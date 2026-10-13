Franco-Nevada to Release Third Quarter 2026 Results

Franco-Nevada to Release Third Quarter 2026 Results

Franco-Nevada Corporation announced today that it will report its third quarter 2026 results as follows:

Third Quarter 2026 Results Release:

November 11th after market close    

Conference Call and Webcast:

November 12th 8:00 am ET

Conference Call Dial-in Numbers:

Toll-Free

International

RapidConnect URL

1-888-510-2154

437-900-0527

emportal.ink/4pJxnHY

Webcast URL:

app.webinar.net/8p0a7p87wxg

Website:

www.Franco-Nevada.com

Replay (available until November 19th):     

Toll-Free:

International:

Passcode:

1-888-660-6345

289-819-1450

86760 #

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/franco-nevada-to-release-third-quarter-2026-results-302907337.html

SOURCE Franco-Nevada Corporation

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