Ni-Co Énergie Nomme Robert Wares, Géo., à Titre de Conseiller Technique et Annonce l'Octroi d'Options d'Achat d'Actions

Ni-Co Énergie Nomme Robert Wares, Géo., à Titre de Conseiller Technique et Annonce l'Octroi d'Options d'Achat d'Actions

(TheNewswire)

Ni-Co Energy Inc.

GATINEAU, Québec TheNewswire - 29 juillet 2026 — Ni-Co Énergie Inc. (TSXV : NICE,OTC:NICLF) (« Ni-Co » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de Robert Wares, géologue professionnel, à titre de conseiller technique de la Société.

M. Wares est chef de la direction et administrateur d'Osisko Metals Incorporated (TSX : OM), une société de développement minier inscrite à la Bourse de Toronto dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard de dollars canadiens. Il aidera Ni-Co sur des questions liées à la géologie, à l'exploration et aux marchés financiers, alors que la Société fait progresser son projet Kremer de nickel-cuivre-cobalt, détenu à 100 % et situé au Québec.

M. Wares a souscrit pour 100 000 $ d'actions ordinaires dans le cadre du premier appel public à l'épargne de Ni-Co, alignant ainsi directement ses intérêts sur ceux des actionnaires de la Société. Dans le cadre de sa nomination, M. Wares s'est vu octroyer 200 000 options d'achat d'actions, lesquelles font partie de l'octroi plus général décrit ci-dessous.

« Je connais Robert depuis plus de 15 ans et c'est un véritable honneur d'accueillir une personne de son calibre au sein de Ni-Co Énergie à titre de conseiller technique », a déclaré Alain Tremblay, président et chef de la direction de Ni-Co Énergie. « Robert possède un jugement géologique exceptionnel, un remarquable bilan en matière de découvertes minérales ainsi qu'une vaste expérience de l'exploration et des marchés financiers. Ses conseils seront extrêmement précieux pour faire progresser Kremer, et sa décision d'investir personnellement dans notre premier appel public à l'épargne constitue un vote de confiance significatif envers notre équipe et le potentiel du projet. »

 

Robert Wares

M. Wares est un géologue professionnel comptant plus de 35 ans d'expérience en exploration et en développement miniers. Il a été responsable de la découverte du gisement aurifère à fort tonnage de Canadian Malartic, lequel a par la suite été mis en valeur par Osisko Mining Inc. pour devenir l'une des plus importantes mines d'or au Canada.

M. Wares a été corécipiendaire du prix « Prospecteur de l'année » 2007 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC). Avec John Burzynski et Sean Roosen, il a également été nommé parmi les « Mining Men of the Year » de 2009 par le Northern Miner.

M. Wares est actuellement chef de la direction et administrateur d'Osisko Metals Incorporated ainsi que président du conseil d'administration de Brunswick Exploration Inc. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences et d'un doctorat honorifique en sciences de la Terre de l'Université McGill.

Octroi d'options d'achat d'actions

Le conseil d'administration de la Société a octroyé des options d'achat d'actions à certains administrateurs, dirigeants et consultants, leur donnant le droit d'acquérir un total de 3 500 000 actions ordinaires de la Société à un prix d'exercice de 0,38 $ par action pendant une période de cinq ans à compter de la date d'octroi.

Les options ont été octroyées conformément au régime d'options d'achat d'actions de la Société et demeurent assujetties aux dispositions d'acquisition applicables ainsi qu'aux politiques et à l'acceptation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Ni-Co Énergie Inc.

Ni-Co Énergie Inc. est une société d'exploration minière axée sur le Québec qui fait progresser le projet Kremer de nickel-cuivre-cobalt, détenu à 100 % et situé dans la ZEC Lavigne, à environ 90 km au nord du centre-ville de Montréal, au Québec. La Société a pour objectif d'explorer des minéralisations de nickel, de cuivre et de cobalt au Québec, en mettant l'accent sur les minéraux critiques nécessaires à l'électrification, aux technologies de transition énergétique et aux chaînes d'approvisionnement industrielles.

De plus amples renseignements sur Ni-Co Énergie sont disponibles sur le site Web de la Société et sous son profil d'émetteur sur SEDAR+.

Pour de plus amples renseignements

Nicolas Tremblay

Vice-président, Relations avec les investisseurs et développement corporatif

Ni-Co Énergie Inc.

Courriel : info@nicoenergy.ca

Site Web : www.nicoenergy.ca/fr

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué contient de l'information prospective au sens de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Cette information prospective comprend notamment des déclarations concernant la contribution prévue de M. Wares à titre de conseiller technique, la stratégie d'exploration de la Société, les futurs travaux de forage et d'exploration, l'interprétation des données géologiques et géophysiques ainsi que le potentiel du projet Kremer.

L'information prospective repose sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction à la date du présent communiqué. Elle est assujettie à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des écarts importants entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés ou sous-entendus.

Ces risques comprennent notamment la nature spéculative de l'exploration minière, la possibilité que les résultats d'exploration ne confirment pas les interprétations ou les attentes de la Société, les variations des prix des produits de base, l'accès au financement, les risques liés aux permis et à la réglementation, les risques opérationnels ainsi que les autres risques décrits dans les documents d'information continue de la Société.

Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier indûment à l'information prospective. Sauf si les lois applicables en valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser cette information.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation, au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX, n'acceptent la responsabilité quant à la suffisance ou à l'exactitude du présent communiqué.

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