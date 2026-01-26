Verde AgriTech Reports New Best Intercept: 13.0 m at 0.83% TREO including 8.0 m at 1.01% TREO; 25% of Drilled Metres ?0.40% TREO

Verde AgriTech Ltd. (TSX: NPK,OTC:VNPKF | OTCQX: VNPKF) ("Verde" or the "Company") is pleased to report additional assay results from its ongoing drilling program at the Minas Americas Global Alliance Project (the "Project") in Minas Gerais, Brazil.

"Our first drilling target (PT-34) is already delivering the combination that matters in rare earth discoveries: shallow thickness, repeated high grades, and a magnet‑rich rare earth basket," said Cristiano Veloso, Founder and CEO of Verde. "With significant intercepts now extending across PT‑34 and multiple holes finishing in mineralization, we are prioritizing scale capture. Given the strength of results so far, the Board has approved expanding the resource definition footprint and drilling additional metres to better outline the district‑scale potential of the Project. Our objective is to define more tonnes of higher‑quality, magnet‑rich mineralization before finalizing scoping‑level economics."

"In parallel, the Board has directed the Company to prepare the Project's technical disclosure under Canadian NI 43‑101 and to develop U.S. SEC Regulation S‑K Subpart 1300 (S‑K 1300) aligned disclosure, including a Technical Report Summary as applicable," added Mr. Veloso. "This dual‑track approach enhances comparability for global investors and preserves strategic flexibility as we advance the Project."

This release reports assays from 24 additional holes totaling 244.7 m at the priority PT‑34 target, bringing drilling results reported to date to 27 holes totaling 279.8 m (280 assayed intervals).

Drill Highlights

  • New best intercept to date returned 13.0 m (2.0–15.0 m) averaging 8,257 ppm (0.83%) TREO and 2,004 ppm (0.20%) MREO, including 8.0 m (3.0–11.0 m) averaging 10,113 ppm (1.01%) TREO and 2,495 ppm (0.25%) MREO.
  • Best 5 m composite to date averaged 10,941 ppm (1.09%) TREO and 2,732 ppm (0.27%) MREO.
  • Peak grade + magnet basket: (9.0–10.0 m) returned 13,453 ppm (1.35%) TREO and 3,836 ppm (0.38%) MREO (MREO/TREO = 28.5%; NdPr = 27.8% of TREO).
  • Meaningful high‑grade distribution: of 279.8 m drilled at PT‑34 to date, 71.2 m (25.4%) returned ≥0.40% TREO, 46.0 m (16.4%) returned ≥0.60% TREO, 23.0 m (8.2%) returned ≥0.80% TREO and 8.0 m (2.9%) returned ≥1.00% TREO.
  • Magnet basket strengthens with grade: in intervals ≥0.40% TREO, MREO (Nd+Pr+Dy+Tb) averages ~23% of TREO, rising to ~26% of TREO in intervals ≥1.00% TREO.
  • Heavy magnet REEs present: Dy₂O₃ up to 86 ppm and Tb₄O₇ up to 18 ppm.
  • Open at depth: 11 of 27 holes ended in ≥0.20% TREO mineralization, including 6 holes ending ≥0.40% TREO, 4 holes ending ≥0.80% TREO and 2 holes ending ≥1.00% TREO.
  • Significant intercepts now span ~1.7 km across PT‑34 (based on maximum collar‑to‑collar distance among holes returning continuous ≥0.40% TREO mineralization over ≥3 m).

Definitions: TREO = total rare earth oxides. MREO = magnetic rare earth oxides (Nd₂O₃ + Pr₆O₁₁ + Dy₂O₃ + Tb₄O₇). 10,000 ppm = 1.0%. Assays are head grades; metallurgical recoveries are determined by separate testwork.

Metallurgy Context (Previously Reported) and Next Steps

Verde has previously reported ionic adsorption behavior at the Project using mild ammonium‑sulfate leach screening, including the following process indicators in the best trench samples:

  • magnet rare earths comprising >40% of dissolved REO in primary leach solutions;
  • thorium and uranium reported at or below detection in the best intervals; and
  • cerium reporting at low levels in solution relative to head grade — a favorable selectivity signature for downstream upgrading.

Ongoing work includes:

  • deeper follow‑up drilling to test below current auger depths where mineralization remains open;
  • drill‑based composite metallurgical testing across principal mineralization domains; and
  • continued reporting of drill assays and metallurgical results as they become available.

Preliminary Economic Assessment ("PEA")

With multiple high‑grade centres emerging across PT‑34 and mineralization remaining open at depth, Verde is sequencing its technical work to ensure the first economic study incorporates a broader drill dataset and updated composite metallurgy.

The Company continues to target a maiden NI 43‑101 Mineral Resource Estimate in H1 2026, and now targets completion of a PEA (PEA‑level) in H2 2026, supported by S‑K 1300‑aligned technical disclosure work as applicable.

Table 1: Selected Significant Intercepts — PT‑34 (Head Grades)

Hole ID Note From (m) To (m) Length (m) TREO (ppm) TREO (%) MREO (ppm) MREO (%) MREO/TREO (%)
MAV_AD_0027 from surface 0.0 15.5 15.5 7,265 0.73 1,749 0.17 24.1
MAV_AD_0027   2.0 15.0 13.0 8,257 0.83 2,004 0.20 24.3
MAV_AD_0027 incl. 3.0 11.0 8.0 10,113 1.01 2,495 0.25 24.7
MAV_AD_0027 5 m comp. 5.0 10.0 5.0 10,941 1.09 2,732 0.27 25.0
MAV_AD_0013   4.0 10.0 6.0 9,484 0.95 2,231 0.22 23.5
MAV_AD_0013 incl. 8.0 10.0 2.0 12,740 1.27 3,551 0.36 27.9
MAV_AD_0013 incl. peak 9.0 10.0 1.0 13,453 1.35 3,836 0.38 28.5
MAV_AD_0012   10.0 14.0 4.0 10,143 1.01 2,475 0.25 24.4
MAV_AD_0035   6.0 11.0 5.0 8,273 0.83 2,013 0.20 24.3
MAV_AD_0002 from surface 0.0 14.2 14.2 6,801 0.68 1,659 0.17 24.4
MAV_AD_0002 incl. 4.0 10.0 6.0 8,013 0.80 1,941 0.19 24.2
MAV_AD_0025   4.0 8.0 4.0 7,826 0.78 1,619 0.16 20.7
                   

Notes: Intervals are downhole. Drillholes are vertical; based on the current geological model of a gently undulating mineralized horizon, downhole lengths are interpreted to represent approximate true thickness. Weighted averages are calculated by length. Rounding may result in minor differences.

Table 2: PT‑34 Grade Distribution Scoreboard (Assayed Metres Above TREO Cutoffs)

TREO cutoff Cutoff (ppm) Metres ≥ cutoff % of drilled metres Holes hit
≥0.40% TREO 4,000 71.2 m 25.4%
 11/27
≥0.60% TREO 6,000 46.0 m 16.4%
 10/27
≥0.80% TREO 8,000 23.0 m 8.2%
 7/27
≥1.00% TREO 10,000 8.0 m 2.9%
 4/27
         

Notes: Metres are the summed lengths of assayed drill intervals meeting each cutoff (mostly ~1 m). This table does not represent a mineral resource or reserve estimate and is not a statement of continuity.

Figure 1: Drill hole plan map showing completed and pending drill hole assays in the resource potential area.

Map_NR_PotentialArea_V1 1 (2)

Figure 2: Cross section showing significant drill holes results

CS_CEV_20260124_V2 (1)

Qualified Person and QA/QC

The scientific and technical information contained in this news release has been reviewed and approved by Leonardo Deringer Fraga, P.Geo, Vice President of Exploration, who is a Qualified Person as defined by NI 43101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. EGBC License No. 61611.
Dril samples were collected at nominal onemetre intervals. Sample preparation and analysis were carried out by SGS Geosol, an independent, ISO-accredited laboratory in Vespasiano, Minas Gerais, Brazil. Samples were analyzed for major oxides and a full rare earth element suite using industry-standard analytical methods

The Company maintains a quality assurance and quality control (QA/QC) program that includes the insertion of certified reference materials, blanks, and duplicates at regular intervals. QA/QC results were reviewed by the Qualified Person and were found to be within acceptable limits. No material QA/QC issues were identified that would affect the reliability of the reported assay results.

About Verde AgriTech

Verde AgriTech is a Brazil‑focused specialty fertilizer company listed on the TSX and OTCQX. The Company is advancing the Minas Americas Global Alliance rare earth project in Minas Gerais, Brazil, leveraging its operational platform and regional experience to accelerate exploration and technical de‑risking. For more information, visit our website: https://verde.ag/en/home.

Cautionary Language and Forward‑Looking Statements

This news release contains "forward‑looking information" within the meaning of applicable Canadian securities legislation, including, but not limited to, statements with respect to: the significance of exploration results; the potential for economic extraction of rare earth elements; future exploration and development plans; the outcome of the Board of Directors' review; potential partnerships, strategic alternatives, or value‑maximizing structures; the advancement of the Project; and the expected timing of further updates. Forward‑looking information is based on management's current expectations, assumptions, estimates, projections and interpretations and involves known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actual results or events to differ materially from those expressed or implied.

These factors include, without limitation: risks related to exploration‑stage projects; the possibility that future exploration results may not support mineral resource or reserve delineation; uncertainties relating to assay and metallurgical results; operational risks inherent in mining; risks associated with maintaining licenses, permits and mineral rights; changes in laws, regulations and government policies; risks related to capital and operating costs; commodity price volatility; financing risks; and other risks described in the Company's most recent annual information form and other continuous disclosure filings available under the Company's profile at www.sedarplus.ca.

Readers are cautioned not to place undue reliance on forward‑looking information. The Company does not undertake to update or revise any forward‑looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required under applicable securities laws.

This news release reports exploration results which are preliminary in nature and do not represent mineral resources or mineral reserves as defined under NI 43‑101. There is no certainty that further exploration will result in the delineation of mineral resources or mineral reserves, or that any development decision will be made. Mineralization identified to date is not necessarily indicative of future results.

For additional information please contact:

Cristiano Veloso, Chief Executive Officer and Founder

Tel: +55 (31) 3245 0205; Email: investor@verde.ag

www.verde.ag | www.investor.verde.ag


APPENDIX

Minas Americas Global Alliance Project (PT-34) — Drill Hole Collar Information and Full Assay Results

Notes: Assays are reported as head grades in parts per million ("ppm"). MREO includes Nd, Pr, Dy and Tb oxides. TREO includes all rare earth oxides. All holes are vertical (90°). Based on current interpretation of a gently undulating mineralized horizon, the reported intervals are interpreted to represent approximate true thickness. Coordinates are reported in SIRGAS 2000 / UTM Zone 23S.

Table 3: Drill hole collar information (PT-34 auger drilling reported to date)

Hole ID Easting (UTM) Northing (UTM) Elevation m Depth EOH m Status
MAV_AD_0001 384,454 7,841,206 1044.00 8.70 CONCLUDED
MAV_AD_0002 384,282 7,841,027 1149.00 14.20 CONCLUDED
MAV_AD_0003 384,092 7,840,847 1172.00 12.20 CONCLUDED
MAV_AD_0004 383,855 7,840,627 1195.00 7.00 CONCLUDED
MAV_AD_0005 383,909 7,840,741 1181.00 15.00 CONCLUDED
MAV_AD_0006 383,736 7,840,835 1192.00 11.00 CONCLUDED
MAV_AD_0007 383,611 7,840,764 1193.00 10.40 CONCLUDED
MAV_AD_0008 383,505 7,840,694 1182.00 11.00 CONCLUDED
MAV_AD_0009 383,356 7,840,530 1162.00 9.00 CONCLUDED
MAV_AD_0010 383,207 7,840,421 1142.00 9.00 CONCLUDED
MAV_AD_0011 383,911 7,840,309 1133.00 7.00 CONCLUDED
MAV_AD_0012 383,362 7,840,528 1164.29 14.00 CONCLUDED
MAV_AD_0013 383,429 7,840,463 1163.00 10.00 CONCLUDED
MAV_AD_0014 383,168 7,841,831 1167.00 6.00 CONCLUDED
MAV_AD_0015 382,960 7,841,892 1148.00 7.00 CONCLUDED
MAV_AD_0016 383,140 7,841,980 1164.00 12.00 CONCLUDED
MAV_AD_0017 383,366 7,842,092 1130.00 12.00 CONCLUDED
MAV_AD_0022 383,559 7,839,941 1179.00 12.00 CONCLUDED
MAV_AD_0023 383,445 7,839,886 1174.66 6.00 CONCLUDED
MAV_AD_0024 383,062 7,841,600 1149.00 10.00 CONCLUDED
MAV_AD_0025 383,141 7,841,509 1144.00 8.00 CONCLUDED
MAV_AD_0026 383,068 7,841,948 1169.00 6.00 CONCLUDED
MAV_AD_0027 383,245 7,842,037 1139.00 15.50 CONCLUDED
MAV_AD_0031 383,855 7,840,068 1190.00 11.00 CONCLUDED
MAV_AD_0033 383,348 7,841,789 1175.00 12.80 CONCLUDED
MAV_AD_0034 382,991 7,841,735 1150.00 12.00 CONCLUDED
MAV_AD_0035 383,059 7,842,157 1150.00 11.00 CONCLUDED
           

*EOH = end of hole.

Table 4: Full drilling results for PT-34 auger holes (all assayed intervals)

Hole ID From
(m)		 To
(m)		 Length
(m)		 CeO2
(ppm)		 Dy2O3
(ppm)		 Er2O3
(ppm)		 Eu2O3
(ppm)		 Gd2O3
(ppm)		 Ho2O3
(ppm)		 La2O3
(ppm)		 Lu2O3
(ppm)		 Nd2O3
(ppm)		 Pr6O11
(ppm)		 Sm2O3
(ppm)		 Tb4O7
(ppm)		 Tm2O3
(ppm)		 Y2O3
(ppm)		 Yb2O3
(ppm)		 TREO
(ppm)		 MREO
(ppm)		 NdPr
(%TREO)
MAV_AD_0001 0.0 1.0 1.0 2968 34 9 33 77 4 1331 1 1039 299 139 8 1 104 5 6052 1380 22%
MAV_AD_0001 1.0 2.0 1.0 3857 49 13 51 117 6 2042 1 1617 490 210 12 1 152 6 8623 2168 24%
MAV_AD_0001 2.0 3.0 1.0 3132 44 13 42 101 6 1663 1 1299 394 172 10 1 170 7 7054 1747 24%
MAV_AD_0001 3.0 4.0 1.0 2730 40 11 37 90 6 1326 1 1098 311 151 9 1 140 6 5957 1458 24%
MAV_AD_0001 4.0 5.0 1.0 2580 31 8 32 73 4 1191 0 977 281 131 7 1 93 4 5411 1296 23%
MAV_AD_0001 5.0 6.0 1.0 2455 29 7 30 69 4 1151 0 912 265 124 7 1 85 3 5143 1213 23%
MAV_AD_0001 6.0 7.0 1.0 2341 30 9 29 70 4 1086 1 872 250 119 7 1 108 4 4932 1159 23%
MAV_AD_0001 7.0 8.0 1.0 2347 29 8 28 66 4 1108 0 873 250 117 7 1 96 4 4938 1159 23%
MAV_AD_0001 8.0 8.7 0.7 1828 23 6 22 52 3 880 0 690 199 92 5 1 75 3 3880 917 23%
MAV_AD_0002 0.0 1.0 1.0 3484 43 12 44 103 6 1748 1 1381 417 184 10 1 129 6 7568 1851 24%
MAV_AD_0002 1.0 2.0 1.0 3102 52 14 47 115 7 1751 1 1356 406 187 12 1 158 7 7217 1826 24%
MAV_AD_0002 2.0 3.0 1.0 3181 58 15 52 130 8 1854 1 1491 446 209 13 2 173 8 7640 2008 25%
MAV_AD_0002 3.0 4.0 1.0 2740 35 10 36 83 4 1351 1 1109 325 148 8 1 113 5 5970 1477 24%
MAV_AD_0002 4.0 5.0 1.0 3055 39 11 39 91 5 1484 1 1210 353 164 9 1 131 6 6599 1611 24%
MAV_AD_0002 5.0 6.0 1.0 3334 42 12 42 96 6 1642 1 1293 394 172 10 1 146 6 7197 1739 23%
MAV_AD_0002 6.0 7.0 1.0 3716 43 12 44 101 6 1767 1 1403 430 184 10 1 145 6 7869 1886 23%
MAV_AD_0002 7.0 8.0 1.0 4523 47 11 53 116 6 2128 1 1742 522 221 11 1 135 5 9520 2321 24%
MAV_AD_0002 8.0 9.0 1.0 4241 59 17 58 136 8 2047 1 1720 513 234 14 2 204 9 9262 2305 24%
MAV_AD_0002 9.0 10.0 1.0 3219 86 40 50 147 16 1546 4 1319 364 188 17 5 606 27 7632 1787 22%
MAV_AD_0002 10.0 11.0 1.0 3105 54 23 42 110 9 1503 2 1229 361 167 11 3 353 14 6987 1656 23%
MAV_AD_0002 11.0 12.0 1.0 2916 37 11 36 85 5 1367 1 1100 321 149 8 1 141 6 6183 1467 23%
MAV_AD_0002 12.0 13.0 1.0 1712 21 6 20 49 3 817 0 637 183 85 5 1 78 3 3621 847 23%
MAV_AD_0002 13.0 14.2 1.2 1308 16 4 16 36 2 625 0 484 141 65 4 0 53 3 2757 644 23%
MAV_AD_0003 0.0 1.0 1.0 221 3 2 1 4 1 86 0 46 14 7 1 0 20 2 410 64 15%
MAV_AD_0003 1.0 2.0 1.0 134 3 2 1 3 1 74 0 24 9 3 0 0 21 3 279 37 12%
MAV_AD_0003 2.0 3.0 1.0 163 5 3 1 5 1 87 1 43 14 6 1 1 28 4 361 62 16%
MAV_AD_0003 3.0 4.0 1.0 200 3 2 1 3 0 93 0 38 13 5 0 0 16 2 377 54 13%
MAV_AD_0003 4.0 5.0 1.0 443 4 2 2 6 1 235 0 75 26 9 1 0 22 2 829 106 12%
MAV_AD_0003 5.0 6.0 1.0 638 7 3 5 12 1 304 0 164 52 22 1 0 26 3 1239 225 17%
MAV_AD_0003 6.0 7.0 1.0 1898 23 11 15 37 4 903 1 439 136 64 5 1 93 11 3640 603 16%
MAV_AD_0003 7.0 8.0 1.0 2108 21 11 11 30 4 582 1 295 92 43 4 2 101 10 3314 411 12%
MAV_AD_0003 8.0 9.0 1.0 2588 18 6 14 33 3 555 1 400 120 58 4 1 62 5 3865 541 13%
MAV_AD_0003 9.0 10.0 1.0 3498 36 10 34 78 5 1214 1 1043 303 152 8 1 105 6 6494 1390 21%
MAV_AD_0003 10.0 11.0 1.0 2381 41 14 32 82 6 1247 1 912 263 131 9 1 147 9 5276 1225 22%
MAV_AD_0003 11.0 12.2 1.2 2132 42 14 30 80 6 1035 1 811 227 121 9 2 150 10 4671 1089 22%
MAV_AD_0004 0.0 1.0 1.0 260 7 4 2 7 1 112 1 78 24 11 1 1 38 5 551 109 18%
MAV_AD_0004 1.0 2.0 1.0 324 7 4 2 7 1 108 1 73 22 10 1 1 40 5 606 104 16%
MAV_AD_0004 2.0 3.0 1.0 355 7 4 3 8 1 174 1 127 38 17 1 1 37 4 778 173 21%
MAV_AD_0004 3.0 4.0 1.0 255 6 4 1 5 1 63 1 40 12 6 1 1 41 5 444 60 12%
MAV_AD_0004 4.0 5.0 1.0 236 6 4 1 5 1 65 1 42 13 6 1 1 40 5 429 63 13%
MAV_AD_0004 5.0 6.0 1.0 251 7 4 2 7 1 92 1 63 19 9 1 1 41 5 503 90 16%
MAV_AD_0004 6.0 7.0 1.0 218 6 4 2 6 1 97 1 63 19 9 1 1 38 4 469 89 17%
MAV_AD_0005 0.0 1.0 1.0 383 7 4 4 9 1 201 1 151 44 19 1 1 37 4 867 204 23%
MAV_AD_0005 1.0 2.0 1.0 340 6 4 3 8 1 193 1 143 43 18 1 1 33 4 800 194 23%
MAV_AD_0005 2.0 3.0 1.0 330 6 4 3 8 1 207 1 152 45 19 1 1 31 4 813 205 24%
MAV_AD_0005 3.0 4.0 1.0 329 6 3 3 7 1 209 1 151 46 18 1 1 31 4 811 203 24%
MAV_AD_0005 4.0 5.0 1.0 295 5 3 3 7 1 196 1 138 43 16 1 1 28 4 740 186 24%
MAV_AD_0005 5.0 6.0 1.0 253 4 3 3 6 1 171 1 119 36 14 1 0 23 3 638 160 24%
MAV_AD_0005 6.0 7.0 1.0 257 4 2 2 5 1 154 0 99 32 11 1 0 20 3 591 135 22%
MAV_AD_0005 7.0 8.0 1.0 175 3 2 1 3 1 100 0 60 20 7 0 0 14 2 388 83 21%
MAV_AD_0005 8.0 9.0 1.0 156 3 2 1 3 1 90 0 54 17 6 0 0 15 2 350 74 20%
MAV_AD_0005 9.0 10.0 1.0 183 3 2 1 3 1 101 0 57 19 6 0 0 15 2 392 79 19%
MAV_AD_0005 10.0 11.0 1.0 258 3 2 2 4 1 140 0 70 24 8 1 0 16 2 530 98 18%
MAV_AD_0005 11.0 12.0 1.0 301 3 2 1 4 1 165 0 66 24 7 0 0 14 2 590 93 15%
MAV_AD_0005 12.0 13.0 1.0 329 4 2 2 5 1 200 0 67 25 8 1 0 21 2 667 96 14%
MAV_AD_0005 13.0 14.0 1.0 304 4 3 1 4 1 174 0 47 18 5 1 0 21 3 586 69 11%
MAV_AD_0005 14.0 15.0 1.0 325 5 3 1 5 1 186 1 50 19 6 1 1 25 4 631 74 11%
MAV_AD_0006 0.0 1.0 1.0 279 6 4 2 6 1 93 1 65 20 9 1 1 37 4 529 91 16%
MAV_AD_0006 1.0 2.0 1.0 291 6 4 2 6 1 96 1 66 20 9 1 1 37 4 545 93 16%
MAV_AD_0006 2.0 3.0 1.0 280 6 4 2 6 1 91 1 61 19 9 1 1 37 4 522 87 15%
MAV_AD_0006 3.0 4.0 1.0 352 7 4 2 6 1 101 1 67 21 9 1 1 39 5 617 95 14%
MAV_AD_0006 4.0 5.0 1.0 356 6 4 2 6 1 107 1 74 22 10 1 1 36 5 633 104 15%
MAV_AD_0006 5.0 6.0 1.0 363 7 4 3 8 1 141 1 96 30 13 1 1 37 4 708 133 18%
MAV_AD_0006 6.0 7.0 1.0 372 7 4 3 9 1 162 1 116 35 16 1 1 36 4 767 159 20%
MAV_AD_0006 7.0 8.0 1.0 413 7 4 4 10 1 194 1 141 43 19 1 1 37 4 880 192 21%
MAV_AD_0006 8.0 9.0 1.0 431 8 4 4 11 1 210 1 158 47 22 1 1 37 4 940 214 22%
MAV_AD_0006 9.0 10.0 1.0 427 8 4 4 11 1 214 1 166 49 23 1 1 37 4 953 225 23%
MAV_AD_0006 10.0 11.0 1.0 410 7 4 4 10 1 203 1 159 47 22 1 1 36 4 910 214 23%
MAV_AD_0007 0.0 1.0 1.0 298 6 4 2 6 1 103 1 71 22 10 1 1 37 5 568 100 16%
MAV_AD_0007 1.0 2.0 1.0 536 7 4 3 8 1 194 1 107 36 14 1 1 36 4 952 151 15%
MAV_AD_0007 2.0 3.0 1.0 326 7 5 2 7 1 104 1 68 21 10 1 1 41 5 597 96 15%
MAV_AD_0007 3.0 4.0 1.0 338 6 4 2 6 1 99 1 67 21 9 1 1 37 5 598 95 15%
MAV_AD_0007 4.0 5.0 1.0 333 6 4 2 7 1 119 1 83 25 12 1 1 37 4 636 116 17%
MAV_AD_0007 5.0 6.0 1.0 351 7 4 2 8 1 140 1 96 29 12 1 1 38 5 696 133 18%
MAV_AD_0007 6.0 7.0 1.0 341 7 4 3 8 1 147 1 103 32 14 1 1 38 4 704 143 19%
MAV_AD_0007 7.0 8.0 1.0 335 6 4 3 8 1 156 1 110 33 15 1 1 36 4 714 150 20%
MAV_AD_0007 8.0 9.0 1.0 353 7 4 3 9 1 171 1 124 37 16 1 1 36 4 768 169 21%
MAV_AD_0007 9.0 10.4 1.4 358 7 4 3 9 1 178 1 130 39 18 1 1 35 4 789 177 21%
MAV_AD_0008 0.0 1.0 1.0 310 6 4 2 7 1 122 1 86 26 12 1 1 34 4 616 119 18%
MAV_AD_0008 1.0 2.0 1.0 286 6 4 2 6 1 114 1 80 24 11 1 1 35 4 577 111 18%
MAV_AD_0008 2.0 3.0 1.0 334 6 4 2 7 1 119 1 82 25 12 1 1 37 4 637 115 17%
MAV_AD_0008 3.0 4.0 1.0 371 6 4 3 7 1 133 1 93 28 13 1 1 38 5 704 129 17%
MAV_AD_0008 4.0 5.0 1.0 376 7 4 3 8 1 153 1 106 32 14 1 1 37 5 749 146 18%
MAV_AD_0008 5.0 6.0 1.0 378 6 4 3 8 1 165 1 120 36 16 1 1 35 4 780 163 20%
MAV_AD_0008 6.0 7.0 1.0 356 6 4 3 8 1 169 1 123 37 17 1 1 32 4 762 168 21%
MAV_AD_0008 7.0 8.0 1.0 189 3 2 2 4 1 106 0 75 23 10 1 0 15 2 432 101 23%
MAV_AD_0008 8.0 9.0 1.0 213 3 2 2 5 1 112 0 77 24 10 1 0 16 2 468 105 22%
MAV_AD_0008 9.0 10.0 1.0 256 3 2 2 5 1 128 0 80 26 10 1 0 18 2 534 110 20%
MAV_AD_0008 10.0 11.0 1.0 289 4 2 2 5 1 140 0 88 28 10 1 0 18 2 591 120 20%
MAV_AD_0009 0.0 1.0 1.0 736 7 3 3 10 1 192 1 109 35 15 1 1 34 4 1151 152 12%
MAV_AD_0009 1.0 2.0 1.0 1089 8 4 4 11 1 255 1 136 46 18 1 1 37 4 1617 191 11%
MAV_AD_0009 2.0 3.0 1.0 961 8 4 4 11 1 263 1 137 46 19 1 1 37 4 1497 192 12%
MAV_AD_0009 3.0 4.0 1.0 550 6 3 3 8 1 195 0 96 31 13 1 0 29 3 940 135 14%
MAV_AD_0009 4.0 5.0 1.0 577 6 3 3 8 1 206 0 98 33 13 1 0 30 3 984 138 13%
MAV_AD_0009 5.0 6.0 1.0 566 6 3 3 8 1 204 0 100 34 13 1 0 31 3 975 141 14%
MAV_AD_0009 6.0 7.0 1.0 753 6 3 3 8 1 214 1 111 37 14 1 1 33 4 1190 155 12%
MAV_AD_0009 7.0 8.0 1.0 747 6 3 3 8 1 212 0 108 36 14 1 0 30 3 1172 151 12%
MAV_AD_0009 8.0 9.0 1.0 658 7 4 3 8 1 193 1 100 33 13 1 1 34 4 1060 141 13%
MAV_AD_0010 0.0 1.0 1.0 321 6 4 2 7 1 129 1 76 24 11 1 1 36 4 623 108 16%
MAV_AD_0010 1.0 2.0 1.0 654 7 4 3 8 1 180 1 95 32 12 1 1 39 4 1042 134 12%
MAV_AD_0010 2.0 3.0 1.0 1057 8 4 3 9 1 243 1 121 42 15 1 1 38 4 1548 171 10%
MAV_AD_0010 3.0 4.0 1.0 617 7 3 4 11 1 265 0 142 46 18 1 0 35 3 1156 197 16%
MAV_AD_0010 4.0 5.0 1.0 578 8 4 4 10 1 252 1 151 48 19 1 1 40 4 1123 208 18%
MAV_AD_0010 5.0 6.0 1.0 429 8 5 3 8 2 183 1 124 39 15 1 1 44 5 868 172 19%
MAV_AD_0010 6.0 7.0 1.0 358 7 5 3 7 1 156 1 112 33 14 1 1 42 5 745 154 20%
MAV_AD_0010 7.0 8.0 1.0 349 7 4 3 8 1 151 1 119 35 15 1 1 41 5 741 163 21%
MAV_AD_0010 8.0 9.0 1.0 301 8 5 3 8 2 142 1 115 33 15 1 1 47 5 686 156 21%
MAV_AD_0011 0.0 1.0 1.0 193 6 4 1 5 1 67 1 43 13 7 1 1 40 5 389 63 14%
MAV_AD_0011 1.0 2.0 1.0 193 7 4 1 5 1 67 1 42 13 7 1 1 43 5 391 62 14%
MAV_AD_0011 2.0 3.0 1.0 222 7 5 1 5 1 63 1 39 12 6 1 1 44 5 412 58 12%
MAV_AD_0011 3.0 4.0 1.0 244 7 4 1 5 1 66 1 41 13 6 1 1 41 5 436 61 12%
MAV_AD_0011 4.0 5.0 1.0 205 6 4 1 5 1 64 1 40 12 6 1 1 38 4 389 59 14%
MAV_AD_0011 5.0 6.0 1.0 200 6 4 1 5 1 72 1 46 14 7 1 1 37 4 400 67 15%
MAV_AD_0011 6.0 7.0 1.0 193 6 4 2 5 1 80 1 52 16 8 1 1 36 4 409 75 17%
MAV_AD_0012 0.0 1.0 1.0 432 7 4 2 7 1 140 1 69 23 9 1 1 36 4 736 99 12%
MAV_AD_0012 1.0 2.0 1.0 505 7 4 3 8 1 167 1 82 27 12 1 1 35 4 858 118 13%
MAV_AD_0012 2.0 3.0 1.0 562 7 4 3 8 1 183 1 88 29 12 1 1 40 4 946 126 12%
MAV_AD_0012 3.0 4.0 1.0 920 11 5 7 17 2 355 1 199 64 26 2 1 48 5 1662 276 16%
MAV_AD_0012 4.0 5.0 1.0 1494 15 5 10 26 2 611 1 279 94 37 3 1 66 4 2647 391 14%
MAV_AD_0012 5.0 6.0 1.0 2303 14 5 9 23 2 696 0 276 97 36 3 1 59 4 3526 389 11%
MAV_AD_0012 6.0 7.0 1.0 5014 14 5 9 24 2 760 1 286 101 37 3 1 60 4 6319 403 6%
MAV_AD_0012 7.0 8.0 1.0 3057 30 9 23 63 4 1147 1 670 201 91 7 1 96 5 5404 908 16%
MAV_AD_0012 8.0 9.0 1.0 2448 16 5 13 33 2 625 0 377 116 54 3 0 47 3 3744 513 13%
MAV_AD_0012 9.0 10.0 1.0 3065 54 22 34 95 9 1684 2 930 289 129 11 3 280 14 6620 1284 18%
MAV_AD_0012 10.0 11.0 1.0 4890 50 14 49 110 7 1835 1 1513 465 208 11 1 152 7 9313 2039 21%
MAV_AD_0012 11.0 12.0 1.0 4715 52 14 56 121 7 2096 1 1747 537 235 12 1 163 8 9764 2348 23%
MAV_AD_0012 12.0 13.0 1.0 4879 69 22 64 149 10 2347 2 1973 590 264 15 2 256 13 10654 2647 24%
MAV_AD_0012 13.0 14.0 1.0 4762 72 21 71 162 9 2417 1 2151 625 290 16 2 229 11 10840 2864 26%
MAV_AD_0013 0.0 1.0 1.0 664 7 4 4 10 1 207 0 117 37 16 1 1 34 3 1106 162 14%
MAV_AD_0013 1.0 2.0 1.0 903 6 3 3 9 1 206 0 98 33 13 1 0 31 3 1312 138 10%
MAV_AD_0013 2.0 3.0 1.0 1107 7 3 4 10 1 260 0 111 38 14 1 0 35 3 1596 158 9%
MAV_AD_0013 3.0 4.0 1.0 2623 9 4 5 15 1 379 0 156 52 21 2 0 38 3 3307 219 6%
MAV_AD_0013 4.0 5.0 1.0 4381 20 6 14 38 3 835 1 420 133 56 4 1 68 4 5984 576 9%
MAV_AD_0013 5.0 6.0 1.0 4772 37 10 34 80 5 1601 1 1023 312 137 8 1 100 5 8127 1380 16%
MAV_AD_0013 6.0 7.0 1.0 4334 60 17 59 137 8 2249 1 1856 571 249 14 2 204 9 9770 2501 25%
MAV_AD_0013 7.0 8.0 1.0 3463 43 12 43 100 6 1771 1 1349 422 180 10 1 138 6 7546 1824 23%
MAV_AD_0013 8.0 9.0 1.0 4831 52 13 67 138 6 3261 1 2431 770 295 13 1 141 7 12027 3266 27%
MAV_AD_0013 9.0 10.0 1.0 5510 78 23 86 180 10 3132 2 2882 858 372 18 3 284 13 13453 3836 28%
MAV_AD_0014 0.0 1.0 1.0 330 7 4 2 7 1 109 1 74 23 10 1 1 43 4 618 105 16%
MAV_AD_0014 1.0 2.0 1.0 359 7 5 2 8 1 117 1 79 25 11 1 1 46 5 667 112 15%
MAV_AD_0014 2.0 3.0 1.0 315 7 5 2 6 1 102 1 66 21 9 1 1 45 5 587 95 15%
MAV_AD_0014 3.0 4.0 1.0 413 8 5 3 8 2 127 1 87 27 12 1 1 49 5 747 123 15%
MAV_AD_0014 4.0 5.0 1.0 371 7 4 2 6 1 106 1 68 21 9 1 1 44 5 648 97 14%
MAV_AD_0014 5.0 6.0 1.0 375 7 5 2 7 1 115 1 78 24 11 1 1 45 5 679 111 15%
MAV_AD_0015 0.0 1.0 1.0 511 7 4 2 8 1 154 1 80 26 11 1 1 39 4 850 114 12%
MAV_AD_0015 1.0 2.0 1.0 519 7 4 3 8 1 156 1 78 26 11 1 1 38 4 857 112 12%
MAV_AD_0015 2.0 3.0 1.0 531 7 4 3 7 1 170 1 82 27 11 1 1 36 4 885 117 12%
MAV_AD_0015 3.0 4.0 1.0 595 7 4 3 9 1 195 1 99 32 14 1 1 39 4 1006 140 13%
MAV_AD_0015 4.0 5.0 1.0 602 7 4 3 8 1 194 1 90 30 12 1 1 39 4 998 129 12%
MAV_AD_0015 5.0 6.0 1.0 655 7 3 3 8 1 241 0 94 33 12 1 1 35 4 1097 135 12%
MAV_AD_0015 6.0 7.0 1.0 682 7 4 3 8 1 239 1 96 34 13 1 1 35 4 1130 138 11%
MAV_AD_0016 0.0 1.0 1.0 440 7 4 3 8 1 171 1 116 36 16 1 1 41 5 850 160 18%
MAV_AD_0016 1.0 2.0 1.0 428 7 4 3 8 1 163 1 108 33 14 1 1 41 4 815 149 17%
MAV_AD_0016 2.0 3.0 1.0 455 7 4 3 9 1 182 1 122 38 16 1 1 41 5 884 168 18%
MAV_AD_0016 3.0 4.0 1.0 391 7 4 3 9 1 193 1 140 43 18 1 1 35 4 850 190 22%
MAV_AD_0016 4.0 5.0 1.0 407 7 4 4 10 1 219 1 157 47 19 1 1 38 4 920 213 22%
MAV_AD_0016 5.0 6.0 1.0 427 7 4 4 10 1 214 1 153 47 19 1 1 40 4 933 208 21%
MAV_AD_0016 6.0 7.0 1.0 356 6 3 3 9 1 198 1 146 44 18 1 0 32 3 820 197 23%
MAV_AD_0016 7.0 8.0 1.0 336 5 3 3 8 1 193 1 138 43 16 1 0 29 3 782 187 23%
MAV_AD_0016 8.0 9.0 1.0 317 5 3 3 8 1 179 0 127 39 15 1 0 29 3 731 172 23%
MAV_AD_0016 9.0 10.0 1.0 187 3 2 1 4 1 101 0 65 21 7 0 0 16 2 411 90 21%
MAV_AD_0016 10.0 11.0 1.0 192 3 2 1 3 0 101 0 64 21 7 0 0 14 2 411 89 21%
MAV_AD_0016 11.0 12.0 1.0 144 2 1 1 3 0 79 0 53 16 6 0 0 13 1 322 72 22%
MAV_AD_0017 0.0 1.0 1.0 2134 28 9 25 60 4 981 1 757 220 105 6 1 99 6 4437 1011 22%
MAV_AD_0017 1.0 2.0 1.0 2873 41 12 38 92 6 1332 1 1087 311 151 9 1 137 6 6097 1448 23%
MAV_AD_0017 2.0 3.0 1.0 2105 40 12 35 87 6 1192 1 996 277 138 9 1 154 6 5059 1321 25%
MAV_AD_0017 3.0 4.0 1.0 2408 37 13 31 73 5 1090 1 871 249 121 8 1 148 7 5063 1165 22%
MAV_AD_0017 4.0 5.0 1.0 1938 28 9 26 60 4 889 1 709 203 98 6 1 119 6 4097 947 22%
MAV_AD_0017 5.0 6.0 1.0 2069 28 9 27 62 4 968 1 765 219 106 6 1 105 4 4373 1019 23%
MAV_AD_0017 6.0 7.0 1.0 2102 27 8 27 64 4 995 1 785 225 109 6 1 104 4 4463 1044 23%
MAV_AD_0017 7.0 8.0 1.0 2240 27 7 27 64 4 1022 0 808 232 111 6 1 89 4 4642 1073 22%
MAV_AD_0017 8.0 9.0 1.0 2011 25 7 25 59 3 939 0 739 212 101 6 1 83 3 4215 982 23%
MAV_AD_0017 9.0 10.0 1.0 1978 24 7 25 56 3 914 0 721 208 99 6 1 78 4 4123 959 23%
MAV_AD_0017 10.0 11.0 1.0 1813 23 6 23 52 3 840 0 663 190 91 5 1 73 3 3786 881 23%
MAV_AD_0017 11.0 12.0 1.0 1760 22 6 22 51 3 805 0 638 182 88 5 1 73 3 3659 847 22%
MAV_AD_0022 0.0 1.0 1.0 247 4 3 1 4 1 84 0 52 17 7 1 0 26 3 451 74 15%
MAV_AD_0022 1.0 2.0 1.0 291 4 3 2 4 1 99 0 58 19 8 1 0 27 3 519 82 15%
MAV_AD_0022 2.0 3.0 1.0 303 4 3 2 5 1 103 0 62 20 8 1 0 26 3 539 87 15%
MAV_AD_0022 3.0 4.0 1.0 344 4 3 2 5 1 120 0 73 23 9 1 0 25 3 612 101 16%
MAV_AD_0022 4.0 5.0 1.0 286 4 2 2 4 1 116 0 67 22 8 1 0 22 3 537 93 17%
MAV_AD_0022 5.0 6.0 1.0 224 3 2 1 3 1 107 0 58 19 6 0 0 17 2 445 81 17%
MAV_AD_0022 6.0 7.0 1.0 231 3 2 1 4 1 106 0 60 20 7 0 0 19 2 457 84 18%
MAV_AD_0022 7.0 8.0 1.0 284 4 2 2 4 1 130 0 68 23 8 1 0 20 3 549 96 17%
MAV_AD_0022 8.0 9.0 1.0 251 4 2 1 4 1 129 0 67 22 8 1 0 22 3 515 93 17%
MAV_AD_0022 9.0 10.0 1.0 206 3 2 1 3 1 123 0 49 16 6 1 0 19 2 432 68 15%
MAV_AD_0022 10.0 11.0 1.0 185 4 3 1 3 1 94 0 38 13 5 1 0 25 3 375 55 14%
MAV_AD_0022 11.0 12.0 1.0 209 4 3 1 4 1 128 0 54 18 7 1 0 25 3 458 77 16%
MAV_AD_0023 0.0 1.0 1.0 232 4 2 1 4 1 79 0 48 15 6 1 0 22 3 419 68 15%
MAV_AD_0023 1.0 2.0 1.0 249 4 3 1 4 1 81 0 47 15 6 1 0 25 3 439 66 14%
MAV_AD_0023 2.0 3.0 1.0 284 4 3 1 4 1 86 0 50 16 6 1 0 26 3 486 71 14%
MAV_AD_0023 3.0 4.0 1.0 349 4 2 1 4 1 91 0 52 17 6 1 0 23 3 555 73 12%
MAV_AD_0023 4.0 5.0 1.0 329 4 2 1 4 1 88 0 51 16 6 1 0 25 3 531 71 13%
MAV_AD_0023 5.0 6.0 1.0 272 3 2 1 3 1 83 0 47 15 6 1 0 19 2 455 65 14%
MAV_AD_0024 0.0 1.0 1.0 582 9 5 4 10 2 186 1 107 35 15 1 1 44 5 1005 152 14%
MAV_AD_0024 1.0 2.0 1.0 595 8 4 4 10 1 178 1 109 35 15 1 1 41 5 1008 153 14%
MAV_AD_0024 2.0 3.0 1.0 626 8 4 3 10 1 170 1 111 34 15 1 1 38 4 1027 154 14%
MAV_AD_0024 3.0 4.0 1.0 376 5 3 2 6 1 112 0 62 20 9 1 0 27 3 628 88 13%
MAV_AD_0024 4.0 5.0 1.0 479 7 4 3 8 1 143 1 77 26 11 1 1 41 4 807 112 13%
MAV_AD_0024 5.0 6.0 1.0 277 6 4 2 6 1 110 1 52 18 7 1 1 38 4 526 77 13%
MAV_AD_0024 6.0 7.0 1.0 482 10 6 3 9 2 225 1 84 32 10 1 1 62 6 934 127 12%
MAV_AD_0024 7.0 8.0 1.0 3163 37 14 27 70 6 1608 1 836 271 107 7 2 141 11 6301 1152 18%
MAV_AD_0024 8.0 9.0 1.0 1831 24 8 14 38 3 915 1 424 144 55 4 1 76 6 3543 596 16%
MAV_AD_0024 9.0 10.0 1.0 1302 18 7 11 30 3 575 1 315 102 43 3 1 73 5 2490 439 17%
MAV_AD_0025 0.0 1.0 1.0 863 7 4 3 9 1 224 1 105 36 13 1 1 38 4 1310 149 11%
MAV_AD_0025 1.0 2.0 1.0 932 7 4 3 9 1 228 0 110 37 14 1 1 36 4 1389 156 11%
MAV_AD_0025 2.0 3.0 1.0 1113 7 4 3 10 1 272 0 120 41 14 1 0 37 3 1628 170 10%
MAV_AD_0025 3.0 4.0 1.0 1736 9 4 6 16 2 474 0 198 68 24 2 0 41 3 2583 278 10%
MAV_AD_0025 4.0 5.0 1.0 3662 31 9 25 64 4 1279 1 805 249 104 7 1 105 5 6349 1091 17%
MAV_AD_0025 5.0 6.0 1.0 4739 34 9 33 78 4 1579 1 1106 350 140 8 1 96 5 8181 1497 18%
MAV_AD_0025 6.0 7.0 1.0 3596 35 9 32 77 5 1557 1 1070 333 132 8 1 104 5 6966 1446 20%
MAV_AD_0025 7.0 8.0 1.0 4251 58 14 53 138 7 2508 1 1823 546 224 13 1 162 8 9808 2440 24%
MAV_AD_0026 0.0 1.0 1.0 343 7 4 2 7 1 118 1 73 23 10 1 1 47 5 641 104 15%
MAV_AD_0026 1.0 2.0 1.0 335 6 4 2 6 1 111 1 69 22 9 1 1 36 4 607 98 15%
MAV_AD_0026 2.0 3.0 1.0 365 6 4 2 6 1 113 1 70 22 10 1 1 39 4 644 100 14%
MAV_AD_0026 3.0 4.0 1.0 381 6 4 2 6 1 115 1 71 22 10 1 1 38 4 663 100 14%
MAV_AD_0026 4.0 5.0 1.0 405 6 4 2 6 1 117 1 72 23 10 1 1 39 5 692 102 14%
MAV_AD_0026 5.0 6.0 1.0 435 7 4 2 7 1 143 1 93 30 12 1 1 43 5 785 131 16%
MAV_AD_0027 0.0 1.0 1.0 991 9 5 6 15 2 333 1 201 64 28 2 1 40 4 1700 276 16%
MAV_AD_0027 1.0 2.0 1.0 812 10 4 7 17 2 376 1 232 74 32 2 1 39 4 1611 317 19%
MAV_AD_0027 2.0 3.0 1.0 2337 27 8 26 57 3 1011 1 772 229 110 6 1 81 5 4674 1034 21%
MAV_AD_0027 3.0 4.0 1.0 3981 53 16 52 116 7 1849 1 1465 443 211 12 2 177 9 8393 1972 23%
MAV_AD_0027 4.0 5.0 1.0 4470 54 14 61 129 7 2184 1 1770 542 256 13 1 150 7 9659 2379 24%
MAV_AD_0027 5.0 6.0 1.0 5276 59 13 72 149 7 2657 1 2204 665 301 14 1 135 6 11561 2942 25%
MAV_AD_0027 6.0 7.0 1.0 4543 47 11 59 122 6 2153 1 1740 539 248 11 1 111 5 9595 2337 24%
MAV_AD_0027 7.0 8.0 1.0 5366 75 17 81 185 9 2598 1 2295 662 330 18 2 181 8 11827 3050 25%
MAV_AD_0027 8.0 9.0 1.0 5485 78 20 79 182 10 2565 1 2215 642 316 18 2 198 9 11819 2953 24%
MAV_AD_0027 9.0 10.0 1.0 4642 65 17 63 146 9 2195 1 1761 536 253 14 2 194 8 9905 2376 23%
MAV_AD_0027 10.0 11.0 1.0 3800 51 14 52 116 7 1817 1 1449 441 210 12 1 169 7 8148 1954 23%
MAV_AD_0027 11.0 12.0 1.0 2483 36 11 32 76 5 1236 1 900 265 132 8 1 136 6 5327 1209 22%
MAV_AD_0027 12.0 13.0 1.0 3059 40 11 41 93 5 1469 1 1154 337 169 9 1 117 5 6511 1540 23%
MAV_AD_0027 13.0 14.0 1.0 2548 36 10 35 80 5 1207 1 944 274 140 8 1 114 5 5409 1263 23%
MAV_AD_0027 14.0 15.0 1.0 2118 29 9 28 64 4 1029 1 785 229 115 7 1 94 5 4516 1050 22%
MAV_AD_0027 15.0 15.5 0.5 1820 27 8 25 56 4 894 1 686 198 100 6 1 85 4 3914 917 23%
MAV_AD_0031 0.0 1.0 1.0 571 8 4 4 11 2 210 1 144 44 19 1 1 44 4 1069 198 18%
MAV_AD_0031 1.0 2.0 1.0 510 7 4 3 9 1 178 1 117 36 15 1 1 38 4 925 161 17%
MAV_AD_0031 2.0 3.0 1.0 447 6 4 2 7 1 141 1 90 28 12 1 1 36 4 779 125 15%
MAV_AD_0031 3.0 4.0 1.0 479 6 4 3 7 1 156 1 101 32 13 1 1 36 4 844 140 16%
MAV_AD_0031 4.0 5.0 1.0 453 6 4 3 8 1 172 1 120 36 15 1 1 36 4 860 164 18%
MAV_AD_0031 5.0 6.0 1.0 453 7 4 3 9 1 188 1 136 41 17 1 1 37 4 902 185 20%
MAV_AD_0031 6.0 7.0 1.0 428 7 4 4 9 1 203 1 148 45 19 1 1 35 4 910 201 21%
MAV_AD_0031 7.0 8.0 1.0 372 6 3 3 9 1 214 1 159 49 19 1 1 33 4 875 215 24%
MAV_AD_0031 8.0 9.0 1.0 416 7 4 3 9 1 229 1 164 50 19 1 1 36 4 946 221 23%
MAV_AD_0031 9.0 10.0 1.0 375 6 3 3 8 1 213 1 149 47 18 1 1 34 4 863 203 23%
MAV_AD_0031 10.0 11.0 1.0 237 6 4 3 7 1 125 1 94 29 13 1 1 28 4 552 129 22%
MAV_AD_0033 0.0 1.0 1.0 228 6 4 2 6 1 79 1 49 16 7 1 1 37 4 440 71 15%
MAV_AD_0033 1.0 2.0 1.0 241 6 4 2 6 1 88 1 57 17 8 1 1 39 4 476 81 16%
MAV_AD_0033 2.0 3.0 1.0 250 6 4 2 6 1 79 1 49 15 7 1 1 38 4 464 71 14%
MAV_AD_0033 3.0 4.0 1.0 263 6 4 2 5 1 79 1 48 15 7 1 1 37 4 474 70 13%
MAV_AD_0033 4.0 5.0 1.0 266 6 4 2 6 1 78 1 49 15 7 1 1 41 5 482 71 13%
MAV_AD_0033 5.0 6.0 1.0 277 6 4 2 6 1 107 1 72 22 10 1 1 36 4 550 101 17%
MAV_AD_0033 6.0 7.0 1.0 295 6 4 3 7 1 142 1 97 30 13 1 1 35 4 638 134 20%
MAV_AD_0033 7.0 8.0 1.0 292 6 4 3 7 1 147 1 102 31 13 1 1 34 4 648 141 21%
MAV_AD_0033 8.0 9.0 1.0 300 6 4 3 8 1 154 1 107 33 15 1 1 35 4 671 148 21%
MAV_AD_0033 9.0 10.0 1.0 305 6 4 3 8 1 160 1 111 34 15 1 1 35 4 689 152 21%
MAV_AD_0033 10.0 11.0 1.0 319 7 4 3 8 1 176 1 124 38 17 1 1 36 4 740 170 22%
MAV_AD_0033 11.0 12.0 1.0 320 7 4 3 9 1 177 1 124 39 16 1 1 36 4 742 171 22%
MAV_AD_0033 12.0 12.8 0.8 327 7 4 3 9 1 182 1 130 40 17 1 1 36 4 763 178 22%
MAV_AD_0034 0.0 1.0 1.0 489 8 4 3 8 1 165 1 82 27 11 1 1 41 4 846 118 13%
MAV_AD_0034 1.0 2.0 1.0 521 7 4 3 8 1 169 1 87 28 12 1 1 40 4 888 124 13%
MAV_AD_0034 2.0 3.0 1.0 545 7 4 3 9 1 183 1 95 31 13 1 1 34 3 930 134 13%
MAV_AD_0034 3.0 4.0 1.0 897 12 6 5 16 2 352 1 162 54 22 2 1 55 5 1592 230 14%
MAV_AD_0034 4.0 5.0 1.0 824 12 5 5 15 2 351 1 154 51 21 2 1 52 4 1499 219 14%
MAV_AD_0034 5.0 6.0 1.0 699 10 5 4 12 2 292 1 118 40 16 2 1 48 4 1253 169 13%
MAV_AD_0034 6.0 7.0 1.0 665 10 5 5 13 2 323 1 127 43 17 2 1 49 4 1265 181 13%
MAV_AD_0034 7.0 8.0 1.0 726 9 4 5 12 2 398 1 129 46 17 2 1 44 4 1398 185 13%
MAV_AD_0034 8.0 9.0 1.0 755 6 3 4 10 1 321 0 129 43 17 1 0 25 2 1318 179 13%
MAV_AD_0034 9.0 10.0 1.0 3162 10 3 10 22 1 475 0 305 94 42 2 0 33 2 4163 411 10%
MAV_AD_0034 10.0 11.0 1.0 2482 11 4 10 21 2 443 0 291 90 40 2 0 37 3 3436 394 11%
MAV_AD_0034 11.0 12.0 1.0 2355 22 6 24 51 3 862 0 743 219 102 5 1 65 3 4462 990 22%
MAV_AD_0035 0.0 1.0 1.0 879 9 4 5 13 1 314 1 162 53 21 2 1 40 4 1508 226 14%
MAV_AD_0035 1.0 2.0 1.0 882 9 4 6 14 2 317 1 177 57 23 2 1 41 4 1538 245 15%
MAV_AD_0035 2.0 3.0 1.0 860 8 4 5 13 1 472 0 187 65 23 1 0 35 3 1677 261 15%
MAV_AD_0035 3.0 4.0 1.0 606 6 3 4 9 1 326 0 125 44 15 1 0 24 3 1166 176 14%
MAV_AD_0035 4.0 5.0 1.0 756 6 3 4 10 1 379 0 131 47 16 1 0 26 3 1383 185 13%
MAV_AD_0035 5.0 6.0 1.0 1611 19 7 13 32 3 759 1 366 118 49 4 1 68 5 3052 506 16%
MAV_AD_0035 6.0 7.0 1.0 2984 41 13 34 81 6 1290 1 980 292 138 9 1 140 8 6017 1322 21%
MAV_AD_0035 7.0 8.0 1.0 3088 55 16 47 117 7 1780 1 1320 400 183 12 2 187 10 7226 1787 24%
MAV_AD_0035 8.0 9.0 1.0 3611 46 13 46 106 6 1797 1 1372 427 188 10 1 150 7 7782 1856 23%
MAV_AD_0035 9.0 10.0 1.0 4955 64 16 68 155 8 2554 1 2127 627 274 15 2 174 7 11047 2834 25%
                                           

Verde Agritech Plc Ordinary Shares

