CSE Bulletin: Delist - Core One Labs Inc.

The common shares of Core One Labs Inc. will be delisted from the CSE at market close today, September 19, 2025.
Core One Labs Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0804.
_________________________________
Les actions ordinaires de Core One Labs Inc. seront radiées de la CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 19 septembre 2025.
Core One Labs Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0804.
|Date :
|Market Close/Clôture du marchés le 19 SEPT 2025
|Symbol(s)/Symbole(s) :
|COOL
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.