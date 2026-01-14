CHARBONE obtient une premiere commande d'hydrogene propre UHP d'un client americain dans l'Etat de NY

(TheNewswire)
Brossard, Quebec, le 14 janvier 2026 TheNewswire - CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, est heureuse d'annoncer l'obtention d'une première commande d'hydrogène propre UHP provenant d'un client basé dans l'État de New York, aux États-Unis. Ce client fait partie d'un important conglomérat industriel japonais, représentant une percée stratégique majeure pour Charbone sur le marché américain.
Première commande d'hydrogène propre UHP dans la Tech Valley américaine
Dans le cadre de son déploiement commercial aux États-Unis, Charbone confirme avoir reçu une commande ferme d'hydrogène propre UHP destinée à un client situé dans l'État de New York, au cœur d'un corridor technologique de premier plan souvent désigné comme la Tech Valley américaine. Cette commande marque une étape clé dans la commercialisation transfrontalière de la production de Charbone et confirme l'intérêt du marché américain pour un approvisionnement fiable en hydrogène UHP.
La commande sera desservie à partir des capacités de production actuelles de la Société et s'inscrit dans une stratégie plus large visant à établir des relations commerciales durables avec des clients industriels et technologiques de calibre international.
Une avancée commerciale structurante aux États-Unis
L'obtention de cette première commande américaine constitue une validation concrète de la proposition de valeur de Charbone et un point d'ancrage important pour son expansion aux États-Unis. Compte tenu de l'offre limitée en hydrogène propre UHP sur le marché nord-américain et de la demande croissante observée dans les secteurs technologiques et industriels avancés, Charbone ne divulgue pas les volumes, la durée, ni les conditions financières de cette commande afin de préserver sa position concurrentielle. Les revenus générés par les activités de production, de distribution et de services de la Société sont présentés sur une base consolidée dans ses états financiers trimestriels.
« L'obtention de cette première commande d'hydrogène propre UHP aux États-Unis est une étape déterminante pour Charbone, » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de Charbone. « Être retenus par un client affilié à un grand conglomérat japonais, dans l'État de New York, confirme la crédibilité de notre plateforme, la qualité de notre hydrogène UHP et notre capacité à répondre aux exigences des marchés technologiques en Amérique du Nord. »
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, Charbone se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. Charbone s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.Charbone.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
