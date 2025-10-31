CHARBONE Engage la Societe Americaine de Relations aux Investisseurs RBMG

CHARBONE Engage la Societe Americaine de Relations aux Investisseurs RBMG

(TheNewswire)

Brossard, Quebec TheNewswire - le 31 octobre 2025 CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, a le plaisir d'annoncer qu'elle a retenu les services de la société de communication corporative américaine RB Milestone Group LLC (« RBMG ») pour ses relations aux investisseurs. Ces services comprennent le conseil en communications corporatives, l'organisation de tournée promotionnelle hors transaction, la veille concurrentielle et la mise en relation de partenaires commerciaux potentiels aux dirigeants de la Société. RBMG a été mandatée pour une durée initiale de six mois, à compter du 20 octobre 2025. Le montant total de la prestation, d'un montant de 59 500 USD, est payable en argent et facturé mensuellement. À l'issue de cette période, le contrat est reconduit automatiquement chaque mois jusqu'à sa résiliation. RBMG est une entité indépendante de la Société. La présente entente est soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes.

Dave B. Gagnon, PDG de CHARBONE , a commenté : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de RBMG, un atout majeur pour notre stratégie de communication et de relations avec les investisseurs aux États-Unis et au Canada. Leur expertise reconnue des marchés financiers, leur visibilité corporative et leurs conseils stratégiques seront essentiels pour CHARBONE qui entame sa prochaine phase de croissance et d'expansion en Amérique du Nord. Cette collaboration renforce notre engagement en faveur de la transparence, du dialogue avec nos actionnaires et de la création de valeur à long terme . »

À propos de RB Milestone Group LLC

Fondée en 2009, RB Milestone Group LLC (« RBMG ») est une agence de communication américaine spécialisée dans le conseil en relations aux investisseurs. Elle possède des bureaux à New York et à Stamford (Connecticut). Son pôle de conseil américain propose des programmes de relations aux investisseurs sur mesure aux entreprises émergentes, qu'elles soient privées ou cotées sur les marchés NYSE, NASDAQ, OTCQB, OTCQX, TSX, TSXV, CSE, ASX et AIM. RBMG affine les stratégies de communication, analyse les données et conseille ses clients sur la manière de pénétrer de nouveaux marchés. Elle les aide à cibler et à nouer des relations avec des acteurs clés aux États-Unis et des acteurs stratégiques de leur secteur à l'échelle mondiale. Grâce aux techniques numériques, à l'intelligence artificielle (IA) et à l'apprentissage automatique, RBMG a développé des méthodes qui optimisent les initiatives traditionnelles de relations aux investisseurs de ses clients afin de maximiser leur retour sur investissement. RBMG collabore avec des clients issus de nombreux secteurs d'activité, notamment : le cannabis, les technologies propres, les biens de consommation, les cryptomonnaies, la fintech, la santé, les métaux et l'exploitation minière, les services professionnels, les énergies renouvelables et les technologies. Pour en savoir plus sur RBMG, veuillez consulter le site : www.rbmilestone.com .

Mise à jour des termes d'un règlement de dette par actions

CHARBONE annonce une mise à jour de son règlement de dette par actions, précédemment divulgué et daté du 14 août 2025. À la suite de discussions avec la Bourse de croissance TSX, notamment un examen des restrictions imposées aux opérations d'échange d'actions contre dettes dans le contexte des services de tenue de marché, la Société a révisé le montant total et le nombre d'actions à émettre dans le cadre du règlement. Selon les modalités révisées, CHARBONE réglera 30 000 $ du montant initial de 118 095 $ payable à un teneur de marché indépendant par l'émission d'actions ordinaires. La Société a négocié avec succès que le solde restant sera réduit de la valeur des actions au cours actuel du marché. À la clôture de l'opération, CHARBONE émettra 500 000 actions ordinaires. Le règlement fera l'objet d'une entente formelle et demeure assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Les actions ordinaires émises seront assujetties à la période de détention légale de quatre mois.

À propos de CORPORATION CHARBONE

CHARBONE est une entreprise intégrée spécialisée dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) et la distribution stratégique de gaz industriels en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Elle développe un réseau modulaire de production d'hydrogène vert tout en s'associant à des partenaires de l'industrie pour offrir de l'hélium et d'autres gaz spécialisés sans avoir à construire de nouvelles usines coûteuses. Cette stratégie disciplinée diversifie les revenus, réduit les risques et augmente sa flexibilité. Le groupe Charbone est coté en bourse en Amérique du Nord et en Europe sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, visiter www.charbone.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour contacter Corporation Charbone :

Téléphone bureau: +1 450 678 7171

Courriel: ir@charbone.com

Benoit Veilleux

Chef de la direction financière et secrétaire corporatif

Copyright (c) 2025 TheNewswire - All rights reserved.

News Provided by TheNewsWire via QuoteMedia

Charbone HydrogenCH:CCTSXV:CHOil and Gas Investing
CH:CC
Charbone Hydrogen
Sign up to get your FREE

Charbone Hydrogen Investor Kit

and hear about exciting investment opportunities.
  • Corporate info
  • Insights
  • Growth strategies
  • Upcoming projects

GET YOUR FREE INVESTOR KIT

The Conversation (0)
Charbone Hydrogen (TSXV:CH)

Charbone Hydrogen

The North America’s only publicly traded pure-play company focused on ultra-pure green hydrogen production and distribution.

The North America’s only publicly traded pure-play company focused on ultra-pure green hydrogen production and distribution. Keep Reading...
CHARBONE Engages US-Based Investor Relations Firm RBMG

CHARBONE Engages US-Based Investor Relations Firm RBMG

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - October 31, 2025 CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (" CHARBONE " or the " Company "), a North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity (" UHP ") hydrogen and strategic industrial gases,... Keep Reading...
CHARBONE annonce le debut officiel des travaux de construction civil a Sorel-Tracy, conformement a l'echeancier annonce

CHARBONE annonce le debut officiel des travaux de construction civil a Sorel-Tracy, conformement a l'echeancier annonce

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - le 28 octobre 2025 CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels... Keep Reading...
CHARBONE Announces the Official Start of Civil Construction Work in Sorel-Tracy, in Line with the Announced Schedule

CHARBONE Announces the Official Start of Civil Construction Work in Sorel-Tracy, in Line with the Announced Schedule

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - October 28, 2025 CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (" CHARBONE " or the " Company "), a North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity (" UHP ") hydrogen and strategic industrial gases,... Keep Reading...
CHARBONE realise sa premiere livraison d'helium dans la region du Grand Toronto et signe un contrat d'approvisionnement de trois ans avec un distributeur independant

CHARBONE realise sa premiere livraison d'helium dans la region du Grand Toronto et signe un contrat d'approvisionnement de trois ans avec un distributeur independant

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - le 23 octobre 2025 CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels... Keep Reading...
CHARBONE Completes Its First Helium Delivery to the Greater Toronto Area and Signs Three-Year Supply Agreement with Independent Distributor

CHARBONE Completes Its First Helium Delivery to the Greater Toronto Area and Signs Three-Year Supply Agreement with Independent Distributor

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - October 23, 2025 CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (" CHARBONE " or the " Company "), a North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity (" UHP ") hydrogen and strategic industrial gases,... Keep Reading...
Quarterly Activities/Appendix 4C Cash Flow Report

Quarterly Activities/Appendix 4C Cash Flow Report

MEC Resources (MMR:AU) has announced Quarterly Activities/Appendix 4C Cash Flow ReportDownload the PDF here. Keep Reading...
Oil barrel surrounded by metal bars, corn and gold bullion.

World Bank: Oil Glut to Drive Commodities Prices to Six Year Low

Global commodities prices are on track to fall to their lowest level in six years by 2026, as weaker demand, a widening oil surplus and policy uncertainty continue to weigh on markets, according to the World Bank. In 2025, the oil glut is projected to expand 65 percent above its last peak in... Keep Reading...
TSX-V Exchange Approves Shares For Debt Transactions

TSX-V Exchange Approves Shares For Debt Transactions

(TheNewswire) GRANDE PRAIRIE, AB TheNewswire - (October 30, 2025): Angkor Resources Corp. (TSXV: ANK,OTC:ANKOF and OTC: ANKOF) ("Angkor" or "the Company") announces approval from the TSX Exchange following its review of a proposed ‘shares for debt' transaction for an aggregate $1,922,800 debt... Keep Reading...
Coelacanth Energy Inc. Announces Increased Bank Credit Facility and Provides Operations Update

Coelacanth Energy Inc. Announces Increased Bank Credit Facility and Provides Operations Update

Coelacanth Energy Inc. (TSXV: CEI,OTC:CEIEF) ("Coelacanth" or the "Company") is pleased to provide the following update: BANK CREDIT FACILITYCoelacanth has signed an agreement to increase its bank credit facility from $52 million to $80 million with closing expected in mid-November. The Company... Keep Reading...
Coelacanth Energy Inc. Engages ICP Securities Inc. for Automated Market Making Services

Coelacanth Energy Inc. Engages ICP Securities Inc. for Automated Market Making Services

Coelacanth Energy Inc. (TSXV: CEI,OTC:CEIEF) ("Coelacanth" or the "Company") is pleased to announce that it has engaged the services of ICP Securities Inc. ("ICP") to provide automated market making services, including use of its proprietary algorithm, ICP Premium™, in compliance with the... Keep Reading...
Oil rig with stock charts overlayed.

5 Biggest ASX Oil and Gas Stocks of 2025

Oil and gas are key energy fuels, and ASX-listed oil and gas stocks could benefit from their price moves. For the most part, 2025 was a volatile year for both the oil and gas markets. In the first half of the year, oil prices posted moderate gains, spurred on by rising tensions in the Middle... Keep Reading...

Latest News

Charbone Hydrogen
Sign up to get your FREE

Charbone Hydrogen Investor Kit

and hear about exciting investment opportunities.
  • Corporate info
  • Insights
  • Growth strategies
  • Upcoming projects

GET YOUR FREE INVESTOR KIT

Latest Press Releases

CHARBONE Engages US-Based Investor Relations Firm RBMG

Falco Announces Extension of Its Senior Debts

Heliostar Board Changes at Annual General & Special Meeting

Quarterly Activities/Appendix 5B Cash Flow Report

Related News

Base Metals Investing

Falco Announces Extension of Its Senior Debts

Precious Metals Investing

Heliostar Board Changes at Annual General & Special Meeting

Battery Metals Investing

Quarterly Activities/Appendix 5B Cash Flow Report

Base Metals Investing

Quarterly Activities and Cashflow Report

Battery Metals Investing

Quarterly Activities/Appendix 5B Cash Flow Report

Tech Investing

September 2025 Quarterly Activities & Appendix 4C Cashflow

Battery Metals Investing

Quarterly Activities and Cashflow Report