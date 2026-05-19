CHARBONE et Vema Hydrogen met en place une chaine d'approvisionnement en hydrogene a partir de tetes de puits au Quebec afin de repondre a la demande des gaz industriels, et de reduire les couts de transport

(TheNewswire)
Une nouvelle entente ancre une chaîne d'approvisionnement en hydrogène évolutive dans l'un des pôles énergétiques à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord
Brossard (Québec) TheNewswire - le 19 mai 2026 - CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels, axée sur la production, la distribution et le stockage d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et d'autres gaz industriels stratégiques, annonce aujourd'hui la conclusion d'une entente d'achat conditionnel et de développement d'infrastructures (« Entente ») avec Vema Hydrogen (« Vema ») en vue de la mise en place d'un nouveau projet de production et de traitement d'hydrogène au Québec. Ce site représente une nouvelle ressource précieuse pour les clients industriels de la région et renforce la chaîne d'approvisionnement. L'Entente associe la production d'hydrogène minéral de synthèse (« HMS ») de Vema aux capacités de purification, de compression et de distribution de Charbone afin de répondre à la demande croissante de sa clientèle industrielle d'hydrogène, jusqu'à 15 tonnes par jour.
Tirant parti de la position du Québec comme plaque tournante régionale de l'hydrogène, ce partenariat établit le cadre d'une chaîne d'approvisionnement « du puits au marché » dans la région. La forte demande industrielle de la province et sa proximité avec les principaux réseaux de transport minimisent le transport de carburant sur de longues distances et réduisent les coûts globaux du système, ce qui en fait un territoire très favorable à la production et à la distribution d'hydrogène. La conception du projet permet à Vema de se développer sur des marchés émergents, notamment la fabrication de carburants maritimes et aéronautiques à faible teneur en carbone, les e-carburants et la production d'électricité, où les capacités de purification et de distribution de Charbone pourraient s'intégrer à de multiples maillons de la chaîne de valeur.
" Le marché exige des gaz industriels à haute valeur ajoutée et nos clients ont besoin d'un approvisionnement plus propre et plus fiable. En combinant la matière première HMS de Vema à nos capacités de purification et de distribution, nous renforçons la position du Québec comme plaque tournante régionale de l'hydrogène de nouvelle génération", a déclaré Dave Gagnon, Président et chef de la direction de Charbone.
À la suite de la finalisation des forages et au lancement des opérations pilotes au Québec par Vema, l'Entente représente une nouvelle étape importante dans l'accélération de son développement commercial. Elle élargit la portée de la Société à la distribution de gaz industriels, aux carburants électroniques et à la mobilité propre, tandis que Vema prépare le déploiement initial de sa technologie sur le marché.
" Sur les marchés à forte valeur ajoutée, des carburants aéronautiques et maritimes aux gaz industriels, la demande en hydrogène minéral à faible émission de carbone de Vema est considérable. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'un moyen d'acheminer ces carburants à faible émission de carbone, a déclaré Pierre Levin, Chef de la direction de Vema. " En tant qu'acheteur et partenaire de confiance, Charbone, grâce à ses réseaux logistiques établis, dispose de l'infrastructure et des moyens nécessaires pour répondre à la demande immédiate du marché pour les clients industriels à travers l'Amérique du Nord."
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels. Elle se concentre sur le développement et l'exploitation d'un réseau régional de plateformes logistiques pour la production, le stockage et la distribution de gaz industriels stratégiques à Ultra Haute Pureté (UHP). L'entreprise dessert des clients provenant de divers secteurs, notamment les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les centres de données, les produits pharmaceutiques de pointe, ainsi que les technologies aérospatiales et de défense, où les gaz UHP sont essentiels aux processus de fabrication de haute précision et à la performance opérationnelle. Charbone développe un réseau d'usines de production d'hydrogène propre UHP en Amérique du Nord et sur certains marchés internationaux. Son approche modulaire, décentralisée et axée sur la demande, combinée à sa plateforme intégrée de stockage et de distribution pour tous les gaz UHP, favorise une croissance contrôlée, renforce la flexibilité opérationnelle et permet une génération de revenus plus stable et diversifiée. Ce modèle permet à Charbone de fournir efficacement aux clients industriels de taille moyenne un approvisionnement fiable en gaz UHP, notamment l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène et autres gaz présents dans les composants à forte demande, souvent difficiles à obtenir. L'entreprise s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone en fournissant de l'hydrogène propre et des gaz spéciaux accessibles et décentralisés, tout en comblant les déficits d'approvisionnement des clients industriels mal desservis et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47).
Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com.
Vema Hydrogen est un producteur d'hydrogène à faible émission de carbone, offrant une nouvelle voie vers un avenir énergétique propre. Sa technologie unique, l'hydrogène minéral de synthèse, exploite des réactions chimiques naturelles se produisant sous la surface de la Terre pour produire de l'hydrogène de haute pureté. En appliquant les géosciences pour réduire les risques de production et garantir un rendement prévisible et compétitif, Vema fait de l'hydrogène propre une solution viable pour répondre aux besoins énergétiques industriels à grande échelle et aux besoins de production d'électricité de base. Plus d'infos : https://www.vema.earth/.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
|
Contact Corporation Charbone
|
Téléphone: +1 450 678 7171
|
Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
Copyright (c) 2026 TheNewswire - All rights reserved.