Charbone Hydrogene annonce les resultats financiers T2 2025

Charbone Hydrogene annonce les resultats financiers T2 2025

(TheNewswire)

Brossard (Québec), le 29 août 2025 TheNewswire - CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV: CH,OTC:CHHYF OTCQB: CHHYF, FSE: K47 ) (« Charbone » ou la « Société »), une rare compagnie cotée en bourse spécialisée dans la production et la distribution d'hydrogène ultrapur vert en Amérique du Nord, annonce aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour les périodes de trois et six mois se terminant le 30 juin 2025.

La construction de l'usine de Sorel-Tracy a débuté. Hydro-Québec, le distributeur d'énergie provincial, a terminé l'interconnexion électrique et l'installation du mesurage, la Ville a raccordé le réseau d'aqueduc et les entrepreneurs ont commencé les travaux de génie civil, demeurant sur la bonne voie pour démarrer la production dès cet automne.

FAITS SAILLANTS T2 2025:

  • La perte nette a diminué de 39 % pour atteindre 444 542 $ au cours de la p ériode de 3 mois se terminant le 30 juin 2025, contre 729,425 $ en 2024 (activités toujours en resserrement des frais généraux et administratifs).

  • Première reconnaissance de revenus suite à l'avancement des activités de l'entente-cadre de collaboration visant à soutenir le déploiement d'un projet de développement d'hydrogène vert en Malaisie annoncé au deuxième trimestre 2025.

  • La Société a clôturé des unités pour le règlement de dettes de 1 273 702 $, des actions pour le règlement de dettes au management de 310 000 $ et des exercices de bons de souscription totalisant 575 022 $ (223 378 $ en T2 2024).

  • La Société a annoncé la signature d'une convention de financement pour une facilité de capital de construction pouvant atteindre 50 millions de dollars américains ; et

  • La Société a annoncé avoir signé une entente d'approvisionnement avec un producteur américain de gaz industriels de premier plan afin d'élargir son offre aux clients et de générer des revenus immédiats à partir d'une source diversifiée.

La gestion financière rigoureuse de Charbone et ses nouveaux partenariats stratégiques lui permettent de concrétiser sa vision : devenir un leader nord-américain des réseaux de distribution d'hydrogène vert et de gaz industriels. Ces avancées soulignent sa volonté de jouer un rôle moteur dans la transition énergétique.

" La direction est motivée à continuer à travailler sur la structuration des transactions pour préserver la trésorerie , a déclaré Benoit Veilleux, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif de Charbone. " Charbone passe en mode exécution pour libérer son fort potentiel de croissance à court terme . "


Click Image To View Full Size


Click Image To View Full Size

À propos de Charbone Hydrogène Corporation

Charbone est une entreprise intégrée spécialisée dans l'hydrogène ultrapur (UHP) et la distribution stratégique de gaz industriels en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Elle développe un réseau modulaire de production d'hydrogène vert tout en s'associant à des partenaires de l'industrie pour offrir de l'hélium et d'autres gaz spécialisés sans avoir à construire de nouvelles usines coûteuses. Cette stratégie disciplinée diversifie les revenus, réduit les risques et augmente sa flexibilité. Le groupe Charbone est coté en bourse en Amérique du Nord et en Europe sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, visiter www.charbone.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour contacter Corporation Charbone Hydrogène :

Téléphone bureau: +1 450 678 7171

Courriel: ir@charbone.com

Benoit Veilleux

Chef de la direction financière et secrétaire corporatif

Copyright (c) 2025 TheNewswire - All rights reserved.

News Provided by TheNewsWire via QuoteMedia

Charbone HydrogenCH:CCTSXV:CHOil and Gas Investing
CH:CC
Charbone Hydrogen
Sign up to get your FREE

Charbone Hydrogen Investor Kit

and hear about exciting investment opportunities.
  • Corporate info
  • Insights
  • Growth strategies
  • Upcoming projects

GET YOUR FREE INVESTOR KIT

The Conversation (0)
Charbone Hydrogen (TSXV:CH)

Charbone Hydrogen


Keep reading...Show less

The only publicly listed green hydrogen player in Canada.

Charbone Hydrogen Announces Q2 2025 Financial Results

Charbone Hydrogen Announces Q2 2025 Financial Results

(TheNewswire)

Brossard, Quebec, August 29, 2025 - TheNewswire Charbone Hydrogen Corporation (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (the "Company" or "CHARBONE"), North America's only publicly traded pure-play company focused on ultra-pure green hydrogen production and distribution today announces its financial and operational results for the three and six-month periods ending June 30, 2025.

News Provided by TheNewsWire via QuoteMedia

Keep reading...Show less
CHARBONE Hydrogen Provides Update on Flagship Sorel-Tracy Project, Achieving Multiple Key Milestones This Week

CHARBONE Hydrogen Provides Update on Flagship Sorel-Tracy Project, Achieving Multiple Key Milestones This Week

(TheNewswire)

The CHARBONE team announced onsite construction progress at its Sorel-Tracy flagship, preparing for equipment deliveries and the start of production.

News Provided by TheNewsWire via QuoteMedia

Keep reading...Show less
Charbone Hydrogene annonce des mise-a-jour sur le projet phare de Sorel-Tracy, franchissant plusieurs etapes cles cette semaine

Charbone Hydrogene annonce des mise-a-jour sur le projet phare de Sorel-Tracy, franchissant plusieurs etapes cles cette semaine

(TheNewswire)

L'équipe Charbone a annoncé l'avancement des travaux de construction sur le site de son projet phare de Sorel-Tracy, se préparant aux livraisons d'équipements et au début de la production.

News Provided by TheNewsWire via QuoteMedia

Keep reading...Show less
Charbone Hydrogene annonce une mise-a-jour sur les reglements de dettes par emission d'unites

Charbone Hydrogene annonce une mise-a-jour sur les reglements de dettes par emission d'unites

(TheNewswire)

Brossard (Québec), le 1 8 juillet 2025 - TheNewswire - CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV: CH,OTC:CHHYF , OTCQB: CHHYF, FSE: K47 ) (« Charbone » ou la « Société »), une rare compagnie cotée en bourse spécialisée dans la production et la distribution d'hydrogène vert en Amérique du Nord, annonce une mise-à-jour, concernant la clôture des unités pour le règlement de dettes annoncée précédemment, le 3 juin 2025, que, suite à des discussions avec la Bourse de croissance TSX, la Société a dû réviser le montant total et le nombre d'unités à émettre.

News Provided by TheNewsWire via QuoteMedia

Keep reading...Show less
Charbone Hydrogen Announces Updates on Units for Debts

Charbone Hydrogen Announces Updates on Units for Debts

(TheNewswire)

Brossard, Quebec, July 18, 2025 TheNewswire Charbone Hydrogen Corporation (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (the "Company" or "CHARBONE "), North America's only publicly traded pure-play company focused on green hydrogen production and distribution, is announcing regarding the previously announced, on June 3, 2025, closing of Units for debt settlements that, following discussions with the TSX Venture Exchange, the Company had to revise the total amount and number of units to be issued.

News Provided by TheNewsWire via QuoteMedia

Keep reading...Show less
2025 Annual Report & Appendix 4E

2025 Annual Report & Appendix 4E

MEC Resources (MMR:AU) has announced 2025 Annual Report & Appendix 4E

Download the PDF here.

BPH Energy Limited Annual Financial Report

BPH Energy Limited Annual Financial Report

Perth, Australia (ABN Newswire) - BPH Energy Limited (ASX:BPH) uses funds raised to provide financial support to, and make direct investments in, a number of direct investees, associates, and related companies including Advent Energy Limited, Cortical Dynamics Limited, MEC Resources Limited, and Clean Hydrogen Technologies Corporation. BPH's capital raising activities during the year are set out page 10 of the Directors' Report.

*To view the full Annual Report, please visit:
https://abnnewswire.net/lnk/7P452QYO



About BPH Energy Limited:

BPH Energy Limited (ASX:BPH) is an Australian Securities Exchange listed company developing biomedical research and technologies within Australian Universities and Hospital Institutes.

The company provides early stage funding, project management and commercialisation strategies for a direct collaboration, a spin out company or to secure a license.

BPH provides funding for commercial strategies for proof of concept, research and product development, whilst the institutional partner provides infrastructure and the core scientific expertise.

BPH currently partners with several academic institutions including The Harry Perkins Institute for Medical Research and Swinburne University of Technology (SUT).



Source:
BPH Energy Limited

News Provided by ABN Newswire via QuoteMedia

Keep reading...Show less
Appendix 4E / Annual Financial Report

Appendix 4E / Annual Financial Report

BPH Energy (BPH:AU) has announced Appendix 4E / Annual Financial Report

Download the PDF here.

Stock market board with "mergers and acquisitions" in pixelated green and red letters.

Crescent Energy Boosts Status with US$3.1 Billion Vital Energy Buyout

Crescent Energy (NYSE:CRGY) has agreed to acquire rival Vital Energy (TSXV:VUX,NYSE:VTLE) in an all-stock, US$3.1 billion transaction that will vault the firm into the ranks of the 10 largest independent US oil and gas producers.

The combined company will hold operations across several major US oil basins, including the Eagle Ford, Permian, and Uinta, with more than a decade of high-quality drilling inventory.

Crescent said it intends to apply its “lower activity, higher free cash flow” approach to the newly acquired assets, targeting improved investor returns through disciplined capital allocation.

Keep reading...Show less
Response to ASX Price and Volume Query

Response to ASX Price and Volume Query

BPH Energy (BPH:AU) has announced Response to ASX Price and Volume Query

Download the PDF here.

Helium molecules and Canada flag.

Helium Stocks: 5 Biggest Canadian Companies in 2025

Demand for helium is rising alongside the semiconductor, healthcare and nuclear energy sectors.

Produced from natural gas wells, helium is an odorless, colorless, non-toxic, non-combustible and non-corrosive gas. While it may bring to mind birthday balloons, the element is an important industrial gas due to its cooling properties.

Helium has several critical applications across various industries witnessing market growth, including the manufacturing of semiconductors and electronics, medical imaging and nuclear power generation.

Keep reading...Show less

Latest News

Charbone Hydrogen
Sign up to get your FREE

Charbone Hydrogen Investor Kit

and hear about exciting investment opportunities.
  • Corporate info
  • Insights
  • Growth strategies
  • Upcoming projects

GET YOUR FREE INVESTOR KIT

Latest Press Releases

Charbone Hydrogen Announces Q2 2025 Financial Results

Appendix 4E Annual Report FY25

FY25 Preliminary Results Summary and Company Update

Appendix 4E

Related News

Tech Investing

FY25 Results Announcement

Tech Investing

Appendix 4E and Annual Report

Silver Investing

Cobre Limited: Unlocking Copper and Critical Minerals for a Low-carbon Future

Emerging Tech Investing

30 June 2025 Appendix 4E - Preliminary Final Report

Industrial Metals Investing

2025 Half Year Results

Industrial Metals Investing

Half Yearly Report and Accounts

lithium investing

Inside Billionaire Gina Rinehart's Key Mining Investments

×