CHARBONE confirme une nouvelle livraison d'hydrogene propre UHP en Ontario, renforcant son deploiement commercial dans ce marche strategique

(TheNewswire)
Brossard, Quebec TheNewswire - le 19 mars 2026 CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, est heureuse d'annoncer qu'à la suite de la livraison initiale réalisée le 22 décembre 2025 auprès d'un distributeur indépendant basé en Ontario, la Société a procédé à une nouvelle livraison complète ("full load") d'hydrogène propre UHP pour ce même client afin de soutenir la croissance du marché ontarien.
Une montée en cadence commerciale confirmée en Ontario
Cette nouvelle livraison complète témoigne de la solidité de la relation commerciale établie avec ce client ainsi que de la demande croissante pour un approvisionnement fiable en hydrogène propre UHP dans la province de l'Ontario soutenu par Charbone.
Elle confirme également la capacité de Charbone à assurer une logistique efficace et récurrente à partir de son site de production de Sorel-Tracy, tout en répondant aux besoins opérationnels de ses partenaires distributeurs dans des marchés clés hors Québec.
Une exécution alignée avec la stratégie de déploiement régional
L'Ontario représente un corridor industriel stratégique pour Charbone, notamment en raison de la concentration d'acteurs dans les secteurs de la fabrication avancée, de l'électronique, de la mobilité et de l'énergie. Cette nouvelle livraison s'inscrit dans la stratégie de la Société visant à :
-
établir des flux commerciaux récurrents avec des partenaires distributeurs régionaux
-
soutenir le développement d'un écosystème d'approvisionnement local en hydrogène UHP
-
préparer le déploiement progressif de ses futurs hubs de distribution et de production éventuel
Déclaration de la direction
« La confirmation de cette nouvelle livraison complète auprès de notre client en Ontario démontre clairement que nous entrons maintenant dans une phase de répétabilité commerciale et d'exécution opérationnelle, » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de Charbone. Au-delà d'une simple livraison, il s'agit d'un signal concret que le marché ontarien adopte progressivement une source locale, fiable et stratégique d'hydrogène propre UHP. Charbone se positionne ainsi comme un partenaire fiable et clé dans la structuration de cette chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord. »
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, Charbone se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. Charbone s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
|
Contact Corporation Charbone
|
Téléphone: +1 450 678 7171
|
Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
Copyright (c) 2026 TheNewswire - All rights reserved.