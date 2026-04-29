CHARBONE annonce la cloture du pret convertible de 10 M$ incluant 3 M$ en tranche initiale

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Brossard, Quebec TheNewswire - le 29 avril 2026 CORPORATION Charbone (TSXV: CH,OTC:CHHYF; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et de gaz industriels, est heureuse d'annoncer la clôture de la facilité de prêt convertible garanti (le « Prêt Convertible ») avec Riverfort Global Opportunities PCC Ltd (« RiverFort » ou le « Prêteur ») pour un montant maximal de 10 millions de dollars, comme annoncé précédemment les 31 mars et 23 avril 2026.
Aperçu de la transaction
Conformément aux ententes définitives conclus avec RiverFort, Charbone a procédé avec succès au premier tirage de 3 millions de dollars (le « Premier tirage ») au titre du Prêt Convertible, représentant la première tranche d'un financement total engagé pouvant atteindre 10 millions de dollars. Le Prêt Convertible est structuré comme un prêt garanti à tirages multiples, des tranches supplémentaires étant disponibles pour la Société pendant la durée de l'accord, sous réserve des conditions habituelles et de l'accord mutuel des parties.
Conditions clés du prêt convertible
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Montant total du prêt : Prêt convertible garanti jusqu'à 10 millions de dollars, structuré en plusieurs tirages.
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Tirages de fonds : Le premier tirage de 3 millions de dollars est maintenant terminé. Un deuxième tirage, d'un montant maximal de 3 millions de dollars, pourra être accordé à la Société avant la date correspondant à six mois civils après la clôture du premier tirage, sous réserve d'un accord mutuel. Le solde de 4 millions de dollars peut être tiré en une seule fois pendant la durée du prêt convertible, sous réserve d'un accord mutuel entre la Société et RiverFort et des conditions habituelles stipulées dans le contrat de Prêt Convertible.
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Durée : Les tirages au titre du Prêt Convertible sont disponibles pour une durée de trois ans, chaque tirage étant remboursable sur 18 mois. La date d'échéance du premier tirage est le 29 octobre 2027.
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Intérêts : 12 % par année, payables en espèces tous les 4 mois. Intérêts de retard plafonnés à 24 %.
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Conversion : Le Premier tirage est convertible, au choix du Prêteur, en unités composées d'une action ordinaire de la Société et de 0,3 bon de souscription, au prix de conversion de 0,15 $ par unité. Si ce n'est pas converti avant, 10 % du Premier tirage seront remboursés au bout de 6 mois, 20 % au bout de 12 mois et 70 % à l'échéance, soit dans 18 mois. Les titres émis lors de toute conversion du capital du Prêt Convertible seront soumis à la période de détention légale de quatre mois au Canada.
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Bons de souscription : Chaque bon de souscription entier émis dans le cadre du Premier tirage de 3 millions de dollars permettra d'acquérir une action ordinaire supplémentaire du capital de Charbone, au prix de 0,195 $ par action, pendant une période de 48 mois, dans la limite de cinq ans à compter de la date de clôture du Prêt Convertible.
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Garantie : Garanti par une hypothèque de premier rang sur l'universalité de tous les biens meubles présents et futurs de Charbone Hydrogène Québec Inc. (projet Sorel-Tracy) et de Charbone Hydrogen Corporation.
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Des frais de mise en œuvre équivalant à 5 % du premier versement seront payables en espèces à la clôture et des frais de vérification préalable non remboursables de 20 000 $ ont déjà été acquittés.
Utilisation des fonds
Le Prêt Convertible est un élément clé de la stratégie globale de Charbone visant à accroître sa capacité de production d'hydrogène et à étendre sa plateforme de gaz industriels en Amérique du Nord. Les fonds provenant du Premier tirage devraient servir à :
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Accélérer le calendrier de développement des installations de production d'hydrogène propre UHP de la Société.
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Soutenir les dépenses en capital et le déploiement de l'équipement.
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Fournir un fonds de roulement général pour accélérer les initiatives de croissance à court terme.
Charbone et RiverFort continueront d'évaluer les tirages subséquents au titre du Prêt Convertible, qui pourront être effectués au fil du temps conformément à l'entente et aux besoins en capital de la Société.
" Cette clôture représente une étape importante pour Charbone, qui poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de croissance, a déclaré Benoit Veilleux, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif de Charbone. " Le partenariat avec RiverFort fournit un capital flexible et échelonné qui correspond à notre calendrier de développement et soutient l'accélération du déploiement de notre infrastructure hydrogène."
À propos de CORPORATION Charbone
Charbone est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, Charbone se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. Charbone s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. Charbone est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH,OTC:CHHYF); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.Charbone.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
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Contact Corporation Charbone
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Téléphone: +1 450 678 7171
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Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif
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