GoldSpot utilisera l’apprentissage automatique pour identifier des matériaux critiques servant aux véhicules électriques sur les projets d’exploration de Critical Elements

Cet engagement démontre la capacité de GoldSpot de travailler avec les chefs de file de l’industrie toutes commodités confondues pour identifier de nouvelles cibles d’exploration

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / Le 18 juin 2021 / Corporation Lithium Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX-V:CRE) (OTCQX:CRECF) (FSE:F12) et GoldSpot Discoveries Corp. (TSX-V:SPOT) (OTCQX:SPOFF) (« GoldSpot »), une société technologique tirant parti de l’intelligence machine pour transformer le processus de découvertes minérales, sont heureuses d’annoncer que GoldSpot a été embauchée par Critical Elements, afin d’appliquer la technologie exclusive d’apprentissage automatique et l’expertise géoscientifique sur le vaste ensemble de propriétés de Critical Elements situées à la Baie-James, au Québec.

À l’échelle mondiale, toutes commodités

GoldSpot travaille avec des clients d’exploration et d’extraction minière sur toutes les commodités et types de dépôts afin d’appliquer des algorithmes d’intelligence artificielle (« IA ») à la fine pointe permettant considérablement d’augmenter l’efficacité et le taux de réussite de l’exploration minérale de toutes les commodités.

GoldSpot travaillera en étroite collaboration avec l’équipe technique de Critical Elements pour analyser l’ensemble des données géoscientifiques afin de développer et d’affiner des cibles intelligentes dans les projets d’exploration détenus à 100 % par la Société, qui comptent plusieurs indices de lithium, ainsi que du nickel, du cuivre et de l’or.

L’une des forces de l’approche GoldSpot Smart de l’IA et des méthodes géoscientifiques d’exploration est la capacité de prendre de grands ensembles de terres et de distiller toutes les informations géologiques disponibles pour identifier le moyen le plus efficace et le plus rentable d’explorer une terre potentielle. Comme c’est la norme dans le processus de travail de GoldSpot, la plupart des données géoscientifiques publiques disponibles seront compilées et synthétisées pour les permis de portée et les zones environnantes. Les composantes structurelles, géologiques, de métamorphisme, d’empreinte hydrothermale, géophysiques et de télédétection seront toutes analysées via les outils d’IA exclusifs de GoldSpot pour produire des cibles hautement prioritaires pour la prospection sur le terrain. De plus, une détection d’affleurements basée sur l’apprentissage automatique sera réalisée pour mieux orienter les enquêtes sur le terrain.

« Notre engagement auprès de Critical Elements démontre la capacité de GoldSpot à travailler avec les leaders miniers sur toutes les commodités pour identifier de nouvelles cibles d’exploration minérale », a déclaré Denis Laviolette, Chairman exécutif et président de GoldSpot. « Des capitaux mondiaux importants sont investis tout au long de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques, ce qui stimulera la demande de sources de lithium de haute qualité. Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe Critical Elements pour capitaliser sur leur infrastructure existante et leur potentiel d’exploration, ainsi que pour démontrer notre technologie analytique avancée. »

« Nous sommes vraiment enthousiasme de pouvoir travailler avec Goldspot afin d’appliquer leur technologie exclusive pour générer des cibles sur nos projets à partir de données géologiques, géochimiques ainsi que des plus récentes données géophysiques acquises lors de notre dernier relevé. La reprise des travaux d’exploration sur nos différents projets couvrant plus de 700 km2 visant à démontrer son plein potentiel fait partie du plan de développement mis en place par notre équipe afin de devenir un grand producteur de lithium responsable », a déclaré Jean-Sébastien Lavallée, chef de la direction de la Société.

L’objectif principal de Critical Elements demeure de faire progresser et de réduire les risques du projet Rose. En février 2021, le Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (« COMEX ») a tenu des audiences publiques à Matagami, à Eastmain et à Nemaska. À la suite de ces audiences publiques, le COMEX a communiqué à la Société une liste de questions et d’engagements formulés sur la base des observations et commentaires exprimés par les participants lors des audiences publiques. La Société travaille actuellement à la préparation des réponses à ces questions et au respect des engagements énoncés par le COMEX, ce qui fait partie intégrante de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts environnementaux et sociaux. Le COMEX a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de l’environnement ainsi qu’au bien-être économique et social des populations habitant le territoire défini par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), situé au sud du 55e parallèle. La propriété Rose lithium-tantale (où est proposé le Projet Rose lithium-tantale) est située dans la région administrative du nord du Québec, sur le territoire de la Baie-James Eeyou Istchee, sur des terres de catégorie III, sur les terres traditionnelles de la Nation crie d’Eastmain. Une fois la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social du Projet complétée, le COMEX transmettra sa recommandation quant à l’autorisation du Projet par les autorités provinciales.

A propos goldSpot Discoveries Corp.

GoldSpot Discoveries Corp. (TSX-V : SPOT) (US OTCQX : SPOFF) une société de services technologiques en exploration minière. GoldSpot est une équipe de premier plan d’experts scientifiques qui fusionnent la géoscience et la science des données pour fournir des solutions sur mesure qui transforment le processus de découverte des minéraux. Dans la course aux découvertes, GoldSpot produit des cibles intelligentes et une modélisation géologique avancée qui permettent de gagner du temps, de réduire les coûts et de fournir des résultats précis.

À propos de Corporation Lithium Éléments Critiques

Corporation Lithium Elements Critiques aspire à devenir un important fournisseur responsable de lithium pour les industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie. À cette fin, Critical Elements fait progresser le projet de lithium Rose de haute pureté détenu à 100 % au Québec. Rose est notre premier projet de lithium en développement dans un portefeuille de terrains très prometteur de plus de 700 kilomètres carrés. En 2017, la Société a réalisé une étude de faisabilité sur Rose Phase 1 pour la production de concentré de spodumène de haute qualité. Le taux de rendement interne du projet est estimé à 34,9 % après impôts et la valeur actuelle nette estimée à 726 millions $ CA à un taux d’escompte de 8 %. Les paramètres des coûts d’investissement ont été confirmés en 2019 par le Groupe Primero dans le cadre d’un prix maximum garanti dans le cadre du contrat d’implication anticipée de l’entrepreneur, en prélude à un processus d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction. L’ingénierie détaillée de la phase I devrait se terminer cette année, car nous réalisons également des études techniques pour la phase II, la conversion du concentré de spodumène en hydroxyde de lithium de haute qualité. À notre avis, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés américains et européens et possède des infrastructures exceptionnelles, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone comportant 93 % d’hydroélectricité. Nous avons une relation solide et formalisée avec la Nation crie.

RENSEIGNEMENTS :

Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo.

Chef de la direction

819-354-5146

jslavallee@cecorp.ca

www.cecorp.ca

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l’utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s’attendre à », « anticiper », « perspective », « prévision », « estimer », « croire », « avoir l’intention de », « prévoir » ou « projeter », ou leur négatif ou des variantes de ces mots, expressions ou déclarations sur lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse incluent, notamment, des énoncés concernant la préparation de phase II de l’étude d’ingénierie, les résultats de cette étude, la capacité et la production de l’usine d’hydroxyde de lithium, les estimations des réserves et des ressources minérales, la réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales, les estimations des coûts en capital et des coûts d’exploitation, la durée de vie estimative du projet et de la mine, la construction de la mine du projet et des infrastructures associées, le calendrier et l’ampleur de la production future, les coûts de production, le succès des activités d’exploitation minière, la capacité d’obtenir les permis dans les délais prévus, l’envergure et le classement du projet une fois en production, les estimations en matière de rendement économique, les impacts sur l’environnement, la communauté et le milieu social, le marché du lithium et du tantale et les prix de vente, la conclusion d’ententes de type « off-take » et les acheteurs du produit, l’évaluation environnementale et les permis s’y rattachant, la possibilité d’obtenir du financement à des conditions acceptables, les opportunités pour optimiser le projet à court et long terme, et la continuité quant au dialogue et la qualité des relations avec les communautés locales et les parties prenantes. Les énoncés prospectifs sont basés sur des présomptions qui, de l’opinion de la direction, sont raisonnables au moment où de tels énoncés sont faits. Aucune assurance ne peut être donnée quant à l’exactitude de ces énoncés prospectifs puisque les événements futurs ou résultats réels de la compagnie pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs.

Bien que la Société ait tenté de répertorier les facteurs importants par suite desquels les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d’autres facteurs par suite desquels les résultats pourraient différer de ceux prévus, estimés ou escomptés. Les facteurs par suite desquels les résultats pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs inclus, sans s’y limiter : la phase II de l’étude d’ingénierie et des études pilotes complémentaires ne produisant pas les résultats escomptés par la Société, d’obtenir des sources de financement suffisantes pour avancer et compléter le projet, les incertitudes reliées aux estimations des ressources et des réserves minérales que possède la Société, les incertitudes reliées à l’offre et la demande mondiale pour le lithium et le tantale ainsi que le marché et le prix de vente, les incertitudes reliées à la possibilité de conclure des ententes de type « off-take » et des contrats d’approvisionnement, les incertitudes reliées aux impacts sociaux, communautaires et environnementaux, les incertitudes reliées aux opportunités d’optimisation du projet, ainsi que les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion de la Société pour l’année financière se terminant le 31 août 2020 ou tout autre document d’information pouvant être consulté sous le profil SEDAR de la Société à www.sedar.com. Les renseignements prospectifs qui figurent dans les présentes sont donnés en date du présent communiqué de presse et la Société n’assume aucune obligation de les mettre à jour, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, de faits ou de résultats futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires

(telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX)

n’ont accepté de responsabilité pour l’exactitude et la précision du présent communiqué.

