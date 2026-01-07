Mirum Pharmaceuticals to Present at the 44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference

Mirum Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MIRM), a leading rare disease company, today announced that it will present at the 44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco, CA on Wednesday, January 14, 2026 at 11:15 a.m. PT.
The presentation and question and answer session will be webcast live and can be accessed by visiting the Investors section of Mirum's corporate website.
About Mirum Pharmaceuticals
Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ: MIRM) is a leading rare disease company with a global footprint of approved products and a broad pipeline of investigational medicines. Purpose-built to bring forward breakthrough medicines for people with overlooked conditions, Mirum combines deep expertise with strong connections to the rare disease community. The company's commercial portfolio includes LIVMARLI® (maralixibat) for Alagille syndrome (ALGS) and progressive familial intrahepatic cholestasis (PFIC), CHOLBAM® (cholic acid) for bile-acid synthesis disorders, and CTEXLI® (chenodiol) for cerebrotendinous xanthomatosis (CTX). Mirum's clinical-stage pipeline includes volixibat, an IBAT inhibitor in late-stage development for primary sclerosing cholangitis (PSC) and primary biliary cholangitis (PBC), and MRM-3379, a PDE4D inhibitor being evaluated for Fragile X syndrome (FXS). Mirum's success is driven by a team dedicated to advancing high impact medicines through strategic development, disciplined execution and purposeful collaboration across the rare disease ecosystem. Learn more at www.mirumpharma.com and follow Mirum on Facebook , LinkedIn , Instagram and X .
