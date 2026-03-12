Beauce Gold Fields Annonce des Analyses de Phosphate Jusqu'a 8,07 % P2O5 des Essais Metallurgiques Produisent un Concentre a 38,9 % avec une Recuperation de 93,4 %

(TheNewswire)
Le 12 mars 2026 TheNewswire - Montréal, Québec, Canada - Champs d'Or en Beauce (Beauce Gold Fields) (TSX Croissance : BGF), ci-après « BGF » ou la « Société », annonce des résultats analytiques provenant d'échantillons de roche contenant de l'apatite prélevés sur sa propriété phosphatée CH-98 située dans la région du Lac-Saint-Jean, au Québec. La Société présente également les résultats d'essais métallurgiques réalisés par COREM sur du matériel contenant de l'apatite provenant de la propriété.
Ces travaux font suite au communiqué de presse du 17 novembre 2025 annonçant la présence d'anorthosite riche en apatite et confirmant l'indice phosphaté historique CH-98-61.
Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Champs d'Or en Beauce, a déclaré :
« Les analyses confirment des teneurs significatives en phosphate à l'indice CH-98-61. Les essais métallurgiques réalisés par COREM démontrent que l'apatite provenant de la propriété peut être enrichie en un concentré de phosphate de haute teneur à l'aide de méthodes conventionnelles de flottation. Ces résultats confirment le potentiel de la propriété CH-98 dans le cadre de notre initiative Québec Phosphate. Notre objectif est de positionner Beauce Gold Fields afin de contribuer à l'approvisionnement nord-américain en phosphate, un minéral critique.
Résultats d'analyses des roches à apatite
Lors de la campagne de terrain de 2025 sur la propriété CH-98, des échantillons de roche contenant de l'apatite ont été prélevés à cinq endroits, incluant directement sur l'affleurement de l'indice CH-98-61. Les échantillons ont été envoyés au laboratoire ALS Canada Ltée à Val-d'Or (Québec) pour des analyses géochimiques de roche totale par fluorescence X (XRF).
|
Échantillon
|
ID terrain
|
P₂O₅ (%)
|
D589656
|
2025-0112
|
1,95
|
D589657
|
2025-0113
|
3,01
|
D589659
|
2025-0115
|
4,31
|
D589660
|
CH-98-C
|
0,28
|
D589661
|
CH-98-61
|
8,07
La teneur de 8,07 % P₂O₅ obtenue pour l'échantillon CH-98-61 confirme les valeurs élevées en phosphate rapportées lors d'échantillonnages gouvernementaux historiques ayant enregistré 8,59 % P₂O₅ sur ce même affleurement. Les roches échantillonnées sont composées principalement d'anorthosite contenant de l'apatite, une lithologie hôte reconnue pour les gisements phosphatés du complexe anorthositique du Lac-Saint-Jean.
Image : Échantillon CH-98-61 de roche anorthosite contenant de l'apatite
Résultats des essais métallurgiques réalisés par COREM
Un échantillon de 20 kg de roche contenant de l'apatite provenant de l'affleurement CH-98-61 a été soumis à COREM (Québec) afin d'évaluer la possibilité de produire un concentré d'apatite par flottation. Les essais de flottation indiquent que le matériel répond favorablement aux méthodes conventionnelles de traitement des minéraux.
• Production de concentrés d'apatite dépassant 35 % P₂O₅
• Meilleur essai de flottation : 38,9 % P₂O₅
• Récupération de 93,4 %
• Faibles impuretés avec un MER (minor element ratio) de 0,05
Ces résultats démontrent que l'apatite présente dans le matériel de CH-98 peut être efficacement enrichie à l'aide de techniques conventionnelles de flottation.
L'analyse du concentré indique également :
• 0,19 % d'oxydes totaux de terres rares (TREO)
• Faibles teneurs en thorium (<5 ppm) et uranium (1,3 ppm)
Les essais métallurgiques ont été réalisés sur un échantillon d'alimentation contenant environ 5,6 % P₂O₅. Les teneurs en concentré obtenues lors des essais de flottation sont comparables à celles rapportées par des projets phosphatés avancés du district anorthositique du Lac-Saint-Jean, où les concentrés obtenus après flottation se situent généralement entre 35 % et 40 % P₂O₅.
Les essais réalisés sur le matériel provenant de la propriété CH-98 ont produit des concentrés atteignant 38,9 % P₂O₅ avec une récupération de 93,4 %, démontrant que la minéralisation en apatite de la propriété peut être enrichie à l'aide de procédés conventionnels similaires à ceux utilisés par d'autres projets phosphatés de la région.
La Société prévoit poursuivre l'exploration sur la propriété CH-98 par :
• Cartographie détaillée et prospection
• Échantillonnage en rainures des affleurements contenant de l'apatite
• Levés géophysiques pour identifier les lithologies et structures favorables
• Évaluation d'échantillons supplémentaires pour essais métallurgiques
Ces travaux visent à mieux définir l'étendue et la continuité de la minéralisation phosphatée sur la propriété.
Assurance qualité / contrôle de qualité
Les échantillons prélevés lors du programme de terrain de 2025 ont été analysés par ALS Canada Ltée à Val-d'Or (Québec), un laboratoire certifié ISO. Les échantillons ont été concassés, divisés et pulvérisés avant analyse. La géochimie de roche totale, incluant P₂O₅, a été déterminée par fluorescence X (XRF) après préparation par fusion au borate de lithium. Le programme analytique comprenait des procédures de contrôle de qualité internes incluant des étalons, des blancs et des duplicatas. ALS Canada applique des protocoles d'assurance qualité reconnus internationalement. La personne qualifiée de la Société a examiné les procédures analytiques et les juge appropriées pour ce type de minéralisation.
Les essais métallurgiques ont été réalisés par COREM, centre de recherche indépendant spécialisé en traitement des minerais situé à Québec. Environ 13,8 kg de matériel représentatif ont été préparés par concassage et homogénéisation avant les essais de flottation. Plusieurs essais ont été réalisés à différentes tailles de broyage afin d'évaluer la teneur et la récupération du concentré. Les résultats présentés proviennent d'essais de laboratoire réalisés dans des conditions contrôlées et ne constituent pas une étude d'optimisation ni une étude de faisabilité économique. Source : COREM – Rapport final T3913
L'information technique contenue dans ce communiqué a été révisée et approuvée par Christian Tremblay, M.Sc., géo., personne qualifiée indépendante au sens du Règlement 43-101.
La propriété CH-98 s'inscrit dans l'initiative Québec Phosphate de Beauce Gold Fields, qui cible des occurrences phosphatées au sein du complexe anorthositique du Lac-Saint-Jean, l'un des principaux districts phosphate-titane d'Amérique du Nord
Le phosphate est essentiel à la production d'engrais et constitue également un composant clé des cathodes de batteries LFP (lithium-fer-phosphate).
La stratégie de la Société vise à faire progresser des cibles proches de la surface susceptibles de contribuer à la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en minéraux critiques.
Le phosphate a récemment été ajouté aux listes des minéraux critiques du Canada et du Québec.
À propos de Champs d'Or en Beauce
Champs d'Or en Beauce se concentre sur l'exploration et le développement du plus vaste district aurifère de type placer de l'est de l'Amérique du Nord. L'objectif de la Société est de retracer les anciens travaux aurifères de type placer jusqu'à leur source en roche mère afin de découvrir des gisements aurifères économiquement exploitables.
La propriété phare de la Société est le projet aurifère de Saint-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or au Canada, antérieure à celle du Klondike au Yukon. La région de la Beauce a accueilli certaines des plus importantes exploitations aurifères placer historiques de l'est de l'Amérique du Nord entre les années 1860 et 1960, produisant certaines des plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (plus de 50 onces).
(Source : Rapport technique NI 43-101 – Beauce, 4 juillet 2018, B. Violette)
Parallèlement, Beauce Gold Fields poursuit le forage de systèmes antiformes récemment découverts, qui auraient contribué à la formation des importants dépôts aurifères placer de la Beauce. Le modèle géologique de la Société suggère que l'or placer du paléocanal aurifère de Beauce, incluant les célèbres grosses pépites du 19e siècle, s'est formé dans des poches de quartz sous contraintes situées dans l'axe de dômes stratifiés d'antiformes, typiques des formations de type Saddle Reef. Parmi les formations Saddle Reef notables à l'échelle mondiale figurent les champs aurifères de Bendigo en Australie (plus de 60 millions d'onces) et le gisement à haute teneur Dufferin en Nouvelle-Écosse.
Site web de Beauce Gold Fields : www.beaucegold.com
CONTACT :
Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239
