CHARBONE annonce des ventes d'hydrogene en Ontario afin d'alimenter des generatrices a pile a combustible pour l'industrie du cinema

Brossard, Quebec, le 22 janvier 2026 TheNewswire - CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, est heureuse d'annoncer la vente d'hydrogène propre UHP en Ontario à un sous-traitant spécialisé desservant l'industrie du cinéma et de la production télévisuelle, afin de permettre l'exploitation de génératrices à hydrogène fonctionnant avec des piles à combustible sur les sites de tournage.
Hydrogène pour une production d'électricité propre sur les plateaux en Ontario
Charbone confirme avoir amorcé la fourniture d'hydrogène propre UHP en Ontario afin de soutenir le déploiement de systèmes de génératrices alimentées par piles à combustible, utilisés pour fournir de l'électricité aux plateaux de tournage ainsi qu'aux infrastructures mobiles associées.
Cette initiative représente une application commerciale concrète et hautement visible de l'hydrogène, démontrant une voie tangible vers la réduction des émissions, la diminution du bruit, ainsi que l'optimisation des opérations et de la logistique généralement associées aux génératrices traditionnelles fonctionnant au diesel dans l'industrie cinématographique.
La fourniture d'hydrogène sera supportée par les capacités de distribution et de livraison de Charbone, assurant un service sécuritaire et fiable afin de répondre aux besoins opérationnels des équipes de production, dont les échéanciers sont souvent très serrés.
Une étape stratégique vers l'adoption concrète de l'hydrogène
Cette première vente en Ontario dans le segment de l'alimentation électrique liée au cinéma reflète la stratégie plus large de Charbone visant à accélérer la commercialisation de l'hydrogène au-delà des usages industriels traditionnels, et vers des applications réelles d'énergie mobile et temporaire, où les piles à combustible offrent des avantages importants en termes de performance, de durabilité et de conditions d'exploitation.
Commentaire du chef de la direction
« L'hydrogène n'est plus seulement un concept : il devient une solution opérationnelle, » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de Charbone. « Nous sommes fiers de soutenir un sous-traitant spécialisé en Ontario qui permet l'exploitation de génératrices à piles à combustible pour l'industrie du cinéma. Il s'agit d'un excellent exemple de la valeur réelle que peut offrir dès aujourd'hui l'hydrogène propre UHP : une énergie silencieuse, fiable et à faibles émissions, exactement là où c'est nécessaire. »
Charbone ne divulgue pas le volume, la durée ou les modalités financières de cette entente commerciale afin de préserver sa position concurrentielle. Les revenus générés par les activités de production, de distribution et de services de la Société sont présentés sur une base consolidée dans ses états financiers trimestriels.
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, Charbone se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. Charbone s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.Charbone.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Pour contacter Corporation Charbone :
Téléphone bureau: +1 450 678 7171
Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
