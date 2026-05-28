Charbone annonce ses resultats du T1 2026

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Brossard (Québec), le 28 mai 2026 TheNewswire - CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels, axée sur la production, la distribution et le stockage d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et d'autres gaz industriels stratégiques, a le plaisir d'annoncer ses résultats financiers et opérationnels du premier trimestre 2026, couvrant la période de trois mois se terminant le 31 mars 2026. Charbone organise un webinaire demain, le vendredi 29 mai, à 11 h (HAE). Les personnes intéressées peuvent s'inscrire ci-dessous.
Au premier trimestre de 2026, Charbone a confirmé plusieurs ventes de gaz industriels sur les marchés américain et canadien, notamment de l'hydrogène propre UHP provenant de son usine de Sorel-Tracy (phase 1A), ainsi que de l'hélium et de l'oxygène UHP fournis par des partenaires. La production commerciale à Sorel-Tracy a débuté en décembre 2025, et les premiers revenus ont été comptabilisés au quatrième trimestre de 2025. La demande s'est accélérée tout au long du premier trimestre de 2026, incitant la société à accélérer la phase 1B afin d'accroître la capacité de production d'hydrogène prévue pour le second semestre de 2026. Parallèlement, Charbone continue de développer sa plateforme intégrée couvrant la production, la purification, la compression, le stockage et la livraison finale afin de fournir des gaz UHP à ses clients des deux côtés de la frontière.
FAITS SAILLANTS T1 2026:
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Le total des revenus a augmenté de 4 731 % pour atteindre 244 778 $ au T1 2026, comparativement à 5 067 $ au T1 2025.
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La perte nette s'est améliorée de 11 % pour s'établir à 1 059 718$ au T1 2026, contre 1 187 786 $ au T1 2025, ce qui témoigne d'une maîtrise continue des frais généraux et administratifs.
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Au 31 mars 2026, Charbone disposait d'une trésorerie de 2 762 342 $. Par la suite, le 29 avril 2026, la Société a tiré 3 000 000 $, première tranche de son nouveau prêt convertible garanti de 10 millions de dollars, avec possibilité de tirages supplémentaires pendant la durée du prêt.
" La diversification de Charbone est au cœur de la stratégie de la plateforme. Les occasions d'investir dans une plateforme de gaz industriels UHP verticalement intégrée à ce stade de croissance sont rares, et le développement que nous mettons en œuvre vise précisément à répondre à ce besoin, a déclaré Benoit Veilleux, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif de Charbone. " Nous ne demandons pas aux investisseurs de miser sur un avenir incertain. Nous bâtissons une entreprise sur un marché existant, soutenue par un modèle de gestion rigoureuse du capital conçu pour évoluer en fonction de la demande."
Rappel : Charbone organise un webinaire sur ses résultats du T1 et une mise à jour de ses activités
Charbone invite tous les investisseurs et autres parties intéressées à s'inscrire au webinaire via le lien ci-dessous. La direction présentera un aperçu des résultats du premier trimestre de 2026, des récentes réalisations opérationnelles et des prochaines étapes importantes. Une période de questions-réponses est prévue. Vous pouvez soumettre vos questions à l'avance via le formulaire d'inscription ou en direct sur la plateforme du webinaire
Date: Vendredi, 29 mai, 2026
Heure: 11h00 HE
Pour s'inscrire: https://info.rbmilestone.com/Charbone-q1-2026
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels. Elle se concentre sur le développement et l'exploitation d'un réseau régional de plateformes logistiques pour la production, le stockage et la distribution de gaz industriels stratégiques à Ultra Haute Pureté (UHP). L'entreprise dessert des clients provenant de divers secteurs, notamment les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les centres de données, les produits pharmaceutiques de pointe, ainsi que les technologies aérospatiales et de défense, où les gaz UHP sont essentiels aux processus de fabrication de haute précision et à la performance opérationnelle. Charbone développe un réseau d'usines de production d'hydrogène propre UHP en Amérique du Nord et sur certains marchés internationaux. Son approche modulaire, décentralisée et axée sur la demande, combinée à sa plateforme intégrée de stockage et de distribution pour tous les gaz UHP, favorise une croissance contrôlée, renforce la flexibilité opérationnelle et permet une génération de revenus plus stable et diversifiée. Ce modèle permet à Charbone de fournir efficacement aux clients industriels de taille moyenne un approvisionnement fiable en gaz UHP, notamment l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène et autres gaz présents dans les composants à forte demande, souvent difficiles à obtenir. L'entreprise s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone en fournissant de l'hydrogène propre et des gaz spéciaux accessibles et décentralisés, tout en comblant les déficits d'approvisionnement des clients industriels mal desservis et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47).
Pour plus d'informations, veuillez visiter www.Charbone.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
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Contact Corporation Charbone
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Téléphone: +1 450 678 7171
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Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
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