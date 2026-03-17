Verde Expands Minas Americas Magnet-Rich Ionic Clay Discovery Beyond 3.5 km²; MAV_AD_0028 Returns 10 m at 0.84% TREO

Verde AgriTech Ltd. (TSX: NPK,OTC:VNPKF | OTCQX: VNPKF) ("Verde" or the "Company") is pleased to announce additional assay results from 17 auger holes at its Minas Americas Global Alliance rare earths project ("Minas Americas" or the "Project") in Minas Gerais, Brazil. The new results extend the same discovery model Verde has been building since October: shallow ionic-clay mineralization carrying an NdPr-led magnet basket with meaningful DyTb support, now confirmed in additional multi-metre zones as the drill-confirmed footprint expands beyond 3.5 km².

"From the first surface results through ionic-adsorption confirmation and the PT-34 breakthrough, Minas Americas has been telling one coherent discovery story," said Cristiano Veloso, Founder and CEO of Verde. "This batch strengthens that same story in the ways that matter most: a stronger flagship interval in MAV_AD_0028, a second 5 m proof interval in MAV_AD_0035, additional corroboration in MAV_AD_0042 and MAV_AD_0044, and open-ended continuity in MAV_AD_0029. We are seeing shallow thickness, repeatable internal enrichment, strong NdPr and meaningful Dy/Tb inside a growing footprint - exactly the combination we want as we advance toward a 3D model, representative metallurgical composites and, ultimately, a maiden resource."

At this stage, the key variables are clear: shallow position, repeatable multi-metre enrichment, magnet-basket quality and growing scale. This release advances all four without changing the geological model that Verde has been reporting since the Project was first disclosed.

Highlights

  • Flagship interval: MAV_AD_0028 returned 10 m from surface (0-10 m) averaging 8,439 ppm TREO (0.84% TREO) and 1,965 ppm MREO, including 5 m (3-8 m) averaging 11,032 ppm TREO (1.10% TREO) and 2,717 ppm MREO, with 2,634 ppm NdPr oxides, approximately 66.8 ppm Dy₂O₃ and approximately 15.8 ppm Tb₄O₇.
  • Second proof interval plus corroboration: MAV_AD_0035 returned 5 m (6-11 m) averaging 8,273 ppm TREO and 2,013 ppm MREO; MAV_AD_0044 added 8 m (8-16 m) averaging 6,172 ppm TREO, including 5 m (11-16 m) averaging 6,724 ppm TREO; and MAV_AD_0042 returned 2 m (11-13 m) averaging 8,404 ppm TREO and 2,117 ppm MREO.
  • Open-ended continuity: MAV_AD_0029 returned 16 m from surface (0-16 m) averaging 2,869 ppm TREO and 541 ppm MREO, including 8 m (8-16 m) averaging 4,650 ppm TREO and 923 ppm MREO, and ended in mineralization.
  • Repeatability is strengthening: five of the 17 newly reported holes contain continuous runs of at least 0.40% TREO over 3 m or more, and three of those contain continuous runs of at least 0.60% TREO over 3 m or more.
  • Magnet-basket quality remains a defining strength: in the strongest new multi-metre intervals, MREO accounts for roughly 22%-25% of TREO, while Y₂O₃ exceeds 100 ppm over approximately 26 m across five of the 17 new holes.
  • Scale continues to grow: the drill-confirmed footprint now exceeds 3.5 km² within a mapped and surface-sampled geological unit exceeding 15 km², and drilling is ongoing across eight additional targets.

Table 1: Selected Magnet-Basket and Continuity Intervals

Hole ID Interval
(m)		 Length
(m)		 TREO
(ppm)		 MREO
(ppm)		 NdPr
Oxides
(ppm)		 Dy₂O₃
(ppm)		 Tb₄O₇
(ppm)		    
MAV_AD_0028 0–10 10 8,439 1,965 1,904 49.4 11.4    
Including 3–8 5 11,032 2,717 2,634 66.8 15.8    
MAV_AD_0035 6–11 5 8,273 2,013 1,950 50.8 11.4    
MAV_AD_0044 8–16 8 6,172 1,176 1,137 31.6 7.0    
Including 11–16 5 6,724 1,450 1,402 39.4 8.8    
MAV_AD_0042 11–13 2 8,404 2,117 2,048 55.5 12.5    
MAV_AD_0029 0–16 16 2,869 541 519 18.1 3.8    
Including 8–16 8 4,650 923 886 31.4 6.5    


Why This Batch Matters

The geological model at Minas Americas is not changing; it is strengthening. The same signature already established at surface and in earlier PT-34 drilling - shallow position, an NdPr-rich magnet basket, persistent Dy/Tb and laterally continuous clay mineralization - is now repeating across a larger footprint.

What matters most in this batch is not one more isolated assay. It is that the Project now has a stronger flagship interval, a second 5 m proof interval, additional corroboration in separate holes and local continuity beyond current end-of-hole. That combination makes the discovery more defensible technically and more meaningful economically.

In the best new multi-metre intervals, magnet rare earth oxides account for roughly 22%-25% of TREO. NdPr remains the core of the basket, while Dy/Tb strengthen within the higher-grade windows. Together, grade, thickness, basket quality and continuity are all moving in the same direction.

Figure 1: Drill hole plan map showing distribution of high-grade intercepts in the resource potential area.


Dy/Tb Context: High-Coercivity Magnet Metals Continue to Stand Out

In the 5 m enrichment interval in MAV_AD_0028 (3-8 m), Dy₂O₃ averages approximately 66.8 ppm and Tb₄O₇ approximately 15.8 ppm, for a combined approximately 82 ppm Dy₂O₃ + Tb₄O₇ alongside 2,634 ppm NdPr oxides. Figure 2 places that interval in context against selected published Brazilian ionic clay projects. The comparison is provided for context only; drill intercepts are not directly comparable to resource averages because of differences in sampling, compositing, cut-off grades, domaining and reporting frameworks, and Verde has not independently verified those public disclosures.

Figure 2: Dy₂O₃ + Tb₄O₇ (ppm) comparison - MAV_AD_0028 (5 m enrichment interval) vs selected published Brazilian ionic clay projects (resource context).

Dy₂O₃ + Tb₄O₇ (ppm) comparison - MAV_AD_0028 (5 m enrichment interval) vs selected published Brazilian ionic clay projects (resource context).

TECHNICAL COMMENTARY

What the New Holes Are Showing

In ionic adsorption clay systems, the important technical question is whether the better magnet-basket chemistry strengthens within the same shallow domains that carry the best NdPr values. The new drilling continues to answer that question positively.

MAV_AD_0028 provides the clearest near-surface enrichment profile in this batch, and MAV_AD_0035 confirms a second 5 m zone of the same style. MAV_AD_0042 and MAV_AD_0044 add corroboration elsewhere in the system, while MAV_AD_0029 shows that mineralization remains open locally at depth.

The higher-grade internal zones are metres thick and nested within broader shallow mineralized profiles rather than appearing as narrow isolated spikes. That geometry is supportive of both 3D modelling and the selection of representative composites for metallurgical testing.

Taken together, the new holes suggest the Project is evolving the right way technically: not by changing the discovery model, but by repeating it.

Yttrium: Strategic Heavy-REE Support Repeats in the New Data

Yttrium ("Y") is not included in MREO and should not be confused with the Project's core magnet basket. In ionic adsorption clay systems, however, it remains relevant as broader heavy-REE support and as potential future optionality, subject to metallurgical behavior.

Across the 17 new holes, Y₂O₃ exceeds 100 ppm over approximately 26 m across five holes - MAV_AD_0028, MAV_AD_0029, MAV_AD_0035, MAV_AD_0042 and MAV_AD_0044. In the flagship hole MAV_AD_0028, the 5 m enrichment interval (3-8 m) averages approximately 196 ppm Y₂O₃, with Y₂O₃ remaining above 100 ppm from surface to 9 m.

The same pattern repeats in MAV_AD_0035, MAV_AD_0042 and MAV_AD_0044, showing that the strongest magnet-basket zones are also carrying broader heavy-REE support.

Previously reported hole MAV_AD_0002 remains the high-water mark at 606 ppm Y₂O₃ over 9.0-10.0 m, alongside Dy₂O₃ 86 ppm and Tb₄O₇ 17 ppm. Taken together, the old and new data suggest yttrium is part of the Project's broader heavy-REE profile, while any future contribution to product value will depend on metallurgical behavior.

Scale and Next Steps

PT-34 remains the Project's initial drilling anchor, with significant intercepts spanning approximately 1.7 km based on the maximum collar-to-collar distance among holes returning continuous mineralization of at least 0.40% TREO over at least 3 m. The current batch extends that same signature beyond the original anchor area.

Across Minas Americas, the drill-confirmed footprint now exceeds 3.5 km² within a mapped and surface-sampled geological unit exceeding 15 km². Drilling remains underway across eight additional targets, suggesting the area drilled to date may still represent only a portion of the broader system.

Next work will focus on integrating the new results into the 3D geological model, selecting representative composite intervals for metallurgical testing, and continuing step-out drilling across additional targets.

TECHNICAL NOTES

  • Intervals are downhole lengths. Drillholes are vertical; based on the current geological model of a gently undulating mineralized horizon, downhole lengths are interpreted to represent approximate true thickness.
  • Selected composite intervals shown in Table 1 are length-weighted composites of contiguous assayed intervals chosen to illustrate either higher-grade magnet-basket zones or longer continuity intervals. Assay grades are reported as head grades in parts per million (ppm). 10,000 ppm = 1.0%. Rounding may result in minor differences.
  • This news release reports exploration results which are preliminary in nature and do not constitute an estimate of mineral resources or mineral reserves.
    • Total Rare Earth Oxides (TREO) refers to the sum of the oxides of rare earth elements.
    • Magnetic Rare Earth Oxides (MREO) refers to the sum of the oxides of the primary magnet rare earth elements: Pr₆O₁₁ + Nd₂O₃ + Tb₄O₇ + Dy₂O₃.
    • NdPr oxides refer to the sum of neodymium oxide (Nd₂O₃) and praseodymium oxide (Pr₆O₁₁).

QUALIFIED PERSON

The scientific and technical information contained in this news release has been reviewed and approved by Leonardo Deringer Fraga, P.Geo, Vice President of Exploration, who is a Qualified Person as defined by NI 43 101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. EGBC License No. 61611.

QA/QC

Analyses were performed by SGS Geosol (Vespasiano, Brazil) using lithium-borate fusion with ICP-MS/OES (IMS95A/ICP95A method). The Company's quality assurance and quality control (QA/QC) program includes the regular insertion of blanks, certified reference materials, and duplicates into the sample stream. Analytical results are reviewed for accuracy and precision prior to disclosure.

ABOUT VERDE AGRITECH

Verde AgriTech is a specialty multi-nutrient potassium fertilizer innovator and producer, dedicated to advancing sustainable agriculture through the development and commercialization of low-carbon fertilizer products. The Company is leveraging its long-established operational platform in Minas Gerais, Brazil—including people, infrastructure, laboratory capability, and permitting experience—to advance both its core fertilizer business and the exploration of critical minerals opportunities within its long-held mineral rights.

FORWARD‑LOOKING STATEMENTS

This news release contains "forward-looking information" and "forward-looking statements" within the meaning of applicable securities laws. Forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding the Company's exploration programs, the potential scale and continuity of mineralization, the advancement of metallurgical testwork, the development of a 3D geological model, and the timing and outcome of future exploration, technical studies, and resource estimation. Forward-looking statements are based on management's current expectations and assumptions, including assumptions regarding the continuation of exploration activities, the availability of capital, the reliability of sampling and analytical procedures, and the timely receipt of assay results, and are subject to a number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially. These risks and uncertainties include, among others, risks related to exploration results, geological complexity, sampling and analytical variability, metallurgical performance, commodity prices, access to capital, regulatory approvals, and other factors described in Verde's public disclosure documents. Readers are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements. Verde does not undertake to update any forward-looking statement except as required by law.

For additional information please contact:

Cristiano Veloso, Chief Executive Officer and Founder

Tel: +55 (31) 3245 0205; Email: investor@verde.ag

www.verde.ag | www.investor.verde.ag

APPENDIX

Results Minas Americas Global Alliance Project — Drill Hole Collar Information and Full Assay Results

Notes: Assays are reported as head grades in parts per million ("ppm"). MREO includes Nd, Pr, Dy and Tb oxides. TREO includes all rare earth oxides. All holes are vertical (90°). Based on current interpretation of a gently undulating mineralized horizon, the reported intervals are interpreted to represent approximate true thickness. Coordinates are reported in SIRGAS 2000 / UTM Zone 23S.

Table 2: Drill hole collar information (PT-34 auger drilling reported to date)

Hole ID Easting (UTM) Northing (UTM) Elevation m Depth EOH m Status
MAV_AD_0001 384,454 7,841,206 1044.00 8.70 CONCLUDED
MAV_AD_0002 384,282 7,841,027 1149.00 14.20 CONCLUDED
MAV_AD_0003 384,092 7,840,847 1172.00 12.20 CONCLUDED
MAV_AD_0004 383,855 7,840,627 1195.00 7.00 CONCLUDED
MAV_AD_0005 383,909 7,840,741 1181.00 15.00 CONCLUDED
MAV_AD_0006 383,736 7,840,835 1192.00 11.00 CONCLUDED
MAV_AD_0007 383,611 7,840,764 1193.00 10.40 CONCLUDED
MAV_AD_0008 383,505 7,840,694 1182.00 11.00 CONCLUDED
MAV_AD_0009 383,356 7,840,530 1162.00 9.00 CONCLUDED
MAV_AD_0010 383,207 7,840,421 1142.00 9.00 CONCLUDED
MAV_AD_0011 383,911 7,840,309 1133.00 7.00 CONCLUDED
MAV_AD_0012 383,362 7,840,528 1164.29 14.00 CONCLUDED
MAV_AD_0013 383,429 7,840,463 1163.00 10.00 CONCLUDED
MAV_AD_0014 383,168 7,841,831 1167.00 6.00 CONCLUDED
MAV_AD_0015 382,960 7,841,892 1148.00 7.00 CONCLUDED
MAV_AD_0016 383,140 7,841,980 1164.00 12.00 CONCLUDED
MAV_AD_0017 383,366 7,842,092 1130.00 12.00 CONCLUDED
MAV_AD_0018 383,269 7,842,292 1064.00 8.00 CONCLUDED
MAV_AD_0019 384,249 7,840,233 1166.00 8.00 CONCLUDED
MAV_AD_0020 384,375 7,840,328 1149.00 12.00 CONCLUDED
MAV_AD_0021 384,527 7,840,102 1187.00 14.00 CONCLUDED
MAV_AD_0022 383,559 7,839,941 1179.00 12.00 CONCLUDED
MAV_AD_0023 383,445 7,839,886 1174.66 6.00 CONCLUDED
MAV_AD_0024 383,062 7,841,600 1149.00 10.00 CONCLUDED
MAV_AD_0025 383,141 7,841,509 1144.00 8.00 CONCLUDED
MAV_AD_0026 383,068 7,841,948 1169.00 6.00 CONCLUDED
MAV_AD_0027 383,245 7,842,037 1139.00 15.50 CONCLUDED
MAV_AD_0028 383,563 7,842,056 1135.00 10.00 CONCLUDED
MAV_AD_0029 383,599 7,841,893 1158.00 16.00 CONCLUDED
MAV_AD_0030 383,027 7,839,932 1164.00 12.50 CONCLUDED
MAV_AD_0031 383,855 7,840,068 1190.00 11.00 CONCLUDED
MAV_AD_0032 383,386 7,839,837 1175.00 11.00 CONCLUDED
MAV_AD_0033 383,348 7,841,789 1175.00 12.80 CONCLUDED
MAV_AD_0034 382,991 7,841,735 1150.00 12.00 CONCLUDED
MAV_AD_0035 383,059 7,842,157 1150.00 11.00 CONCLUDED
MAV_AD_0036 383,280 7,841,676 1169.00 13.00 CONCLUDED
MAV_AD_0037 383,244 7,839,724 1173.00 11.00 CONCLUDED
MAV_AD_0038 383,144 7,840,123 1145.00 11.00 CONCLUDED
MAV_AD_0039 384,655 7,840,061 1183.00 11.00 CONCLUDED
MAV_AD_0040 384,673 7,840,127 1173.00 7.50 CONCLUDED
MAV_AD_0041 383,512 7,840,017 1176.00 11.00 CONCLUDED
MAV_AD_0042 383,424 7,840,122 1164.00 13.00 CONCLUDED
MAV_AD_0043 383,250 7,840,019 1156.00 9.00 CONCLUDED
MAV_AD_0044 383,234 7,839,886 1164.00 16.00 CONCLUDED
 

*EOH = end of hole.

Table 3: Full drilling results for PT-34 auger holes (all assayed intervals)

Hole ID From
(m) 		To
(m) 		Length
(m) 		CeO2
(ppm) 		Dy2O3
(ppm) 		Er2O3
(ppm) 		Eu2O3
(ppm) 		Gd2O3
(ppm) 		Ho2O3
(ppm) 		La2O3
(ppm) 		Lu2O3
(ppm) 		Nd2O3
(ppm) 		Pr6O11
(ppm) 		Sm2O3
(ppm) 		Tb4O7
(ppm) 		Tm2O3
(ppm) 		Y2O3
(ppm) 		Yb2O3
(ppm) 		TREO
(ppm) 		MREO
(ppm) 		NdPr
(%TREO)
MAV_AD_0001 0.0 1.0 1.0 2968 34 9 33 77 4 1331 1 1039 299 139 8 1 104 5 6052 1380 22 %
MAV_AD_0001 1.0 2.0 1.0 3857 49 13 51 117 6 2042 1 1617 490 210 12 1 152 6 8623 2168 24 %
MAV_AD_0001 2.0 3.0 1.0 3132 44 13 42 101 6 1663 1 1299 394 172 10 1 170 7 7054 1747 24 %
MAV_AD_0001 3.0 4.0 1.0 2730 40 11 37 90 6 1326 1 1098 311 151 9 1 140 6 5957 1458 24 %
MAV_AD_0001 4.0 5.0 1.0 2580 31 8 32 73 4 1191 0 977 281 131 7 1 93 4 5411 1296 23 %
MAV_AD_0001 5.0 6.0 1.0 2455 29 7 30 69 4 1151 0 912 265 124 7 1 85 3 5143 1213 23 %
MAV_AD_0001 6.0 7.0 1.0 2341 30 9 29 70 4 1086 1 872 250 119 7 1 108 4 4932 1159 23 %
MAV_AD_0001 7.0 8.0 1.0 2347 29 8 28 66 4 1108 0 873 250 117 7 1 96 4 4938 1159 23 %
MAV_AD_0001 8.0 8.7 0.7 1828 23 6 22 52 3 880 0 690 199 92 5 1 75 3 3880 917 23 %
MAV_AD_0002 0.0 1.0 1.0 3484 43 12 44 103 6 1748 1 1381 417 184 10 1 129 6 7568 1851 24 %
MAV_AD_0002 1.0 2.0 1.0 3102 52 14 47 115 7 1751 1 1356 406 187 12 1 158 7 7217 1826 24 %
MAV_AD_0002 2.0 3.0 1.0 3181 58 15 52 130 8 1854 1 1491 446 209 13 2 173 8 7640 2008 25 %
MAV_AD_0002 3.0 4.0 1.0 2740 35 10 36 83 4 1351 1 1109 325 148 8 1 113 5 5970 1477 24 %
MAV_AD_0002 4.0 5.0 1.0 3055 39 11 39 91 5 1484 1 1210 353 164 9 1 131 6 6599 1611 24 %
MAV_AD_0002 5.0 6.0 1.0 3334 42 12 42 96 6 1642 1 1293 394 172 10 1 146 6 7197 1739 23 %
MAV_AD_0002 6.0 7.0 1.0 3716 43 12 44 101 6 1767 1 1403 430 184 10 1 145 6 7869 1886 23 %
MAV_AD_0002 7.0 8.0 1.0 4523 47 11 53 116 6 2128 1 1742 522 221 11 1 135 5 9520 2321 24 %
MAV_AD_0002 8.0 9.0 1.0 4241 59 17 58 136 8 2047 1 1720 513 234 14 2 204 9 9262 2305 24 %
MAV_AD_0002 9.0 10.0 1.0 3219 86 40 50 147 16 1546 4 1319 364 188 17 5 606 27 7632 1787 22 %
MAV_AD_0002 10.0 11.0 1.0 3105 54 23 42 110 9 1503 2 1229 361 167 11 3 353 14 6987 1656 23 %
MAV_AD_0002 11.0 12.0 1.0 2916 37 11 36 85 5 1367 1 1100 321 149 8 1 141 6 6183 1467 23 %
MAV_AD_0002 12.0 13.0 1.0 1712 21 6 20 49 3 817 0 637 183 85 5 1 78 3 3621 847 23 %
MAV_AD_0002 13.0 14.2 1.2 1308 16 4 16 36 2 625 0 484 141 65 4 0 53 3 2757 644 23 %
MAV_AD_0003 0.0 1.0 1.0 221 3 2 1 4 1 86 0 46 14 7 1 0 20 2 410 64 15 %
MAV_AD_0003 1.0 2.0 1.0 134 3 2 1 3 1 74 0 24 9 3 0 0 21 3 279 37 12 %
MAV_AD_0003 2.0 3.0 1.0 163 5 3 1 5 1 87 1 43 14 6 1 1 28 4 361 62 16 %
MAV_AD_0003 3.0 4.0 1.0 200 3 2 1 3 0 93 0 38 13 5 0 0 16 2 377 54 13 %
MAV_AD_0003 4.0 5.0 1.0 443 4 2 2 6 1 235 0 75 26 9 1 0 22 2 829 106 12 %
MAV_AD_0003 5.0 6.0 1.0 638 7 3 5 12 1 304 0 164 52 22 1 0 26 3 1239 225 17 %
MAV_AD_0003 6.0 7.0 1.0 1898 23 11 15 37 4 903 1 439 136 64 5 1 93 11 3640 603 16 %
MAV_AD_0003 7.0 8.0 1.0 2108 21 11 11 30 4 582 1 295 92 43 4 2 101 10 3314 411 12 %
MAV_AD_0003 8.0 9.0 1.0 2588 18 6 14 33 3 555 1 400 120 58 4 1 62 5 3865 541 13 %
MAV_AD_0003 9.0 10.0 1.0 3498 36 10 34 78 5 1214 1 1043 303 152 8 1 105 6 6494 1390 21 %
MAV_AD_0003 10.0 11.0 1.0 2381 41 14 32 82 6 1247 1 912 263 131 9 1 147 9 5276 1225 22 %
MAV_AD_0003 11.0 12.2 1.2 2132 42 14 30 80 6 1035 1 811 227 121 9 2 150 10 4671 1089 22 %
MAV_AD_0004 0.0 1.0 1.0 260 7 4 2 7 1 112 1 78 24 11 1 1 38 5 551 109 18 %
MAV_AD_0004 1.0 2.0 1.0 324 7 4 2 7 1 108 1 73 22 10 1 1 40 5 606 104 16 %
MAV_AD_0004 2.0 3.0 1.0 355 7 4 3 8 1 174 1 127 38 17 1 1 37 4 778 173 21 %
MAV_AD_0004 3.0 4.0 1.0 255 6 4 1 5 1 63 1 40 12 6 1 1 41 5 444 60 12 %
MAV_AD_0004 4.0 5.0 1.0 236 6 4 1 5 1 65 1 42 13 6 1 1 40 5 429 63 13 %
MAV_AD_0004 5.0 6.0 1.0 251 7 4 2 7 1 92 1 63 19 9 1 1 41 5 503 90 16 %
MAV_AD_0004 6.0 7.0 1.0 218 6 4 2 6 1 97 1 63 19 9 1 1 38 4 469 89 17 %
MAV_AD_0005 0.0 1.0 1.0 383 7 4 4 9 1 201 1 151 44 19 1 1 37 4 867 204 23 %
MAV_AD_0005 1.0 2.0 1.0 340 6 4 3 8 1 193 1 143 43 18 1 1 33 4 800 194 23 %
MAV_AD_0005 2.0 3.0 1.0 330 6 4 3 8 1 207 1 152 45 19 1 1 31 4 813 205 24 %
MAV_AD_0005 3.0 4.0 1.0 329 6 3 3 7 1 209 1 151 46 18 1 1 31 4 811 203 24 %
MAV_AD_0005 4.0 5.0 1.0 295 5 3 3 7 1 196 1 138 43 16 1 1 28 4 740 186 24 %
MAV_AD_0005 5.0 6.0 1.0 253 4 3 3 6 1 171 1 119 36 14 1 0 23 3 638 160 24 %
MAV_AD_0005 6.0 7.0 1.0 257 4 2 2 5 1 154 0 99 32 11 1 0 20 3 591 135 22 %
MAV_AD_0005 7.0 8.0 1.0 175 3 2 1 3 1 100 0 60 20 7 0 0 14 2 388 83 21 %
MAV_AD_0005 8.0 9.0 1.0 156 3 2 1 3 1 90 0 54 17 6 0 0 15 2 350 74 20 %
MAV_AD_0005 9.0 10.0 1.0 183 3 2 1 3 1 101 0 57 19 6 0 0 15 2 392 79 19 %
MAV_AD_0005 10.0 11.0 1.0 258 3 2 2 4 1 140 0 70 24 8 1 0 16 2 530 98 18 %
MAV_AD_0005 11.0 12.0 1.0 301 3 2 1 4 1 165 0 66 24 7 0 0 14 2 590 93 15 %
MAV_AD_0005 12.0 13.0 1.0 329 4 2 2 5 1 200 0 67 25 8 1 0 21 2 667 96 14 %
MAV_AD_0005 13.0 14.0 1.0 304 4 3 1 4 1 174 0 47 18 5 1 0 21 3 586 69 11 %
MAV_AD_0005 14.0 15.0 1.0 325 5 3 1 5 1 186 1 50 19 6 1 1 25 4 631 74 11 %
MAV_AD_0006 0.0 1.0 1.0 279 6 4 2 6 1 93 1 65 20 9 1 1 37 4 529 91 16 %
MAV_AD_0006 1.0 2.0 1.0 291 6 4 2 6 1 96 1 66 20 9 1 1 37 4 545 93 16 %
MAV_AD_0006 2.0 3.0 1.0 280 6 4 2 6 1 91 1 61 19 9 1 1 37 4 522 87 15 %
MAV_AD_0006 3.0 4.0 1.0 352 7 4 2 6 1 101 1 67 21 9 1 1 39 5 617 95 14 %
MAV_AD_0006 4.0 5.0 1.0 356 6 4 2 6 1 107 1 74 22 10 1 1 36 5 633 104 15 %
MAV_AD_0006 5.0 6.0 1.0 363 7 4 3 8 1 141 1 96 30 13 1 1 37 4 708 133 18 %
MAV_AD_0006 6.0 7.0 1.0 372 7 4 3 9 1 162 1 116 35 16 1 1 36 4 767 159 20 %
MAV_AD_0006 7.0 8.0 1.0 413 7 4 4 10 1 194 1 141 43 19 1 1 37 4 880 192 21 %
MAV_AD_0006 8.0 9.0 1.0 431 8 4 4 11 1 210 1 158 47 22 1 1 37 4 940 214 22 %
MAV_AD_0006 9.0 10.0 1.0 427 8 4 4 11 1 214 1 166 49 23 1 1 37 4 953 225 23 %
MAV_AD_0006 10.0 11.0 1.0 410 7 4 4 10 1 203 1 159 47 22 1 1 36 4 910 214 23 %
MAV_AD_0007 0.0 1.0 1.0 298 6 4 2 6 1 103 1 71 22 10 1 1 37 5 568 100 16 %
MAV_AD_0007 1.0 2.0 1.0 536 7 4 3 8 1 194 1 107 36 14 1 1 36 4 952 151 15 %
MAV_AD_0007 2.0 3.0 1.0 326 7 5 2 7 1 104 1 68 21 10 1 1 41 5 597 96 15 %
MAV_AD_0007 3.0 4.0 1.0 338 6 4 2 6 1 99 1 67 21 9 1 1 37 5 598 95 15 %
MAV_AD_0007 4.0 5.0 1.0 333 6 4 2 7 1 119 1 83 25 12 1 1 37 4 636 116 17 %
MAV_AD_0007 5.0 6.0 1.0 351 7 4 2 8 1 140 1 96 29 12 1 1 38 5 696 133 18 %
MAV_AD_0007 6.0 7.0 1.0 341 7 4 3 8 1 147 1 103 32 14 1 1 38 4 704 143 19 %
MAV_AD_0007 7.0 8.0 1.0 335 6 4 3 8 1 156 1 110 33 15 1 1 36 4 714 150 20 %
MAV_AD_0007 8.0 9.0 1.0 353 7 4 3 9 1 171 1 124 37 16 1 1 36 4 768 169 21 %
MAV_AD_0007 9.0 10.4 1.4 358 7 4 3 9 1 178 1 130 39 18 1 1 35 4 789 177 21 %
MAV_AD_0008 0.0 1.0 1.0 310 6 4 2 7 1 122 1 86 26 12 1 1 34 4 616 119 18 %
MAV_AD_0008 1.0 2.0 1.0 286 6 4 2 6 1 114 1 80 24 11 1 1 35 4 577 111 18 %
MAV_AD_0008 2.0 3.0 1.0 334 6 4 2 7 1 119 1 82 25 12 1 1 37 4 637 115 17 %
MAV_AD_0008 3.0 4.0 1.0 371 6 4 3 7 1 133 1 93 28 13 1 1 38 5 704 129 17 %
MAV_AD_0008 4.0 5.0 1.0 376 7 4 3 8 1 153 1 106 32 14 1 1 37 5 749 146 18 %
MAV_AD_0008 5.0 6.0 1.0 378 6 4 3 8 1 165 1 120 36 16 1 1 35 4 780 163 20 %
MAV_AD_0008 6.0 7.0 1.0 356 6 4 3 8 1 169 1 123 37 17 1 1 32 4 762 168 21 %
MAV_AD_0008 7.0 8.0 1.0 189 3 2 2 4 1 106 0 75 23 10 1 0 15 2 432 101 23 %
MAV_AD_0008 8.0 9.0 1.0 213 3 2 2 5 1 112 0 77 24 10 1 0 16 2 468 105 22 %
MAV_AD_0008 9.0 10.0 1.0 256 3 2 2 5 1 128 0 80 26 10 1 0 18 2 534 110 20 %
MAV_AD_0008 10.0 11.0 1.0 289 4 2 2 5 1 140 0 88 28 10 1 0 18 2 591 120 20 %
MAV_AD_0009 0.0 1.0 1.0 736 7 3 3 10 1 192 1 109 35 15 1 1 34 4 1151 152 13 %
MAV_AD_0009 1.0 2.0 1.0 1089 8 4 4 11 1 255 1 136 46 18 1 1 37 4 1617 191 11 %
MAV_AD_0009 2.0 3.0 1.0 961 8 4 4 11 1 263 1 137 46 19 1 1 37 4 1497 192 12 %
MAV_AD_0009 3.0 4.0 1.0 550 6 3 3 8 1 195 0 96 31 13 1 0 29 3 940 135 14 %
MAV_AD_0009 4.0 5.0 1.0 577 6 3 3 8 1 206 0 98 33 13 1 0 30 3 984 138 13 %
MAV_AD_0009 5.0 6.0 1.0 566 6 3 3 8 1 204 0 100 34 13 1 0 31 3 975 141 14 %
MAV_AD_0009 6.0 7.0 1.0 753 6 3 3 8 1 214 1 111 37 14 1 1 33 4 1190 155 12 %
MAV_AD_0009 7.0 8.0 1.0 747 6 3 3 8 1 212 0 108 36 14 1 0 30 3 1172 151 12 %
MAV_AD_0009 8.0 9.0 1.0 658 7 4 3 8 1 193 1 100 33 13 1 1 34 4 1060 141 13 %
MAV_AD_0010 0.0 1.0 1.0 321 6 4 2 7 1 129 1 76 24 11 1 1 36 4 623 108 16 %
MAV_AD_0010 1.0 2.0 1.0 654 7 4 3 8 1 180 1 95 32 12 1 1 39 4 1042 134 12 %
MAV_AD_0010 2.0 3.0 1.0 1057 8 4 3 9 1 243 1 121 42 15 1 1 38 4 1548 171 11 %
MAV_AD_0010 3.0 4.0 1.0 617 7 3 4 11 1 265 0 142 46 18 1 0 35 3 1156 197 16 %
MAV_AD_0010 4.0 5.0 1.0 578 8 4 4 10 1 252 1 151 48 19 1 1 40 4 1123 208 18 %
MAV_AD_0010 5.0 6.0 1.0 429 8 5 3 8 2 183 1 124 39 15 1 1 44 5 868 172 19 %
MAV_AD_0010 6.0 7.0 1.0 358 7 5 3 7 1 156 1 112 33 14 1 1 42 5 745 154 20 %
MAV_AD_0010 7.0 8.0 1.0 349 7 4 3 8 1 151 1 119 35 15 1 1 41 5 741 163 21 %
MAV_AD_0010 8.0 9.0 1.0 301 8 5 3 8 2 142 1 115 33 15 1 1 47 5 686 156 21 %
MAV_AD_0011 0.0 1.0 1.0 193 6 4 1 5 1 67 1 43 13 7 1 1 40 5 389 63 14 %
MAV_AD_0011 1.0 2.0 1.0 193 7 4 1 5 1 67 1 42 13 7 1 1 43 5 391 62 14 %
MAV_AD_0011 2.0 3.0 1.0 222 7 5 1 5 1 63 1 39 12 6 1 1 44 5 412 58 12 %
MAV_AD_0011 3.0 4.0 1.0 244 7 4 1 5 1 66 1 41 13 6 1 1 41 5 436 61 12 %
MAV_AD_0011 4.0 5.0 1.0 205 6 4 1 5 1 64 1 40 12 6 1 1 38 4 389 59 14 %
MAV_AD_0011 5.0 6.0 1.0 200 6 4 1 5 1 72 1 46 14 7 1 1 37 4 400 67 15 %
MAV_AD_0011 6.0 7.0 1.0 193 6 4 2 5 1 80 1 52 16 8 1 1 36 4 409 75 17 %
MAV_AD_0012 0.0 1.0 1.0 432 7 4 2 7 1 140 1 69 23 9 1 1 36 4 736 99 12 %
MAV_AD_0012 1.0 2.0 1.0 505 7 4 3 8 1 167 1 82 27 12 1 1 35 4 858 118 13 %
MAV_AD_0012 2.0 3.0 1.0 562 7 4 3 8 1 183 1 88 29 12 1 1 40 4 946 126 12 %
MAV_AD_0012 3.0 4.0 1.0 920 11 5 7 17 2 355 1 199 64 26 2 1 48 5 1662 276 16 %
MAV_AD_0012 4.0 5.0 1.0 1494 15 5 10 26 2 611 1 279 94 37 3 1 66 4 2647 391 14 %
MAV_AD_0012 5.0 6.0 1.0 2303 14 5 9 23 2 696 0 276 97 36 3 1 59 4 3526 389 11 %
MAV_AD_0012 6.0 7.0 1.0 5014 14 5 9 24 2 760 1 286 101 37 3 1 60 4 6319 403 6 %
MAV_AD_0012 7.0 8.0 1.0 3057 30 9 23 63 4 1147 1 670 201 91 7 1 96 5 5404 908 16 %
MAV_AD_0012 8.0 9.0 1.0 2448 16 5 13 33 2 625 0 377 116 54 3 0 47 3 3744 513 13 %
MAV_AD_0012 9.0 10.0 1.0 3065 54 22 34 95 9 1684 2 930 289 129 11 3 280 14 6620 1284 18 %
MAV_AD_0012 10.0 11.0 1.0 4890 50 14 49 110 7 1835 1 1513 465 208 11 1 152 7 9313 2039 21 %
MAV_AD_0012 11.0 12.0 1.0 4715 52 14 56 121 7 2096 1 1747 537 235 12 1 163 8 9764 2348 23 %
MAV_AD_0012 12.0 13.0 1.0 4879 69 22 64 149 10 2347 2 1973 590 264 15 2 256 13 10654 2647 24 %
MAV_AD_0012 13.0 14.0 1.0 4762 72 21 71 162 9 2417 1 2151 625 290 16 2 229 11 10840 2864 26 %
MAV_AD_0013 0.0 1.0 1.0 664 7 4 4 10 1 207 0 117 37 16 1 1 34 3 1107 162 14 %
MAV_AD_0013 1.0 2.0 1.0 903 6 3 3 9 1 206 0 98 33 13 1 0 31 3 1312 138 10 %
MAV_AD_0013 2.0 3.0 1.0 1107 7 3 4 10 1 260 0 111 38 14 1 0 35 3 1596 158 9 %
MAV_AD_0013 3.0 4.0 1.0 2623 9 4 5 15 1 379 0 156 52 21 2 0 38 3 3307 219 6 %
MAV_AD_0013 4.0 5.0 1.0 4381 20 6 14 38 3 835 1 420 133 56 4 1 68 4 5984 576 9 %
MAV_AD_0013 5.0 6.0 1.0 4772 37 10 34 80 5 1601 1 1023 312 137 8 1 100 5 8127 1380 16 %
MAV_AD_0013 6.0 7.0 1.0 4334 60 17 59 137 8 2249 1 1856 571 249 14 2 204 9 9770 2501 25 %
MAV_AD_0013 7.0 8.0 1.0 3463 43 12 43 100 6 1771 1 1349 422 180 10 1 138 6 7546 1824 23 %
MAV_AD_0013 8.0 9.0 1.0 4831 52 13 67 138 6 3261 1 2431 770 295 13 1 141 7 12027 3266 27 %
MAV_AD_0013 9.0 10.0 1.0 5510 78 23 86 180 10 3132 2 2882 858 372 18 3 284 13 13453 3836 28 %
MAV_AD_0014 0.0 1.0 1.0 330 7 4 2 7 1 109 1 74 23 10 1 1 43 4 618 105 16 %
MAV_AD_0014 1.0 2.0 1.0 359 7 5 2 8 1 117 1 79 25 11 1 1 46 5 667 112 15 %
MAV_AD_0014 2.0 3.0 1.0 315 7 5 2 6 1 102 1 66 21 9 1 1 45 5 587 95 15 %
MAV_AD_0014 3.0 4.0 1.0 413 8 5 3 8 2 127 1 87 27 12 1 1 49 5 747 123 15 %
MAV_AD_0014 4.0 5.0 1.0 371 7 4 2 6 1 106 1 68 21 9 1 1 44 5 648 97 14 %
MAV_AD_0014 5.0 6.0 1.0 375 7 5 2 7 1 115 1 78 24 11 1 1 45 5 679 111 15 %
MAV_AD_0015 0.0 1.0 1.0 511 7 4 2 8 1 154 1 80 26 11 1 1 39 4 850 114 12 %
MAV_AD_0015 1.0 2.0 1.0 519 7 4 3 8 1 156 1 78 26 11 1 1 38 4 857 112 12 %
MAV_AD_0015 2.0 3.0 1.0 531 7 4 3 7 1 170 1 82 27 11 1 1 36 4 885 117 12 %
MAV_AD_0015 3.0 4.0 1.0 595 7 4 3 9 1 195 1 99 32 14 1 1 39 4 1006 140 13 %
MAV_AD_0015 4.0 5.0 1.0 602 7 4 3 8 1 194 1 90 30 12 1 1 39 4 998 129 12 %
MAV_AD_0015 5.0 6.0 1.0 655 7 3 3 8 1 241 0 94 33 12 1 1 35 4 1097 135 12 %
MAV_AD_0015 6.0 7.0 1.0 682 7 4 3 8 1 239 1 96 34 13 1 1 35 4 1130 138 11 %
MAV_AD_0016 0.0 1.0 1.0 440 7 4 3 8 1 171 1 116 36 16 1 1 41 5 850 160 18 %
MAV_AD_0016 1.0 2.0 1.0 428 7 4 3 8 1 163 1 108 33 14 1 1 41 4 815 149 17 %
MAV_AD_0016 2.0 3.0 1.0 455 7 4 3 9 1 182 1 122 38 16 1 1 41 5 884 168 18 %
MAV_AD_0016 3.0 4.0 1.0 391 7 4 3 9 1 193 1 140 43 18 1 1 35 4 850 190 22 %
MAV_AD_0016 4.0 5.0 1.0 407 7 4 4 10 1 219 1 157 47 19 1 1 38 4 920 213 22 %
MAV_AD_0016 5.0 6.0 1.0 427 7 4 4 10 1 214 1 153 47 19 1 1 40 4 933 208 21 %
MAV_AD_0016 6.0 7.0 1.0 356 6 3 3 9 1 198 1 146 44 18 1 0 32 3 820 197 23 %
MAV_AD_0016 7.0 8.0 1.0 336 5 3 3 8 1 193 1 138 43 16 1 0 29 3 782 187 23 %
MAV_AD_0016 8.0 9.0 1.0 317 5 3 3 8 1 179 0 127 39 15 1 0 29 3 731 172 23 %
MAV_AD_0016 9.0 10.0 1.0 187 3 2 1 4 1 101 0 65 21 7 0 0 16 2 411 90 21 %
MAV_AD_0016 10.0 11.0 1.0 192 3 2 1 3 0 101 0 64 21 7 0 0 14 2 411 89 21 %
MAV_AD_0016 11.0 12.0 1.0 144 2 1 1 3 0 79 0 53 16 6 0 0 13 1 322 72 22 %
MAV_AD_0017 0.0 1.0 1.0 2134 28 9 25 60 4 981 1 757 220 105 6 1 99 6 4437 1011 22 %
MAV_AD_0017 1.0 2.0 1.0 2873 41 12 38 92 6 1332 1 1087 311 151 9 1 137 6 6097 1448 23 %
MAV_AD_0017 2.0 3.0 1.0 2105 40 12 35 87 6 1192 1 996 277 138 9 1 154 6 5059 1321 25 %
MAV_AD_0017 3.0 4.0 1.0 2408 37 13 31 73 5 1090 1 871 249 121 8 1 148 7 5063 1165 22 %
MAV_AD_0017 4.0 5.0 1.0 1938 28 9 26 60 4 889 1 709 203 98 6 1 119 6 4097 947 22 %
MAV_AD_0017 5.0 6.0 1.0 2069 28 9 27 62 4 968 1 765 219 106 6 1 105 4 4373 1019 23 %
MAV_AD_0017 6.0 7.0 1.0 2102 27 8 27 64 4 995 1 785 225 109 6 1 104 4 4463 1044 23 %
MAV_AD_0017 7.0 8.0 1.0 2240 27 7 27 64 4 1022 0 808 232 111 6 1 89 4 4642 1073 22 %
MAV_AD_0017 8.0 9.0 1.0 2011 25 7 25 59 3 939 0 739 212 101 6 1 83 3 4215 982 23 %
MAV_AD_0017 9.0 10.0 1.0 1978 24 7 25 56 3 914 0 721 208 99 6 1 78 4 4123 959 23 %
MAV_AD_0017 10.0 11.0 1.0 1813 23 6 23 52 3 840 0 663 190 91 5 1 73 3 3786 881 23 %
MAV_AD_0017 11.0 12.0 1.0 1760 22 6 22 51 3 805 0 638 182 88 5 1 73 3 3659 847 22 %
MAV_AD_0018 0.0 1.0 1.0 2255 26 9 23 54 4 982 1 705 213 94 6 1 96 5 4473 950 21 %
MAV_AD_0018 1.0 2.0 1.0 2390 23 8 20 47 3 853 1 609 183 81 5 1 83 5 4314 821 18 %
MAV_AD_0018 2.0 3.0 1.0 2609 36 11 33 75 5 1287 1 996 293 136 8 1 123 7 5622 1333 23 %
MAV_AD_0018 3.0 4.0 1.0 2251 45 15 38 93 7 1324 1 1093 312 148 10 2 161 9 5509 1460 26 %
MAV_AD_0018 4.0 5.0 1.0 1948 37 13 29 74 5 930 1 765 216 111 8 1 159 8 4306 1026 23 %
MAV_AD_0018 5.0 6.0 1.0 1814 26 9 22 52 4 804 1 611 183 87 6 1 96 6 3721 826 21 %
MAV_AD_0018 6.0 7.0 1.0 1861 25 9 22 51 4 866 1 627 193 87 5 1 91 6 3849 851 21 %
MAV_AD_0018 7.0 8.0 1.0 1878 25 9 22 52 4 927 1 670 205 88 6 1 93 6 3986 906 22 %
MAV_AD_0019 0.0 1.0 1.0 93 2 1 1 3 0 47 0 30 10 4 0 0 11 1 205 43 20 %
MAV_AD_0019 1.0 2.0 1.0 208 2 1 1 3 0 96 0 57 20 6 0 0 12 2 410 79 19 %
MAV_AD_0019 2.0 3.0 1.0 192 2 1 1 3 0 96 0 52 18 6 0 0 11 2 386 72 18 %
MAV_AD_0019 3.0 4.0 1.0 233 3 2 1 3 0 110 0 62 22 6 0 0 14 2 458 87 18 %
MAV_AD_0019 4.0 5.0 1.0 226 3 2 1 4 1 127 0 65 22 7 0 0 14 2 473 90 18 %
MAV_AD_0019 5.0 6.0 1.0 251 5 3 2 6 1 148 0 90 29 11 1 0 26 3 577 124 21 %
MAV_AD_0019 6.0 7.0 1.0 163 6 4 3 7 1 107 1 79 25 11 1 1 35 5 447 111 23 %
MAV_AD_0019 7.0 8.0 1.0 100 5 3 2 5 1 70 1 56 16 8 1 0 28 4 300 78 24 %
MAV_AD_0020 0.0 1.0 1.0 421 7 4 3 9 1 185 1 121 40 16 1 1 37 4 851 169 19 %
MAV_AD_0020 1.0 2.0 1.0 448 7 4 3 9 1 208 1 121 41 16 1 1 37 4 900 169 18 %
MAV_AD_0020 2.0 3.0 1.0 266 4 2 1 4 1 90 0 43 15 6 1 0 22 3 457 62 13 %
MAV_AD_0020 3.0 4.0 1.0 265 4 2 1 4 1 83 0 41 14 6 1 0 21 3 444 59 12 %
MAV_AD_0020 4.0 5.0 1.0 389 7 4 3 9 1 190 1 121 39 15 1 1 40 4 825 169 19 %
MAV_AD_0020 5.0 6.0 1.0 353 7 4 3 8 1 167 1 111 35 15 1 1 38 4 750 154 20 %
MAV_AD_0020 6.0 7.0 1.0 209 4 2 2 4 1 97 0 63 21 8 1 0 21 3 436 88 19 %
MAV_AD_0020 7.0 8.0 1.0 185 3 2 2 4 1 101 0 60 20 7 1 0 21 3 410 83 19 %
MAV_AD_0020 8.0 9.0 1.0 148 4 2 1 3 1 88 0 51 17 6 1 0 20 3 347 73 20 %
MAV_AD_0020 9.0 10.0 1.0 146 4 2 1 3 1 80 0 47 17 6 0 0 18 3 328 68 19 %
MAV_AD_0020 10.0 11.0 1.0 171 3 2 1 3 1 100 0 54 19 7 0 0 17 3 382 76 19 %
MAV_AD_0020 11.0 12.0 1.0 150 3 2 1 3 1 85 0 48 16 6 0 0 21 3 340 68 19 %
MAV_AD_0021 0.0 1.0 1.0 270 6 3 3 7 1 129 1 88 27 12 1 1 32 4 583 122 20 %
MAV_AD_0021 1.0 2.0 1.0 294 6 4 3 7 1 141 1 96 30 13 1 1 34 4 634 133 20 %
MAV_AD_0021 2.0 3.0 1.0 323 6 4 3 8 1 155 1 108 34 14 1 1 33 4 694 149 20 %
MAV_AD_0021 3.0 4.0 1.0 327 6 3 3 8 1 165 1 117 36 16 1 1 34 4 723 161 21 %
MAV_AD_0021 4.0 5.0 1.0 335 7 4 3 9 1 180 1 129 39 17 1 1 38 5 771 176 22 %
MAV_AD_0021 5.0 6.0 1.0 320 6 4 3 8 1 175 1 124 37 16 1 0 33 4 732 167 22 %
MAV_AD_0021 6.0 7.0 1.0 257 5 3 2 6 1 152 0 107 33 13 1 0 28 4 613 146 23 %
MAV_AD_0021 7.0 8.0 1.0 256 5 3 2 6 1 154 0 105 33 12 1 0 26 3 610 143 23 %
MAV_AD_0021 8.0 9.0 1.0 246 5 3 2 6 1 163 0 109 35 13 1 0 25 4 612 149 23 %
MAV_AD_0021 9.0 10.0 1.0 260 5 3 3 6 1 167 1 113 35 14 1 0 29 4 642 154 23 %
MAV_AD_0021 10.0 11.0 1.0 158 4 2 2 4 1 92 0 63 20 8 1 0 20 2 377 87 22 %
MAV_AD_0021 11.0 12.0 1.0 149 2 2 1 3 0 82 0 48 16 6 0 0 13 2 324 67 20 %
MAV_AD_0021 12.0 13.0 1.0 133 3 2 1 3 1 77 0 45 15 5 0 0 14 2 301 63 20 %
MAV_AD_0021 13.0 14.0 1.0 98 3 2 1 2 0 57 0 35 11 4 0 0 13 2 230 49 20 %
MAV_AD_0022 0.0 1.0 1.0 247 4 3 1 4 1 84 0 52 17 7 1 0 26 3 451 74 15 %
MAV_AD_0022 1.0 2.0 1.0 291 4 3 2 4 1 99 0 58 19 8 1 0 27 3 519 82 15 %
MAV_AD_0022 2.0 3.0 1.0 303 4 3 2 5 1 103 0 62 20 8 1 0 26 3 539 87 15 %
MAV_AD_0022 3.0 4.0 1.0 344 4 3 2 5 1 120 0 73 23 9 1 0 25 3 612 101 16 %
MAV_AD_0022 4.0 5.0 1.0 286 4 2 2 4 1 116 0 67 22 8 1 0 22 3 537 93 17 %
MAV_AD_0022 5.0 6.0 1.0 224 3 2 1 3 1 107 0 58 19 6 0 0 17 2 445 81 17 %
MAV_AD_0022 6.0 7.0 1.0 231 3 2 1 4 1 106 0 60 20 7 0 0 19 2 457 84 18 %
MAV_AD_0022 7.0 8.0 1.0 284 4 2 2 4 1 130 0 68 23 8 1 0 20 3 549 96 17 %
MAV_AD_0022 8.0 9.0 1.0 251 4 2 1 4 1 129 0 67 22 8 1 0 22 3 515 93 17 %
MAV_AD_0022 9.0 10.0 1.0 206 3 2 1 3 1 123 0 49 16 6 1 0 19 2 433 68 15 %
MAV_AD_0022 10.0 11.0 1.0 185 4 3 1 3 1 94 0 38 13 5 1 0 25 3 375 55 14 %
MAV_AD_0022 11.0 12.0 1.0 209 4 3 1 4 1 128 0 54 18 7 1 0 25 3 458 77 16 %
MAV_AD_0023 0.0 1.0 1.0 232 4 2 1 4 1 79 0 48 15 6 1 0 22 3 419 68 15 %
MAV_AD_0023 1.0 2.0 1.0 249 4 3 1 4 1 81 0 47 15 6 1 0 25 3 439 66 14 %
MAV_AD_0023 2.0 3.0 1.0 284 4 3 1 4 1 86 0 50 16 6 1 0 26 3 486 71 14 %
MAV_AD_0023 3.0 4.0 1.0 349 4 2 1 4 1 91 0 52 17 6 1 0 23 3 555 73 12 %
MAV_AD_0023 4.0 5.0 1.0 329 4 2 1 4 1 88 0 51 16 6 1 0 25 3 531 71 13 %
MAV_AD_0023 5.0 6.0 1.0 272 3 2 1 3 1 83 0 47 15 6 1 0 19 2 455 65 14 %
MAV_AD_0024 0.0 1.0 1.0 582 9 5 4 10 2 186 1 107 35 15 1 1 44 5 1005 152 14 %
MAV_AD_0024 1.0 2.0 1.0 595 8 4 4 10 1 178 1 109 35 15 1 1 41 5 1008 153 14 %
MAV_AD_0024 2.0 3.0 1.0 626 8 4 3 10 1 170 1 111 34 15 1 1 38 4 1027 154 14 %
MAV_AD_0024 3.0 4.0 1.0 376 5 3 2 6 1 112 0 62 20 9 1 0 27 3 628 88 13 %
MAV_AD_0024 4.0 5.0 1.0 479 7 4 3 8 1 143 1 77 26 11 1 1 41 4 807 112 13 %
MAV_AD_0024 5.0 6.0 1.0 277 6 4 2 6 1 110 1 52 18 7 1 1 38 4 526 77 13 %
MAV_AD_0024 6.0 7.0 1.0 482 10 6 3 9 2 225 1 84 32 10 1 1 62 6 934 127 12 %
MAV_AD_0024 7.0 8.0 1.0 3163 37 14 27 70 6 1608 1 836 271 107 7 2 141 11 6301 1152 18 %
MAV_AD_0024 8.0 9.0 1.0 1831 24 8 14 38 3 915 1 424 144 55 4 1 76 6 3543 596 16 %
MAV_AD_0024 9.0 10.0 1.0 1302 18 7 11 30 3 575 1 315 102 43 3 1 73 5 2490 439 17 %
MAV_AD_0025 0.0 1.0 1.0 863 7 4 3 9 1 224 1 105 36 13 1 1 38 4 1310 149 11 %
MAV_AD_0025 1.0 2.0 1.0 932 7 4 3 9 1 228 0 110 37 14 1 1 36 4 1389 156 11 %
MAV_AD_0025 2.0 3.0 1.0 1113 7 4 3 10 1 272 0 120 41 14 1 0 37 3 1628 170 10 %
MAV_AD_0025 3.0 4.0 1.0 1736 9 4 6 16 2 474 0 198 68 24 2 0 41 3 2583 278 10 %
MAV_AD_0025 4.0 5.0 1.0 3662 31 9 25 64 4 1279 1 805 249 104 7 1 105 5 6349 1091 17 %
MAV_AD_0025 5.0 6.0 1.0 4739 34 9 33 78 4 1579 1 1106 350 140 8 1 96 5 8181 1497 18 %
MAV_AD_0025 6.0 7.0 1.0 3596 35 9 32 77 5 1557 1 1070 333 132 8 1 104 5 6966 1446 20 %
MAV_AD_0025 7.0 8.0 1.0 4251 58 14 53 138 7 2508 1 1823 546 224 13 1 162 8 9808 2440 24 %
MAV_AD_0026 0.0 1.0 1.0 343 7 4 2 7 1 118 1 73 23 10 1 1 47 5 641 104 15 %
MAV_AD_0026 1.0 2.0 1.0 335 6 4 2 6 1 111 1 69 22 9 1 1 36 4 607 98 15 %
MAV_AD_0026 2.0 3.0 1.0 365 6 4 2 6 1 113 1 70 22 10 1 1 39 4 644 100 14 %
MAV_AD_0026 3.0 4.0 1.0 381 6 4 2 6 1 115 1 71 22 10 1 1 38 4 663 100 14 %
MAV_AD_0026 4.0 5.0 1.0 405 6 4 2 6 1 117 1 72 23 10 1 1 39 5 692 102 14 %
MAV_AD_0026 5.0 6.0 1.0 435 7 4 2 7 1 143 1 93 30 12 1 1 43 5 785 131 16 %
MAV_AD_0027 0.0 1.0 1.0 991 9 5 6 15 2 333 1 201 64 28 2 1 40 4 1700 276 16 %
MAV_AD_0027 1.0 2.0 1.0 812 10 4 7 17 2 376 1 232 74 32 2 1 39 4 1611 317 19 %
MAV_AD_0027 2.0 3.0 1.0 2337 27 8 26 57 3 1011 1 772 229 110 6 1 81 5 4674 1034 21 %
MAV_AD_0027 3.0 4.0 1.0 3981 53 16 52 116 7 1849 1 1465 443 211 12 2 177 9 8393 1972 23 %
MAV_AD_0027 4.0 5.0 1.0 4470 54 14 61 129 7 2184 1 1770 542 256 13 1 150 7 9659 2379 24 %
MAV_AD_0027 5.0 6.0 1.0 5276 59 13 72 149 7 2657 1 2204 665 301 14 1 135 6 11561 2942 25 %
MAV_AD_0027 6.0 7.0 1.0 4543 47 11 59 122 6 2153 1 1740 539 248 11 1 111 5 9595 2337 24 %
MAV_AD_0027 7.0 8.0 1.0 5366 75 17 81 185 9 2598 1 2295 662 330 18 2 181 8 11827 3050 25 %
MAV_AD_0027 8.0 9.0 1.0 5485 78 20 79 182 10 2565 1 2215 642 316 18 2 198 9 11819 2953 24 %
MAV_AD_0027 9.0 10.0 1.0 4642 65 17 63 146 9 2195 1 1761 536 253 14 2 194 8 9905 2376 23 %
MAV_AD_0027 10.0 11.0 1.0 3800 51 14 52 116 7 1817 1 1449 441 210 12 1 169 7 8148 1954 23 %
MAV_AD_0027 11.0 12.0 1.0 2483 36 11 32 76 5 1236 1 900 265 132 8 1 136 6 5327 1209 22 %
MAV_AD_0027 12.0 13.0 1.0 3059 40 11 41 93 5 1469 1 1154 337 169 9 1 117 5 6511 1540 23 %
MAV_AD_0027 13.0 14.0 1.0 2548 36 10 35 80 5 1207 1 944 274 140 8 1 114 5 5409 1263 23 %
MAV_AD_0027 14.0 15.0 1.0 2118 29 9 28 64 4 1029 1 785 229 115 7 1 94 5 4516 1050 22 %
MAV_AD_0027 15.0 15.5 0.5 1820 27 8 25 56 4 894 1 686 198 100 6 1 85 4 3914 917 23 %
MAV_AD_0028 0.0 1.0 1.0 2922 36 11 33 76 5 1369 1 1023 311 137 8 1 126 8 6065 1377 22 %
MAV_AD_0028 1.0 2.0 1.0 2492 30 10 27 61 4 1185 1 842 259 113 6 1 113 7 5150 1137 21 %
MAV_AD_0028 2.0 3.0 1.0 2800 36 12 35 80 5 1485 1 1123 339 146 8 1 126 8 6204 1507 24 %
MAV_AD_0028 3.0 4.0 1.0 5415 74 19 79 175 9 2639 1 2323 693 324 18 2 216 10 11998 3108 25 %
MAV_AD_0028 4.0 5.0 1.0 5564 65 16 71 160 8 2634 1 2158 651 293 16 2 170 8 11817 2890 24 %
MAV_AD_0028 5.0 6.0 1.0 5400 65 17 69 157 8 2558 1 2078 636 282 16 2 181 8 11477 2794 24 %
MAV_AD_0028 6.0 7.0 1.0 5166 66 18 68 154 9 2438 1 1976 575 271 15 2 200 8 10967 2632 23 %
MAV_AD_0028 7.0 8.0 1.0 4134 64 19 58 140 9 1931 1 1618 462 227 14 2 212 10 8901 2158 23 %
MAV_AD_0028 8.0 9.0 1.0 2570 38 11 34 82 5 1223 1 984 283 138 9 1 149 6 5535 1314 23 %
MAV_AD_0028 9.0 10.0 1.0 4629 20 6 20 46 3 689 0 547 160 76 4 1 69 4 6274 732 11 %
MAV_AD_0029 0.0 1.0 1.0 454 6 3 4 9 1 226 0 131 42 18 1 0 28 3 925 180 19 %
MAV_AD_0029 1.0 2.0 1.0 345 5 3 3 7 1 191 0 90 30 11 1 0 24 3 712 126 17 %
MAV_AD_0029 2.0 3.0 1.0 121 3 2 1 3 1 67 0 30 10 4 0 0 14 2 257 43 16 %
MAV_AD_0029 3.0 4.0 1.0 270 3 2 1 4 1 185 0 51 20 6 1 0 19 2 566 75 13 %
MAV_AD_0029 4.0 5.0 1.0 711 4 2 2 6 1 498 0 99 44 9 1 0 20 2 1401 148 10 %
MAV_AD_0029 5.0 6.0 1.0 851 4 2 2 6 1 427 0 111 48 10 1 0 19 2 1485 164 11 %
MAV_AD_0029 6.0 7.0 1.0 801 5 2 3 7 1 389 0 141 56 14 1 0 19 2 1443 203 14 %
MAV_AD_0029 7.0 8.0 1.0 981 8 3 6 15 1 523 0 232 85 26 2 0 27 3 1912 326 17 %
MAV_AD_0029 8.0 9.0 1.0 2177 27 9 23 59 4 1163 1 740 239 93 6 1 92 6 4640 1012 21 %
MAV_AD_0029 9.0 10.0 1.0 1372 21 7 14 38 3 729 1 440 145 58 4 1 73 6 2912 610 20 %
MAV_AD_0029 10.0 11.0 1.0 2277 35 12 21 60 5 1007 1 611 195 84 7 1 140 8 4466 848 18 %
MAV_AD_0029 11.0 12.0 1.0 2004 32 9 24 61 4 989 1 658 200 94 7 1 100 5 4188 896 20 %
MAV_AD_0029 12.0 13.0 1.0 2914 28 9 21 52 4 812 1 559 167 82 6 1 88 6 4749 759 15 %
MAV_AD_0029 13.0 14.0 1.0 2163 27 10 19 48 4 869 1 544 167 76 5 1 108 8 4052 743 18 %
MAV_AD_0029 14.0 15.0 1.0 3132 34 12 24 60 5 917 1 676 200 98 7 1 132 9 5308 917 17 %
MAV_AD_0029 15.0 16.0 1.0 3437 47 14 41 97 6 1359 1 1197 347 171 10 1 148 8 6885 1601 22 %
MAV_AD_0030 0.0 1.0 1.0 439 5 3 2 5 1 112 0 61 20 8 1 0 28 3 691 87 12 %
MAV_AD_0030 1.0 2.0 1.0 387 5 3 2 5 1 106 0 56 19 8 1 0 27 3 622 80 12 %
MAV_AD_0030 2.0 3.0 1.0 436 5 3 2 5 1 111 0 61 20 8 1 0 28 4 685 87 12 %
MAV_AD_0030 3.0 4.0 1.0 431 4 3 2 5 1 110 0 60 20 8 1 0 26 3 673 84 12 %
MAV_AD_0030 4.0 5.0 1.0 440 5 3 2 5 1 132 1 67 23 9 1 0 29 4 722 97 13 %
MAV_AD_0030 5.0 6.0 1.0 463 5 3 2 5 1 232 1 93 33 10 1 0 28 4 882 132 14 %
MAV_AD_0030 6.0 7.0 1.0 499 5 3 2 6 1 293 0 107 39 11 1 0 25 3 995 151 15 %
MAV_AD_0030 7.0 8.0 1.0 343 4 3 2 4 1 182 0 67 25 8 1 0 25 3 669 97 14 %
MAV_AD_0030 8.0 9.0 1.0 245 4 2 1 3 1 93 0 50 18 6 1 0 19 3 446 72 15 %
MAV_AD_0030 9.0 10.0 1.0 509 4 3 2 5 1 209 0 103 39 12 1 0 26 3 919 148 16 %
MAV_AD_0030 10.0 11.0 1.0 524 5 2 3 8 1 237 0 135 45 16 1 0 24 3 1004 186 18 %
MAV_AD_0030 11.0 12.0 1.0 2504 16 5 17 36 2 1238 1 665 225 79 4 1 51 4 4847 909 18 %
MAV_AD_0030 12.0 12.5 0.5 3890 28 8 27 64 4 1550 1 956 308 118 7 1 81 6 7049 1299 18 %
MAV_AD_0031 0.0 1.0 1.0 571 8 4 4 11 2 210 1 144 44 19 1 1 44 4 1069 198 18 %
MAV_AD_0031 1.0 2.0 1.0 510 7 4 3 9 1 178 1 117 36 15 1 1 38 4 925 161 17 %
MAV_AD_0031 2.0 3.0 1.0 447 6 4 2 7 1 141 1 90 28 12 1 1 36 4 779 125 15 %
MAV_AD_0031 3.0 4.0 1.0 479 6 4 3 7 1 156 1 101 32 13 1 1 36 4 844 140 16 %
MAV_AD_0031 4.0 5.0 1.0 453 6 4 3 8 1 172 1 120 36 15 1 1 36 4 860 164 18 %
MAV_AD_0031 5.0 6.0 1.0 453 7 4 3 9 1 188 1 136 41 17 1 1 37 4 902 185 20 %
MAV_AD_0031 6.0 7.0 1.0 428 7 4 4 9 1 203 1 148 45 19 1 1 35 4 910 201 21 %
MAV_AD_0031 7.0 8.0 1.0 372 6 3 3 9 1 214 1 159 49 19 1 1 33 4 875 215 24 %
MAV_AD_0031 8.0 9.0 1.0 416 7 4 3 9 1 229 1 164 50 19 1 1 36 4 946 221 23 %
MAV_AD_0031 9.0 10.0 1.0 375 6 3 3 8 1 213 1 149 47 18 1 1 34 4 863 203 23 %
MAV_AD_0031 10.0 11.0 1.0 237 6 4 3 7 1 125 1 94 29 13 1 1 28 4 552 129 22 %
MAV_AD_0032 0.0 1.0 1.0 223 4 3 2 4 1 79 0 49 15 7 1 0 23 3 413 69 16 %
MAV_AD_0032 1.0 2.0 1.0 253 5 3 1 4 1 74 0 48 15 7 1 0 28 4 444 68 14 %
MAV_AD_0032 2.0 3.0 1.0 293 5 3 2 5 1 80 0 51 15 7 1 0 32 4 500 72 13 %
MAV_AD_0032 3.0 4.0 1.0 312 5 4 2 5 1 82 1 50 16 7 1 1 32 4 521 72 13 %
MAV_AD_0032 4.0 5.0 1.0 347 5 4 2 5 1 84 1 51 16 7 1 1 33 4 561 73 12 %
MAV_AD_0032 5.0 6.0 1.0 369 5 3 2 5 1 86 1 54 17 7 1 1 31 4 586 77 12 %
MAV_AD_0032 6.0 7.0 1.0 390 6 4 2 6 1 106 1 70 21 9 1 1 35 4 656 98 14 %
MAV_AD_0032 7.0 8.0 1.0 334 6 4 2 6 1 115 1 76 24 10 1 1 31 4 614 107 16 %
MAV_AD_0032 8.0 9.0 1.0 314 6 4 2 6 1 128 1 89 27 12 1 1 34 4 629 122 18 %
MAV_AD_0032 9.0 10.0 1.0 318 6 4 3 7 1 158 1 113 34 15 1 1 33 4 699 155 21 %
MAV_AD_0032 10.0 11.0 1.0 294 6 4 3 8 1 151 1 109 33 15 1 1 32 4 661 150 22 %
MAV_AD_0033 0.0 1.0 1.0 228 6 4 2 6 1 79 1 49 16 7 1 1 37 4 440 71 15 %
MAV_AD_0033 1.0 2.0 1.0 241 6 4 2 6 1 88 1 57 17 8 1 1 39 4 477 81 16 %
MAV_AD_0033 2.0 3.0 1.0 250 6 4 2 6 1 79 1 49 15 7 1 1 38 4 464 71 14 %
MAV_AD_0033 3.0 4.0 1.0 263 6 4 2 5 1 79 1 48 15 7 1 1 37 4 474 70 13 %
MAV_AD_0033 4.0 5.0 1.0 266 6 4 2 6 1 78 1 49 15 7 1 1 41 5 482 71 13 %
MAV_AD_0033 5.0 6.0 1.0 277 6 4 2 6 1 107 1 72 22 10 1 1 36 4 550 101 17 %
MAV_AD_0033 6.0 7.0 1.0 295 6 4 3 7 1 142 1 97 30 13 1 1 35 4 638 134 20 %
MAV_AD_0033 7.0 8.0 1.0 292 6 4 3 7 1 147 1 102 31 13 1 1 34 4 648 141 21 %
MAV_AD_0033 8.0 9.0 1.0 300 6 4 3 8 1 154 1 107 33 15 1 1 35 4 671 148 21 %
MAV_AD_0033 9.0 10.0 1.0 305 6 4 3 8 1 160 1 111 34 15 1 1 35 4 689 152 21 %
MAV_AD_0033 10.0 11.0 1.0 319 7 4 3 8 1 176 1 124 38 17 1 1 36 4 740 170 22 %
MAV_AD_0033 11.0 12.0 1.0 320 7 4 3 9 1 177 1 124 39 16 1 1 36 4 742 171 22 %
MAV_AD_0033 12.0 12.8 0.8 327 7 4 3 9 1 182 1 130 40 17 1 1 36 4 763 178 22 %
MAV_AD_0034 0.0 1.0 1.0 489 8 4 3 8 1 165 1 82 27 11 1 1 41 4 846 118 13 %
MAV_AD_0034 1.0 2.0 1.0 521 7 4 3 8 1 169 1 87 28 12 1 1 40 4 888 124 13 %
MAV_AD_0034 2.0 3.0 1.0 545 7 4 3 9 1 183 1 95 31 13 1 1 34 3 930 134 13 %
MAV_AD_0034 3.0 4.0 1.0 897 12 6 5 16 2 352 1 162 54 22 2 1 55 5 1592 230 14 %
MAV_AD_0034 4.0 5.0 1.0 824 12 5 5 15 2 351 1 154 51 21 2 1 52 4 1499 219 14 %
MAV_AD_0034 5.0 6.0 1.0 699 10 5 4 12 2 292 1 118 40 16 2 1 48 4 1253 169 13 %
MAV_AD_0034 6.0 7.0 1.0 665 10 5 5 13 2 323 1 127 43 17 2 1 49 4 1265 181 13 %
MAV_AD_0034 7.0 8.0 1.0 726 9 4 5 12 2 398 1 129 46 17 2 1 44 4 1398 185 13 %
MAV_AD_0034 8.0 9.0 1.0 755 6 3 4 10 1 321 0 129 43 17 1 0 25 2 1318 179 13 %
MAV_AD_0034 9.0 10.0 1.0 3162 10 3 10 22 1 475 0 305 94 42 2 0 33 2 4163 411 10 %
MAV_AD_0034 10.0 11.0 1.0 2482 11 4 10 21 2 443 0 291 90 40 2 0 37 3 3436 394 11 %
MAV_AD_0034 11.0 12.0 1.0 2355 22 6 24 51 3 862 0 743 219 102 5 1 65 3 4462 990 22 %
MAV_AD_0035 0.0 1.0 1.0 879 9 4 5 13 1 314 1 162 53 21 2 1 40 4 1508 226 14 %
MAV_AD_0035 1.0 2.0 1.0 882 9 4 6 14 2 317 1 177 57 23 2 1 41 4 1538 245 15 %
MAV_AD_0035 2.0 3.0 1.0 860 8 4 5 13 1 472 0 187 65 23 1 0 35 3 1677 261 15 %
MAV_AD_0035 3.0 4.0 1.0 606 6 3 4 9 1 326 0 125 44 15 1 0 24 3 1166 176 14 %
MAV_AD_0035 4.0 5.0 1.0 756 6 3 4 10 1 379 0 131 47 16 1 0 26 3 1383 185 13 %
MAV_AD_0035 5.0 6.0 1.0 1611 19 7 13 32 3 759 1 366 118 49 4 1 68 5 3052 506 16 %
MAV_AD_0035 6.0 7.0 1.0 2984 41 13 34 81 6 1290 1 980 292 138 9 1 140 8 6017 1322 21 %
MAV_AD_0035 7.0 8.0 1.0 3088 55 16 47 117 7 1780 1 1320 400 183 12 2 187 10 7226 1787 24 %
MAV_AD_0035 8.0 9.0 1.0 3611 46 13 46 106 6 1797 1 1372 427 188 10 1 150 7 7782 1856 23 %
MAV_AD_0035 9.0 10.0 1.0 4955 64 16 68 155 8 2554 1 2127 627 274 15 2 174 7 11047 2834 25 %
MAV_AD_0035 10.0 11.0 1.0 4469 48 11 54 119 6 2014 1 1700 506 220 11 1 127 5 9291 2265 24 %
MAV_AD_0036 0.0 1.0 1.0 401 8 5 4 10 1 156 1 112 35 16 1 1 44 5 800 157 18 %
MAV_AD_0036 1.0 2.0 1.0 319 7 5 2 8 1 115 1 77 24 12 1 1 43 5 620 110 16 %
MAV_AD_0036 2.0 3.0 1.0 333 8 4 3 7 1 117 1 76 24 11 1 1 43 5 634 108 16 %
MAV_AD_0036 3.0 4.0 1.0 352 7 5 2 7 1 113 1 73 23 10 1 1 41 5 643 104 15 %
MAV_AD_0036 4.0 5.0 1.0 358 7 4 2 7 1 118 1 77 24 10 1 1 40 5 657 109 15 %
MAV_AD_0036 5.0 6.0 1.0 360 7 4 3 8 1 136 1 92 29 14 1 1 37 5 698 129 17 %
MAV_AD_0036 6.0 7.0 1.0 345 7 4 3 9 1 166 1 115 36 15 1 1 37 4 746 159 20 %
MAV_AD_0036 7.0 8.0 1.0 345 7 4 3 9 1 174 1 125 40 18 1 1 37 4 769 172 21 %
MAV_AD_0036 8.0 9.0 1.0 359 7 4 4 10 1 195 1 141 44 19 1 1 35 4 826 193 22 %
MAV_AD_0036 9.0 10.0 1.0 353 7 4 4 10 1 196 1 143 45 19 1 1 34 4 824 196 23 %
MAV_AD_0036 10.0 11.0 1.0 365 8 4 4 10 1 209 1 154 48 21 1 1 34 5 864 210 23 %
MAV_AD_0036 11.0 12.0 1.0 386 7 4 4 10 1 217 1 155 49 20 1 1 33 4 892 212 23 %
MAV_AD_0036 12.0 13.0 1.0 364 6 3 3 9 1 204 0 138 45 17 1 1 29 4 825 190 22 %
MAV_AD_0037 0.0 1.0 1.0 336 5 3 2 6 1 125 0 81 26 11 1 0 28 4 631 113 17 %
MAV_AD_0037 1.0 2.0 1.0 407 6 4 3 7 1 148 1 99 31 13 1 1 31 4 755 137 17 %
MAV_AD_0037 2.0 3.0 1.0 466 6 3 3 8 1 172 1 115 36 15 1 1 32 4 866 159 17 %
MAV_AD_0037 3.0 4.0 1.0 322 6 4 4 9 1 187 1 141 43 19 1 0 31 4 773 191 24 %
MAV_AD_0037 4.0 5.0 1.0 346 7 4 4 10 1 209 1 154 47 22 1 1 35 4 847 209 24 %
MAV_AD_0037 5.0 6.0 1.0 349 6 4 4 9 1 211 1 158 49 21 1 1 32 4 852 215 24 %
MAV_AD_0037 6.0 7.0 1.0 393 7 4 4 10 1 233 1 174 54 23 1 1 36 4 946 236 24 %
MAV_AD_0037 7.0 8.0 1.0 446 6 4 4 10 1 252 1 184 58 23 1 1 34 4 1030 250 24 %
MAV_AD_0037 8.0 9.0 1.0 485 7 4 4 9 1 269 1 192 61 24 1 1 34 4 1097 261 23 %
MAV_AD_0037 9.0 10.0 1.0 360 5 3 3 7 1 211 1 149 47 18 1 0 26 4 836 202 23 %
MAV_AD_0037 10.0 11.0 1.0 403 6 4 4 9 1 230 1 162 51 19 1 1 29 4 924 221 23 %
MAV_AD_0038 0.0 1.0 1.0 539 6 4 3 8 1 136 0 79 25 11 1 0 31 4 848 111 12 %
MAV_AD_0038 1.0 2.0 1.0 729 7 4 2 6 1 116 1 64 21 10 1 1 34 4 1001 92 8 %
MAV_AD_0038 2.0 3.0 1.0 847 7 4 3 7 1 153 1 77 26 12 1 1 33 4 1174 110 9 %
MAV_AD_0038 3.0 4.0 1.0 838 7 4 2 7 1 147 1 73 24 10 1 1 34 4 1154 104 8 %
MAV_AD_0038 4.0 5.0 1.0 828 7 4 3 7 1 150 1 75 25 11 1 1 34 4 1151 108 9 %
MAV_AD_0038 5.0 6.0 1.0 827 6 4 2 7 1 143 1 72 24 10 1 1 33 4 1137 103 8 %
MAV_AD_0038 6.0 7.0 1.0 740 7 4 3 7 1 152 1 79 26 11 1 1 37 5 1077 114 10 %
MAV_AD_0038 7.0 8.0 1.0 643 7 4 2 7 1 145 1 72 24 11 1 1 34 4 956 104 10 %
MAV_AD_0038 8.0 9.0 1.0 480 6 4 2 7 1 154 1 78 27 11 1 1 34 4 809 112 13 %
MAV_AD_0038 9.0 10.0 1.0 520 6 4 3 8 1 224 1 121 41 16 1 1 32 4 983 170 17 %
MAV_AD_0038 10.0 11.0 1.0 555 7 4 4 9 1 228 1 147 48 18 1 1 35 4 1062 203 18 %
MAV_AD_0039 0.0 1.0 1.0 317 6 4 3 7 1 136 1 96 30 12 1 1 33 4 651 133 19 %
MAV_AD_0039 1.0 2.0 1.0 318 6 4 2 7 1 136 0 94 30 13 1 1 33 4 650 132 19 %
MAV_AD_0039 2.0 3.0 1.0 318 6 4 2 7 1 137 1 92 29 13 1 1 36 4 653 129 19 %
MAV_AD_0039 3.0 4.0 1.0 320 6 4 3 7 1 136 1 92 29 12 1 1 34 4 649 129 19 %
MAV_AD_0039 4.0 5.0 1.0 330 6 4 3 7 1 162 1 113 36 15 1 1 33 4 715 155 21 %
MAV_AD_0039 5.0 6.0 1.0 298 5 3 2 7 1 159 1 107 35 13 1 1 29 4 665 148 21 %
MAV_AD_0039 6.0 7.0 1.0 132 3 2 1 4 1 68 0 44 14 6 1 0 16 2 294 62 20 %
MAV_AD_0039 7.0 8.0 1.0 120 3 2 1 3 1 61 0 39 12 5 0 0 16 2 266 55 19 %
MAV_AD_0039 8.0 9.0 1.0 138 3 2 1 3 1 64 0 41 13 6 0 0 17 3 293 58 19 %
MAV_AD_0039 9.0 10.0 1.0 99 3 2 1 3 1 48 0 32 10 5 0 0 16 2 221 45 19 %
MAV_AD_0039 10.0 11.0 1.0 121 3 2 1 3 1 65 0 39 13 5 0 0 14 2 268 56 20 %
MAV_AD_0040 0.0 1.0 1.0 317 6 4 2 7 1 123 1 84 26 12 1 1 34 4 620 117 18 %
MAV_AD_0040 1.0 2.0 1.0 331 6 4 3 7 1 132 1 87 28 12 1 1 34 4 650 122 18 %
MAV_AD_0040 2.0 3.0 1.0 352 6 4 3 7 1 138 1 87 28 13 1 1 36 4 682 123 17 %
MAV_AD_0040 3.0 4.0 1.0 371 6 4 3 7 1 139 1 91 29 13 1 1 37 4 707 127 17 %
MAV_AD_0040 4.0 5.0 1.0 374 7 4 2 7 1 143 1 94 30 14 1 1 37 4 721 132 17 %
MAV_AD_0040 5.0 6.0 1.0 357 7 4 3 8 1 141 1 94 30 13 1 1 38 4 701 131 18 %
MAV_AD_0040 6.0 7.5 1.5 354 7 4 3 8 1 150 1 102 32 14 1 1 38 5 721 142 19 %
MAV_AD_0041 0.0 1.0 1.0 302 4 3 2 4 1 99 0 50 17 7 1 0 24 3 518 72 13 %
MAV_AD_0041 1.0 2.0 1.0 265 4 2 1 4 1 80 0 40 14 5 1 0 22 3 442 58 12 %
MAV_AD_0041 2.0 3.0 1.0 184 3 2 1 3 1 65 0 26 10 4 0 0 18 2 319 40 11 %
MAV_AD_0041 3.0 4.0 1.0 249 3 2 1 3 1 72 0 34 12 5 1 0 19 3 405 50 11 %
MAV_AD_0041 4.0 5.0 1.0 168 3 2 1 3 1 71 0 32 11 5 1 0 17 3 317 47 14 %
MAV_AD_0041 5.0 6.0 1.0 156 4 2 1 3 1 61 0 29 10 5 1 0 21 3 295 43 13 %
MAV_AD_0041 6.0 7.0 1.0 105 3 2 1 3 1 36 0 18 6 3 0 0 16 2 196 28 13 %
MAV_AD_0041 7.0 8.0 1.0 291 4 2 1 4 1 121 0 47 18 6 1 0 19 2 516 69 13 %
MAV_AD_0041 8.0 9.0 1.0 1613 10 4 8 19 2 872 0 332 123 37 2 0 38 3 3065 467 15 %
MAV_AD_0041 9.0 10.0 1.0 406 6 3 3 8 1 170 0 101 33 14 1 0 32 4 784 141 17 %
MAV_AD_0041 10.0 11.0 1.0 338 8 4 3 8 1 150 1 94 30 13 1 1 42 4 698 133 18 %
MAV_AD_0042 0.0 1.0 1.0 676 6 3 3 9 1 179 0 96 31 13 1 0 29 3 1050 134 12 %
MAV_AD_0042 1.0 2.0 1.0 761 6 3 3 9 1 189 0 97 31 14 1 0 29 3 1147 134 11 %
MAV_AD_0042 2.0 3.0 1.0 771 6 3 4 10 1 206 0 106 34 14 1 0 28 3 1187 147 12 %
MAV_AD_0042 3.0 4.0 1.0 722 6 2 4 11 1 238 0 119 39 16 1 0 26 3 1188 165 13 %
MAV_AD_0042 4.0 5.0 1.0 1358 13 4 12 29 2 571 0 345 107 45 3 0 43 3 2537 468 18 %
MAV_AD_0042 5.0 6.0 1.0 1734 19 7 13 36 3 674 0 341 110 48 4 1 70 4 3062 474 15 %
MAV_AD_0042 6.0 7.0 1.0 1640 14 5 10 24 2 565 0 271 90 38 3 1 63 3 2728 378 13 %
MAV_AD_0042 7.0 8.0 1.0 2709 14 5 10 25 2 581 0 275 91 39 3 1 53 3 3811 383 10 %
MAV_AD_0042 8.0 9.0 1.0 2124 14 5 9 23 2 547 0 242 78 33 3 1 55 3 3138 336 10 %
MAV_AD_0042 9.0 10.0 1.0 3990 10 3 7 17 1 304 0 182 56 26 2 0 34 2 4637 249 5 %
MAV_AD_0042 10.0 11.0 1.0 2411 24 7 25 56 3 1023 0 778 232 106 6 1 68 4 4743 1040 21 %
MAV_AD_0042 11.0 12.0 1.0 4114 49 14 49 111 7 1706 1 1480 431 208 11 1 145 7 8334 1971 23 %
MAV_AD_0042 12.0 13.0 1.0 3578 62 18 61 140 8 1964 1 1702 483 240 14 2 189 10 8474 2262 26 %
MAV_AD_0043 0.0 1.0 1.0 488 6 3 2 6 1 109 1 59 19 9 1 1 29 4 739 85 11 %
MAV_AD_0043 1.0 2.0 1.0 476 5 3 2 6 1 103 0 53 18 8 1 0 28 4 708 77 10 %
MAV_AD_0043 2.0 3.0 1.0 485 5 3 2 6 1 104 1 54 18 8 1 0 29 4 721 78 10 %
MAV_AD_0043 3.0 4.0 1.0 522 5 3 2 6 1 107 1 55 18 8 1 0 28 4 761 79 10 %
MAV_AD_0043 4.0 5.0 1.0 563 5 3 2 5 1 109 1 54 18 7 1 0 28 4 800 77 9 %
MAV_AD_0043 5.0 6.0 1.0 559 6 3 2 5 1 112 1 56 19 8 1 1 30 4 807 81 9 %
MAV_AD_0043 6.0 7.0 1.0 522 5 3 2 5 1 116 1 58 19 8 1 1 29 4 775 83 10 %
MAV_AD_0043 7.0 8.0 1.0 474 5 3 2 5 1 111 1 55 18 8 1 0 26 4 714 79 10 %
MAV_AD_0043 8.0 9.0 1.0 472 5 3 2 6 1 126 0 60 20 8 1 0 27 3 735 86 11 %
MAV_AD_0044 0.0 1.0 1.0 592 7 4 3 9 1 158 1 94 29 13 1 1 33 4 949 131 13 %
MAV_AD_0044 1.0 2.0 1.0 596 7 4 3 8 1 154 1 89 28 13 1 1 32 4 941 125 12 %
MAV_AD_0044 2.0 3.0 1.0 689 7 4 3 9 1 163 1 92 29 13 1 1 32 4 1049 130 12 %
MAV_AD_0044 3.0 4.0 1.0 688 7 4 3 8 1 168 1 92 30 13 1 1 33 4 1053 130 12 %
MAV_AD_0044 4.0 5.0 1.0 676 8 3 4 11 1 185 0 110 34 16 1 0 31 3 1084 153 13 %
MAV_AD_0044 5.0 6.0 1.0 879 11 4 6 17 2 323 0 165 53 24 2 0 38 3 1527 231 14 %
MAV_AD_0044 6.0 7.0 1.0 1657 13 4 8 21 2 468 0 235 76 33 2 0 45 3 2569 326 12 %
MAV_AD_0044 7.0 8.0 1.0 2609 13 5 9 23 2 546 0 259 86 37 3 0 46 3 3641 360 9 %
MAV_AD_0044 8.0 9.0 1.0 3563 16 5 14 31 2 544 0 403 124 58 3 1 46 3 4814 546 11 %
MAV_AD_0044 9.0 10.0 1.0 4072 17 5 16 36 2 844 0 516 162 70 4 0 42 3 5790 698 12 %
MAV_AD_0044 10.0 11.0 1.0 3134 23 7 22 49 3 861 1 681 203 93 5 1 64 4 5151 912 17 %
MAV_AD_0044 11.0 12.0 1.0 3641 33 10 31 71 4 1198 1 911 272 128 7 1 101 6 6414 1223 18 %
MAV_AD_0044 12.0 13.0 1.0 5168 46 15 44 101 7 1958 1 1361 416 185 10 2 165 9 9488 1834 19 %
MAV_AD_0044 13.0 14.0 1.0 3753 43 13 43 99 6 1616 1 1295 384 182 10 1 138 7 7593 1732 22 %
MAV_AD_0044 14.0 15.0 1.0 2213 35 11 32 77 5 1171 1 895 256 129 8 1 113 7 4952 1193 23 %
MAV_AD_0044 15.0 16.0 1.0 2281 40 12 35 87 6 1203 1 950 270 141 9 1 131 8 5175 1269 24 %

Photos accompanying this announcement are available at:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b2125e1-e51c-4552-8a5c-533e78c2cb27
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/20919a04-87c1-4eac-872f-3da3c38b5de4


Primary Logo

News Provided by GlobeNewswire via QuoteMedia

Verde Agritech Plc Ordinary SharesNPK:CCtsx:npkpotash investing
NPK:CC
The Conversation (0)

Verde Agritech Plc Ordinary Shares

Keep Reading...
Red combine harvester unloading grain into trailer in a golden wheat field under blue sky.

Agriculture Market Forecast: Top Trends for Potash and Phosphate in 2026

Phosphate and potash prices saw momentum in 2025 as tariffs and supply issues affected global markets. Elevated phosphate prices persisted throughout the year due to supply shortages stemming from export restrictions imposed by China, the world’s top phosphate producer. Meanwhile, the potash... Keep Reading...
Farmer walking through rows of lush green plants at sunset.

Agriculture Market Update: Q3 2025 in Review

Fertilizer prices remained elevated in Q3 compared to both the first half of the year and the end of 2024. Potash prices surged at the start of the year as the Trump administration threatened tariffs on Canada, the top supplier to US farmers. During the third quarter, prices were 20 percent... Keep Reading...
Wooden gavel and block with law books on reflective surface.

Morocco, Emmerson Advance Toward US$2.2 Billion Arbitration Over Halted Potash Project

Morocco has appointed an arbitrator in its ongoing legal battle with Emmerson (LSE:EML,OTC Pink:EMMRF) under the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID).ICSID confirmed on August 15 that Morocco has nominated Professor Zachary Douglas, KC, an international law scholar... Keep Reading...
Aerial view of Mosaic's Belle Plaine potash mine in Saskatchewan, Canada.

Top 10 Potash Countries by Production

The potash sector faced a number of headwinds in 2024, leading to volatility in fertilizer prices for much of the year. While the market stabilized in the first half of 2024, lower cost inputs for potash production and improved crop production placed downward pressure on potash prices in the... Keep Reading...
hands holding potash

Potash and Phosphate Investing in Australia

Potash and phosphate are two key components of fertilizers used in global food production. As the need for food production gets greater every year with the growing worldwide population, the demand for potash and phosphate is expected to grow as well.Phosphate is an essential mineral for humans,... Keep Reading...
field of grass

5 Top Weekly TSX Performers: Verde Agritech Updates PFS for Cerro Verde

The S&P/TSX Composite Index (INDEXTSI:OSPTX) was at 20,316.84 early last Friday (May 20) morning.After starting the week at 20,116.04, the index began to rise following China’s decision to cut a key interest rate for long-term loans to boost its real estate market; it ultimately closed at... Keep Reading...

Latest News

More News

Interactive Chart

Latest Press Releases

Silver Dollar Hires Versa for Diamond Drilling at Its La Joya Silver Project

Oreterra Confirms Two Broad Zones of Epithermal Gold Mineralization with Assays to 50.5 g/t Au Overlying Porphyry Targets at the Kinkaid Project, Nevada

Sranan Announces Filing of Required Filings and First Quarter Financial Statements

Standard Uranium Initiates Inaugural Drill Program at The Rocas Uranium Project, Southeast Athabasca Basin

Related News

precious metals investing

Silver Dollar Hires Versa for Diamond Drilling at Its La Joya Silver Project

base metals investing

Oreterra Confirms Two Broad Zones of Epithermal Gold Mineralization with Assays to 50.5 g/t Au Overlying Porphyry Targets at the Kinkaid Project, Nevada

energy investing

Standard Uranium Initiates Inaugural Drill Program at The Rocas Uranium Project, Southeast Athabasca Basin

precious metals investing

Sranan Announces Filing of Required Filings and First Quarter Financial Statements

precious metals investing

Lahontan Announces Upsize to Private Placement

gold investing

RUA GOLD Reports Extensions Along Strike and at Depth at the Auld Creek Gold-Antimony Project, Reefton Goldfield

precious metals investing

Heliostar Drills Multiple Gold Intercepts over 200 Metres From Pit Edge at San Agustin