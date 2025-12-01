BacTech Environmental Corp. Announces Appointment of Brett Whalen to Board of Directors

Toronto, December 1, 2025 TheNewswire - BacTech Environmental Corporation (" BacTech " or the " Company ")(CSE:BAC,OTC:BCCEF, OTCQB:BCCEF) is pleased to announce the appointment of Brett Whalen to its Board of Directors, succeeding his father, Mr. Don Whalen who recently passed away. A Spanish version follows the English.

Brett Whalen has been an active supporter, funder, and advisor to BacTech for several years. He recently became the Company's largest shareholder following the conversion of $1.82 million in debt obligations into common shares and warrants. As part of the conversion, BacTech issued 19.5 million common shares and 19.5 million common share purchase warrants to settle the outstanding debt.

In addition, Mr. Whalen holds a 2% royalty interest over all future BacTech projects. Including his prior holdings, Brett now controls 26,640,720 common shares, representing approximately 11.18% of the Company's issued and outstanding shares.

"We are very pleased to welcome Brett to the Board," said Ross Orr, President and CEO of BacTech Environmental . "His father, Don, was one of BacTech's most passionate champions, and it's clear that same commitment lives on through Brett. The Whalen family has played an important role in supporting our mission, and we are proud to continue that legacy at the Board level."

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

This news release contains "forward-looking information" and "forward-looking statements" within the meaning of applicable securities laws, including but not limited to statements regarding the Company's future projects, financing plans, corporate strategy, and anticipated benefits of board appointments. Forward-looking statements are based on management's current expectations, estimates, and assumptions and are subject to a number of risks, uncertainties, and other factors that may cause actual results to differ materially from those expressed or implied.

Although BacTech believes the expectations expressed in such forward-looking statements are reasonable, there can be no assurance that they will prove correct. Readers are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements. BacTech undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements except as required by law.

About BacTech Environmental Corporation

BacTech Environmental uses naturally occurring bacteria to safely treat and stabilize toxic mining materials while recovering valuable metals. The Company's patented and proprietary bio-oxidation technology, BacOx , offers a cleaner, more sustainable alternative to traditional smelting and roasting, eliminating arsenic emissions and enabling full in-country value creation.

BacTech is advancing its flagship bioleach processing facility in Tenguel, Ecuador , which is engineered for 100% arsenic stabilization , zero liquid discharge , and up to 35,000 oz/year of gold production in Phase 1, with planned modular expansion to 100,000+ oz/year . The Company is also developing its patent-pending Zero-Waste/Tailings Reclamation technology , designed to convert sulphide tailings into saleable iron, critical metals, and ammonium-sulphate fertilizer for global markets.

For more information, visit www.bactechgreen.com

For Further Information

Ross Orr
President & CEO
BacTech Environmental Corporation
Email: info@bactechgreen.com
Website: www.bactechgreen.com

Follow us on LinkedIn , X , and YouTube

BacTech Environmental Corp. Anuncia el Nombramiento de Brett Whalen al Directorio

Toronto, 1 de deciembre de 2025 – BacTech Environmental Corporation ("BacTech" o la "Compañía") (CSE: BAC, OTCQB: BCCEF) se complace en anunciar el nombramiento de Brett Whalen a su Directorio, en reemplazo de su padre, el Sr. Don Whalen, quien falleció recientemente.

Brett Whalen ha sido un activo partidario, financiador y asesor de BacTech durante varios años. Recientemente se convirtió en el mayor accionista de la Compañía tras la conversión de US$1.82 millones en obligaciones de deuda en acciones ordinarias y warrants. Como parte de dicha conversión, BacTech emitió 19.5 millones de acciones ordinarias y 19.5 millones de warrants para la compra de acciones ordinarias para cancelar la deuda pendiente.

Además, el Sr. Whalen posee un derecho de regalía del 2% sobre todos los futuros proyectos de BacTech. Sumando sus tenencias previas, Brett controla ahora 26,640,720 acciones ordinarias, lo que representa aproximadamente el 11.18% de las acciones emitidas y en circulación de la Compañía.

"Nos complace mucho darle la bienvenida a Brett al Directorio", señaló Ross Orr, Presidente y CEO de BacTech Environmental. "Su padre, Don, fue uno de los defensores más apasionados de BacTech, y está claro que ese mismo compromiso continúa vigente en Brett. La familia Whalen ha desempeñado un papel importante en el apoyo a nuestra misión, y nos enorgullece mantener ese legado a nivel del Directorio."

Nota de Advertencia sobre Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" según lo establecido en las leyes de valores aplicables, incluyendo, entre otras, declaraciones relacionadas con los futuros proyectos de la Compañía, planes de financiamiento, estrategia corporativa y beneficios anticipados derivados de los nombramientos al Directorio. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas, estimaciones y supuestos actuales de la gerencia, y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos.

Aunque BacTech considera razonables las expectativas expresadas en dichas declaraciones prospectivas, no puede garantizarse que resulten correctas. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones. BacTech no asume ninguna obligación de actualizar o revisar declaraciones prospectivas, excepto cuando lo exija la ley.

Acerca de BacTech Environmental Corporation

BacTech Environmental utiliza bacterias naturales para tratar y estabilizar de forma segura materiales mineros tóxicos mientras recupera metales de valor. La tecnología patentada y propietaria de bio-oxidación de la Compañía, BACOX , ofrece una alternativa más limpia y sostenible a los métodos tradicionales de fundición y tostación, eliminando emisiones de arsénico y permitiendo la creación de valor completo en el país de origen.

BacTech está avanzando en su planta insignia de biolixiviación en Tenguel, Ecuador, diseñada para la estabilización del 100% del arsénico, descarga líquida cero y una producción de hasta 35,000 oz/año de oro en la Fase 1, con una expansión modular planificada a más de 100,000 oz/año. La Compañía también está desarrollando su tecnología de Reclamación de Relaves Cero-Desechos (Zero-Waste), pendiente de patente, diseñada para convertir relaves sulfurosos en hierro comercializable, metales críticos y fertilizante de sulfato de amonio para mercados globales.

Para más información, visite www.bactechgreen.com

Información Adicional

Ross Orr
Presidente & CEO
BacTech Environmental Corporation
Email: info@bactechgreen.com
Sitio web: www.bactechgreen.com
Síganos en LinkedIn, X y YouTube

