CHARBONE annonce la nomination de Patrick Cuddihy au poste de Vice-president principal - Affaires strategiques

Brossard, Quebec, le 5 novembre 2025 TheNewswire - CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Patrick Cuddihy au poste de Vice-président principal Affaires stratégiques .

Cette nomination vient consacrer plus de quatorze mois de collaboration étroite entre M. Cuddihy et Dave B. Gagnon , président et chef de la direction de CHARBONE. Au cours de la dernière année, Patrick Cuddihy a joué un rôle déterminant dans la négociation et la conclusion de l'alliance stratégique Tier 1 aux États-Unis, marquant une étape majeure dans le développement international de la Société.

Son expertise et ses conseils avisés ont également contribué à diversifier et à renforcer l'offre de CHARBONE dans les domaines de l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) et des gaz industriels spécialisés .

« Patrick a démontré une compréhension exceptionnelle de notre vision et une capacité stratégique à faire avancer nos priorités , » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de CHARBONE . « Son engagement, son expérience et son jugement continueront d'être des atouts essentiels pour la Société alors que nous poursuivons notre croissance au Canada et aux États-Unis . »

Dans ses nouvelles fonctions, M. Cuddihy continuera de collaborer quotidiennement au bureau du président , en appui direct à la direction exécutive et à la mise en œuvre des partenariats stratégiques de la Société.

M. Cuddihy apporte une richesse d'expertise dans la gestion de la production et de la distribution d'hydrogène et de gaz industriels , ayant occupé des postes auparavant de direction, notamment comme Directeur des ventes réseaux – région du Québec, Directeur général – région du Pacifique, Directeur des services d'approvisionnement et Directeur de la logistique et des actifs – région de l'Est pour l'une des plus grandes sociétés mondiales de gaz industriels.

À propos de CORPORATION CHARBONE

CHARBONE est une entreprise intégrée spécialisée dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) et la distribution stratégique de gaz industriels en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Elle développe un réseau modulaire de production d'hydrogène vert tout en s'associant à des partenaires de l'industrie pour offrir de l'hélium et d'autres gaz spécialisés sans avoir à construire de nouvelles usines coûteuses. Cette stratégie disciplinée diversifie les revenus, réduit les risques et augmente sa flexibilité. Le groupe Charbone est coté en bourse en Amérique du Nord et en Europe sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, visiter www.charbone.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Charbone Hydrogen
