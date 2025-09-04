Charbone Hydrogene acquiert des actifs de production d'hydrogene et cloture une premiere tranche d'un financement par placement prive de 1 M$

Charbone Hydrogene acquiert des actifs de production d'hydrogene et cloture une premiere tranche d'un financement par placement prive de 1 M$

Brossard (Québec), le 4 septembre 2025 TheNewswire - CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV: CH,OTC:CHHYF OTCQB: CHHYF, FSE: K47 ) (« Charbone » ou la « Société »), une compagnie spécialisée dans la production et la distribution d'hydrogène vert, est heureuse d'annoncer la signature, le 4 septembre 2025, d'une convention d'achat d'actifs visant l'acquisition d'équipements opérationnels de production et de ravitaillement en hydrogène au Québec. Cette acquisition stratégique permettra à Charbone d'accélérer la mise en service de la phase 1 de son usine phare de Sorel-Tracy et de produire et livrer ses premières ventes d'hydrogène industriel de haute pureté (UHP) au cours du prochain trimestre.

Les équipements, seront démantelés, convertis et relocalisés à Sorel-Tracy.

Cette transaction fait suite à la signature par Charbone d' une facilité de capital de construction non dilutive de 50 millions USD annoncée le 1er mai et 4 juin 2025. Bien que cette facilité soit destinée à un financement de projet plus large plutôt qu'à cet achat d'équipements, elle démontre la position de capital renforcée de Charbone et sa capacité à étendre son plan de développement global.

Points saillants pour les investisseurs clés

  • Échéancier accéléré : La réutilisation des équipements en opération réduit les coûts d'installation des nouveaux équipements — permettant une production d'ici le début du T4 2025

  • Processus de sélection : Charbone a été sélectionné comme acheteur de l'équipement en échange de 1 M$ en actions de Charbone dans le cadre d'une partie du prix d'achat à un prix d'émission égal au cours du marché des actions de Charbone à la Bourse de croissance TSX à la date effective, plus la balance en espèces payable en 3 tranches, avec un tiers du paiement à la date effective et le reste payé sur deux ans — préservant la trésorerie pour la croissance.

  • Progrès opérationnels : Le raccordement au réseau est complété; Hydro-Québec a installé le compteur d'énergie le 22 juillet et complété l'interconnexion le 13 août, tandis que la Ville de Sorel-Tracy a complété le raccordement d'eau à son réseau principal, fournissant ainsi au site les deux éléments nécessaires à la production d'hydrogène.

Détails du placement privé

Par ailleurs, Charbone est heureuse d'annoncer la clôture séquentielle de son placement privé sans intermédiaire de 1 M$ (le « placement d'actions »). La Société a déjà obtenu 0,5 M$ pour accélérer l'achèvement de son usine phare de production d'hydrogène vert à Sorel-Tracy, au Québec.

  • La première tranche comprenait l'émission de 7 699 666 unités. Une deuxième tranche, portant sur les 0,5 M$ restants, devrait être clôturée d'ici le 15 octobre 2025.

  • Le produit de l'émission d'actions sera principalement affecté à l'achat par la Société des équipements d'hydrogène , à la réinstallation sur le site de Sorel-Tracy, au développement des infrastructures et aux besoins généraux en fonds de roulement.

  • Chacune des unités offertes (chacune une « unit »), au prix de 0,06 $ l'unité, était composée d'une action ordinaire de la Société (chacune une « action unitaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (chacun un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donne droit à son porteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire de la Société au prix d'exercice de 0,08 $ pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture du placement (la « date de clôture »). À la date de clôture, la Société a payé des commissions d'intermédiaires de 17 222 $ et a émis 287 040 bons de souscription à des intermédiaires inscrits dans le cadre de la vente de certaines unités à des souscripteurs qualifiés qu'ils ont présentés à la Société. Les Unités sont offertes aux termes des dispenses d'« investisseur qualifié » et d'« investissement d'une somme minimale » prévues au èglement 45-106 sur les dispenses de prospectus . Toutefois, la Société se réserve le droit de ne pas accepter des montants de souscription inférieurs à 5 000 $ (83 333 unités) afin d'éviter des frais administratifs disproportionnés

  • La clôture de l'offre d'actions demeure soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX et à d'autres conditions de clôture habituelles. La Société pourrait clôturer une deuxième tranche dans les prochains jours, mais au plus tard le 15 octobre 2025. Tous les titres émis dans le cadre de l'offre sont assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour au Canada après la date de clôture

  • Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et aucune valeur mobilière ne peut être vendue dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris l'intégralité des valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Loi de 1933 »), ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États Unis ou à des, ou pour le compte ou au profit de, "U.S. Persons" (telles que définies dans la « Regulation S » de la Loi de 1933), à moins qu'elles ne soient enregistrées en vertu de la Loi de 1933 et des lois applicables sur les valeurs mobilières, ou qu'une dispense de telles exigences d'enregistrement ne soit disponible. Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Commentaire du PDG

"Les investisseurs ont attendu que Sorel-Tracy passe du développement à la production de revenus," a déclaré Dave Gagnon, Président et Chef de la direction de Charbone. " En réutilisant des équipements éprouvés — et ce à moindre coût que de nouvelles installations — et en structurant l'opération pour préserver la trésorerie, nous entrons en mode d'exécution avec un soutien en capital solide et une dilution minimale. Il continue; Cette acquisition nous permet de fournir de l'hydrogène vert et de haute pureté (UHP) à nos clients industriels plus rapidement et avec de bons équipements d'exploitation dans leurs catégories. "

Pourquoi c'est important

Cette acquisition marque un tournant pour Charbone : après des années de développement, l'entreprise est en mesure de générer ses premiers revenus liés à l'hydrogène, de tirer parti d'un capital non dilutif pour évoluer et de saisir les avantages d'être pionnier sur le marché nord-américain de l'hydrogène vert.

À propos de Corporation Charbone Hydrogène

Charbone est une entreprise intégrée spécialisée dans l'hydrogène ultrapur (UHP) et la distribution stratégique de gaz industriels en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Elle développe un réseau modulaire de production d'hydrogène vert tout en s'associant à des partenaires de l'industrie pour offrir de l'hélium et d'autres gaz spécialisés sans avoir à construire de nouvelles usines coûteuses. Cette stratégie disciplinée diversifie les revenus, réduit les risques et augmente sa flexibilité. Le groupe Charbone est coté en bourse en Amérique du Nord et en Europe sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, visiter www.charbone.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour contacter Corporation Charbone Hydrogène :

Téléphone bureau: +1 450 678 7171

Courriel: ir@charbone.com

Benoit Veilleux

Chef de la direction financière et secrétaire corporatif

The only publicly listed green hydrogen player in Canada.

Charbone Hydrogen is Acquiring Hydrogen Production Assets and Closing a First Tranche of $1M Private Placement Financing

Brossard, Quebec, September 4, 2025 TheNewswire - Charbone Hydrogen Corporation (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (the "Company" or "CHARBONE "), a company focused on green hydrogen production and distribution, is pleased to announce it has signed, on September 4, 2025, an Asset Purchase Agreement to acquire operational hydrogen production and refuelling equipment in Quebec. The strategic acquisition will enable CHARBONE to fast-track the commissioning of CHARBONE's flagship Sorel-Tracy facility phase 1 and empower CHARBONE to produce and deliver first industrial high purity hydrogen (UHP) sales in the upcoming quarter.

Charbone Hydrogene annonce les resultats financiers T2 2025

Brossard (Québec), le 29 août 2025 TheNewswire - CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV: CH,OTC:CHHYF OTCQB: CHHYF, FSE: K47 ) (« Charbone » ou la « Société »), une rare compagnie cotée en bourse spécialisée dans la production et la distribution d'hydrogène ultrapur vert en Amérique du Nord, annonce aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour les périodes de trois et six mois se terminant le 30 juin 2025.

Charbone Hydrogen Announces Q2 2025 Financial Results

Brossard, Quebec, August 29, 2025 - TheNewswire Charbone Hydrogen Corporation (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (the "Company" or "CHARBONE"), North America's only publicly traded pure-play company focused on ultra-pure green hydrogen production and distribution today announces its financial and operational results for the three and six-month periods ending June 30, 2025.

CHARBONE Hydrogen Provides Update on Flagship Sorel-Tracy Project, Achieving Multiple Key Milestones This Week

The CHARBONE team announced onsite construction progress at its Sorel-Tracy flagship, preparing for equipment deliveries and the start of production.

Charbone Hydrogene annonce des mise-a-jour sur le projet phare de Sorel-Tracy, franchissant plusieurs etapes cles cette semaine

L'équipe Charbone a annoncé l'avancement des travaux de construction sur le site de son projet phare de Sorel-Tracy, se préparant aux livraisons d'équipements et au début de la production.

Collaboration with Baker Hughes to Advance H2 at Scale

Collaboration with Baker Hughes to Advance H2 at Scale

Provaris Energy (PV1:AU) has announced Collaboration with Baker Hughes to Advance H2 at Scale

Download the PDF here.

Locksley Resources Limited Investor Presentation

Locksley Resources Limited Investor Presentation

Perth, Australia (ABN Newswire) - Locksley Resources Limited (ASX:LKY) (OTCMKTS:LKYRF) present the Investor Presentation featuring the company's USA focused critical minerals project and processing model.

USA Focused

California based project next to producing REE Mine that, upon discovery, could increase American supply of Antimony & REE's Located within a federally prioritised critical mineral zone under USA strategic initiatives

Critical Mineral Project

Antimony & REE Project with potential to fast track with Government support Targets align with U.S. Defense Production Act (DPA), Department of Defense (DoD) and Department of Energy (DoE) Funding

Downstream Processing

USA aligned critical minerals supply business, with direct links to downstream manufacturing, federal research, and national security Project design supports a vertically integrated domestic supply chain

*To view the presentation, please visit:
https://abnnewswire.net/lnk/KDDUY4C5



About Locksley Resources Limited:

Locksley Resources Limited (ASX:LKY) (OTCMKTS:LKYRF) is an ASX-listed explorer focused on critical minerals in the United States of America. The Company is actively advancing exploration across the Mojave Project in California, targeting rare earth elements (REEs) and antimony. Locksley Resources aims to generate shareholder value through strategic exploration, discovery and development of critical minerals for U.S.

Mojave Project

Located in the Mojave Desert, California, the Mojave Project comprises over 240 claims across two contiguous prospect areas, namely, the North Block-Northeast Block and the El Campo Prospect. The North Block directly abuts claims held by MP Materials, while El Campo lies along strike of the Mountain Pass Mine and is enveloped by MP Materials' claims, highlighting the strong geological continuity and exploration potential of the project area.

In addition to rare earths, the Mojave Project hosts the historic "Desert Antimony Mine", which last operated in 1937. Despite the United States currently having no domestic antimony production, demand for the metal remains high due to its essential role in defense systems, semiconductors, and metal alloys. With surface samples grading up to 46% Sb as well as silver up to 1,022 g/t Ag, the Desert Mine prospect represents one of the highest-grade known antimony occurrences in the U.S.

Locksley's North American position is further strengthened by rising geopolitical urgency to diversify supply chains away from China, the global leader in both REE & antimony production. With its maiden drilling program planned, the Mojave Project is uniquely positioned to align with U.S. strategic objectives around critical mineral independence and economic security.

Appendix 4E - 30 June 2025

Appendix 4E - 30 June 2025

Provaris Energy (PV1:AU) has announced Appendix 4E - 30 June 2025

Top 5 Australian Mining Stocks This Week: Invictus Energy Shares Supercharge on Investment

Top 5 Australian Mining Stocks This Week: Invictus Energy Shares Supercharge on Investment

Welcome to the Investing News Network's weekly round-up of the top-performing mining stocks listed on the ASX, starting with news in Australia's resource sector.

Companies focused on a wide mix of resources make up this week’s list of top performers, including energy, gold, copper and rare earth elements.

In corporate news, Legacy Minerals (ASX:LGM) announced Monday (August 25) that it received approval from the New South Wales government to recommence drilling at its gold-copper Battery prospect at the Mount Carrington project.

2025 Annual Report & Appendix 4E

2025 Annual Report & Appendix 4E

MEC Resources (MMR:AU) has announced 2025 Annual Report & Appendix 4E

BPH Energy Limited Annual Financial Report

BPH Energy Limited Annual Financial Report

Perth, Australia (ABN Newswire) - BPH Energy Limited (ASX:BPH) uses funds raised to provide financial support to, and make direct investments in, a number of direct investees, associates, and related companies including Advent Energy Limited, Cortical Dynamics Limited, MEC Resources Limited, and Clean Hydrogen Technologies Corporation. BPH's capital raising activities during the year are set out page 10 of the Directors' Report.

About BPH Energy Limited:

BPH Energy Limited (ASX:BPH) is an Australian Securities Exchange listed company developing biomedical research and technologies within Australian Universities and Hospital Institutes.

The company provides early stage funding, project management and commercialisation strategies for a direct collaboration, a spin out company or to secure a license.

BPH provides funding for commercial strategies for proof of concept, research and product development, whilst the institutional partner provides infrastructure and the core scientific expertise.

BPH currently partners with several academic institutions including The Harry Perkins Institute for Medical Research and Swinburne University of Technology (SUT).



×