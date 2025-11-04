CSE Bulletin: Suspensions - CMT, GAND, SASY

CSE Bulletin: Suspensions - CMT, GAND, SASY

Effective immediately, the following companies are suspended pursuant to CSE Policy 3. The suspensions are considered Regulatory Halts as defined in National Instrument 23-101 Trading Rules. Cease Trade Orders have been issued by one or more securities commissions.

For more information about Cease Trade Orders, visit the Canadian Securities Administrators Cease Trade Order database at www.securities-administrators.ca.

_________________________________

En vigueur immédiatement, les sociétés suivantes sont suspendues conformément à la politique 3 du CSE. Les suspensions sont considérées comme des arrêts réglementaires au sens du Règlement 23-101 sur les règles de négociation. Un ordre d'interdiction d'opérations a été émis par une ou plusieurs commissions des valeurs mobilières.

Pour en savoir plus sur les ordonnances d'interdiction d'opérations, visitez la base de données des ordonnances d'interdiction d'opérations des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à www.securities-administrators.ca.

Company Name/

Nom de la compagnie :

Symbol/

Symbole :

Securities Commission/Commission des Valeurs Mobilières

Cullinan Metals Corp.

CMT

British Columbia Securities Commission

Gander Gold Corporation GAND British Columbia Securities Commission

Sassy Gold Corp.

SASY

British Columbia Securities Commission

 

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel l'adresse: Listings@thecse.com.

