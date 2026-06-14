St-Georges Complete une Premiere Tranche de son Offre de Financement

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St-Georges Eco-Mining Corp.
  

Montréal TheNewswire - le 14 juin 2026 La Corporation Éco-Minière St-Georges (CSE: SX) (OTCQB: SXOOF) (FSE: 85G1) annonce la clôture d'une première tranche de son placement privé sans intermédiaire, consistant en l'émission de 6,426,040 unités au prix de 0,05 $ par unité, pour un produit brut total de 321,302 $.

Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription entier permet à son porteur d'acquérir une action ordinaire additionnelle de la Société au prix de 0,075 $ par action pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture, sous réserve d'une clause d'accélération. Le placement a été souscrit par sept investisseurs résidant au Canada, en Islande, en Australie et en Allemagne. Tous les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de restriction à la revente de quatre mois et un jour à compter de leur date d'émission, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le produit du placement a été utilisé pour maintenir les actifs et les infrastructures de la Société, notamment l'entreposage des échantillons et des carottes de forage, le renouvellement des licences, le respect des engagements contractuels ainsi que d'autres dépenses nécessaires à la préservation des intérêts et du statut de la Société en Islande. Une partie du produit a été affectée aux dépenses d'exploitation de la filiale de traitement de batteries de la Société. Le solde du produit a été utilisé pour satisfaire aux obligations liées au maintien des actifs et des opérations, ainsi qu'aux besoins généraux d'administration et de gestion de la Société. Certains souscripteurs du placement sont des créanciers commerciaux existants de la Société ou de ses filiales, et une partie du produit a été utilisée dans le cours normal des affaires pour régler des comptes fournisseurs impayés envers ces parties. Les souscriptions reçues des souscripteurs sans lien de dépendance en Islande et en Ontario entrent dans cette catégorie.

Une dirigeante d'une filiale de la Société a participé au placement en souscrivant 1 000 000 d'unités. Cette participation constitue une opération avec une personne apparentée au sens du Règlement multilatéral 61-101 – Protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« MI 61-101 »). La Société se prévaut des dispenses relatives aux exigences d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires prévues aux articles 5.5a) et 5.7(1)a) du MI 61-101, puisque la juste valeur marchande des titres émis à la personne apparentée ainsi que la contrepartie versée par celle-ci ne dépassent pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Neha Tally, Secrétaire corporative

 

À propos de la Corporation Éco-Minière St-Georges

 

St-Georges développe de nouvelles technologies et détient un portefeuille diversifié d'actifs et de propriété intellectuelle en instance de brevet au sein de plusieurs filiales très prometteuses, notamment : EVSX, une initiative de traitement des batteries usagées ; Métallurgie St-Georges, avec de la recherche et développement métallurgique et la propriété intellectuelle connexe, y compris le traitement et la récupération de lithium à haute teneur à partir du spodumène ; Iceland Resources, avec des projets d'exploration à haute teneur en or et en argent, y compris l'actif aurifère Thor ; H2SX, qui développe une technologie pour convertir le méthane en carbone solide et en hydrogène ; et des projets d'exploration au Québec, notamment les projets de minéraux critiques Manicouagan et Julie sur la Côte-Nord du Québec et le projet de niobium Notre-Dame au Lac St-Jean.

 

Consultez le site Web de la corporation : https://stgeorgesecomining.com/fr/  

Pour toute information supplémentaire ou questions : public@stgeorgesecomining.com  

  

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas examiné ce communiqué et n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

 

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