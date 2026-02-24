BacTech Environmental to Attend PDAC 2026 in Toronto

(TheNewswire)
Toronto, Canada - February 24, 2026 TheNewswire - BacTech Environmental Corporation will be attending the Prospectors & Developers Association of Canada's ("PDAC") 2026 Convention, taking place at the Metro Toronto Convention Centre ("MTCC") from Sunday, March 1 through Wednesday, March 4, 2026. BacTech invites delegates to visit Booth #2751 to learn more about the Company's bioleaching and Zero-Tailings technologies.
Dr. Paul Miller, inventor of BacTech's Zero-Tailings patent application, will be present at the booth throughout the convention to discuss the technology and its application in critical minerals recovery and environmentally responsible mine waste management.
About BacTech Environmental Corporation
BacTech Environmental Corporation is a leader in commercial bioleaching, utilizing naturally occurring bacteria to recover valuable metals while stabilizing harmful elements such as arsenic. The Company is advancing a fully permitted 50-tonne-per-day bioleach facility in Tenguel–Ponce Enríquez, Ecuador, and is developing its proprietary Zero-Tailings critical minerals recovery technology in Sudbury, Canada.
BacTech trades on the Canadian Securities Exchange (CSE: BAC,OTC:BCCEF), the OTCQB (OTCQB: BCCEF), and the Frankfurt Stock Exchange (FSE: 0BT1).
For additional information, please visit: www.bactechgreen.com
About PDAC
The World's Premier Mineral Exploration & Mining Convention is the leading convention for people, governments, companies and organizations connected to mineral exploration. In addition to meeting more than 1,100 exhibitors, 2,500 investors and 26,000 attendees in person in 2024, participants could also attend programming, courses and networking events.
The annual convention is held in Toronto, Canada. It has grown in size, stature and influence since it began in 1932 and today is the event of choice for the world's mineral industry.
______________________________________________________________________________
Toronto, Canadá
24 de febrero de 2026
BacTech Environmental participará en PDAC 2026 en Toronto
BacTech Environmental Corporation participará en la Convención 2026 de la Prospectors & Developers Association of Canada ("PDAC"), que se llevará a cabo en el Metro Toronto Convention Centre ("MTCC") del domingo 1 al miércoles 4 de marzo de 2026. BacTech invita a los asistentes a visitar el Stand #2751 para conocer más acerca de las tecnologías de biolixiviación y Zero-Tailings de la Compañía.
El Dr. Paul Miller, inventor de la solicitud de patente Zero-Tailings de BacTech, estará presente en el stand durante toda la convención para conversar sobre esta tecnología y su aplicación en la recuperación de minerales críticos y en la gestión ambientalmente responsable de residuos mineros.
Acerca de BacTech Environmental Corporation
BacTech Environmental Corporation es líder en biolixiviación comercial, utilizando bacterias naturales para recuperar metales valiosos mientras estabiliza elementos perjudiciales como el arsénico. La Compañía avanza en el desarrollo de una planta de biolixiviación totalmente autorizada con capacidad de 50 toneladas por día en Tenguel–Ponce Enríquez, Ecuador, y continúa desarrollando su tecnología propietaria Zero-Tailings para la recuperación de minerales críticos en Sudbury, Canadá.
BacTech cotiza en la Canadian Securities Exchange (CSE: BAC), en OTCQB (OTCQB: BCCEF) y en la Bolsa de Frankfurt (FSE: 0BT1).
Para más información, visite: www.bactechgreen.com
La Convención Líder Mundial en Exploración Mineral y Minería es el principal punto de encuentro para personas, gobiernos, empresas y organizaciones vinculadas a la exploración minera. Además de reunir presencialmente a más de 1,100 expositores, 2,500 inversionistas y 26,000 asistentes en 2024, los participantes también pueden asistir a conferencias, cursos especializados y eventos de networking.
La convención anual se celebra en Toronto, Canadá. Desde su inicio en 1932, ha crecido en tamaño, prestigio e influencia, convirtiéndose en el evento de referencia para la industria minera mundial.
Copyright (c) 2026 TheNewswire - All rights reserved.