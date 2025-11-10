Upcoming Meeting Dates - November 10, 2025

The following is a list of Upcoming Meeting Dates for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.

Company Name Record Date Meeting Date Type
 ATLANTIS SUBMARINES INTL HLDS November 24, 2025 December 29, 2025 S
 Anonymous Intelligence Company* October 21, 2025 December 19, 2025 A
 Arcus Development Group Inc November 24, 2025 December 29, 2025 AG
 BLUE LAGOON RESOURCES INC. November 19, 2025 December 30, 2025 A
 Big Ridge Gold Corp. November 6, 2025 December 16, 2025 AGS
 BrandPilot AI Inc. % September 29, 2025 November 13, 2025 AGS
 BrandPilot AI Inc. November 28, 2025 January 15, 2025 AGS
 CLEAN SEED CAPITAL GROUP LTD % October 2, 2025 November 20, 2025 A
 Deveron Corp. November 28, 2025 December 30, 2025 S
 EV Nickel, Inc. November 7, 2025 December 17, 2025 A
 FAB-FORM INDUSTRIES LTD November 7, 2025 December 12, 2025 AG
 Gabriel Resources Ltd November 17, 2025 December 18, 2025 AS
 Gabriel Resources Ltd % October 31, 2025 December 4, 2025 AS
 Glenstar Minerals Inc. November 24, 2025 December 29, 2025 A
 Gold Strike Resources Inc. November 18, 2025 December 23, 2025 AGS
 Golden Harp Resources Inc November 4, 2025 December 9, 2025 AS
 Grafton Resources Inc. November 25, 2025 January 2, 2025 AS
 Grit Metals Corp. November 14, 2025 December 19, 2025 A
 Grosvenor Cpc I Inc. December 1, 2025 January 6, 2025 AS
 Helium Minerals Limited November 14, 2025 December 19, 2025 AG
 J2 Metals Inc. * October 8, 2025 December 3, 2025 S
 LOMIKO METALS INC * November 5, 2025 December 18, 2025 AS
 Makenita Resources Inc November 26, 2025 January 12, 2025 AG
 Margaret Lake Diamonds Inc. November 25, 2025 December 30, 2025 A
 Muzhu Mining Ltd. November 7, 2025 December 19, 2025 AS
 New Media Capital 2.0 Inc. * October 21, 2025 December 10, 2025 AGS
 New Zealand Energy Corp. November 19, 2025 December 19, 2025 AGS
 POCML 7 Inc. November 17, 2025 December 18, 2025 AS
 Pacific Geoinfo Corp. November 25, 2025 December 30, 2025 AG
 Pinnacle Silver and Gold Corp November 7, 2025 December 17, 2025 AG
 Pioneer AI Foundry Inc. November 13, 2025 December 18, 2025 A
 Pure Energy Minerals Limited * November 4, 2025 December 19, 2025 A
 QUADRO RESOURCES LTD November 28, 2025 December 30, 2025 AS
 Queen's Road Capital Inv Ltd. November 28, 2025 January 9, 2025 AG
 Railtown AI Technologies Inc. November 10, 2025 December 17, 2025 A
 Robex Resources Inc. November 3, 2025 December 15, 2025 S
 Rev Exploration Corp. * October 27, 2025 December 19, 2025 AGS
 Route 109 Resources Inc. November 24, 2025 December 29, 2025 AG
 Silver Bear Resources Plc November 25, 2025 December 30, 2025 AGS
 Sky Gold Corp November 6, 2025 December 17, 2025 AG
 Stockworks Gold Inc. * October 27, 2025 December 11, 2025 AGS
 SuperQ Quantum Computing Inc. November 24, 2025 December 29, 2025 AS
 Teryl Resources Corp. November 13, 2025 December 22, 2025 AG
 Troy Minerals Inc. November 19, 2025 December 30, 2025 A

 

Legend:

* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting

Type of Meeting

A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting

For more information, please visit https://www.cds.ca/

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/273462

News Provided by Newsfile via QuoteMedia

