Charbone annonce l'etablissement de son premier pole d'approvisionnement en hydrogene sur le marche Ontarien

(TheNewswire)
Brossard, Quebec, le 4 février 2026 TheNewswire - CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, a le plaisir d'annoncer le développement de son premier Pôle d'approvisionnement en hydrogène de Charbone sur le marché ontarien, marquant une étape clé dans la stratégie d'expansion canadienne de la Société.
Le Pôle d'approvisionnement en hydrogène de Charbone agira comme une installation physique dédiée de stockage et de distribution locale, conçue pour assurer un approvisionnement fiable et sur demande en hydrogène auprès de clients industriels, de fabrication avancée, et de mobilité partout au sud de l'Ontario.
Il est important de souligner que Charbone utilisera son infrastructure physique existante pour le Hub, incluant notamment ses propres actifs de stockage d'hydrogène par tubes et d'autres composantes, ce qui permettra à la Société de :
-
Sécuriser des inventaires locaux et une capacité tampon
-
Garder le contrôle des opérations logistiques, de la sécurité et des standards de haute qualité
-
Réduire la dépendance envers des installations de stockage et de logistiques tierces
-
Améliorer la fiabilité de l'approvisionnement et les délais de réponse pour les clients
Ce modèle hub-and-spoke constituera un autre pilier fondamental de la stratégie de Charbone visant à déployer un réseau évolutif de pôles de production et d'approvisionnement en hydrogène à travers le Canada et les États-Unis, afin de desservir les marchés régionaux grâce à des capacités régionales locales de stockage, de logistique et de distribution.
« Ce premier pôle d'approvisionnement en hydrogène de Charbone en Ontario représente une avancée stratégique majeure pour Charbone, » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de Charbone. « En investissant directement dans des actifs physiques de stockage, nous renforçons notre engagement envers le contrôle opérationnel, la sécurité d'approvisionnement et la création de valeur locaux à long terme dans des marchés industriels clés. »
Le pôle ontarien devrait desservir différents types de clients et des programmes d'approvisionnement dédiés, avec divers modes de livraison, notamment des semi-remorques porte-tubes et des solutions de micro-vrac. Il sera conçu pour permettre l'expansion future des capacités de stockage et de production en fonction de la croissance de la demande du marché.
Charbone considère l'Ontario comme un marché prioritaire, compte tenu de la concentration d'utilisateurs industriels, des initiatives en mobilité propre et des écosystèmes de fabrication avancée, et prévoit que ce pôle d'approvisionnement en hydrogène jouera un rôle structurant dans la plateforme logistique nord-américaine de la Société.
Engagement de Momentum Public Relations Inc.
Charbone a retenu les services de Momentum Public Relations Inc. (« Momentum ») pour des services liés à ses stratégies de relations avec les investisseurs et les médias. Ces services seront principalement assurés par M. Maxence Gagné-Godbout, qui agit sans lien de dépendance avec la Société. Aux termes de l'entente, Momentum recevra des honoraires de 10 000 $ par mois. L'entente de six mois est valide jusqu'au 15 mai 2026. Aucune autre rémunération n'est payable dans le cadre de cet engagement. L'entente est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, Charbone se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. Charbone s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.Charbone.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Pour contacter Corporation Charbone :
|
Téléphone bureau: +1 450 678 7171
|
Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
Copyright (c) 2026 TheNewswire - All rights reserved.