarifies Investor Relations Agreement

55 North Mining Inc. Announces Completion of Third and Final Tranche of Private Placement for a Total of $4,202,000

FORTUNE BAY GRANTS ANNUAL EQUITY INCENTIVE AWARDS AND SHARE-BASED COMPENSATION

Skyharbour Closes $2.1 Million Private Placement of Flow-Through Shares

Related News

Silver Investing

Top 5 Canadian Mining Stocks This Week: Bayhorse Silver Runs With 73 Percent Gain

Silver Investing

Editor's Picks: Silver Price Smashes All-time High, Nearly Hits US$60

Scandium Investing

NioCorp Acquires FEA Materials to Build US Scandium Supply Chain

silver investing

What Was the Highest Price for Silver?

Battery Metals Investing

Nevada Sunrise Clarifies Investor Relations Agreement

Precious Metals Investing

55 North Mining Inc. Announces Completion of Third and Final Tranche of Private Placement for a Total of $4,202,000

Precious Metals Investing

FORTUNE BAY GRANTS ANNUAL EQUITY INCENTIVE AWARDS AND SHARE-BASED COMPENSATION