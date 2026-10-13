Franco-Nevada to Release Third Quarter 2026 Results

Franco-Nevada Corporation announced today that it will report its third quarter 2026 results as follows:
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Third Quarter 2026 Results Release:
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November 11th after market close
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Conference Call and Webcast:
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November 12th 8:00 am ET
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Conference Call Dial-in Numbers:
Toll-Free
International
RapidConnect URL
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1-888-510-2154
437-900-0527
emportal.ink/4pJxnHY
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Webcast URL:
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app.webinar.net/8p0a7p87wxg
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Website:
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www.Franco-Nevada.com
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Replay (available until November 19th):
Toll-Free:
International:
Passcode:
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1-888-660-6345
289-819-1450
86760 #
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SOURCE Franco-Nevada Corporation