CSE Bulletin: Delist - Global Helium Corp.

Global Helium Corp. (the "Company") and 2679158 Alberta Ltd. (the "purchaser") have closed the previously announced acquisition of the company, pursuant to a plan of arrangement. Pursuant to the arrangement, the purchaser acquired all of the issued and outstanding Class A common shares, Series A preferred shares and Series B preferred shares of the company.

Global Helium Corp. will be delisted market close today November 3, 2025. For further information please see the news release.

Global Helium Corp. (la « Société ») et 2679158 Alberta Ltd. (l'« acquéreur ») ont finalisé l'acquisition de la Société, annoncée précédemment, conformément à un plan d'arrangement. Aux termes de cet arrangement, l'acquéreur a acquis la totalité des actions ordinaires de catégorie A, des actions privilégiées de série A et des actions privilégiées de série B émises et en circulation de la Société.

Global Helium Corp. sera radiée de la cote à la fermeture des marchés aujourd'hui, le 3 novembre 2025. Pour plus d'information, veuillez consulter le communiqué de presse.

Date : Market Close/Clôture du marchés le 3 NOV 2025
Symbol(s)/Symbole(s) : HECO

 

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.

