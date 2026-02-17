CSE Bulletin: Name and Symbol Change - Exploits Discovery Corp.

CSE Bulletin: Name and Symbol Change - Exploits Discovery Corp.

Exploits Discovery Corp. (NFLD) has announced a name and symbol change to Epic Gold Corp. (EPG).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on February 18, 2026.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on February 17, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Exploits Discovery Corp. (NFLD) a annoncé un changement de nom et de symbole pour Epic Gold Corp. (EPG).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 18 février 2026.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 17 février 2026. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Effective Date/ Date d'entrée en vigueur : Le 18 février/February 2026
Old Symbol/Vieux Symbole : NFLD
New Symbol/Nouveau Symbole : EPG
New CUSIP/ Nouveau CUSIP : 29391A 10 3
New ISIN/ Nouveau ISIN : CA29391A 10 3 0
Old/Vieux CUSIP & ISIN : 30219M105/CA30219M1059

 

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse : Listings@thecse.com.

