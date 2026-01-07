Mirum Pharmaceuticals to Present at the 44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference

Mirum Pharmaceuticals to Present at the 44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference

Mirum Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MIRM), a leading rare disease company, today announced that it will present at the 44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco, CA on Wednesday, January 14, 2026 at 11:15 a.m. PT.

The presentation and question and answer session will be webcast live and can be accessed by visiting the Investors section of Mirum's corporate website.

About Mirum Pharmaceuticals

Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ: MIRM) is a leading rare disease company with a global footprint of approved products and a broad pipeline of investigational medicines. Purpose-built to bring forward breakthrough medicines for people with overlooked conditions, Mirum combines deep expertise with strong connections to the rare disease community. The company's commercial portfolio includes LIVMARLI® (maralixibat) for Alagille syndrome (ALGS) and progressive familial intrahepatic cholestasis (PFIC), CHOLBAM® (cholic acid) for bile-acid synthesis disorders, and CTEXLI® (chenodiol) for cerebrotendinous xanthomatosis (CTX). Mirum's clinical-stage pipeline includes volixibat, an IBAT inhibitor in late-stage development for primary sclerosing cholangitis (PSC) and primary biliary cholangitis (PBC), and MRM-3379, a PDE4D inhibitor being evaluated for Fragile X syndrome (FXS). Mirum's success is driven by a team dedicated to advancing high impact medicines through strategic development, disciplined execution and purposeful collaboration across the rare disease ecosystem. Learn more at www.mirumpharma.com and follow Mirum on Facebook , LinkedIn , Instagram and X .

Investor Contact:
Andrew McKibben
ir@mirumpharma.com

Media Contact:
Meredith Kiernan
media@mirumpharma.com

News Provided by Business Wire via QuoteMedia

Mirum Pharmaceuticals Inc.MIRMNASDAQ:MIRM:US
MIRM
The Conversation (0)
Mirum Pharmaceuticals Inc.

Mirum Pharmaceuticals Inc.

Keep Reading...
Long-Term Data from Mirum's LIVMARLI Studies in ALGS and PFIC Highlighted at EASL Congress

Long-Term Data from Mirum's LIVMARLI Studies in ALGS and PFIC Highlighted at EASL Congress

- Data showcases sustained clinical benefit following seven years of LIVMARLI treatment in patients with Alagille syndrome - Long-term extension data from LIVMARLI PFIC studies highlight improvement in key liver markers and growth Mirum Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MIRM) today announced that... Keep Reading...
Mirum Pharmaceuticals to Present at the Goldman Sachs 45th Annual Global Healthcare Conference

Mirum Pharmaceuticals to Present at the Goldman Sachs 45th Annual Global Healthcare Conference

Mirum Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MIRM), a biopharmaceutical company focused on the identification, acquisition, development and commercialization of novel therapies for debilitating rare and orphan diseases, today announced that it will present at the Goldman Sachs 45th Annual Global... Keep Reading...
Mirum Pharmaceuticals Announces Positive CHMP Opinion for LIVMARLI® Oral Solution for the Treatment of PFIC in Patients Three Months of Age and Older

Mirum Pharmaceuticals Announces Positive CHMP Opinion for LIVMARLI® Oral Solution for the Treatment of PFIC in Patients Three Months of Age and Older

Positive opinion from CHMP based on Phase 3 MARCH study with highly statistically significant (p CHMP assessment concluded that LIVMARLI in PFIC brings significant clinical benefit over the existing approved therapy. Additionally, LIVMARLI received favorable COMP opinion recommending maintenance... Keep Reading...
Long-Term Data from Mirum's LIVMARLI Studies in ALGS and PFIC to be Presented at EASL Congress

Long-Term Data from Mirum's LIVMARLI Studies in ALGS and PFIC to be Presented at EASL Congress

- Data showcases sustained clinical benefit following 7 years of LIVMARLI treatment in patients with Alagille syndrome - Long-term extension data from LIVMARLI PFIC studies highlight improvement in key liver markers and growth Mirum Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MIRM) today announced that new... Keep Reading...
Mirum Pharmaceuticals' LIVMARLI Data Showcased at ESPGHAN Annual Meeting

Mirum Pharmaceuticals' LIVMARLI Data Showcased at ESPGHAN Annual Meeting

- Seven abstracts highlighting ALGS and PFIC data, including three oral presentations - Long-term extension data from Phase 3 MARCH-ON PFIC study presented at plenary session and selected among the highest scoring abstracts Mirum Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MIRM) today announced data... Keep Reading...

Latest News

More News

Interactive Chart

Latest Press Releases

West High Yield Resources Ltd. Announces Closing of Non-Brokered Private Placement

U.S. Patent allowance received for PTSD discovery programme

Company owned drill rig - first drill hole completed

Wealth Minerals Permitting Application for the Kuska Project Accepted

Related News

Gold Investing

Resource Recap: 2025 Data on Australia's Key Resources and Energy Projects

copper investing

Supply Constraints and Trade Fears Push Copper to All‑Time High

Magnesium Investing

West High Yield Resources Ltd. Announces Closing of Non-Brokered Private Placement

Copper Investing

Company owned drill rig - first drill hole completed

uranium investing

Denison Mines Poised to Begin Construction on Phoenix Uranium Project

Precious Metals Investing

55 North Mining Secures 100% Ownership of the Last Hope Gold Project

Battery Metals Investing

NextSource Materials Announces Arrival of First Equipment Shipment in UAE for its Battery Anode Facility and Significant Progress on Front-End Engineering and Design