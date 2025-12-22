CHARBONE livre son premier chargement d'hydrogene propre UHP en Ontario

CHARBONE livre son premier chargement d'hydrogene propre UHP en Ontario

(TheNewswire)

Charbone Hydrogen Corporation
 

Brossard, Quebec, le 22 décembre 2025 TheNewswire - CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, est heureuse d'annoncer la livraison réussie du premier chargement d'hydrogène propre UHP à un distributeur indépendant basé en Ontario, marquant le début officiel de la génération de revenus pour sa division de production.

Première livraison d'hydrogène propre UHP vers un client distributeur indépendant en Ontario

Dans le cadre du démarrage commercial, Charbone annonce son tout premier chargement d'hydrogène propre UHP produit à Sorel-Tracy, pour son partenaire distributeur indépendant situé en Ontario. Cette première expédition confirme la capacité de la Société à approvisionner efficacement des marchés hors Québec dès la mise en service initiale.

Ce contrat marque le début d'une nouvelle phase de croissance commerciale pour Charbone, qui prévoit élargir progressivement son réseau de distribution et renforcer sa présence dans les principaux corridors industriels de l'Est du Canada et du Midwest américain. Compte tenu de l'accès limité à un approvisionnement constant et fiable en hydrogène propre UHP sur le marché nord-américain et de la forte demande pour ses produits, Charbone ne divulgue pas les volumes de ses commandes ni les prix afin de préserver sa position concurrentielle. Les revenus issus des activités de production, de distribution et de conseil de Charbone sont présentés trimestriellement sur une base consolidée.

« Nous sommes extrêmement fiers de livrer dès aujourd'hui un hydrogène propre UHP produit localement à nos premiers clients, » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de Charbone. « Il s'agit d'un autre jalon majeur pour Charbone, mais également pour l'industrie de l'hydrogène propre UHP en Amérique du Nord. »

Pour plus d'informations sur la vision de Charbone, la configuration modulaire de ses usines et ses perspectives économiques, veuillez consulter le site web de la société pour accéder aux documents destinés aux investisseurs, notamment la présentation et la fiche d'information. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons également à visionner le webinaire destiné aux investisseurs, enregistré le 16 décembre 2025, en cliquant sur le lien suivant : https://info.rbmilestone.com/Charbone-webinar-dec-2025.

 

À propos de CORPORATION Charbone

Charbone est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, Charbone se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. Charbone s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.Charbone.com.

 

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour contacter Corporation Charbone :

 

Téléphone bureau: +1 450 678 7171

   

Courriel:  ir@Charbone.com

Benoit Veilleux

Chef de la direction financière et secrétaire corporatif

   
 

Copyright (c) 2025 TheNewswire - All rights reserved.

News Provided by TheNewsWire via QuoteMedia

CharboneCH:CCTSXV:CHOil and Gas Investing
CH:CC
Charbone
Sign up to get your FREE

Charbone Investor Kit

and hear about exciting investment opportunities.
  • Corporate info
  • Insights
  • Growth strategies
  • Upcoming projects

GET YOUR FREE INVESTOR KIT

The Conversation (0)
Charbone Corp.

Charbone

North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity hydrogen and strategic industrial gases

North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity hydrogen and strategic industrial gases Keep Reading...
CHARBONE Delivers its First Load of Clean UHP Hydrogen in Ontario

CHARBONE Delivers its First Load of Clean UHP Hydrogen in Ontario

(TheNewswire) Brossard, Quebec, December 22, 2025 TheNewswire - Charbone CORPORATION (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) ("Charbone" or the "Company"), a North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity ("UHP") hydrogen and strategic industrial gases, is... Keep Reading...
CHARBONE Delivers its First Load of Clean UHP Hydrogen in Ontario

CHARBONE Delivers its First Load of Clean UHP Hydrogen in Ontario

- Charbone CORPORATION (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) ("Charbone" or the "Company"), a North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity ("UHP") hydrogen and strategic industrial gases, is pleased to announce the successful delivery of the first load... Keep Reading...
CHARBONE Delivers its First Load of Clean UHP Hydrogen in Ontario

CHARBONE Delivers its First Load of Clean UHP Hydrogen in Ontario

- Charbone CORPORATION (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) ("Charbone" or the "Company"), a North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity ("UHP") hydrogen and strategic industrial gases, is pleased to announce the successful delivery of the first load... Keep Reading...
CHARBONE confirme l'entree officielle en production commerciale d'hydrogene propre UHP a Sorel-Tracy

CHARBONE confirme l'entree officielle en production commerciale d'hydrogene propre UHP a Sorel-Tracy

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - le 16 décembre 2025 CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels... Keep Reading...
CHARBONE Confirms the Official Start of Commercial Production of Clean UHP Hydrogen in Sorel-Tracy

CHARBONE Confirms the Official Start of Commercial Production of Clean UHP Hydrogen in Sorel-Tracy

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - December 16, 2025 CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (" CHARBONE " or the " Company "), a North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity (" UHP ") hydrogen and strategic industrial gases,... Keep Reading...
2026 silhouette with oil rigs and a vivid sunset background.

Oil and Gas Market Forecast: Top Trends for Oil and Gas in 2026

The oil and gas market was punctuated by volatility in 2025. Oil prices softened as supply outpaced demand and inventories built. Brent and West Texas Intermediate (WTI) crude slipped in late 2025, with Brent dipping below US$60 per barrel and WTI hovering at US$55.Production increases from... Keep Reading...
Angkor Resources Signs Letter of Intent to Sell Evesham Oil Production

Angkor Resources Signs Letter of Intent to Sell Evesham Oil Production

(TheNewswire) GRANDE PRAIRIE, ALBERTA TheNewswire - December 15, 2025 - Angkor Resources Corp. (TSXV: ANK,OTC:ANKOF) ("ANGKOR" OR "THE COMPANY") is pleased to announce that it has entered into a binding Letter of Intent ("LOI") with an arm's length party (the "Purchaser") to sell its 40%... Keep Reading...
Syntholene Energy

Syntholene Energy

Syntholene Energy is a Canada-based mineral exploration company. It is focused on the exploration and development of the Iron Lake Project which comprises 21 mineral claims totaling 8,035 hectares. Keep Reading...
Syntholene Energy Announces Completion of Reverse Takeover

Syntholene Energy Announces Completion of Reverse Takeover

Syntholene Energy Corp. (TSXV: ESAF) (formerly, GK Resources Ltd.) (the "Company" or "Syntholene") is pleased to announce that, further to its news releases dated May 6, 2025, May 16, 2025, July 9, 2025, September 18, 2025, November 18, 2025 and December 3, 2025, it has completed the acquisition... Keep Reading...
Angkor Resources Identifies Gold Prospect on Andong Meas License, Cambodia

Angkor Resources Identifies Gold Prospect on Andong Meas License, Cambodia

(TheNewswire) GRANDE PRAIRIE, ALBERTA (December 10, 2025): Angkor Resources Corp. (TSXV: ANK,OTC:ANKOF) ("ANGKOR" OR "THE COMPANY") announces an additional gold target, named CZ Gol d on the west side of the Canada Wall prospect on the Andong Meas exploration license in Ratanakiri Province,... Keep Reading...
CHARBONE Taps Air Liquide Veteran Ahead of First Revenue from Flagship Project

CHARBONE Taps Air Liquide Veteran Ahead of First Revenue from Flagship Project

(TheNewswire) Brossard, Quebec TheNewswire - December 9 2025 CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (" CHARBONE " or the " Company "), a North American producer and distributor specializing in clean Ultra High Purity (" UHP ") hydrogen and strategic industrial gases,... Keep Reading...

Latest News

Charbone
Sign up to get your FREE

Charbone Investor Kit

and hear about exciting investment opportunities.
  • Corporate info
  • Insights
  • Growth strategies
  • Upcoming projects

GET YOUR FREE INVESTOR KIT

Interactive Chart

Latest Press Releases

Apollo Silver Announces $25 Million Strategic Investment by Eric Sprott and Jupiter Asset Management

Canada One Year-End Review 2025

Shareholders Updates

Surface Metals Inc. Sells Remaining Interest in Manitoba Lithium Project to Earn-in Partner Snow Lake Energy

Related News

Base Metals Outlook: Australia Edition

Base Metals Outlook

Base Metals Outlook: World Edition

Precious Metals Investing

Apollo Silver Announces $25 Million Strategic Investment by Eric Sprott and Jupiter Asset Management

Base Metals Investing

Canada One Year-End Review 2025

Battery Metals Investing

Surface Metals Inc. Sells Remaining Interest in Manitoba Lithium Project to Earn-in Partner Snow Lake Energy

Base Metals Investing

Copper Quest Completes Acquisition of Past Producing Alpine Gold Mine, Appoints New Director