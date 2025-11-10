Upcoming Meeting Dates - November 10, 2025

The following is a list of Upcoming Meeting Dates for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|ATLANTIS SUBMARINES INTL HLDS
|November 24, 2025
|December 29, 2025
|S
|Anonymous Intelligence Company*
|October 21, 2025
|December 19, 2025
|A
|Arcus Development Group Inc
|November 24, 2025
|December 29, 2025
|AG
|BLUE LAGOON RESOURCES INC.
|November 19, 2025
|December 30, 2025
|A
|Big Ridge Gold Corp.
|November 6, 2025
|December 16, 2025
|AGS
|BrandPilot AI Inc. %
|September 29, 2025
|November 13, 2025
|AGS
|BrandPilot AI Inc.
|November 28, 2025
|January 15, 2025
|AGS
|CLEAN SEED CAPITAL GROUP LTD %
|October 2, 2025
|November 20, 2025
|A
|Deveron Corp.
|November 28, 2025
|December 30, 2025
|S
|EV Nickel, Inc.
|November 7, 2025
|December 17, 2025
|A
|FAB-FORM INDUSTRIES LTD
|November 7, 2025
|December 12, 2025
|AG
|Gabriel Resources Ltd
|November 17, 2025
|December 18, 2025
|AS
|Gabriel Resources Ltd %
|October 31, 2025
|December 4, 2025
|AS
|Glenstar Minerals Inc.
|November 24, 2025
|December 29, 2025
|A
|Gold Strike Resources Inc.
|November 18, 2025
|December 23, 2025
|AGS
|Golden Harp Resources Inc
|November 4, 2025
|December 9, 2025
|AS
|Grafton Resources Inc.
|November 25, 2025
|January 2, 2025
|AS
|Grit Metals Corp.
|November 14, 2025
|December 19, 2025
|A
|Grosvenor Cpc I Inc.
|December 1, 2025
|January 6, 2025
|AS
|Helium Minerals Limited
|November 14, 2025
|December 19, 2025
|AG
|J2 Metals Inc. *
|October 8, 2025
|December 3, 2025
|S
|LOMIKO METALS INC *
|November 5, 2025
|December 18, 2025
|AS
|Makenita Resources Inc
|November 26, 2025
|January 12, 2025
|AG
|Margaret Lake Diamonds Inc.
|November 25, 2025
|December 30, 2025
|A
|Muzhu Mining Ltd.
|November 7, 2025
|December 19, 2025
|AS
|New Media Capital 2.0 Inc. *
|October 21, 2025
|December 10, 2025
|AGS
|New Zealand Energy Corp.
|November 19, 2025
|December 19, 2025
|AGS
|POCML 7 Inc.
|November 17, 2025
|December 18, 2025
|AS
|Pacific Geoinfo Corp.
|November 25, 2025
|December 30, 2025
|AG
|Pinnacle Silver and Gold Corp
|November 7, 2025
|December 17, 2025
|AG
|Pioneer AI Foundry Inc.
|November 13, 2025
|December 18, 2025
|A
|Pure Energy Minerals Limited *
|November 4, 2025
|December 19, 2025
|A
|QUADRO RESOURCES LTD
|November 28, 2025
|December 30, 2025
|AS
|Queen's Road Capital Inv Ltd.
|November 28, 2025
|January 9, 2025
|AG
|Railtown AI Technologies Inc.
|November 10, 2025
|December 17, 2025
|A
|Robex Resources Inc.
|November 3, 2025
|December 15, 2025
|S
|Rev Exploration Corp. *
|October 27, 2025
|December 19, 2025
|AGS
|Route 109 Resources Inc.
|November 24, 2025
|December 29, 2025
|AG
|Silver Bear Resources Plc
|November 25, 2025
|December 30, 2025
|AGS
|Sky Gold Corp
|November 6, 2025
|December 17, 2025
|AG
|Stockworks Gold Inc. *
|October 27, 2025
|December 11, 2025
|AGS
|SuperQ Quantum Computing Inc.
|November 24, 2025
|December 29, 2025
|AS
|Teryl Resources Corp.
|November 13, 2025
|December 22, 2025
|AG
|Troy Minerals Inc.
|November 19, 2025
|December 30, 2025
|A
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
