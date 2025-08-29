Charbone Hydrogene annonce les resultats financiers T2 2025

(TheNewswire)
Brossard (Québec), le 29 août 2025 TheNewswire - CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV: CH,OTC:CHHYF OTCQB: CHHYF, FSE: K47 ) (« Charbone » ou la « Société »), une rare compagnie cotée en bourse spécialisée dans la production et la distribution d'hydrogène ultrapur vert en Amérique du Nord, annonce aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour les périodes de trois et six mois se terminant le 30 juin 2025.
La construction de l'usine de Sorel-Tracy a débuté. Hydro-Québec, le distributeur d'énergie provincial, a terminé l'interconnexion électrique et l'installation du mesurage, la Ville a raccordé le réseau d'aqueduc et les entrepreneurs ont commencé les travaux de génie civil, demeurant sur la bonne voie pour démarrer la production dès cet automne.
FAITS SAILLANTS T2 2025:
La perte nette a diminué de 39 % pour atteindre 444 542 $ au cours de la p ériode de 3 mois se terminant le 30 juin 2025, contre 729,425 $ en 2024 (activités toujours en resserrement des frais généraux et administratifs).
Première reconnaissance de revenus suite à l'avancement des activités de l'entente-cadre de collaboration visant à soutenir le déploiement d'un projet de développement d'hydrogène vert en Malaisie annoncé au deuxième trimestre 2025.
La Société a clôturé des unités pour le règlement de dettes de 1 273 702 $, des actions pour le règlement de dettes au management de 310 000 $ et des exercices de bons de souscription totalisant 575 022 $ (223 378 $ en T2 2024).
La Société a annoncé la signature d'une convention de financement pour une facilité de capital de construction pouvant atteindre 50 millions de dollars américains ; et
La Société a annoncé avoir signé une entente d'approvisionnement avec un producteur américain de gaz industriels de premier plan afin d'élargir son offre aux clients et de générer des revenus immédiats à partir d'une source diversifiée.
La gestion financière rigoureuse de Charbone et ses nouveaux partenariats stratégiques lui permettent de concrétiser sa vision : devenir un leader nord-américain des réseaux de distribution d'hydrogène vert et de gaz industriels. Ces avancées soulignent sa volonté de jouer un rôle moteur dans la transition énergétique.
" La direction est motivée à continuer à travailler sur la structuration des transactions pour préserver la trésorerie , a déclaré Benoit Veilleux, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif de Charbone. " Charbone passe en mode exécution pour libérer son fort potentiel de croissance à court terme . "
À propos de Charbone Hydrogène Corporation
Charbone est une entreprise intégrée spécialisée dans l'hydrogène ultrapur (UHP) et la distribution stratégique de gaz industriels en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Elle développe un réseau modulaire de production d'hydrogène vert tout en s'associant à des partenaires de l'industrie pour offrir de l'hélium et d'autres gaz spécialisés sans avoir à construire de nouvelles usines coûteuses. Cette stratégie disciplinée diversifie les revenus, réduit les risques et augmente sa flexibilité. Le groupe Charbone est coté en bourse en Amérique du Nord et en Europe sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, visiter www.charbone.com .
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
