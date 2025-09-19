CSE Bulletin: Delist - Core One Labs Inc.

CSE Bulletin: Delist - Core One Labs Inc.

The common shares of Core One Labs Inc. will be delisted from the CSE at market close today, September 19, 2025.

Core One Labs Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0804.

_________________________________

Les actions ordinaires de Core One Labs Inc. seront radiées de la CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 19 septembre 2025.

Core One Labs Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0804.

Date : Market Close/Clôture du marchés le 19 SEPT 2025
Symbol(s)/Symbole(s) : COOL

 

Core One Labs Inc. is a technology company that licenses its technology to a state-of-the-art production and packaging facility. The Company's technology produces infused strips that are a safer, healthier option to other forms of delivery and also superior bioavailability of cannabis constituents. In addition, the Company has developed considerable expertise in cannabis extraction and nursery activities and is expecting seed and seedling products sales on the horizon.

