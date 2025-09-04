Charbone Hydrogene acquiert des actifs de production d'hydrogene et cloture une premiere tranche d'un financement par placement prive de 1 M$

(TheNewswire)
Brossard (Québec), le 4 septembre 2025 TheNewswire - CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV: CH,OTC:CHHYF OTCQB: CHHYF, FSE: K47 ) (« Charbone » ou la « Société »), une compagnie spécialisée dans la production et la distribution d'hydrogène vert, est heureuse d'annoncer la signature, le 4 septembre 2025, d'une convention d'achat d'actifs visant l'acquisition d'équipements opérationnels de production et de ravitaillement en hydrogène au Québec. Cette acquisition stratégique permettra à Charbone d'accélérer la mise en service de la phase 1 de son usine phare de Sorel-Tracy et de produire et livrer ses premières ventes d'hydrogène industriel de haute pureté (UHP) au cours du prochain trimestre.
Les équipements, seront démantelés, convertis et relocalisés à Sorel-Tracy.
Cette transaction fait suite à la signature par Charbone d' une facilité de capital de construction non dilutive de 50 millions USD annoncée le 1er mai et 4 juin 2025. Bien que cette facilité soit destinée à un financement de projet plus large plutôt qu'à cet achat d'équipements, elle démontre la position de capital renforcée de Charbone et sa capacité à étendre son plan de développement global.
Points saillants pour les investisseurs clés
Échéancier accéléré : La réutilisation des équipements en opération réduit les coûts d'installation des nouveaux équipements — permettant une production d'ici le début du T4 2025
Processus de sélection : Charbone a été sélectionné comme acheteur de l'équipement en échange de 1 M$ en actions de Charbone dans le cadre d'une partie du prix d'achat à un prix d'émission égal au cours du marché des actions de Charbone à la Bourse de croissance TSX à la date effective, plus la balance en espèces payable en 3 tranches, avec un tiers du paiement à la date effective et le reste payé sur deux ans — préservant la trésorerie pour la croissance.
Progrès opérationnels : Le raccordement au réseau est complété; Hydro-Québec a installé le compteur d'énergie le 22 juillet et complété l'interconnexion le 13 août, tandis que la Ville de Sorel-Tracy a complété le raccordement d'eau à son réseau principal, fournissant ainsi au site les deux éléments nécessaires à la production d'hydrogène.
Détails du placement privé
Par ailleurs, Charbone est heureuse d'annoncer la clôture séquentielle de son placement privé sans intermédiaire de 1 M$ (le « placement d'actions »). La Société a déjà obtenu 0,5 M$ pour accélérer l'achèvement de son usine phare de production d'hydrogène vert à Sorel-Tracy, au Québec.
La première tranche comprenait l'émission de 7 699 666 unités. Une deuxième tranche, portant sur les 0,5 M$ restants, devrait être clôturée d'ici le 15 octobre 2025.
Le produit de l'émission d'actions sera principalement affecté à l'achat par la Société des équipements d'hydrogène , à la réinstallation sur le site de Sorel-Tracy, au développement des infrastructures et aux besoins généraux en fonds de roulement.
Chacune des unités offertes (chacune une « unit »), au prix de 0,06 $ l'unité, était composée d'une action ordinaire de la Société (chacune une « action unitaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (chacun un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donne droit à son porteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire de la Société au prix d'exercice de 0,08 $ pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture du placement (la « date de clôture »). À la date de clôture, la Société a payé des commissions d'intermédiaires de 17 222 $ et a émis 287 040 bons de souscription à des intermédiaires inscrits dans le cadre de la vente de certaines unités à des souscripteurs qualifiés qu'ils ont présentés à la Société. Les Unités sont offertes aux termes des dispenses d'« investisseur qualifié » et d'« investissement d'une somme minimale » prévues au èglement 45-106 sur les dispenses de prospectus . Toutefois, la Société se réserve le droit de ne pas accepter des montants de souscription inférieurs à 5 000 $ (83 333 unités) afin d'éviter des frais administratifs disproportionnés
La clôture de l'offre d'actions demeure soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX et à d'autres conditions de clôture habituelles. La Société pourrait clôturer une deuxième tranche dans les prochains jours, mais au plus tard le 15 octobre 2025. Tous les titres émis dans le cadre de l'offre sont assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour au Canada après la date de clôture
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et aucune valeur mobilière ne peut être vendue dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris l'intégralité des valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Loi de 1933 »), ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États Unis ou à des, ou pour le compte ou au profit de, "U.S. Persons" (telles que définies dans la « Regulation S » de la Loi de 1933), à moins qu'elles ne soient enregistrées en vertu de la Loi de 1933 et des lois applicables sur les valeurs mobilières, ou qu'une dispense de telles exigences d'enregistrement ne soit disponible. Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Commentaire du PDG
"Les investisseurs ont attendu que Sorel-Tracy passe du développement à la production de revenus," a déclaré Dave Gagnon, Président et Chef de la direction de Charbone. " En réutilisant des équipements éprouvés — et ce à moindre coût que de nouvelles installations — et en structurant l'opération pour préserver la trésorerie, nous entrons en mode d'exécution avec un soutien en capital solide et une dilution minimale. Il continue; Cette acquisition nous permet de fournir de l'hydrogène vert et de haute pureté (UHP) à nos clients industriels plus rapidement et avec de bons équipements d'exploitation dans leurs catégories. "
Pourquoi c'est important
Cette acquisition marque un tournant pour Charbone : après des années de développement, l'entreprise est en mesure de générer ses premiers revenus liés à l'hydrogène, de tirer parti d'un capital non dilutif pour évoluer et de saisir les avantages d'être pionnier sur le marché nord-américain de l'hydrogène vert.
À propos de Corporation Charbone Hydrogène
Charbone est une entreprise intégrée spécialisée dans l'hydrogène ultrapur (UHP) et la distribution stratégique de gaz industriels en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Elle développe un réseau modulaire de production d'hydrogène vert tout en s'associant à des partenaires de l'industrie pour offrir de l'hélium et d'autres gaz spécialisés sans avoir à construire de nouvelles usines coûteuses. Cette stratégie disciplinée diversifie les revenus, réduit les risques et augmente sa flexibilité. Le groupe Charbone est coté en bourse en Amérique du Nord et en Europe sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, visiter www.charbone.com .
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
