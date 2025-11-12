CHARBONE confirme le respect de l'echeancier de construction a Sorel-Tracy et annonce le debut imminent de la phase d'installation des equipements

(TheNewswire)
Brossard, Quebec TheNewswire - le 12 novembre 2025 CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, est heureuse de confirmer que le calendrier de construction de son site de Sorel-Tracy progresse conformément à l'échéancier annoncé, et que la phase d'installation des équipements débutera dans les prochains jours.
Les travaux de construction civil , amorcés le 27 octobre dernier, sont maintenant complétés , incluant la préparation des fondations et des infrastructures techniques nécessaires à l'accueil des principaux équipements de production. L'ensemble des composantes livrées en octobre sera ainsi réinstallé sur le site avant la fin du mois, conformément au plan de mise en service prévue pour novembre 2025 de la phase 1a.
« Le respect de notre calendrier à Sorel-Tracy reflète l'efficacité et la rigueur de nos équipes, ainsi que la collaboration exemplaire de nos partenaires techniques et municipaux , » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de CHARBONE . « Nous entrons maintenant dans la phase la plus concrète du projet – celle de l'installation des équipements – qui marquera le passage vers les essais et la mise en service de notre premier module de production d'hydrogène propre UHP au Québec . »
Le site de Sorel-Tracy représente la première installation de production locale et modulaire d'hydrogène propre UHP au Québec, s'inscrivant dans la vision de CHARBONE de bâtir un réseau nord-américain décentralisé de production et de distribution de gaz propres et stratégiques. Pour plus d'informations sur l'approche en 5 phases de la Société et sur les aspects économiques de l'usine modulaire de CHARBONE, veuillez consulter la dernière présentation aux investisseurs sur le site web de la Société.
À propos de CORPORATION CHARBONE
CHARBONE est une entreprise intégrée spécialisée dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) et la distribution stratégique de gaz industriels en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Elle développe un réseau modulaire de production d'hydrogène vert tout en s'associant à des partenaires de l'industrie pour offrir de l'hélium et d'autres gaz spécialisés sans avoir à construire de nouvelles usines coûteuses. Cette stratégie disciplinée diversifie les revenus, réduit les risques et augmente sa flexibilité. Le groupe Charbone est coté en bourse en Amérique du Nord et en Europe sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, visiter www.charbone.com .
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Pour contacter Corporation Charbone :
Téléphone bureau: +1 450 678 7171
Courriel: ir@charbone.com
Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
