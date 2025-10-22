CHARBONE annonce la reception des principales composantes sur le site de Sorel-Tracy et le lancement des travaux civils

(TheNewswire)

Brossard, Quebec TheNewswire - le 22 octobre 2025 CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre à Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, est heureuse d'annoncer la réception, en toute sécurité et sans incident, de l'ensemble des composantes majeures de ses équipements de production sur le site de Sorel-Tracy .

Cette livraison marque une étape décisive dans l'avancement du projet : la mobilisation des équipes de chantier se poursuivra cette semaine afin de permettre le lancement officiel des travaux de construction civils dès le lundi 27 octobre 2025 , première phase des opérations menant à la réinstallation complète des équipements, connexions et à la mise en service prévue en novembre 2025 .

« Nous sommes extrêmement fiers du travail exemplaire de nos équipes internes et de nos partenaires techniques spécialisés, qui ont permis d'assurer le transfert et la réception des équipements sans le moindre incident et dans le respect des plus hautes normes de sécurité , » a déclaré Dave B. Gagnon, Président et Chef de la direction de CHARBONE . « L'arrivée des composantes sur notre site à Sorel-Tracy marque une avancée concrète vers la production locale d'hydrogène propre à UHP et confirme la rigueur de notre approche de projet modulaire. Chaque étape franchie nous rapproche d'une mise en service historique pour le Québec et pour tout le secteur des gaz industriels Canadien . »

Cette étape s'inscrit dans la continuité de la transaction stratégique annoncée le 7 octobre 2025 , par laquelle CHARBONE a sécurisé des actifs de production en hydrogène. Cette acquisition permet à la Société de réduire significativement ses coûts d'immobilisation , tout en accélérant la mise en marché grâce à l'intégration d'équipements déjà éprouvés et performants.

À propos de CORPORATION CHARBONE

CHARBONE est une entreprise intégrée spécialisée dans l'hydrogène propre à Ultra Haute Pureté (UHP) et la distribution stratégique de gaz industriels en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Elle développe un réseau modulaire de production d'hydrogène vert tout en s'associant à des partenaires de l'industrie pour offrir de l'hélium et d'autres gaz spécialisés sans avoir à construire de nouvelles usines coûteuses. Cette stratégie disciplinée diversifie les revenus, réduit les risques et augmente sa flexibilité. Le groupe Charbone est coté en bourse en Amérique du Nord et en Europe sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, visiter www.charbone.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour contacter Corporation Charbone :

Téléphone bureau: +1 450 678 7171

Courriel: ir@charbone.com

Benoit Veilleux

Chef de la direction financière et secrétaire corporatif

Charbone Hydrogen (TSXV:CH)

Charbone Hydrogen

The North America’s only publicly traded pure-play company focused on ultra-pure green hydrogen production and distribution.

The North America's only publicly traded pure-play company focused on ultra-pure green hydrogen production and distribution.
