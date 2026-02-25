CHARBONE confirme de nouvelles commandes en hydrogene UHP et une premiere commande en oxygene UHP aux Etats-Unis

(TheNewswire)
Brossard, Quebec, le 25 février 2026 TheNewswire - CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, a le plaisir d'annoncer que, à la suite de son communiqué de presse du 14 janvier 2026, elle a obtenu des commandes supplémentaires auprès d'un client américain existant basé dans l'État de New York.
Le client a passé de nouvelles commandes d'hydrogène propre UHP, produit et distribué par Charbone, et sa première commande d'oxygène UHP. Pendant que les activités de production de Charbone restent axées sur l'hydrogène propre UHP, l'entreprise fournit également des gaz industriels complémentaires tels que l'oxygène, l'hélium et d'autres gaz spéciaux afin de répondre aux besoins de ses clients.
Renforcement de la relation client dans un marché stratégique : l'État de New York
À la suite de l'annonce du 14 janvier 2026 concernant une première commande d'hydrogène propre UHP d'un client américain situé dans l'État de New York, Charbone indique que ce client poursuit sa collaboration avec Charbone. La nouvelle commande d'hydrogène UHP de Charbone, combinée à une première commande d'oxygène UHP, constitue une étape additionnelle dans le déploiement commercial de Charbone aux États-Unis, un marché stratégique pour la croissance future.
Diversification de l'offre UHP : hydrogène et oxygène
Charbone considère que l'ajout d'une commande d'oxygène UHP à son carnet de commandes, en parallèle de l'hydrogène UHP, représente un jalon important pour sa feuille de route : développer une plateforme multi-molécules de gaz industriels UHP, alignée sur les besoins des secteurs technologiques et industriels avancés, notamment dans la « Tech Valley » américaine.
« Ces nouvelles commandes, incluant désormais la distribution et la livraison de l'oxygène UHP, confirment non seulement que la relation avec notre client existant dans l'État de New York se renforce, mais aussi la pertinence de notre stratégie de diversification des gaz industriels UHP, » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de Charbone. « Notre objectif est clair : offrir une fiabilité d'approvisionnement et des standards de pureté de premier ordre, afin de répondre aux exigences les plus élevées des marchés technologiques et industriels en Amérique du Nord. »
Engagement de Momentum Public Relations Inc.
Le 4 février 2026, Charbone a annoncé avoir retenu les services de Momentum Public Relations Inc. (« Momentum ») pour des services liés à ses stratégies de relations avec les investisseurs et les médias. Momentum est une firme de relations publiques et de relations avec les investisseurs établie à Montréal, qui a fait ses preuves en matière d'accompagnement des entreprises émergentes sur les marchés financiers canadiens. Fondée en 2008, Momentum se spécialise dans la conception de programmes ciblés de sensibilisation des investisseurs pour les petites et moyennes capitalisations cotées en bourse, avec une expertise particulière dans le secteur des ressources. Par le biais de communications stratégiques, de la prospection d'investisseurs et de l'engagement sur le marché, Momentum s'efforce d'accroître la visibilité, de renforcer la présence des entreprises et de les mettre en relation avec un plus large réseau d'investisseurs qualifiés. Momentum détient une participation variable dans Charbone et se garde le droit d'utiliser ses propres fonds pour augmenter sa position.
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, Charbone se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. Charbone s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.Charbone.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Contact Corporation Charbone
Téléphone: +1 450 678 7171
Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
