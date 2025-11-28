BacTech Unveils New Web Site

Toronto, Canada TheNewswire - November 28, 2025 - BacTech Environmental Corporation (CSE: BAC,OTC:BCCEF, OTCQB: BCCEF, FSE: 0BT1) ("BacTech" or the "Company") is pleased to announce the launch of its completely redesigned corporate website at www.bactechgreen.com . A Spanish version of the press release follows the English.

The new site delivers a modern, streamlined experience and provides a clearer window into BacTech's mission: deploying proprietary bioleaching technology to responsibly process arsenic-rich mine concentrates and legacy tailings while generating economic value for local communities.

Key Features of the New Website

  • Clean, modern interface designed for easier navigation and stronger brand positioning.

  • Dedicated sections for each major project , including the Tenguel–Ponce Enríquez bioleach plant in Ecuador and the Zero-Waste critical-minerals recovery initiative in Sudbury, Canada.

  • Enhanced investor relations centre with simplified access to corporate filings, presentations, videos, and press releases.

  • Technology hub explaining BacTech's patented BacOx and Zero-Tailings platforms, including animations and easy-to-read technical summaries.

  • Community and ESG stories highlighting BacTech's local hiring commitments, environmental safeguards, and positive social impact in both Ecuador and Canada.

  • Spanish-language version coming shortly.

A New Platform for Growth

"Our business has evolved significantly over the past year, and it was time for our online presence to reflect that," said Ross Orr, President & CEO of BacTech Environmental . "This new website better tells the BacTech story—what we do, why we do it, and how our projects are setting new standards for sustainable mining and tailings remediation around the world."

The Company will continue to add new content and features in the coming months, including expanded project videos, technical white papers, and updates related to project financing and construction milestones.

About BacTech Environmental Corporation

BacTech Environmental Corporation is a leader in commercial bioleaching, using naturally occurring bacteria to recover valuable metals and stabilize harmful elements like arsenic. The Company is advancing a fully permitted 50-tonne-per-day bioleach facility in Tenguel–Ponce Enríquez, Ecuador, and developing its Zero-Tailings critical-minerals recovery technology in Sudbury, Canada. BacTech trades on the CSE as BAC , on the OTCQB as BCCEF , and on the Frankfurt Exchange as 0BT1 .

For more information, please visit www.bactechgreen.com .

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA


Toronto, Canadá – 26 de noviembre de 2025

BacTech Environmental Corporation (CSE: BAC,OTC:BCCEF, OTCQB: BCCEF, FSE: 0BT1) ("BacTech" o la "Compañía") se complace en anunciar el lanzamiento de su sitio web corporativo completamente rediseñado en www.bactechgreen.com .

El nuevo sitio ofrece una experiencia moderna y simplificada, y proporciona una visión más clara de la misión de BacTech: implementar su tecnología de biolixiviación patentada para procesar de manera responsable concentrados minerales y relaves con alto contenido de arsénico, generando a la vez valor económico para las comunidades locales.

Características principales del nuevo sitio web

  • Interfaz moderna y clara , diseñada para facilitar la navegación y fortalecer el posicionamiento de la marca.

  • Secciones dedicadas a cada proyecto principal , incluyendo la planta de biolixiviación Tenguel–Ponce Enríquez en Ecuador y la iniciativa Zero-Waste de recuperación de minerales críticos en Sudbury, Canadá.

  • Centro de relaciones con inversionistas mejorado , con acceso simplificado a documentos corporativos, presentaciones, videos y comunicados de prensa.

  • Centro tecnológico que explica las plataformas patentadas BacOx y Zero-Tailings de BacTech, con animaciones y resúmenes técnicos fáciles de entender.

  • Historias comunitarias y de ESG que destacan el compromiso de BacTech con la contratación local, la protección ambiental y el impacto social positivo tanto en Ecuador como en Canadá.

  • Acceso en español para atender mejor a los grupos de interés en América Latina.

Una nueva plataforma para el crecimiento

"Nuestro negocio ha evolucionado significativamente durante el último año, y era momento de que nuestra presencia en línea reflejara ese progreso", comentó Ross Orr, Presidente y CEO de BacTech Environmental. "Este nuevo sitio web cuenta mejor la historia de BacTech: qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo nuestros proyectos están estableciendo nuevos estándares para la minería sostenible y la remediación de relaves en todo el mundo".

La Compañía continuará incorporando nuevo contenido y funciones en los próximos meses, incluyendo videos ampliados de los proyectos, documentos técnicos y actualizaciones relacionadas con los hitos de financiamiento y construcción.

Sobre BacTech Environmental Corporation

BacTech Environmental Corporation es líder en biolixiviación comercial, utilizando bacterias naturalmente presentes para recuperar metales valiosos y estabilizar elementos nocivos como el arsénico. La Compañía está desarrollando una planta de biolixiviación de 50 toneladas por día completamente autorizada en Tenguel–Ponce Enríquez, Ecuador, y su tecnología Zero-Tailings para la recuperación de minerales críticos en Sudbury, Canadá.
BacTech cotiza en la CSE como BAC , en el OTCQB como BCCEF , y en la Bolsa de Frankfurt como 0BT1 .

Para más información, visite www.bactechgreen.com .

